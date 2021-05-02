Những tấm hình khoe đường cong gợi cảm của nữ diễn viên Dương Tử khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.
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Mới đây một vài tấm hình của nữ diễn viên Dương Tử được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự chú ý của netizen xứ Trung. Đến fan hâm mộ của Dương Tử cũng chẳng mấy khi thấy thần tượng của mình khoe đường cong táo bạo đến vậy.
Hiện tại Dương Tử là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vài năm trở lại đây, nữ diễn viên xinh đẹp tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình và đều tạo được dấu ấn đặc biệt. Thời gian tới, các bộ phim truyền hình Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn hợp tác với Tiêu Chiến và Thanh Trâm Hành hợp tác cùng Ngô Diệc Phàm chuẩn bị được lên sóng, nhiều người tin rằng, những bộ phim này sẽ giúp sự nghiệp của Dương Tử bước lên một tầm cao mới.