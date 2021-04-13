Mới đây có tin đồn cho rằng Vương Phi đã hạ sinh cho Tạ Đình Phong một tiểu công chúa, nam tài tử họ Tạ liền sửa lại di chúc.
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Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong quay về bên tình cũ Vương Phi. Mặc dù rất ít khi cùng nhau xuất hiện trước truyền thông nhưng những chuyện liên quan đến cặp đôi Phong – Phi vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.
Thời gian trước đây có thông tin cho rằng Vương Phi và Tạ Đình Phong đã chia tay vì nữ ca sĩ nổi tiếng thường xuyên xuất hiện bên cạnh một hot boy trẻ tuổi. Vậy nhưng cặp đôi nổi tiếng không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận về tin đồn này.
Bên cạnh đó lại có tin đồn Vương Phi đã hạ sinh cho Tạ Đình Phong một tiểu công chúa. Nam tài tử họ Tạ mừng rỡ và ngay lập tức đã thay đổi lại di chúc của mình. Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng fan hâm mộ cặp đôi vẫn mong muốn đây là sự thật.
Mới đây, cặp đôi Tạ Đình Phong và Vương Phi tay trong tay xuất hiện tình tứ, hình ảnh này chẳng khác gì cái nắm tay hơn hai mươi năm trước, thời điểm cặp đôi công khai mối quan hệ. Vương Phi xuất hiện bên cạnh Tạ Đình Phong giúp xóa tan tin đồn cặp đôi chia tay và cũng muốn ngầm gửi đi thông điệp không có chuyện Vương Phi mới sinh con gái như những tin đồn xuất hiện trên mạng gần đây.