Lộ bằng chứng Dương Tử hẹn hò bạn trai tin đồn, rõ mồn một đang yêu nhau nhưng vẫn không chịu công khai hẹn hò

Hồi tháng 1/2021, một tài khoản mạng xã hội đăng tải 4 thông tin liên quan đến các nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Thứ nhất: Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ nhưng không nuôi. Thứ hai: Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần có con. Thứ ba: Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn. Thứ tư: Trương Nghệ Hưng và Dương Tử hẹn hò. Điều đáng nói là 3 trong 4 điều này đến thời điểm hiện tại đã chính xác, chỉ còn chuyện hẹn hò của Dương Tử là chưa được công khai.

Trương Nghệ Hưng từng dành cho Dương Tử ánh nhìn đầy trìu mến trên sân khấu

Gần đây, nhiều lần Dương Tử và Trương Nghệ Hưng vướng tin đồn hẹn hò

Trước những tin đồn này, phía Dương Tử và Trương Nghệ Hưng không đưa ra bất kỳ phản hổi nào. Vậy nhưng mới đây, khi Dương Tử và Trương Nghệ Hưng cùng tham gia một chương trình truyền hình, nhiều fan hâm mộ tinh mắt đã phát hiện ra dường như cặp đôi có tình ý với nhau. Không chỉ thể hiện qua ánh mắt, ngay cả đồ ngủ Dương Tử và Trương Nghệ Hưng cũng mặc đồ đôi. Điều này làm nhiều người tin rằng rất có thể cặp đôi đang hẹn hò nhưng chưa công khai với truyền thông.