Top 15 phim Hoa ngữ hay và đáng xem nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Top 15 phim Hoa ngữ hay nhất sẽ mang đến cho khán giả những giây phút giải trí thật thú vị. Những năm gần đây, dòng phim này ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người yêu thích bởi tình tiết hấp dẫn cùng dàn diễn viên có ngoại hình đẹp cùng diễn xuất chân thực.

Số tập: 56

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Giang Nam. Đây là một trong top 15 phim Hoa ngữ hay nhất kể về cuộc đời các anh hùng trẻ tuổi là Lữ Quy Trần (Lưu Hạo Nhiên), Cơ Dã (Trần Nhược Hiên), Vũ Nhiên (Tống Tổ Nhi). Bên cạnh đó, phim cỏn khắc họa chân thật cuộc đấu tranh của những anh hùng này để chống lại những thế lực độc ác và xấu xa đang ngày càng bành trướng.

Ngay khi vừa ra mắt tại Trung Quốc với tổng cộng 56 tập, phim đã có trên các kênh truyền hình châu Á và phương Tây khác bao gồm Bắc Mỹ, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia và Vương quốc Anh.

Cửu Châu Phiêu Miểu Lục – Novoland : Eagle Flag

2. Thần Tịch Duyên – Love And Destiny

Đạo diễn: Lâm Ngọc Phân, Nhậm Hải Đào, Lương Thắng Quyền

Diễn viên: Nghê Ni, Trương Chấn, Viên Hạo, Lý Đông Học, Hải Linh

Thể loại: Cổ trang, tình cảm, lãng mạn, giả tưởng

Số tập: 60

Đây là một trong những bộ phim cổ trang Hoa Ngữ hay nhất năm 2019. Nội dung xoay quanh câu chuyện về Chiến thần Cửu Thần (Trương Chấn) và tiểu tiên Linh Tịch (Nghê Ni). Họ giữ nhiệm vụ bảo vệ sáu cõi của những người dân thường, cả hai đã gặp gỡ và yêu nhau.

Thần Tịch Duyên – Love And Destiny

3. Trường An 12 Canh Giờ – The Longest Day In Chang’an

Đạo diễn: Tào Thuẫn

Diễn viên: Lôi Gia Âm, Dịch Dương Thiên Tỉ

Thể loại: Cổ trang, hành động, lịch sử

Số tập: 60

Phiêu Miểu Lục được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bác Dung. Bối cảnh chính diễn ra ở Trường An, cố đô của Trung Quốc và là đô thị tráng lệ nhất thế giới vào thời nhà Đường (618-907 CN).

48 tập phim xoay quanh tử tù Trương Tiểu Kính (Lôi Gia Âm) và Ty Thừa Ty Tĩnh An Lý Tất (Dịch Dương Thiên Tỉ). Hai người cùng nhau hợp tác để ngăn chặn một cuộc tấn công của một đội quân bí ẩn ở Trường An vào đêm trước Lễ hội Đèn lồng. Các sự kiện trong bộ phim chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 24 giờ.

Bộ phim thu hút người xem bởi cốt truyện gay cấn, kỹ thuật quay phim tuyệt vời. Đồng thời, nội dung phim cũng miêu tả một cách sống động và chính xác cuộc sống của người dân trong triều đại thịnh vượng của nhà Đường.

Trường An 12 Canh Giờ – The Longest Day In Chang’an

4. Nguyệt Thượng Trọng Hỏa – And The Winner Is Love

Đạo diễn: Hà Chú Bồi

Diễn viên: Trần Ngọc Kỳ, La Vân Hy, Trâu Đình Uy, Điền Y Đồng

Thể loại: Cổ trang, tình cảm, kiếm hiệp

Số tập: 48

Đây là bộ phim cổ trang có xen lẫn các yếu tố kiếm hiệp Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thiên Lại Chỉ Diên.

Nội dung phim xoay quanh mối tình giữa con gái của Tiền Cung chủ Trùng Hỏa Cung là Trùng Tuyết Chi (Trần Ngọc Kỳ) và Cốc chủ Nguyệt Thượng Cốc là Thượng Quan Thấu (La Vân Hy). Nếu đang muốn tìm một bộ phim kiếm hiệp với dàn diễn viên trẻ đẹp, cốt truyện hấp dẫn thì bạn đừng bỏ lỡ tác phẩm truyền hình này.

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa – And The Winner Is Love

5. Hạc Lệ Hoa Đình – Royal Nirvana

Đạo diễn: Dương Văn Quân

Diễn viên: La Tấn, Lý Nhất Đồng, Kim Hãn, Hoàng Chí Trung, Miêu Phổ, Trịnh Nghiệp Thành, Vương Vũ, Trình Tiểu Mông

Thể loại: Cổ trang, tình cảm

Số tập: 60

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tuyết Mãn Lương Viên. Nếu đang quá nhàm chán với các bộ phim hài hước và muốn tìm kiếm một thể loại mới lạ, thì bạn không nên bỏ qua bộ phim này.

Hạc lệ Hoa Đình thu hút người xem bởi cốt truyện thiên nhiều về cảm xúc, diễn xuất của diễn viên phù hợp cùng với trang phục, bối cảnh được đầu tư kỹ lưỡng. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời của hai nhân vật chính là Thái tử Tiêu Định Quyền và Lục Văn Tích.

Hạc Lệ Hoa Đình – Royal Nirvana

6. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn – The Romance Of Tiger and Rose

Đạo diễn: Tra Truyền Nghị

Diễn viên: Triệu Lộ Tư, Đinh Vũ Hề, Châu Tử Hinh, Thịnh Anh Hào

Thể loại: Xuyên không, cổ trang, hài hước, lãng mạn

Số tập: 24 tập

Đây là bộ phim cổ trang xuyên không rất hài hước đã thu hút được rất nhiều người xem ngay khi vừa mới ra mắt vào năm 2020. Với kịch bản độc đáo, mới lạ, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn đã hoàn toàn mang đến cho người xem rất nhiều tiếng cười và niềm vui.

Nội dung phim kể về mối tình xuyên không giữa Trần Thiên Thiên (Triệu Lộ Tư) và Hàn Thước (Đinh Vũ Hề) trong thế giới cổ trang, đồng thời hai người cũng là Trần Tiểu Thiên và Thầy Hàn trong thế giới hiện đại.

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn – The Romance Of Tiger and Rose

7. Manh Y Điềm Thê – Dr. Cutie

Đạo diễn: Kha Hàn

Diễn viên: Hoàng Tuấn Tiệp, Tôn Thiên, Tra Kiệt, Hồng Sam Sam

Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, lãng mạn, nữ cải trang nam, hài hước

Số tập: 28

Đây là bộ phim cổ trang Hoa Ngữ được ra mắt vào năm 2020. Nội dung phim rất hài hước, xen lẫn lãng mạn đã làm rung động rất nhiều khán giả nữ và xứng đáng lọt top 15 phim Hoa ngữ hay nhất mọi thời đại.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bệ Hạ Xin Tự Trọng của nhà văn Tửu Tiểu Thất, tác giả đã rất thành công với thể loại truyện ngôn tình hài hước. Nội dung phim xoay quanh mối thù gia tộc, tình yêu giữa Điền Thất hay Thẩm Chiêu Nhi (Tôn Thiên) và Kỷ Hành (Hoàng Tuấn Tiệp).

Manh Y Điềm Thê – Dr. Cutie

8. Linh Lung – The Blessed Girl

Đạo diễn: Từ Dịch Minh

Diễn viên: Lâm Nhất, Viên Hoằng, Triệu Kim Mạch, Thái Văn Tịnh

Thể loại: Cổ trang, phiêu lưu, giả tưởng, lãng mạn

Số tập: 40

Đây là bộ phim cổ trang Hoa ngữ giả tưởng vừa được ra mắt đầu năm 2021, lấy bối cảnh tại Tú Xuyên đại lục. Một thảm họa từ đâu ập đến đã đến khiến Tú Xuyên bước vào kỷ nguyên phân chia hỗn loạn. Nhân vật chính tên Linh Lung đã cùng những người bạn chống lại những hiểm nguy và dẫn dắt Tú Xuyên trở lại bình yên.

Linh Lung – The Blessed Girl

9. Yến Vân Đài – The Legend Of Xiao Chuo

Đạo diễn: Tưởng Gia Tuấn

Diễn viên: Đường Yên, Đậu Kiêu, Xa Thi Mạn, Kinh Siêu, Đàm Khải, Lưu Dịch Quân, Lư Sam, Quý Thần, Ninh Lý, Thịnh Nhất Luân, Mạnh Tử Nghĩa

Thể loại: Hành động, lịch sử, lãng mạn, cổ trang

Số tập: 48

Đây là bộ phim lịch sử cổ trang Hoa ngữ được công chiếu trong năm 2020 dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Tưởng Thắng Nam. Nội dung kể về câu chuyện của Tiêu Yến Yến (Đường Yên) - cô gái xinh đẹp, thông minh của triều đại Liêu.

Tiêu Yến Yến là con gái thứ ba của tể tướng nhà Liêu. Vì là con út trong gia đình nên không chỉ được cha cưng chiều mà cô còn được chị cả Tiêu Hồ Liễn (Xa Thi Mạn) và chị hai Tiêu Ô Cốt Lý (Lư Sam) yêu thương và chăm sóc. Cô còn được hàng nghìn người yêu mến bởi tính cách dám nghĩ, dám làm, kiên trì theo đuổi mọi việc đến cùng.

Yến Vân Đài – The Legend Of Xiao Chuo

10. Đấu La Đại Lục – Douluo Continent

Đạo diễn: Dương Chấn Vũ

Diễn viên: Tiêu Chiến, Ngô Tuyên Nghi, Trần Diệc Nho

Thể loại: Hành động, giả tưởng, lãng mạn

Số tập: 40

Đấu La Đại Lục mà phim cổ trang Trung Quốc mới nhất hiện nay được công chiếu vào tháng 2 năm 2021. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn truyện tranh cùng tên của nhà văn Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim kể về câu chuyện của Đường Tam (Tiêu Chiến), một chàng trai luôn kiên trì và đã dùng sức mạnh của mình để vượt qua nhiều khó khăn.

Mặc dù các tập đầu bị đánh giá là chưa sát với nguyên tác, lồng tiếng không khớp nhưng phim vẫn thu hút được đông đảo khán giả. Chỉ sau ba ngày công chiếu, Đấu La Đại Lục đã thu hút được 300 triệu lượt xem trên Tencent.

Đấu La Đại Lục – Douluo Continent

11. Đại Đường Minh Nguyệt – Weaving A Tale Of Love

Đạo diễn: Trần Gia Lâm, Hà Chấn Hoa, Vương Chúc Minh

Diễn viên: Cổ Lực Na Trát, Hứa Ngụy Châu, Thi Thi, Triệu Thuận Nhiên, Lý Tâm Dật, Trần Cẩn Như, Trương Vãn Ý, Trần Tân Tuyền, Trương Tử Hàm

Thể loại: Cổ trang, tình cảm, lãng mạn

Số tập: 40

Đại Đường Minh Nguyệt là cái tên rất xứng đáng có mặt trong top 15 phim Hoa ngữ hay nhất những năm gần đâu. Bộ phim truyền hình này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lam Vân Thư.

Phim thu hút người xem không chỉ bởi nội dung mới lạ, hấp dẫn mà còn bởi sự tham gia của người đẹp Tân Cương Cổ Lực Na Trát. Nội dung phim xoay quanh cô gái xinh đẹp, thông minh và tài năng tên Khổ Địch Lưu Ly (Cổ Lực Na Trát).

Đại Đường Minh Nguyệt – Weaving A Tale Of Love

12. Lưu Ly Mỹ Nhân Sát – Love And Redemption

Đạo diễn: Doãn Đào, Mạch Quán Chi

Diễn viên: Viên Băng Nghiên, Thành Nghị, Trương Dư Hy, Lưu Học Nghĩa, Lý Tuấn Dật, Hoàng Hựu Minh

Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, huyền huyễn

Số tập: 59

Đây là phim cổ trang Hoa ngữ rất nổi tiếng và đã tạo nên tiếng vang lớn trong năm 2020 khi vừa ra mắt. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết có cùng tên của nhà văn Thập Tứ Lang. Nội dung xoay quanh bộ phim là mối tình đầy lãng mạn và ngược tâm giữa Chử Toàn Cơ (Vương Băng Nghiên) và Vũ Tư Phượng (Thành Nghị).

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát – Love And Redemption

13. Hữu Phỉ – Legend of Fei

Đạo diễn: Ngô Cẩm Nguyên

Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh, Vương nhất Bác, Trương Huệ Văn, Trần Nhược Hiên, Chu Khiết Quỳnh, Tôn Kiên, Đổng Tuyền, Hồ Binh

Thể loại: Kiếm hiệp, ngôn tình, cổ trang

Số tập: 51

Hữu Phỉ là một trong những bộ phim cổ trang Hoa ngữ hay nhất và vô cùng nổi tiếng được công chiếu cuối năm 2020. Bộ phim ngôn tình kiếm hiệp này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Priest. Câu chuyện lấy bối cảnh khi hai miền Nam Bắc đang có chiến tranh. Và xoay quanh quá trình trưởng thành, lĩnh hội võ công của truyền nhân Nam Đao Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) khi hành tẩu giang hồ.

Phim thu hút đông đảo người xem còn vì những cảnh quay đánh võ rất thật, không lạm dụng kỹ xảo. Đến thời điểm hiện tại, bộ phim thu hút được hơn 5 tỷ lượt xem trên nền tảng chiếu phim Tencent và hơn 46 tỷ lượt đọc trên mạng Weibo.

Hữu Phỉ – Legend of Fei

14. Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh – The Untamed

Đạo diễn: Trịnh Vĩ Văn, Trần Gia Lâm

Diễn viên: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan, Vu Bân, Chu Tán Cẩm, Tuyên Lộ, Mạnh Tử Nghĩa

Thể loại: Cổ trang, tiên hiệp, hài hước

Số tập: 50

Nếu là người yêu thích những bộ phim có cốt truyện phức tạp, hay đang muốn tìm kiếm một tác phẩm truyền hình có nội dung hấp dẫn tập trung vào tình huynh đệ và tình yêu lãng mạn thì bạn không nên bỏ lỡ Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh.

Tác phẩm này được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư do Mặc Hương Đồng Khứu viết, tập trung vào cuộc sống của hai nam đệ tử đến từ các gia tộc khác nhau là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Đây là một trong những bộ phim Hoa ngữ hay nhất năm 2019, thu hút được đông đảo khán giả cả trong nước và châu Á. Hiện tại bộ phim còn được Netflix mua bản quyền và công chiếu trên nền tảng này.

Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh – The Untamed

15. Thanh Trâm Hành – The Golden Hairpin

Đạo diễn: Lâm Ngọc Phân, Lương Thăng Quyền

Diễn viên: Ngô Diệc Phàm, Dương Tử, Tuyên Ngôn, Trần Triết Viễn. Lưu Dĩ Hàng, Vu Tiểu Vỹ, Khưu Tâm Chí, Triệu Anh Bác, Lý Dật Nam, Tùy Tuấn Ba

Thể loại: Cổ trang, phá án, tình cảm, bí ẩn, tội phạm

Số tập: Dự kiến chia 2 phần, phần 1 35 tập

Bộ phim cổ trang Hoa Ngữ mới nhất vừa được sản xuất năm 2021. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám cổ đại nổi tiếng Trâm Trung Lục của Châu Văn Văn. Nội dung xoay quanh nhân vật Hoàng Tử Hà, một người có biệt tài phá án trong thời Vãn Đường.

Đây được xem là dự án cổ trang Hoa ngữ được Tencent đầu tư vô cùng lớn. Hiện tại, bộ phim dù chưa công chiếu nhưng rất được khán giả chờ. Thanh Trâm Hành quy tụ hai diễn viên nổi tiếng Trung Quốc là Ngô Diệc Phàm và Dương Tử.

Thanh Trâm Hành – The Golden Hairpi

Cổ trang Trung Quốc luôn là đề tài không bao giờ giảm độ hot và luôn được rất nhiều người người yêu thích. Bên cạnh trang phục, màu sắc bắt mắt và dàn diễn viên trẻ đẹp thì mỗi một bộ phim cổ trang còn thể hiện một chủ đề và ý nghĩa riêng. Hy vọng top 15 phim Hoa ngữ hay nhất trên đây sẽ giúp khán giả có thêm những giờ phút giải trí thú vị bên những người thân yêu.