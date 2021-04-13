Mới đây có tin đồn cho rằng Vương Phi đã hạ sinh cho Tạ Đình Phong một tiểu công chúa, nam tài tử họ Tạ liền sửa lại di chúc.

Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong quay về bên tình cũ Vương Phi. Mặc dù rất ít khi cùng nhau xuất hiện trước truyền thông nhưng những chuyện liên quan đến cặp đôi Phong – Phi vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Đời tư của Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn luôn là chủ đề được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt chú ý

Thời gian trước đây có thông tin cho rằng Vương Phi và Tạ Đình Phong đã chia tay vì nữ ca sĩ nổi tiếng thường xuyên xuất hiện bên cạnh một hot boy trẻ tuổi. Vậy nhưng cặp đôi nổi tiếng không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận về tin đồn này.

Vương Phi xuất hiện bên chàng trai trẻ tuổi làm dấy lên tin đồn cặp đôi nổi tiếng đã chia tay

Không chỉ vậy, trên mạng còn xuất hiện thông tin Vương Phi hạ sinh con gái cho Tạ Đình Phong

Bên cạnh đó lại có tin đồn Vương Phi đã hạ sinh cho Tạ Đình Phong một tiểu công chúa. Nam tài tử họ Tạ mừng rỡ và ngay lập tức đã thay đổi lại di chúc của mình. Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng fan hâm mộ cặp đôi vẫn mong muốn đây là sự thật.

Vậy nhưng lần xuất hiện gần đây của Vương Phi và Tạ Đình Phong đã xóa đi mọi tin đồn trước đó

Tạ Đình Phong vẫn nắm tay Vương Phi như cái cách anh đã làm hơn 20 năm trước

Mới đây, cặp đôi Tạ Đình Phong và Vương Phi tay trong tay xuất hiện tình tứ, hình ảnh này chẳng khác gì cái nắm tay hơn hai mươi năm trước, thời điểm cặp đôi công khai mối quan hệ. Vương Phi xuất hiện bên cạnh Tạ Đình Phong giúp xóa tan tin đồn cặp đôi chia tay và cũng muốn ngầm gửi đi thông điệp không có chuyện Vương Phi mới sinh con gái như những tin đồn xuất hiện trên mạng gần đây.

Dành tình yêu cho Vương Phi, dành hôn nhân cho Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong dành tặng điều gì cho con trai? Đối với nhiều người, Tạ Đình Phong là một người cha không tốt vì nhiều năm qua anh luôn chạy theo tình yêu mà không quan tâm đến 2 con của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-phi-sinh-con-gai-trong-benh-vien-ta-dinh-phong-ngay-lap-tuc-sua-lai-di-chuc-401844.html