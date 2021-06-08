Top 15 phim quái vật hay và đáng xem nhất mọi thời đại

Cùng với sự phát triển của các công nghệ, kỹ xảo, nền điện ảnh quốc tế đã và đang không ngừng mang đến cho khán giả những thước phim giả tưởng đẹp mắt, chân thực và sống động.

Top 15 phim quái vật hay nhất mọi thời đại sẽ là tổng hợp các bộ phim về quái vật biển, quái vật không gian, thậm chí là quái vật ăn thịt người được sản xuất bởi các quốc gia có nền điện ảnh phát triển nhất thế giới.

Đạo diễn: Jon Turteltaub

Diễn viên: Jason Statham, Lý Băng Băng, Ruby Rose,…

Điểm đánh giá IMDb: 5.6

Đây là bộ phim điện ảnh do Mỹ - Trung Quốc hợp tác sản xuất và được công chiếu vào cuối năm 2018. Ekip đã chọn một trong những sinh vật hung dữ nhất đại dương là cá mập. Nội dung phim mang đến thông điệp và cảnh báo về sự nguy hiểm của cá mập.

Phim mở đầu bằng cuộc hành trình thám hiểm biển cả, cụ thể là khu vực sâu nhất Trái Đất - Mariana, của đoàn thủy do Jonas Taylor làm thuyền trưởng. Trong lúc khám phá, cả đoàn đã bị đe dọa bởi cá mập siêu bạo chúa hay còn gọi là Megalodon ở đáy Thái Bình Dương.

Mặc dù may mắn thoát chết nhưng nửa đoàn thủy thủ đã gặp nạn, điều này khiến cho Jonas Taylor bị cắt chức. 5 năm sau, ông lại phải đối đầu một lần nữa với siêu bạo chúa để giải cứu vợ con mình.

Cá Mập siêu bạo chúa – The Meg (2018)

2. Quái vật biển thời tiền sử - Sea Monster: A Prehistoric Adventure (2007)

Thể loại: Phiêu lưu, khoa học – viễn tưởng

Thời lượng: 40 phút

Đạo diễn: Sean MacLeod Phillips

Diễn viên: Jerry Hoffman, Jennifer Aguila, Michael Ashcraft

Điểm đánh giá IMDb: 7.0

Lọt top 15 phim quái vật hay nhất là cái tên Sea Monster: A Prehistoric Adventure. Phim miêu tả sự sống và cái chết ở thời kỳ mà quái vật biển thống trị trái đất. Bằng cách quay trở về quá khứ của 80 triệu năm trước, theo chân loài bò sát biển có kích thước tương tự những chú cá heo: Dolichorhynchops hay còn gọi là Dollies để khám phá lòng đại dương bí hiểm đầy mênh mông.

Quái vật biển thời tiền sử - Sea Monster: A Prehistoric Adventure (2007)

3. Bạch tuộc khổng lồ - Bermuda Tentacles (2014)

Thể loại: Hành động, kinh dị, viễn tưởng

Thời lượng: 89 phút

Đạo diễn: Nick Lyon

Diễn viên: Trevor Donovan, Linda Hamilton, Mya

Điểm đánh giá Vkool: 8.0

Đây là bộ phim hội tụ đầy đủ các yếu tố kinh dị cùng những pha hành động đẳng cấp. Mở đầu phim là việc Air Force One đi vào trong cơn bão tại tam giác quỷ Bermuda – một nơi có nhiều truyền thuyết về các vụ mất tích bí ẩn, gây hoang mang dư luận từ xưa đến nay.

Lúc này Hải Quân của Hoa Kỳ đã vô tình đánh thức một loài quái vật khổng lồ dưới đáy biển. Do đó, nó đã ra sức tấn công lại quân đội, mang lại màn chiến đấu vô cùng kịch liệt. Liệu rằng với những thiết bị vũ khí hiện đại, lực lượng chiến đấu dũng mãnh, quân đội Hoa Kỳ có kiểm soát được loài sinh vật biển kỳ lạ này không?

Bạch tuộc khổng lồ - Bermuda Tentacles (2014)

4. Huyền thoại biển sâu – The Water Horse: Legend of the Deep (2007)

Thể loại: Khoa học – viễn tưởng

Thời lượng: 112 phút

Đạo diễn: Jay Russell

Diễn viên: Brain Cos, Bruce Allpress, Ben Chaplin

Điểm đánh giá IMDb: 6.4

Đây là tác phẩm điện ảnh dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Dick King Smith. Bối cảnh của phim diễn ra tại Scotland, trước thế chiến thứ II. Một cậu bé tên Angus đã vô tình nhặt được quả trứng kỳ lạ trong lúc thu thập vỏ sò.

Cậu đã nâng niu nó cho đến một ngày quả trứng nở ra loài sinh vật lạ, Angus vô cùng vui mừng và đặt tên cho người bạn mới là Crusoe. Vì để bảo vệ Crusoe, Angus quyết định không cho ai biết điều này trừ em gái mình và Lewis.

Từ lúc ấy, cuộc sống của cậu bé trở nên tươi đẹp hơn, họ đã xem nhau như là bạn thân bất chấp sự khác biệt giống loài. Rắc rối thực sự xuất hiện khi Crusoe lớn rất nhanh, đến nỗi chỉ có ở hồ Loch mới có thể thỏa mãn được cơ thể của nó.

Quái vật biển thời tiền sử - Sea Monster: A Prehistoric Adventure (2007)

5. Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử - Godzilla: King of the Monsters (2019)

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, viễn tưởng

Thời lượng: 132 phút

Đạo diễn: Michael Dougherty

Diễn viên: Millie Bobby, Vera Farmiga, Chương Tử Di, Sally Hawkins,…

Điểm đánh giá IMDb: 7.4

Đây là bộ phim đánh dấu sự hợp tác giữa Mỹ - Nhật, Vũ trụ điện ảnh Quái vật cho ra mắt bộ phim bom tấn mang tên Godzilla: King of the Monsters. Bộ phim có vốn đầu tư khá lớn, kỹ xảo tốt, hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt cùng dàn âm thanh vô cùng sống động

Bối cảnh của phim diễn ra tại San Francisco 5 năm sau thảm họa, Godzilla cùng những quái vật khổng lồ đang ngủ sâu trong lòng đất bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng gọi của tiến sĩ Emma.

Và chúng bắt đầu chiến đấu để giành nhau quyền thống trị thế giới. Sự việc này đã làm cho hàng triệu người mất mạng, gia đình tan nát. Con người lúc này phải đối diện với thảm họa diệt vong hay không, tất cả phụ thuộc khá nhiều vào năng lực và sức chiến đấu của Godzilla.

Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử - Godzilla: King of the Monsters (2019)

6. Cá Quỷ - Frankenfish (2004)

Cá Quỷ là loài sinh vật do công nghệ biến đổi gen tạo ra. Chúng đã trở thành cá đầu rắn lưỡng cư có thể đi lại trên mặt đất. Mối nguy hiểm của loài thủy quái này bắt đầu khi chúng vô tình được thoát ra sau vụ đắm tàu tại vùng đầm lầy Louisiana và gây nên cái chết của một người đàn ông.

Để tìm ra lý do, điều tra viên y tế Sam River cùng nhà sinh vật học Mary Callahan đã đến nhà nạn nhân. Điều này vô tình khiến cả hai cùng rơi vào tình huống nguy hiểm vì con cá quỷ thuộc quyền sở hữu của một nhà tài phiệt đang tấn công người dân địa phương.

Cá Quỷ - Frankenfish (2004)

7. Quái vật không gian– Alien 1 (1979)

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, viễn tưởng

Thời lượng: 117 phút

Đạo diễn: Ridley Scott

Diễn viên: Tom Skerritt, Sigourney Weaver,…

Giải thưởng: Giải Oscar cho hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, giải ba Sao Thố và nhiều giải thưởng khác

Trong top 15 phim quái vật xuất sắc nhất mọi thời đại, chắc chắn không thể thiếu vắng cái tên Alien 1. Đây là bộ phim lấy đề tài quái vật cực hay mà bạn không thể bỏ qua. Nội dung phim là câu chuyện giả tưởng về một thế giới sau hàng nghìn năm, khi ấy tất cả con người đã có thể di chuyển từ trái đất đến các hành tinh xa xôi khác một cách dễ dàng.

Vào một ngày kia, sau khi một con tàu phát ra tín hiệu cấp cứu, phi hành đoàn Nostromo gồm 7 người đã vội lên đường đến đó giải cứu. Nhưng thực chất tín hiệu này dùng cảnh báo sự xuất hiện của những con quỷ ăn thịt người.

Quái vật không gian– Alien 1 (1979)

8. King Kong (2005)

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, viễn tưởng

Thời lượng: 200 phút

Đạo diễn: Peter Jackson

Diễn viên: Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody,..

Điểm đánh giá IMDb: 7.2

Bối cảnh của phim diễn ra vào năm 1993, đây là thời điểm mà hàng loạt người rơi vào cảnh thất nghiệp. Nhưng may mắn thay, diễn viên trẻ Ann lại được một đoàn làm phim mời.

Tuy nhiên họ phải thực hiện nhiệm vụ đi đến vùng đất Skull Island, ngoài khơi Ấn Độ Dương. Mặc dù biết đó là vùng đất xa xôi hẻo lánh nhưng không ngờ tại đây còn tồn tại nhiều mối nguy hiểm như vậy. Vừa đặt chân đến hòn đảo, nữ diễn viên xinh đẹp Ann đã bị thổ dân bắt để hiến tế cho King Kong.

Trong hang, Ann phải cố làm King Kong cười để quên đi việc ăn thịt cô. Không ngờ, King Kong lại xem Ann là người bạn bởi cô đã khỏa lấp sự cô đơn của nó trong nhiều năm trời. Vì Ann, Kong đã không ngại đọ sức với 3 con khủng long bạo chúa hàng tuần liền.

King Kong (2005)

9. Khỉ dơi ăn thịt người – Flying Monkeys (2013)

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, kinh dị

Thời lượng: 85 phút

Đạo diễn: Robert Grasmere

Diễn viên: Electra Avellan, Christopher Matthew Cook

Trái ngược với hình ảnh những chú khỉ dễ thương trong Most Valuable Primate, Flying Monkeys gây ám ảnh cho khán giả bởi tạo hình quái vật đáng sợ. Đó là những chú khỉ ăn thịt người, khi bị bắn chết chúng có thể tự động nhân bản.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc một gia đình bỏ ra một số tiền lớn để mua về một chú khỉ tặng cho cô con gái cưng. Ban ngày, con khỉ rất hiền lành, là một thú cưng đáng yêu nhưng khi về đêm, nó biến hình thành ác thú với đôi cánh dơi trên lưng.

Khỉ dơi ăn thịt người – Flying Monkeys (2013)

10. Siêu thú cuồng nộ - Rampage (2018)

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, viễn tưởng

Thời lượng: 107 phút

Đạo diễn: Brad Peyton

Diễn viên: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Joe Manganiello,…

Điểm đánh giá IMDb: 6.1

Đây là tác phẩm điện ảnh Hoa Kỳ về đề tài quái vật, được chuyển thể từ tựa game cùng tên. Được ra mắt năm 2018 cùng dàn diễn viên đỉnh cao cùng rất nhiều kỹ xảo ấn tượng, Rampage đã thu hút đông đảo khán giả quan tâm, giúp phòng vé bội thu.

Nội dung phim là câu chuyện về nhà sinh vật học Davis Okoye ( do Dwayne Johnson thủ vai). Trong một lần thí nghiệm, một sai sót đã xảy ra, George - người bạn duy nhất của nhà sinh vật học và những con vật khác đã biến thành quái vật khổng lồ. Chúng tấn công loài người và có thể khiến thế giới diệt vong. Đứng trước tình huống nguy hiểm đó, liệu Davis Okoye phải làm thế nào để vừa chiến đấu vừa bảo vệ sự an toàn cho người bạn của mình?

Siêu thú cuồng nộ - Rampage (2018)

11. Câu chuyện lúc nửa đêm – Goosebumps (2016)

Thể loại: Hành động, viễn tưởng, phiêu lưu, hài hước

Thời lượng: 103 phút

Đạo diễn: Rob Letterman

Diễn viên: Jack Black, Dylan Minnette, Ryan Lee, Amy Ryan,…

Điểm IMDb: 6.3

Đây là bộ phim điện ảnh được thực hiện dựa theo cuốn sách cùng tên của tác giả R.L. Stine. Sau khi ra mắt năm 2016, Goosebumps đã lọt top những phim Mỹ 3D thuộc thể loại kinh dị hài hước hay nhất.

Nội dung phim kể về chàng trai giàu có Zach, tình cờ gặp và phải lòng cô hàng xóm xinh đẹp Hannah sau khi chuyển đến thị trấn. Cha của Hannah là một nhà văn kinh dị rất nổi tiếng do nam diễn viên Jack Black thủ vai. Để giữ chân đám quái vật, ông đã đem chúng nhốt vào các tác phẩm của mình. Rồi con người sẽ ra sao nếu bọn quái vật thoát ra khỏi đó?

Câu chuyện lúc nửa đêm – Goosebumps (2016

12. Siêu đại chiến Thái Bình Dương – Pacific Rim (2013)

Thể loại: Hành động, viễn tưởng, phiêu lưu

Thời lượng: 132 phút

Đạo diễn: Guillermo del Toro

Diễn viên: Charlie Hunnam, Idris Elba, Kikuchi Rinko,…

Giải thưởng: Giải kỹ xảo xuất sắc nhất điện ảnh Hollywood

Điểm IMDb: 6.9

Ở thời điểm ra mắt năm 2013, dù quy tụ dàn diễn viên trẻ chưa có tên tuổi quá lớn, nhưng Pacific Rim vẫn khá thành công khi công chiếu trong và ngoài nước. Bối cảnh diễn ra ở thế giới trong tương lai gần, khi các quái vật khổng lồ Kaiju thông qua “ Lỗ sâu” của Thái Bình Dương để đến Trái Đất.

Chúng đã phá hủy nhà cửa, con người đứng trước mối họa diệt vong. Để cứu lấy thế giới, các nhà khoa học đã tìm cách chống lại chúng bằng cách tạo ra những con robot khổng lồ tên Jaeger. Trong đó, Robot Jaeger Gipsy Danger dưới sự điều khiển của hai anh em Raleigh và Yancy Beckett đã trở thành niềm hy vọng của loài người.

Siêu đại chiến Thái Bình Dương – Pacific Rim (2013)

13. Cuộc chiến giữa các vị thần – Clash of the Titans (2010)

Thể loại: Hành động, viễn tưởng, phiêu lưu, hài hước

Thời lượng: 108 phút

Đạo diễn: Louis Leterrier

Diễn viên: Sam Worthington, Mads Mikkelsen, Alexa Davalos, Ralph Fiennes,…

Điểm IMDb: 5.8

Nhắc đến top 15 phim quái vật hay nhất, không thể không nhắc đến Cuộc chiến giữa các vị thần. Đây là bản remake từ phim thần thoại Hy Lạp 1981. Nội dung xoay quanh Perseus, mặc dù được sinh ra là con người nhưng bên trong Perseus lại có dòng máu của một vị thần.

Sau khi bị vị thần cai quản địa ngục Hades giết hại gia đình và người anh yêu là công chúa Andromeda, Perseus đã thay đổi. Anh kết hợp cùng các anh hùng tại Argos để giết chết thủy quái và đánh bại Hades.

Cuộc chiến giữa các vị thần – Clash of the Titans (2010)

14. Quái vật sông Hàn – The Host (2006)

Thể loại: Kinh dị, viễn tưởng, trinh thám

Thời lượng: 119 phút

Đạo diễn: Bong Joon Ho

Diễn viên: Song Kang Ho, Byung Hee Bong, Bae Du Na

Điểm đánh giá IMDb: 7.1

Quái vật sông Hàn có thể được xem là niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc dù đã được ra mắt từ năm 2006. Đây là bộ phim về đề tài quái vật đầu tiên gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả và giới chuyên môn.

Nội dung phim là cuộc chiến đấu chống quái vật (được tạo thành do chất độc hóa học) ăn thịt ở bờ sông Hàn của gia đình Hee Bong và hàng xóm. Giữa mớ hỗn loạn, một nhà 4 người vừa phải chạy trốn vừa phải cố gắng tìm kiếm đứa con gái Park Hyun Seo bị mất tích.

Bằng những thước phim đầy kinh dị, các tình huống bất ngờ, bộ phim đã khiến người xem không khỏi thót tim nhiều lần. The Host còn mang đến nhiều thông điệp nhân văn: Tình cảm gia đình rất thiêng liêng, các thành viên có thể bất chấp tất cả để bảo vệ những người thân yêu.

Quái vật sông Hàn – The Host (2006)

15. Săn lùng quái thú – Monstrum (2018)

Thể loại: Hành động, viễn tưởng, phiêu lưu

Thời lượng: 105 phút

Đạo diễn: Huh Jong-Ho

Diễn viên: Kim Myung Min, Kim In Kwon, Choi Woo Sik,…

Điểm đánh giá IMDb: 6.1

Bối cảnh của phim là thời đại trị vì của vua Jung Jong, bệnh dịch hạch phát tán toàn thành Joseon. Cả vương quốc rơi vào tình trạng khó khăn, người dân không có gì để ăn. Trong hoàn cảnh khổ sở ấy, một con quái vật khát máu xuất hiện, chúng chực chờ để ăn thịt con người.

Vua Jung Jong khi ấy rất sợ hãi và quyết định rời hoàng cung trốn khỏi nơi hỗn độn ấy. Đất nước bất an, tất cả chỉ trông chờ vào người thủ lĩnh Yun Kyum - vị tướng quân xuất sắc nhất thành Joseon. Trong cuộc chiến chống quái thú, đem lại sự bình yên cho người dân của Yun Kyum còn có sức góp sức của người anh em kết nghĩa Sung-han, con gái Myung và quan viên Hur.

Cũng từ đây, nhiều bí ẩn về con quái vật đáng sợ đã được phơi bày. Với tạo hình đặc sắc, bộ phim hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn chiến đấu hoành tráng.

Săn lùng quái thú – Monstrum (2018)

Trong bài viết trên, chúng tôi đã tổng hợp top 15 phim quái vật hay và đáng xem nhất để gửi đến quý độc giả. Qua đây, hy vọng các bạn sẽ không bị bỏ lỡ những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao và có được những phút giây thư giãn tuyệt vời sau thời gian làm việc và học tập căng thẳng.