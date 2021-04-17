Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa chứng minh nhan sắc đỉnh cao của mỹ nam Tiêu Chiến

Sự nghiệp của Tiêu Chiến ngày càng phát triển mạnh mẽ sau khoảng thời gian chững lại vì sự việc ngày 27/2.
- Lộ hình Triệu Lộ Tư thân mật với Tiêu Chiến sau màn tỏ tình ồn ào mạng xã hội
- Dù có Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác vẫn ‘thua thảm’ Tiêu Chiến
Sau thành công của bộ phim truyền hình Trần Tình Lệnh, cặp đôi nam chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành những nghệ sĩ được truyền thông Hoa ngữ săn đón hàng đầu. Vương Nhất Bác có cơ hội hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ còn Tiêu Chiến “nên duyên” với Dương Tử trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Cả hai đều là gương mặt được các nhãn hàng quảng cáo cực kỳ yêu thích.
Sự việc ngày 27/2 xảy ra, Tiêu Chiến trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng. Sự nghiệp của mỹ nam Trần Tình Lệnh gặp khó khăn suốt 1 năm trời. Vậy nhưng gần đây, sự nghiệp của mỹ nam họ Tiêu có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Anh trở thành người đại diện thương hiệu của hàng loạt nhãn hàng nổi tiếng, bên cạnh đó, chàng Ngụy Vô Tiện cũng chính thức tham gia đoàn phim Ngọc Cốt Dao khiến fan hâm mộ vô cùng vui sướng.
Nếu nói về nhan sắc, có lẽ trong số các nam diễn viên trẻ của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, hiếm ai có thể vượt qua Tiêu Chiến. Anh sở hữu khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và cặp mắt đầy sức hút. Dù là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa cũng không thể "dìm" được nhan sắc của Tiêu Chiến.