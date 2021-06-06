Top 15 phim Nga hay nhất bạn không nên bỏ lỡ

Top 15 phim Nga hay nhất sẽ giúp bạn có một cái nhìn mới mẻ về đất nước thú vị này. Nga không chỉ nổi tiếng với phong cảnh đẹp cùng nền ẩm thực phong phú mà bộ môn nghệ thuật thứ bảy của xứ sở Bạch Dương cũng rất phát triển và được nhiều khán giả thế giới yêu thích.

Đạo diễn: Andrei Tarkovsky

Diễn viên: Nikolai Burlyayev, Valentin Zubkov, Evgeniy Zharikov

Điểm IMDb: 8.1/10

Đây là bộ phim lấy bối cảnh Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Nội dung kể về hành trình quân đội Nga đã chiến đấu chống lại quân Đức quân xâm lược. Phim còn xoay quanh nhân vật cậu bé 12 tuổi Ivan (Nikolai Burlyayev) trong hành trình vượt qua muôn trùng khó khăn, vừa phải tìm cách trốn thoát khỏi sự truy đuổi của quân đội Đức, vừa tìm cách để minh chứng thân phận "Số 51" của mình.

Sau khi may mắn trốn thoát và quyết định tham gia vào đội du kích. Trong đội du kích này, cậu bé đã nung nấu ý chí sẽ gia nhập chiến đấu ở tiền tuyến nhằm trả thù cho gia đình.

Thời thơ ấu của Ivan - Ivan's Childhood

2. Cuộc chiến chống khủng bố - The Balkan Line

Thể loại: Hành động, chiến tranh

Thời gian công chiếu: 2019

Thời lượng: 130 phút

Đạo diễn: Andrey Volgin

Diễn viên: Anton Pampushnyy, Gosha Kutsenko, Miloš Biković

Điểm IMDb: 6.5/10

Nội dung phim xoay quanh việc các tình báo Nga đã tìm cách giải cứu sân bay Slatina khỏi những thành phần khủng bố nguy hiểm đứng đầu bởi lãnh chúa Smuk (Aleksandar Srećković). Phim mở đầu bằng khung cảnh hỗn loạn ở Ba Tư vào những năm 1999 khi đất nước này bị đội quân của lãnh chúa Smuk chiếm đóng.

Các mật vụ của Nga đã nhận nhiệm vụ phải đạt được thành công trong việc giải cứu sân bay Slatina. Sĩ quan AslanBek Evkhoev (Gosha Kutsenko) cùng cựu lính nhảy dù Andrey Shatalov (Anton Pampushnyy) đã lên phương án chiếm lại sân bay Slatina, đồng thời bảo vệ các nạn nhân cho đến lúc lực lượng quân đội ở Bosnia đến giải cứu.

Cuộc chiến chống khủng bố - The Balkan Line

3. Mặt trời trắng trên sa mạc - White Sun of the Desert

Thể loại: Hành động, hài hước

Thời gian công chiếu: 1970

Thời lượng: 84 phút

Đạo diễn: Vladimir Motyl

Diễn viên: Anatoly Kuznetsov, Pavel Luspekaev, Spartak Mishulin, Kakhi Kavsadze

Điểm IMDb: 7.8/10

Trong top 15 phim Nga hay nhất mọi thời đại là sự xuất hiện của Mặt trời trắng trên sa mạc. Nội dung phim xoay quanh việc sĩ quan hồng quân Nga Fyodor Ivanovich Sukhov (Anatoly Kuznetsov) đã tìm cách giải cứu những người phụ nữ bị giam cầm bởi tên bạo chúa Abdulla (Kakhi Kavsadze). Bối cảnh phim là vùng đất Trung Đông vào những năm 1920.

Mổ đầu phim là giấc mơ của Fyodor về người vợ xinh đẹp, hiền diệu của mình tên Katerina Matveyevna (Galina Luchai). Khi quay trở lại hiện thực, Fyodor phải đi bộ để vượt qua khỏi sa mạc rộng lớn với hy vọng có thể tìm được đường về nhà.

Mặt trời trắng trên sa mạc - White Sun of the Desert

4. Và nơi đây bình minh yên tĩnh - The Dawns Here Are Quiet

Thể loại: Chiến tranh

Thời gian công chiếu: 2015

Thời lượng: 120 phút

Đạo diễn: Renat Davletyarov

Diễn viên: Pyotr Fyodorov, Anastasia Mikulchina, Agniya Kuznetsova

Điểm IMDb: 6.7/10

Đây là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Boris Vasilyev. Nội dung phim tái hiện lại cảnh người dân Liên Xô những năm 1942 đã hy sinh anh dũng, đứng lên bảo vệ đất nước trước khỏi cuộc xâm lược của quân đội phát xít Đức.

Trung sĩ Vaskov (Pyotr Fyodorov) cùng với năm nữ chiến binh khác, họ là những nữ xạ thủ kiên cường, đóng quân tại một căn cứ pháo binh. Bối cảnh phim tái hiện lại những nguy hiểm mà họ phải đối mặt và cách mà những người này vượt qua khi có 16 binh lính Đức với đầy đủ trang bị đang tìm cách tiêu diệt họ.

Và nơi đây bình minh yên tĩnh - The Dawns Here Are Quiet

5. Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc - They Fought For Their Motherland

Thể loại: Hành động, chiến tranh

Thời gian công chiếu: 1975

Thời lượng: 137 phút

Đạo diễn: Sergei Bondarchuk

Diễn viên: Vasily Shukshin, Vyacheslav Tikhonov, Sergei Bondarchuk

Điểm IMDb: 8/10

Đây là bộ phim được chuyển thể từ quyển sách cùng tên do Mikhail Sholokhov chấp bút. Lấy bối cảnh nước Nga trong những năm thế chiến thứ hai đang bùng nổ. Một đội Hồng quân Liên Xô tìm cách đánh bại đội quân phát xít Đức hùng mạnh, với vũ trang tối tân.

Mùa hè năm 1942, trong khi hậu phương của Hồng quân tìm cách chống lại quân đội Đức tại đầu cầu sông Don thì quân Liên Xô đang rút lui băng qua cây cầu. Khi những người lính đang trên đường quay trở về nước Nga, họ đã thể hiện tình đồng chí, cùng nhau can đảm vượt qua nỗi sợ hãi để đứng dậy bảo vệ tổ quốc, nổi bật nhất là nhân vật Pyotr Lopakhin (Vasiliy Shukshin).

Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc - They Fought For Their Motherland

6. Khi đàn sếu bay qua - The Cranes Are Flying

Thể loại: Tình cảm, chiến tranh

Thời gian công chiếu: 1957

Thời lượng: 95 phút

Đạo diễn: Mikhail Kalatozov

Diễn viên: Tatyana Samojlova, Aleksey Batalov

Điểm IMDb: 8.3/10

Khi đàn sếu bay qua là tác phẩm điện ảnh xứng đáng lọt top 15 phim Nga hay nhất mọi thời đại. Nội dung kể về cuộc đời đầy biến cố của cô gái trẻ người Nga trong những tháng năm Liên Xô bị phát xít Đức đánh chiếm.

Boris (Aleksey Batalov) cùng Veronica (Tatyana Samojlova) đã có một tình yêu đầy lãng mạn, hạnh phúc. Tuy nhiên, khi chiến tranh ập đến, Boris theo tiếng gọi của Tổ Quốc, lên đường nhập ngũ và trở thành một người lính. Không may, trong cuộc chiến này, anh lại bị bắn chết khi đang tìm cách giúp đồng đội của mình vượt qua đầm lầy.

Cả gia đình của Boris và Veronica đều không biết được về cái chết của anh. Veronica mỗi ngày đều trông ngóng về tin tức của Boris. Một điều tồi tệ hơn là cô bị Mark (Aleksandr Shvorin) - người thầm thích cô từ lâu cưỡng hiếp khi cả hai đang trốn quân đội Đức. Giờ đây, Veronica phải chọn lựa như thế nào? Liệu cô sẽ đồng ý kết hôn với người mà mình không có tình cảm hay tiếp tục chờ đợi Boris?

Khi đàn sếu bay qua - The Cranes Are Flying

7. Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân - Семнадцать мгновений весны

Thể loại: Chiến tranh

Thời gian công chiếu: 1973

Thời lượng: 70 phút

Đạo diễn: Tatyana Lioznova

Diễn viên: Vyacheslav Tikhonov, Leonid Bronevoy, Yevgeniy Yevstigneyev

Điểm IMDb: 8.8/10

Đây là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yulian Semyonov. Nội dung kể về cuộc đời của Isaev (Vyacheslav Tikhonov) - điệp viên Nga đang hoạt động trong Đức quốc xã.

Nhân vật chính của phim là Isaev, dưới thân phận mới, anh nhận nhiệm vụ tìm hiểu giữa hai chính quyền Mỹ và Đức liệu còn có khả năng thỏa thuận bí mật nào không? Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi hai người phụ tá của anh bị sát hại, cùng lúc đó Heinrich Müller (Leonid Bronevoy) đang tìm cách vạch trần thân phận gián điệp của Isaev.

Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân - Семнадцать мгновений весны

8. Andrei Rublev - Андрей Рублёв

Thể loại: Lịch sử

Thời gian công chiếu: 1966

Thời lượng: 205 phút

Đạo diễn: Andrei Tarkovsky

Diễn viên: Anatoly Solonitsyn, Ivan Lapikov

Điểm IMDb: 8.1/10

Bộ phim kể về cuộc đời của họa sĩ Andrei nổi tiếng của nước Nga, mang đến cho khán giả một cái nhìn trực quan hơn về xã hội nước Nga vào thời kỳ trung cổ, lúc Mông Cổ - Tartar xâm lược và thời kỳ Thiên chúa giáo đang ở đỉnh cao và có sự ảnh hưởng to lớn.

Nhân vật Andrei Rublev (Anatoli Solonitsyn) đã rời tu viện Andronikov để thực hiện nhiệm vụ vẽ nội thất cho nhà thờ Vladimir. Trong chuyến đi này, anh đã được nhìn thấy những mặt tối trong xã hội nước Nga lúc bấy giờ, bao gồm áp bức, cướp bóc từ bạo chúa và quân Mông Cổ, hiếp dâm, tra tấn và bệnh dịch.

Chứng kiến sự sự tàn khốc này, niềm tin của Rublev bắt đầu bị lung lay. Câu hỏi anh tự đặt ra là liệu rằng nghệ thuật có còn ý nghĩa trong một thế giới đang suy thoái này không?

Andrei Rublev - Андрей Рублёв

9. Người thợ cạo Sibir - The Barber of Siberia

Thể loại: Lịch sử, hài hước

Thời gian công chiếu: 1998

Thời lượng: 180 phút

Đạo diễn: Nikita Mikhalkov

Diễn viên: Julia Ormond, Richard Harris

Điểm IMDb: 7.8/10

Nội dung phim kể về mối tình đầy lãng mạn, nhưng cũng trải qua nhiều thử thách giữa cô gái Mỹ Jane Callahan (Julia Ormond) và anh chàng người Nga Tolstoy (Richard Harris). Phim cũng chỉ ra những góc khuất của xã hội Nga vào thời kỳ Sa hoàng Aleksandr III cuối thế kỷ XIX.

Nhân vật chính của phim là Jane - cô gái Mỹ thích tự do, luôn muốn đặt chân đến các vùng đất mới để khám phá những điều mới mẻ. Vào một đến đến với đất nước Nga, cô đã vô tình quen biết Tolstoy - anh chàng Học viên sĩ quan. Cả hai nhanh chóng rơi vào tiếng sét ái tình.

Người thợ cạo Sibir - The Barber of Siberia

10. Mát-xcơ-va không tin vào nước mắt - Moscow Does Not Believe in Tears

Thể loại: Hài hước, tình cảm

Thời gian công chiếu: 1980

Thời lượng: 150 phút

Đạo diễn: V. V. Menshov

Diễn viên: Vera Alentova, Irina Muravyova, Raisa Ryazanova

Điểm IMDb: 8.1/10

Đây là bộ phim nói về cuộc sống của ba cô gái cùng ba số phận, tính cách khác nhau: Katerina (Vera Alentova), Antonina (Raisa Ryazanova) và Lyudmila (Irina Muravyova). Trong khi Antonina chấp nhận cuộc sống bình dị, an nhàn bên cạnh người chồng cũng làm công nhân như cô thì ngược lại, Lyudmila luôn muốn lấy được một anh chồng giàu có để hưởng cuộc sống sung túc sau này.

Nhân vật chính của phim là Katerina - cô gái có kiên cường, đã nghe theo lời của Lyudmila, Katerina, giả vờ là con gái của một giáo sư đại học. Nhờ việc này mà cô gái trẻ tình cờ quen biết được Rudolph - anh chàng quay phim của đài truyền hình. Cả hai người đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau.

Mát-xcơ-va không tin vào nước mắt - Moscow Does Not Believe in Tears

11. Bài ca khinh kỵ binh - Гусарская баллада

Thể loại: Tình cảm, hài hước

Thời gian công chiếu: 1962

Thời lượng: 96 phút

Đạo diễn: Eldar Ryazanov

Diễn viên: Larisa Golubkina, Yury Yakovlev

Điểm IMDb: 8.5/10

Nội dung phim kể về chuyện tình ngọt ngào, không kém phần hài hước giữa Dmitry Rzhevsky (Yury Yakovlev) và Shurochka Azarova (Larisa Golubkin). Cả hai vốn có hôn ước từ nhỏ và đã được gia đình đã định ngày cưới.

Mặc dù vậy, vào đúng ngày kết hôn, cô dâu Shurochka lại biến mất. Điều này vô tình thiếu tá Dmitry không vui, anh nghĩ người vợ sắp cưới đang trêu đùa mình. Để hóa giải mối hiểu lầm này, Shurochka đã quyết định cải trang thành nam nhân để thuận lợi trà trộn vào quân đội với mong muốn gặp gỡ Dmitry. Mối tình của họ cũng bắt đầu từ đây.

Bài ca khinh kỵ binh - Гусарская баллада

12. Quái thú sao hỏa - Cosmoball

Thể loại: Thể thao, hành động

Thời gian công chiếu: 2020

Thời lượng: 118 phút

Đạo diễn: Dzhanik Fayziev

Diễn viên: Evgeny Romantsov, Viktoriya Agalakova

Bối cảnh của phim là Trái Đất sau khi chiến tranh giữa các thiên hà kết thúc. Lúc này, Mặt Trăng cùng một số hành tinh khác đang bị phá hủy. Khí hậu và dân số của Mátxcơva do đó cũng bị biến đổi. Một số động vật, chủng tộc kỳ lạ và nền văn hóa mới cũng dần xuất hiện.

Anton (Evgeny Romantsov) từ nhỏ đã là một đứa trẻ không cha. Vì chán ghét cuộc sống nghèo khổ nhưng vì người mẹ ốm đau, anh phải mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn trước mắt. Nhờ được ban sức mạnh dịch chuyển và bất đắc dĩ, Anton trở thành thủ lĩnh của đội Cosmo quốc gia.

Quái thú sao hỏa - Cosmoball

13. Hổ trắng - The White Tiger

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Thời gian công chiếu: 2012

Thời lượng: 104 phút

Đạo diễn: Karen Shakhnazarov

Diễn viên: Aleksey Vertkov, Vitaliy Kishchenko, Valery Grishko

Điểm IMDb: 6.1/10

Phim lấy bối cảnh thế giới trong những năm thế chiến thứ hai, khi cuộc chiến giữa Nga và Đức quốc xã đang ở giai đoạn căng thẳng. Hồng quân Liên Xô tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, đẩy lùi được đội quân hung hãn của Đức quốc xã, thì một chiếc xe tăng bí ẩn xuất hiện.

Đây là chiếc xe tăng thuộc loại xe tăng Tiger I màu trắng của Đức quốc xã. Rất nhanh chóng, nó đã tiêu diệt toàn bộ dàn xe tăng thiết giáp của Hồng quân Liên Xô rồi biến mất sau đó. Cả hai phe đều phủ nhận sự liên quan của mình đến chiếc xe tăng bí ẩn. Lúc này, Nguyên soái Georgi Konstantinovich Zhukov (Valery Grishko) đã ban lệnh cho Ivan Naydenov (Aleksey Vertkov) điều tra ra tung tích chiếc xe này và tìm cách tiêu diệt nó.

Hổ trắng - The White Tiger

14. Số phận một người đàn ông (Sudba cheloveka)

Thể loại: chiến tranh, tình cảm gia đình

Thời gian công chiếu: 1959

Đạo diễn: Sergey Bondarchuk

Giải thưởng: phim giành giải Grand Prize - giải cao nhất tại LHP Moscow lần thứ nhất

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Sudba cheloveka của nhà văn Mikhail Sholokhov. Nội dung kể về cuộc đời của một người đàn ông bị hủy hoại vì chiến tranh. Sau khi được tuyển làm lính xe tải của Hồng quân, Andrei Sokolov tạm biệt vợ và ba con nhỏ để lên đường ra chiến trận.

Trên đường đi, xe bị đánh bom và anh bị quân Đức bắt làm tù binh. Trong tù, dù bị bỏ đói và tra tấn nhưng vì muốn gặp lại gia đình nên anh đã kiên cường sống. Sau khi trốn khỏi quân Phát xít, Andrei về nhà và phát hiện làng quê của mình bị bom oanh tạc, vợ và hai con gái đã chết. Andrei không còn động lực sống cho tới khi tìm lại được đứa con trai duy nhất thất lạc.

Số phận một người đàn ông (Sudba cheloveka)

15. Bài ca người lính (Ballada o soldate)

Thể loại: chiến tranh, tình cảm

Thời gian công chiếu: 1959

Đạo diễn: Grigori Chukhrai

Giải thưởng: phim giành giải Bafta "Phim xuất sắc" của Viện hàn lâm Anh và được đề cử giải Oscar "Kịch bản gốc xuất sắc" của Viện hàn lâm Mỹ.

Chàng lính trẻ Alyosha 19 tuổi chiến đấu trên mặt trận ở Nga giữa Thế chiến II, đã được trao huân chương vì hành động anh hùng. Thay vì đợi đến khi nhận huân chương, anh lính đã xin nghỉ phép vài ngày để về thăm mẹ và sửa mái nhà đang hỏng.

Trên chuyến tàu xuôi hướng đông về quê nhà, chàng lính trẻ đã chứng kiến cuộc sống đời thường hỗn loạn trong chiến tranh. Anh cũng tình cờ gặp được cô gái Shura - đang đi thăm họ hàng. Trong vài ngày đồng hành ngắn ngủi, họ trải nghiệm tình yêu thật độc đáo trong thời chiến cuộc.

Bài ca người lính (Ballada o soldate)

Hy vọng top 15 phim Nga hay nhất mọi thời đại sẽ giúp bạn hiểu thêm về nền điện ảnh cũng như đất nước, con người của xứ sở bạch dương xinh đẹp.