Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa chứng minh nhan sắc đỉnh cao của mỹ nam Tiêu Chiến

Sao quốc tế 17/04/2021 07:51

Sự nghiệp của Tiêu Chiến ngày càng phát triển mạnh mẽ sau khoảng thời gian chững lại vì sự việc ngày 27/2.

Sau thành công của bộ phim truyền hình Trần Tình Lệnh, cặp đôi nam chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành những nghệ sĩ được truyền thông Hoa ngữ săn đón hàng đầu. Vương Nhất Bác có cơ hội hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ còn Tiêu Chiến “nên duyên” với Dương Tử trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Cả hai đều là gương mặt được các nhãn hàng quảng cáo cực kỳ yêu thích.

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 Vài năm trở lại đây, Tiêu Chiến là một trong những gương mặt được yêu mến nhất Cbiz
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 Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt hút hồn của Tiêu Chiến luôn khiến fan hâm mộ 'đổ gục' trước nhan sắc của mình
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 Dù là những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa cũng không thể 'làm xấu' Tiêu Chiến
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 Mỹ nam họ Tiêu đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp

Sự việc ngày 27/2 xảy ra, Tiêu Chiến trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng. Sự nghiệp của mỹ nam Trần Tình Lệnh gặp khó khăn suốt 1 năm trời. Vậy nhưng gần đây, sự nghiệp của mỹ nam họ Tiêu có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Anh trở thành người đại diện thương hiệu của hàng loạt nhãn hàng nổi tiếng, bên cạnh đó, chàng Ngụy Vô Tiện cũng chính thức tham gia đoàn phim Ngọc Cốt Dao khiến fan hâm mộ vô cùng vui sướng.

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 Sau sự việc ngày 27/2, Tiêu Chiến 'im hơi lặng tiếng' gần một năm trời
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 Vậy nhưng những thông tin về anh vẫn luôn là chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội
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 Trong số những nghệ sĩ trẻ hiện nay của Cbiz, ít ai có được sức ảnh hưởng lớn giống như Tiêu Chiến
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 Một năm sau 'tai họa' trên trời rơi xuống, Tiêu Chiến dần dần có những bước phát triển mới trong sự nghiệp
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 Tiêu Chiến vẫn rất đẹp trai, bất chấp những tấm hình chưa qua chỉnh sửa

Nếu nói về nhan sắc, có lẽ trong số các nam diễn viên trẻ của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, hiếm ai có thể vượt qua Tiêu Chiến. Anh sở hữu khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và cặp mắt đầy sức hút. Dù là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa cũng không thể "dìm" được nhan sắc của Tiêu Chiến.

Fan hâm mộ Tiêu Chiến tung bí mật phòng làm việc của thần tượng

Fan hâm mộ Tiêu Chiến tung bí mật phòng làm việc của thần tượng

Có lẽ vì bất mãn với những nhân viên trong phòng làm việc của Tiêu Chiến nên fan hâm mộ đã tung số điện thoại của những người này lên mạng xã hội.

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Từ khóa:   sao hoa ngữ tiêu chiến Trần Tình Lệnh Vương Nhất Bác

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