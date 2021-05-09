Dường như Trương Bá Chi đã ‘dọn đường’ để cậu cả Lucas tham gia làng giải trí trong thời gian tới, sự việc này cũng nhận được sự đồng tình của Tạ Đình Phong.

Theo 163, gần đây có thông tin cho rằng cậu cả nhà Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong chuẩn bị tham gia làng giải trí. Mỹ nhân họ Trương đã đàm phán giúp con trai vài bộ phim điện ảnh đồng thời cô cũng đưa Lucas tham gia nhiều sự kiện. Nhiều người phỏng đoán rằng, sự chuẩn bị này của Trương Bá Chi cho thấy Lucas sẽ "tấn công" làng giải trí trong thời gian tới.

Nữ diễn viên Trương Bá Chi đã 'dọn đường' để con trai chuẩn bị 'tấn công' showbiz

Nguồn tin này cũng cho hay, Tạ Đình Phong cũng ủng hộ quyết định này của con trai đồng thời cảm thấy rất tự hào về cậu cả. Lucas muốn có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí Hoa ngữ chắc chắn cần đến sự giúp đỡ của người bố nổi tiếng Tạ Đình Phong.

Tạ Đình Phong cũng ủng hộ quyết định tham gia làng giải trí của con trai

Sau khi tin tức này được đăng tải đã nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Mặc dù còn nhỏ nhưng Lucas đã rất có kinh nghiệm trong việc trả lời phỏng vấn. Có một lần khi được phóng viên hỏi đến Vương Phi và đánh giá của Lucas về bạn gái của bố thế nào? Lucas trả lời vô cùng thẳng thắn rằng cô Vương Phi rất đẹp nhưng không xinh đẹp bằng mẹ Trương Bá Chi.

Lucas từng chia sẻ rằng Vương Phi rất đẹp nhưng mẹ Trương Bá Chi mới là người xinh đẹp nhất

Ở tuổi 13, Lucas được dự đoán là một trong những ngôi sao trong tương lai của giới giải trí Hoa ngữ

Mặc dù mới 13 tuổi nhưng từ nhỏ đến lớn Lucas vẫn luôn là một cậu bé rất thương mẹ. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là người nổi tiếng, chắc chắn rằng trong tương lai Lucas sẽ là một trong những gương mặt sáng giá của làng giải trí Hoa ngữ.

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