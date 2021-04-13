Vương Phi sinh con gái trong bệnh viện, Tạ Đình Phong ngay lập tức sửa lại di chúc?

Sao quốc tế 13/04/2021 09:35

Mới đây có tin đồn cho rằng Vương Phi đã hạ sinh cho Tạ Đình Phong một tiểu công chúa, nam tài tử họ Tạ liền sửa lại di chúc.

Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong quay về bên tình cũ Vương Phi. Mặc dù rất ít khi cùng nhau xuất hiện trước truyền thông nhưng những chuyện liên quan đến cặp đôi Phong – Phi vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

ta dinh phong 1
 Đời tư của Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn luôn là chủ đề được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt chú ý

Thời gian trước đây có thông tin cho rằng Vương Phi và Tạ Đình Phong đã chia tay vì nữ ca sĩ nổi tiếng thường xuyên xuất hiện bên cạnh một hot boy trẻ tuổi. Vậy nhưng cặp đôi nổi tiếng không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận về tin đồn này.

ta dinh phong 2
 Vương Phi xuất hiện bên chàng trai trẻ tuổi làm dấy lên tin đồn cặp đôi nổi tiếng đã chia tay
ta dinh phong 3
 Không chỉ vậy, trên mạng còn xuất hiện thông tin Vương Phi hạ sinh con gái cho Tạ Đình Phong

Bên cạnh đó lại có tin đồn Vương Phi đã hạ sinh cho Tạ Đình Phong một tiểu công chúa. Nam tài tử họ Tạ mừng rỡ và ngay lập tức đã thay đổi lại di chúc của mình. Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng fan hâm mộ cặp đôi vẫn mong muốn đây là sự thật.

ta dinh phong 4
 Vậy nhưng lần xuất hiện gần đây của Vương Phi và Tạ Đình Phong đã xóa đi mọi tin đồn trước đó
ta dinh phong 5
 Tạ Đình Phong vẫn nắm tay Vương Phi như cái cách anh đã làm hơn 20 năm trước

Mới đây, cặp đôi Tạ Đình Phong và Vương Phi tay trong tay xuất hiện tình tứ, hình ảnh này chẳng khác gì cái nắm tay hơn hai mươi năm trước, thời điểm cặp đôi công khai mối quan hệ. Vương Phi xuất hiện bên cạnh Tạ Đình Phong giúp xóa tan tin đồn cặp đôi chia tay và cũng muốn ngầm gửi đi thông điệp không có chuyện Vương Phi mới sinh con gái như những tin đồn xuất hiện trên mạng gần đây.

Dành tình yêu cho Vương Phi, dành hôn nhân cho Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong dành tặng điều gì cho con trai?

Dành tình yêu cho Vương Phi, dành hôn nhân cho Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong dành tặng điều gì cho con trai?

Đối với nhiều người, Tạ Đình Phong là một người cha không tốt vì nhiều năm qua anh luôn chạy theo tình yêu mà không quan tâm đến 2 con của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong và Vương Phi Vương Phi Trương Bá Chi

TIN LIÊN QUAN

Dành tình yêu cho Vương Phi, dành hôn nhân cho Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong dành tặng điều gì cho con trai?

Dành tình yêu cho Vương Phi, dành hôn nhân cho Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong dành tặng điều gì cho con trai?

Mạnh tay chi 720 tỷ mua 2 căn biệt thự, Trương Bá Chi trở thành đại gia ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ

Mạnh tay chi 720 tỷ mua 2 căn biệt thự, Trương Bá Chi trở thành đại gia ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ

Trương Bá Chi khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 41 trước tin đồn mang thai lần 4

Trương Bá Chi khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 41 trước tin đồn mang thai lần 4

Con gái Triệu Vy khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 11 trước tin đồn bố mẹ ly hôn

Con gái Triệu Vy khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 11 trước tin đồn bố mẹ ly hôn

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tao nhã và khí chất trong trang phục cổ trang

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tao nhã và khí chất trong trang phục cổ trang

Tận mắt chứng kiến cảnh nóng của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa chỉ có thể nói 3 từ

Tận mắt chứng kiến cảnh nóng của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa chỉ có thể nói 3 từ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 49 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 55 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 11 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD