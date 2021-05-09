Lộ bằng chứng Dương Tử hẹn hò bạn trai tin đồn, rõ mồn một đang yêu nhau nhưng vẫn không chịu công khai hẹn hò

Sao quốc tế 09/05/2021 18:14

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Dương Tử và bạn trai tin đồn Trương Nghệ Hưng khiến cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên.

Hồi tháng 1/2021, một tài khoản mạng xã hội đăng tải 4 thông tin liên quan đến các nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Thứ nhất: Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ nhưng không nuôi. Thứ hai: Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần có con. Thứ ba: Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn. Thứ tư: Trương Nghệ Hưng và Dương Tử hẹn hò. Điều đáng nói là 3 trong 4 điều này đến thời điểm hiện tại đã chính xác, chỉ còn chuyện hẹn hò của Dương Tử là chưa được công khai.

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 Trương Nghệ Hưng từng dành cho Dương Tử ánh nhìn đầy trìu mến trên sân khấu
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 Gần đây, nhiều lần Dương Tử và Trương Nghệ Hưng vướng tin đồn hẹn hò

Trước những tin đồn này, phía Dương Tử và Trương Nghệ Hưng không đưa ra bất kỳ phản hổi nào. Vậy nhưng mới đây, khi Dương Tử và Trương Nghệ Hưng cùng tham gia một chương trình truyền hình, nhiều fan hâm mộ tinh mắt đã phát hiện ra dường như cặp đôi có tình ý với nhau. Không chỉ thể hiện qua ánh mắt, ngay cả đồ ngủ Dương Tử và Trương Nghệ Hưng cũng mặc đồ đôi. Điều này làm nhiều người tin rằng rất có thể cặp đôi đang hẹn hò nhưng chưa công khai với truyền thông.

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 Khi tham gia một chương trình, áo mưa giống nhau có thể là do tổ chương trình sắp xếp
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 Vậy nhưng đến đồ ngủ cũng giống nhau lại khiến nhiều người bán tin bán nghi về thông tin Dương Tử và Trương Nghệ Hưng hẹn hò

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 Không chỉ vậy, cặp đôi còn luôn trao cho nhau ánh nhìn đầy ẩn ý

Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với Trương Nghệ Hưng, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt từng có khoảng thời gian yêu đương. Không chỉ vậy, người đẹp họ Dương còn là người tình màn ảnh của Lý Hiện, Đặng Luân sau khi những bộ phim họ hợp tác nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người hâm mộ.

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Từ khóa:   Trương Nghệ Hưng Lý Hiện diễn viên Dương Tử

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