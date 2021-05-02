Hiếm hoi lắm mới mặc hở hang nhưng một khi đã 'chịu' khoe đường cong, Dương Tử sẽ khiến dân tình ‘xịt máu mũi’

Sao quốc tế 02/05/2021 18:04

Những tấm hình khoe đường cong gợi cảm của nữ diễn viên Dương Tử khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

Mới đây một vài tấm hình của nữ diễn viên Dương Tử được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự chú ý của netizen xứ Trung. Đến fan hâm mộ của Dương Tử cũng chẳng mấy khi thấy thần tượng của mình khoe đường cong táo bạo đến vậy.

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 Những tấm hình mới nhất của Dương Tử được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng
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 Người đẹp họ Dương táo bạo khoe đường cong gợi cảm trong bộ hình mới
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 Từ trước đến nay, Dương Tử thường xuất hiện với những bộ trang phục kín đáo, tôn lên vẻ dễ thương
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 Vậy nhưng lần này Dương Tử đã khiến fan hâm mộ 'xịt máu mũi' với sự phá cách của mình
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 Người đẹp họ Dương không ngần ngại khoe đường cong gợi cảm trong những tấm hình vừa mới được đăng tải
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 Đây được xem là lần hiếm hoi Dương Tử ăn mặc gợi cảm khi chụp hình
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 Hiện tại, mỹ nhân họ Dương là một trong những cái tên được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ
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Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, nhan sắc của Dương Tử ngày càng 'lên hương' 

Hiện tại Dương Tử là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vài năm trở lại đây, nữ diễn viên xinh đẹp tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình và đều tạo được dấu ấn đặc biệt. Thời gian tới, các bộ phim truyền hình Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn hợp tác với Tiêu Chiến và Thanh Trâm Hành hợp tác cùng Ngô Diệc Phàm chuẩn bị được lên sóng, nhiều người tin rằng, những bộ phim này sẽ giúp sự nghiệp của Dương Tử bước lên một tầm cao mới.

Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa chứng minh nhan sắc đỉnh cao của mỹ nam Tiêu Chiến

Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa chứng minh nhan sắc đỉnh cao của mỹ nam Tiêu Chiến

Sự nghiệp của Tiêu Chiến ngày càng phát triển mạnh mẽ sau khoảng thời gian chững lại vì sự việc ngày 27/2.

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Từ khóa:   diễn viên Dương Tử Tiêu Chiến Ngô Diệc Phàm

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