Top 15 phim Nga hay nhất bạn không nên bỏ lỡ

Vào những thập niên trước, các bộ phim Nga từng là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi gia đình Việt Nam. Dưới đây là top 15 phim Ngay hay nhất mọi thời đại.
- Top 18 phim bom tấn của điện ảnh Mỹ hay nhất mọi thời đại
- Top 15 phim kinh dị hay nhất năm 2021 mà bạn không nên bỏ lỡ
Top 15 phim Nga hay nhất sẽ giúp bạn có một cái nhìn mới mẻ về đất nước thú vị này. Nga không chỉ nổi tiếng với phong cảnh đẹp cùng nền ẩm thực phong phú mà bộ môn nghệ thuật thứ bảy của xứ sở Bạch Dương cũng rất phát triển và được nhiều khán giả thế giới yêu thích.
1. Thời thơ ấu của Ivan - Ivan's Childhood
Thể loại: Chiến tranh
Thời gian công chiếu: 1962
Thời lượng: 84 phút
Đạo diễn: Andrei Tarkovsky
Diễn viên: Nikolai Burlyayev, Valentin Zubkov, Evgeniy Zharikov
Điểm IMDb: 8.1/10
Đây là bộ phim lấy bối cảnh Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Nội dung kể về hành trình quân đội Nga đã chiến đấu chống lại quân Đức quân xâm lược. Phim còn xoay quanh nhân vật cậu bé 12 tuổi Ivan (Nikolai Burlyayev) trong hành trình vượt qua muôn trùng khó khăn, vừa phải tìm cách trốn thoát khỏi sự truy đuổi của quân đội Đức, vừa tìm cách để minh chứng thân phận "Số 51" của mình.
Sau khi may mắn trốn thoát và quyết định tham gia vào đội du kích. Trong đội du kích này, cậu bé đã nung nấu ý chí sẽ gia nhập chiến đấu ở tiền tuyến nhằm trả thù cho gia đình.
2. Cuộc chiến chống khủng bố - The Balkan Line
Thể loại: Hành động, chiến tranh
Thời gian công chiếu: 2019
Thời lượng: 130 phút
Đạo diễn: Andrey Volgin
Diễn viên: Anton Pampushnyy, Gosha Kutsenko, Miloš Biković
Điểm IMDb: 6.5/10
Nội dung phim xoay quanh việc các tình báo Nga đã tìm cách giải cứu sân bay Slatina khỏi những thành phần khủng bố nguy hiểm đứng đầu bởi lãnh chúa Smuk (Aleksandar Srećković). Phim mở đầu bằng khung cảnh hỗn loạn ở Ba Tư vào những năm 1999 khi đất nước này bị đội quân của lãnh chúa Smuk chiếm đóng.
Các mật vụ của Nga đã nhận nhiệm vụ phải đạt được thành công trong việc giải cứu sân bay Slatina. Sĩ quan AslanBek Evkhoev (Gosha Kutsenko) cùng cựu lính nhảy dù Andrey Shatalov (Anton Pampushnyy) đã lên phương án chiếm lại sân bay Slatina, đồng thời bảo vệ các nạn nhân cho đến lúc lực lượng quân đội ở Bosnia đến giải cứu.
3. Mặt trời trắng trên sa mạc - White Sun of the Desert
Thể loại: Hành động, hài hước
Thời gian công chiếu: 1970
Thời lượng: 84 phút
Đạo diễn: Vladimir Motyl
Diễn viên: Anatoly Kuznetsov, Pavel Luspekaev, Spartak Mishulin, Kakhi Kavsadze
Điểm IMDb: 7.8/10
Trong top 15 phim Nga hay nhất mọi thời đại là sự xuất hiện của Mặt trời trắng trên sa mạc. Nội dung phim xoay quanh việc sĩ quan hồng quân Nga Fyodor Ivanovich Sukhov (Anatoly Kuznetsov) đã tìm cách giải cứu những người phụ nữ bị giam cầm bởi tên bạo chúa Abdulla (Kakhi Kavsadze). Bối cảnh phim là vùng đất Trung Đông vào những năm 1920.
Mổ đầu phim là giấc mơ của Fyodor về người vợ xinh đẹp, hiền diệu của mình tên Katerina Matveyevna (Galina Luchai). Khi quay trở lại hiện thực, Fyodor phải đi bộ để vượt qua khỏi sa mạc rộng lớn với hy vọng có thể tìm được đường về nhà.
4. Và nơi đây bình minh yên tĩnh - The Dawns Here Are Quiet
Thể loại: Chiến tranh
Thời gian công chiếu: 2015
Thời lượng: 120 phút
Đạo diễn: Renat Davletyarov
Diễn viên: Pyotr Fyodorov, Anastasia Mikulchina, Agniya Kuznetsova
Điểm IMDb: 6.7/10
Đây là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Boris Vasilyev. Nội dung phim tái hiện lại cảnh người dân Liên Xô những năm 1942 đã hy sinh anh dũng, đứng lên bảo vệ đất nước trước khỏi cuộc xâm lược của quân đội phát xít Đức.
Trung sĩ Vaskov (Pyotr Fyodorov) cùng với năm nữ chiến binh khác, họ là những nữ xạ thủ kiên cường, đóng quân tại một căn cứ pháo binh. Bối cảnh phim tái hiện lại những nguy hiểm mà họ phải đối mặt và cách mà những người này vượt qua khi có 16 binh lính Đức với đầy đủ trang bị đang tìm cách tiêu diệt họ.
5. Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc - They Fought For Their Motherland
Thể loại: Hành động, chiến tranh
Thời gian công chiếu: 1975
Thời lượng: 137 phút
Đạo diễn: Sergei Bondarchuk
Diễn viên: Vasily Shukshin, Vyacheslav Tikhonov, Sergei Bondarchuk
Điểm IMDb: 8/10
Đây là bộ phim được chuyển thể từ quyển sách cùng tên do Mikhail Sholokhov chấp bút. Lấy bối cảnh nước Nga trong những năm thế chiến thứ hai đang bùng nổ. Một đội Hồng quân Liên Xô tìm cách đánh bại đội quân phát xít Đức hùng mạnh, với vũ trang tối tân.
Mùa hè năm 1942, trong khi hậu phương của Hồng quân tìm cách chống lại quân đội Đức tại đầu cầu sông Don thì quân Liên Xô đang rút lui băng qua cây cầu. Khi những người lính đang trên đường quay trở về nước Nga, họ đã thể hiện tình đồng chí, cùng nhau can đảm vượt qua nỗi sợ hãi để đứng dậy bảo vệ tổ quốc, nổi bật nhất là nhân vật Pyotr Lopakhin (Vasiliy Shukshin).
6. Khi đàn sếu bay qua - The Cranes Are Flying
Thể loại: Tình cảm, chiến tranh
Thời gian công chiếu: 1957
Thời lượng: 95 phút
Đạo diễn: Mikhail Kalatozov
Diễn viên: Tatyana Samojlova, Aleksey Batalov
Điểm IMDb: 8.3/10
Khi đàn sếu bay qua là tác phẩm điện ảnh xứng đáng lọt top 15 phim Nga hay nhất mọi thời đại. Nội dung kể về cuộc đời đầy biến cố của cô gái trẻ người Nga trong những tháng năm Liên Xô bị phát xít Đức đánh chiếm.
Boris (Aleksey Batalov) cùng Veronica (Tatyana Samojlova) đã có một tình yêu đầy lãng mạn, hạnh phúc. Tuy nhiên, khi chiến tranh ập đến, Boris theo tiếng gọi của Tổ Quốc, lên đường nhập ngũ và trở thành một người lính. Không may, trong cuộc chiến này, anh lại bị bắn chết khi đang tìm cách giúp đồng đội của mình vượt qua đầm lầy.
Cả gia đình của Boris và Veronica đều không biết được về cái chết của anh. Veronica mỗi ngày đều trông ngóng về tin tức của Boris. Một điều tồi tệ hơn là cô bị Mark (Aleksandr Shvorin) - người thầm thích cô từ lâu cưỡng hiếp khi cả hai đang trốn quân đội Đức. Giờ đây, Veronica phải chọn lựa như thế nào? Liệu cô sẽ đồng ý kết hôn với người mà mình không có tình cảm hay tiếp tục chờ đợi Boris?
7. Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân - Семнадцать мгновений весны
Thể loại: Chiến tranh
Thời gian công chiếu: 1973
Thời lượng: 70 phút
Đạo diễn: Tatyana Lioznova
Diễn viên: Vyacheslav Tikhonov, Leonid Bronevoy, Yevgeniy Yevstigneyev
Điểm IMDb: 8.8/10
Đây là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yulian Semyonov. Nội dung kể về cuộc đời của Isaev (Vyacheslav Tikhonov) - điệp viên Nga đang hoạt động trong Đức quốc xã.
Nhân vật chính của phim là Isaev, dưới thân phận mới, anh nhận nhiệm vụ tìm hiểu giữa hai chính quyền Mỹ và Đức liệu còn có khả năng thỏa thuận bí mật nào không? Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi hai người phụ tá của anh bị sát hại, cùng lúc đó Heinrich Müller (Leonid Bronevoy) đang tìm cách vạch trần thân phận gián điệp của Isaev.
8. Andrei Rublev - Андрей Рублёв
Thể loại: Lịch sử
Thời gian công chiếu: 1966
Thời lượng: 205 phút
Đạo diễn: Andrei Tarkovsky
Diễn viên: Anatoly Solonitsyn, Ivan Lapikov
Điểm IMDb: 8.1/10
Bộ phim kể về cuộc đời của họa sĩ Andrei nổi tiếng của nước Nga, mang đến cho khán giả một cái nhìn trực quan hơn về xã hội nước Nga vào thời kỳ trung cổ, lúc Mông Cổ - Tartar xâm lược và thời kỳ Thiên chúa giáo đang ở đỉnh cao và có sự ảnh hưởng to lớn.
Nhân vật Andrei Rublev (Anatoli Solonitsyn) đã rời tu viện Andronikov để thực hiện nhiệm vụ vẽ nội thất cho nhà thờ Vladimir. Trong chuyến đi này, anh đã được nhìn thấy những mặt tối trong xã hội nước Nga lúc bấy giờ, bao gồm áp bức, cướp bóc từ bạo chúa và quân Mông Cổ, hiếp dâm, tra tấn và bệnh dịch.
Chứng kiến sự sự tàn khốc này, niềm tin của Rublev bắt đầu bị lung lay. Câu hỏi anh tự đặt ra là liệu rằng nghệ thuật có còn ý nghĩa trong một thế giới đang suy thoái này không?
9. Người thợ cạo Sibir - The Barber of Siberia
Thể loại: Lịch sử, hài hước
Thời gian công chiếu: 1998
Thời lượng: 180 phút
Đạo diễn: Nikita Mikhalkov
Diễn viên: Julia Ormond, Richard Harris
Điểm IMDb: 7.8/10
Nội dung phim kể về mối tình đầy lãng mạn, nhưng cũng trải qua nhiều thử thách giữa cô gái Mỹ Jane Callahan (Julia Ormond) và anh chàng người Nga Tolstoy (Richard Harris). Phim cũng chỉ ra những góc khuất của xã hội Nga vào thời kỳ Sa hoàng Aleksandr III cuối thế kỷ XIX.
Nhân vật chính của phim là Jane - cô gái Mỹ thích tự do, luôn muốn đặt chân đến các vùng đất mới để khám phá những điều mới mẻ. Vào một đến đến với đất nước Nga, cô đã vô tình quen biết Tolstoy - anh chàng Học viên sĩ quan. Cả hai nhanh chóng rơi vào tiếng sét ái tình.
10. Mát-xcơ-va không tin vào nước mắt - Moscow Does Not Believe in Tears
Thể loại: Hài hước, tình cảm
Thời gian công chiếu: 1980
Thời lượng: 150 phút
Đạo diễn: V. V. Menshov
Diễn viên: Vera Alentova, Irina Muravyova, Raisa Ryazanova
Điểm IMDb: 8.1/10
Đây là bộ phim nói về cuộc sống của ba cô gái cùng ba số phận, tính cách khác nhau: Katerina (Vera Alentova), Antonina (Raisa Ryazanova) và Lyudmila (Irina Muravyova). Trong khi Antonina chấp nhận cuộc sống bình dị, an nhàn bên cạnh người chồng cũng làm công nhân như cô thì ngược lại, Lyudmila luôn muốn lấy được một anh chồng giàu có để hưởng cuộc sống sung túc sau này.
Nhân vật chính của phim là Katerina - cô gái có kiên cường, đã nghe theo lời của Lyudmila, Katerina, giả vờ là con gái của một giáo sư đại học. Nhờ việc này mà cô gái trẻ tình cờ quen biết được Rudolph - anh chàng quay phim của đài truyền hình. Cả hai người đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau.
11. Bài ca khinh kỵ binh - Гусарская баллада
Thể loại: Tình cảm, hài hước
Thời gian công chiếu: 1962
Thời lượng: 96 phút
Đạo diễn: Eldar Ryazanov
Diễn viên: Larisa Golubkina, Yury Yakovlev
Điểm IMDb: 8.5/10
Nội dung phim kể về chuyện tình ngọt ngào, không kém phần hài hước giữa Dmitry Rzhevsky (Yury Yakovlev) và Shurochka Azarova (Larisa Golubkin). Cả hai vốn có hôn ước từ nhỏ và đã được gia đình đã định ngày cưới.
Mặc dù vậy, vào đúng ngày kết hôn, cô dâu Shurochka lại biến mất. Điều này vô tình thiếu tá Dmitry không vui, anh nghĩ người vợ sắp cưới đang trêu đùa mình. Để hóa giải mối hiểu lầm này, Shurochka đã quyết định cải trang thành nam nhân để thuận lợi trà trộn vào quân đội với mong muốn gặp gỡ Dmitry. Mối tình của họ cũng bắt đầu từ đây.
12. Quái thú sao hỏa - Cosmoball
Thể loại: Thể thao, hành động
Thời gian công chiếu: 2020
Thời lượng: 118 phút
Đạo diễn: Dzhanik Fayziev
Diễn viên: Evgeny Romantsov, Viktoriya Agalakova
Bối cảnh của phim là Trái Đất sau khi chiến tranh giữa các thiên hà kết thúc. Lúc này, Mặt Trăng cùng một số hành tinh khác đang bị phá hủy. Khí hậu và dân số của Mátxcơva do đó cũng bị biến đổi. Một số động vật, chủng tộc kỳ lạ và nền văn hóa mới cũng dần xuất hiện.
Anton (Evgeny Romantsov) từ nhỏ đã là một đứa trẻ không cha. Vì chán ghét cuộc sống nghèo khổ nhưng vì người mẹ ốm đau, anh phải mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn trước mắt. Nhờ được ban sức mạnh dịch chuyển và bất đắc dĩ, Anton trở thành thủ lĩnh của đội Cosmo quốc gia.
13. Hổ trắng - The White Tiger
Thể loại: Hành động, phiêu lưu
Thời gian công chiếu: 2012
Thời lượng: 104 phút
Đạo diễn: Karen Shakhnazarov
Diễn viên: Aleksey Vertkov, Vitaliy Kishchenko, Valery Grishko
Điểm IMDb: 6.1/10
Phim lấy bối cảnh thế giới trong những năm thế chiến thứ hai, khi cuộc chiến giữa Nga và Đức quốc xã đang ở giai đoạn căng thẳng. Hồng quân Liên Xô tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, đẩy lùi được đội quân hung hãn của Đức quốc xã, thì một chiếc xe tăng bí ẩn xuất hiện.
Đây là chiếc xe tăng thuộc loại xe tăng Tiger I màu trắng của Đức quốc xã. Rất nhanh chóng, nó đã tiêu diệt toàn bộ dàn xe tăng thiết giáp của Hồng quân Liên Xô rồi biến mất sau đó. Cả hai phe đều phủ nhận sự liên quan của mình đến chiếc xe tăng bí ẩn. Lúc này, Nguyên soái Georgi Konstantinovich Zhukov (Valery Grishko) đã ban lệnh cho Ivan Naydenov (Aleksey Vertkov) điều tra ra tung tích chiếc xe này và tìm cách tiêu diệt nó.
14. Số phận một người đàn ông (Sudba cheloveka)
Thể loại: chiến tranh, tình cảm gia đình
Thời gian công chiếu: 1959
Đạo diễn: Sergey Bondarchuk
Giải thưởng: phim giành giải Grand Prize - giải cao nhất tại LHP Moscow lần thứ nhất
Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Sudba cheloveka của nhà văn Mikhail Sholokhov. Nội dung kể về cuộc đời của một người đàn ông bị hủy hoại vì chiến tranh. Sau khi được tuyển làm lính xe tải của Hồng quân, Andrei Sokolov tạm biệt vợ và ba con nhỏ để lên đường ra chiến trận.
Trên đường đi, xe bị đánh bom và anh bị quân Đức bắt làm tù binh. Trong tù, dù bị bỏ đói và tra tấn nhưng vì muốn gặp lại gia đình nên anh đã kiên cường sống. Sau khi trốn khỏi quân Phát xít, Andrei về nhà và phát hiện làng quê của mình bị bom oanh tạc, vợ và hai con gái đã chết. Andrei không còn động lực sống cho tới khi tìm lại được đứa con trai duy nhất thất lạc.
15. Bài ca người lính (Ballada o soldate)
Thể loại: chiến tranh, tình cảm
Thời gian công chiếu: 1959
Đạo diễn: Grigori Chukhrai
Giải thưởng: phim giành giải Bafta "Phim xuất sắc" của Viện hàn lâm Anh và được đề cử giải Oscar "Kịch bản gốc xuất sắc" của Viện hàn lâm Mỹ.
Chàng lính trẻ Alyosha 19 tuổi chiến đấu trên mặt trận ở Nga giữa Thế chiến II, đã được trao huân chương vì hành động anh hùng. Thay vì đợi đến khi nhận huân chương, anh lính đã xin nghỉ phép vài ngày để về thăm mẹ và sửa mái nhà đang hỏng.
Trên chuyến tàu xuôi hướng đông về quê nhà, chàng lính trẻ đã chứng kiến cuộc sống đời thường hỗn loạn trong chiến tranh. Anh cũng tình cờ gặp được cô gái Shura - đang đi thăm họ hàng. Trong vài ngày đồng hành ngắn ngủi, họ trải nghiệm tình yêu thật độc đáo trong thời chiến cuộc.
Hy vọng top 15 phim Nga hay nhất mọi thời đại sẽ giúp bạn hiểu thêm về nền điện ảnh cũng như đất nước, con người của xứ sở bạch dương xinh đẹp.