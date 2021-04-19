Thỏa thuận ly hôn với Tạ Đình Phong bị lộ, đây cũng là lý do khiến Trương Bá Chi không thể công khai danh tính bố đẻ quý tử thứ ba

Thỏa thuận ly hôn giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi bất ngờ được tiết lộ, trong đó có những điều khoản khiến Trương Bá Chi sẽ không bao giờ công khai người tình bí mật.

Cuối năm 2018 nữ diễn viên Trương Bá Chi bất ngờ thông báo sinh thêm con trai thứ 3, vậy nhưng vợ cũ của Tạ Đình Phong lại không hé lộ bất kỳ thông tin nào về người đàn ông bí mật phía sau cô. Cũng chính vì vậy, truyền thông Hoa ngữ đã đặt rất nhiều cái tên đình đám “vào tầm ngắm”. Trương Bá Chi bí mật sinh con thứ ba khiến cộng đồng mạng tò mò về danh tính của người đàn ông bí mật phía sau cô Châu Tinh Trì, Tôn Đông Hải, đại gia người Singapore và cả Tạ Đình Phong đều nhiều lần bị hoài nghi là bố đẻ của quý tử thứ ba nhà Trương Bá Chi. Đứng trước những đồn đoán này, người đẹp họ Trương vẫn một mực giữ kín chuyện đời tư.

Vậy nhưng mới đây Sohu tiết lộ rằng, thỏa thuận ly hôn giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi bị lộ. Các điều khoản trong thỏa thuận này chính là nguyên nhân khiến Trương Bá Chi không thể công khai người đàn ông bí mật phía sau. Khi ly hôn, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đã có một thỏa thuận về quyền nuôi dưỡng hai con Theo đó, trong thỏa thuận ly hôn Tạ Đình Phong có yêu cầu, quyền nuôi dưỡng hai con trai sẽ thuộc về Trương Bá Chi. Nhưng nếu khi các con chưa đủ 18 tuổi mà phía nữ tái hôn, quyền nuôi con sẽ thuộc về Tạ Đình Phong. Rất có thể đây là nguyên nhân chính khiến Trương Bá Chi không muốn công khai bố đẻ của cậu con trai thứ ba.

Hiện tại Trương Bá Chi vẫn độc thân nhưng vô cùng giàu có Cô hạnh phúc khi được ở bên các con trai của mình Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào. Hiện tại, dù đã có 3 con và chưa tái hôn nhưng người đẹp họ Trương vẫn vô cùng xinh đẹp. Cô sở hữu khối tài sản bất động sản khổng lồ tại Hong Kong, Bắc Kinh và Thượng Hải khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.

Mạnh tay chi 720 tỷ mua 2 căn biệt thự, Trương Bá Chi trở thành đại gia ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ Theo những tiết lộ mới nhất của truyền thông Hoa ngữ, nữ diễn viên Trương Bá Chi mới mua hai căn nhà tại Thượng Hải và Bắc Kinh có giá trị khoảng 200 triệu nhân dân tệ (tương đương 720 tỷ đồng).

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