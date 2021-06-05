Top 10+ phim Hong Kong hay nhất, bạn không nên bỏ lỡ

Những bộ phim Hong Kong sau đây dù chiếu đi chiếu lại nhiều lần vẫn dành được sự hâm mộ, yêu thích của các fan trong nhiều năm. Nếu là fan của những bộ phim Hong Kong, thì những bộ phim được liệt kê dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn được thỏa mãn đam mê xem phim.

Số tập: 50 tập

Diễn viên chính: Đào Đại Vũ, Quách Khả Doanh, Lương Vinh Trung, Tô Ngọc Hoa

Series Hồ Sơ Trinh Sát chia ra làm 4 phần. 3 phần đầu có nội dung xâu chuỗi với nhau, cùng đó là dàn diễn viên được giữ nguyên vẹn. Phần 4 chỉ mượn thương hiệu và có nội dung, diễn viên khác.

Nội dung phim xoay quanh 1 nhóm cảnh sát CID làm việc ở Trung Tâm Hong Kong Police Station. Đội trưởng nhóm là Tử Sơn, cùng Từ Phi, 1 bác sĩ tâm lý lạnh lùng nhưng rất thông minh.

Hồ Sơ Trinh Sát với cả 4 phần phim đều giữ được lượng người theo dõi khủng. Đây là bộ phim thành công ghi tên mình vào một trong những tác phẩm kinh điển nhất mọi thời đại của đài TVB.

Hồ Sơ Trinh Sát (Detective Investigation Files) xoay quanh 1 nhóm cảnh sát CID làm việc ở Trung Tâm Hong Kong Police Station

2. Lực Lượng Phản Ứng (Armed Reaction)

Đạo diễn: Quảng Nghiệp Sinh

Năm công chiếu: 1998

Thể loại: Cảnh sát, Hành động, Tội phạm

Số tập: 20 tập

Diễn viên chính: Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vịnh Hà, Đằng Lệ Danh, Ngụy Tuấn Kiệt,...

Đạo diễn: Quảng Nghiệp Sinh

Giải thưởng: Giải thưởng thường niên TVB 1998, Top 10 cảnh sát lý tưởng trên truyền hình, Top 10 phim có rating cao nhất 1998.

Lực Lượng Phản Ứng có nội dung xoay quanh cuộc sống trong cơ quan cảnh sát. Song song đó là câu chuyện cuộc sống của ba gia đình họ Trần (gia đình nam chính Trần Tiểu Sanh), họ Dư (gia đình nữ chính Chu Tố Nga) và gia đình họ Trình.

Với sự tham gia của diễn viên Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vịnh Hà, đây là bộ phim trinh thám TVB nổi tiếng. Những pha hành động gây cấn, diễn xuất chân thật cùng đó là những giây phút lãng mạn của tình yêu hứa hẹn sẽ khiến fan đốn tim.

Phần 5 của loạt phim trinh thám nổi tiếng của TVB Lực Lượng Phản Ứng chỉ có hai trong số các diễn viên ban đầu trở lại.

Lực Lượng Phản Ứng 2020 là một câu chuyện độc lập trong loạt phim với sự trở lại của một số nhân vật quen thuộc.

Lực Lượng Phản Ứng (Armed Reaction) xoay quanh cuộc sống trong cơ quan cảnh sát và câu chuyện cuộc sống của ba gia đình họ Trần

3. Truy Tìm Bằng Chứng (Untraceable Evidence)

Đạo diễn: Phan Gia Đức

Năm công chiếu: 1998

Thể loại: Cảnh sát, Hành động

Số tập: 20 tập

Diễn viên chính: Trần Tuệ San, Lâm Bảo Di

Nội dung phim xoay quanh cuộc điều tra phá án và cuộc sống tình cảm của nữ pháp y tên Ngôn, từng du học ở Anh và trở về Hong Kong làm việc.

Để truy tìm các manh mối của các vụ án hoàn toàn không hề dễ dàng. Đây là công việc rắc rối, phức tạp, không kém phần nguy hiểm.

Về cuộc sống tình cảm, Ngôn khi yêu ai cũng đầy đau khổ và lựa chọn hi sinh bản thân để người yêu được hạnh phúc. Tuy nhiên, kết thúc có hậu đã đến với cô khi có người luôn chờ đợi cô trở về.

Truy Tìm Bằng Chứng (Untraceable Evidence) xoay quanh cuộc điều tra phá án và cuộc sống tình cảm của nữ pháp y tên Ngôn

4. Đôi Đũa Lệch (Square Pegs)

Năm công chiếu: 2002

Thể loại: Tình cảm, Hài hước

Số tập: 20 tập

Diễn viên chính: Quách Tuấn An, Tuyên Huyên

Nội dung phim Đôi Đũa Lệch khá đơn giản, chỉ xoay quanh chàng khờ Đinh Thường Vượng và cô tiểu thư xinh đẹp Thế Phụng. Mỗi người một tính cách, một thế giới khác nhau và không khác gì một đôi đũa lệch.

Sau vài tập đầu được lên sóng, đây là bộ phim đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả và được bình chọn với số điểm cao nhất năm 2003 tại Hồng Kông.

Quách Tuấn An trong vai Đinh Thường Vượng khù khờ si tình là vai diễn để đời của anh. Nam diễn viên đã nhận vô số giải thưởng điện ảnh với vai diễn này. Phần 2 với tên phim là Chuyện Chàng Vượng nối tiếp thành công của phần 1.

Nội dung phim Đôi Đũa Lệch khá đơn giản, chỉ xoay quanh chàng khờ Đinh Thường Vượng và cô tiểu thư xinh đẹp Thế Phụng

5. Bao La Vùng Trời (Triumph In The Skies)

Năm công chiếu: 2003

Thể loại: Tình cảm, Tâm lý, Xã hội

Số tập: 40 tập

Diễn viên chính: Ngô Trấn Vũ, Mã Đức Chung, Trần Tuệ San, Hồ Hạnh Nhi

Nội dung phim kể về cuộc sống của những phi công và phi hành đoàn. Có thể ví Bao La Vùng Trời là thước phim về tuổi trẻ rất ngây dại, trong sang. Họ cùng làm việc cho một hãng hàng không giả tưởng dựa trên hãng hàng không Cathay Pacific của Hồng Kông.

Samuel và Vincent là bạn bè và cũng là địch thủ trong hành trình trở thành cơ trưởng Trung Quốc đầu tiên. Mọi chuyện không còn đơn giản cả hai cùng dành tình cảm với cô đồng nghiệp Isabelle.

Bao La Vùng Trời dù sau thời gian dài vẫn là những thước phim, bản nhạc tình cảm khó có bộ phim nào có thể đem ra so sánh được.

Bao La Vùng Trời (Triumph In The Skies) kể về cuộc sống của những phi công và phi hành đoàn

6. Bằng Chứng Thép (Forensic Heroes)

Đạo diễn: Trần Chí Giang

Năm công chiếu: 2006 - 2020

Thể loại: Cảnh sát, Hành động

Số phần: 4

Diễn viên chính: Âu Dương Chấn Hoa, Mông Gia Tuệ, Chung Gia Hân, Xa Thi Mạn

Bộ phim hình sự phá án Bằng Chứng Thép được ra mắt vào năm 2006. Với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám, kỳ cựu của TVB, đây là bộ phim đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xem.

Phim kể về cuộc đời và công việc của bốn nhân vật chính là Cao Ngạn Bác, Lương Tiểu Nhu, Cổ Trạch Thâm và Lâm Thinh Thinh. Hành trình đi tìm sự thật những vụ án hóc búa không hề đơn giản cùng những tình tiết gay cấn. Đây là bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim hoàn hảo nhất.

Người xem sẽ phải không rời mắt để theo dõi kịp với từng bước đi của tổ trọng án và các chuyên gia pháp chứng, pháp y.

Bằng Chứng Thép (Forensic Heroes)

7. Sóng Gió Gia Tộc (Heart Of Greed)

Năm công chiếu: 2007

Thể loại: Hiện đại

Số tập: 40 tập

Diễn viên chính: Quan Cúc Anh, Trần Hào, Mễ Tuyết, Chung Gia Hân, Dương Di, Lâm Phong, Huỳnh Tông Trạch, Trần Pháp Lai

Nội dung phim kể về cuộc sống và những mâu thuẫn gia độc của gia đình hành nghề kinh doanh bào ngư họ Đường.

Với nội dung hấp dẫn cùng dàn diễn viên thực lực, đây là bộ phim đã tạo nên kỷ lục khi thành công giành về 6 giải thưởng lớn của TVB trong năm 2007. Đặc biệt phải kể đến Giải thưởng Tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất.

Sóng Gió Gia Tộc (Heart Of Greed) kể về cuộc sống và những mâu thuẫn gia độc của gia đình hành nghề kinh doanh bào ngư họ Đường

8. Đội Điều Tra Đặc Biệt (Death Investigation Extension)

Đạo diễn: Trần Tân Hiệp

Năm công chiếu: 2008

Thể loại: Cảnh sát, Hành động

Số phần: 2

Số tập: phần 1 - 25 tập, phần 2 - 24 tập

Diễn viên chính: Quách Tấn An, Quách Thiện Ni, Tăng Hoa Thiên, Mã Quốc Minh, Quách Chính Hồng

Với những thành viên rất “đặc biệt”, Đội Điều Tra Đặc Biệt có nhiệm vụ điều tra những vụ án khó khăn mà vẫn chưa được phá. Nổi trội nhất phải kể đến đó là anh chàng Vu Tử Lãng, người có khả năng tâm linh.

Các nhân viên cảnh sát đã không ít lần điêu đứng với những vụ án mạng bí ẩn, những thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, cuối cùng sự thật cũng được phơi bày.

Với những thành viên rất “đặc biệt”, Đội Điều Tra Đặc Biệt có nhiệm vụ điều tra những vụ án khó khăn mà vẫn chưa được phá

9. Học Cảnh Truy Kích - E.U (Emergency Unit)

Đạo diễn: Huỳnh Vỹ Thanh

Năm công chiếu: 2009

Thể loại: Cảnh sát, Hành động

Số tập: 30 tập

Diễn viên chính: Ngô Trác Hy, Tạ Thiên Hoa, Trần Kiện Phong

Chung Lập Văn (Ngô Trác Hy) là một cảnh sát trẻ, có khao khát sẽ phá vỡ băng đảng xã hội đen lớn nhất thời bấy giờ. Anh chấp nhận làm cảnh sát chìm, không ngại nguy hiểm nhằm vào “hang cọp” nhằm truy tìm manh mối, chứng cứ.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp, nguy hiểm hơn khi nam cảnh sát lại đem lòng yêu chính con gái của Giang Thế Hiếu.

Học Cảnh Truy Kích - E.U (Emergency Unit) xoay quanh nhân vật Chung Lập Văn (Ngô Trác Hy) là một cảnh sát trẻ, có khao khát sẽ phá vỡ băng đảng xã hội đen lớn nhất thời bấy giờ

10. Sứ Đồ Hành Giả (Line Walker)

Tên gọi khác: Mất Dấu

Đạo diễn: Văn Vỹ Hồng

Năm công chiếu: 2014

Thể loại: Cảnh sát, Hành động

Số tập: 31 tập

Diễn viên chính: Miêu Kiều Vỹ, Xa Thi Mạn, Lâm Phong, Trầm Chấn Hiên,...

Nội dung phim xoay quanh cuộc chiến của những cảnh sát hình sự thành phố. Họ phải chiến đấu với những tội phạm xã hội đen nguy hiểm, liên tục gây ra những án mạng.

Mọi việc không hề dễ dàng bởi những manh mối ít ỏi thu thập được luôn nằm trong tầm kiểm soát của bọn xã hội đen. Nhất cử nhất động luôn bị quan sát bởi những kẻ xã hội đen đội lốt cảnh sát. Họ vừa đối phó với giang hồ, vừa đối mặt với thù trong là những kẻ giả danh cảnh sát,

Sứ Đồ Hành Giả (Line Walker) có nội dung phim xoay quanh cuộc chiến của những cảnh sát hình sự thành phố

11. Tiềm hành truy kích - Lives of Omission (2011)

Năm phát hành: 2011

Thời lượng: 30 tập, 45 phút/tập

Thể loại: Phim hành động

Diễn viên: Tạ Thiên Hoa, Huỳnh Tông Trạch, Từ Tử San,...

Đạo diễn: Trang Vỹ Kiện

Giải thưởng: Giải thưởng thường niên TVB 2011

Điểm IMDb: 8.1/10

Lương Tiểu Đường – Laughing (do Tạ Thiên Hoa thủ vai) là cảnh sát chìm đã không ngại nguy hiểm, khó khăn để trà trộn vào một băng đảng xã hội đen khét tiếng chuyên buôn bán vũ khí lậu. Với thân phận gián điệp, anh đã tìm ra chứng cứ buộc tội băng đảng này.

Mặc dù vậy, anh đã không thể quay lại cuộc sống quy củ trong sở cảnh sát sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, anh quyết định tiếp tục sẽ đảm nhiệm công việc tay trong đầy nguy hiểm.

Tên xã hội đen nguy hiểm Tô Tinh Bách (Huỳnh Tông Trạch đóng) là đối tượng anh phải tiếp cận. Vốn là một tay giang hồ đầy thủ đoạn và đầy dã tâm, hoàn toàn không dễ để đấu trí với hắn.

Cả 2 cùng trải qua những màn cân não đầy quyết liệt và nguy hiểm. Tuy trước mặt là anh em ngồi cùng một thuyền, nhưng trong lòng là ẩn chứa những mưu đồ riêng và không ngần ngại ra tay trừ khử đối phương bất cứ lúc nào...

Tiềm hành truy kích - Lives of Omission (2011)

12. Đấu trí - Catch Me Now (2008)

Năm phát hành: 2008

Thời lượng: 20 tập, 45 phút/tập

Thể loại: Phim cảnh sát hành động

Diễn viên: Mã Đức Chung, Lưu Tùng Nhân, Trần Ngọc Liên..

Đạo diễn: Lưu Thể Vân

Điểm IMDb: 6.3/10

Một vụ buôn ma túy đã tạo nên mối quan hệ phức tạp

Bộ phim xoay quanh cuộc giao đấu thắng thua khó phân định giữa cảnh sát Giang Dương (Mã Đức Chung thủ vai) và “hiệp đạo” Cao Triết (Lưu Tùng Nhân). Mối quan hệ phức tạp của họ bắt đầu từ một vụ buôn bán ma túy mà Dương nắm chắc tên cầm đầu là Triết. Tên này thực chất là cầm đầu của một băng cướp lớn, tuy nhiên mượn danh nghĩa ông chủ quán ăn nhằm che đậy thân phận. Mặc dù vậy, Triết vô cùng gian manh và khó có cách nào tìm được chứng cứ tội phạm của hắn.

Là người có niềm tin mãnh liệt “tà không thể thắng chánh”, cảnh sát Giang Dương không ngần ngại gian nan, theo đuổi đến cùng trong cuộc “Đấu trí”, bắt Triết phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Đấu trí - Catch Me Now (2008) xoay quanh cuộc giao đấu thắng thua khó phân định giữa cảnh sát Giang Dương (Mã Đức Chung thủ vai) và “hiệp đạo” Cao Triết (Lưu Tùng Nhân)

13. Giác quan thứ 6 - The Sixth Sense (2016)

Năm phát hành: 2016

Thời lượng: 30 tập, 45 phút/tập

Thể loại: Phim cảnh sát hành động

Diễn viên: Trịnh Bân Huy, Bạch Vi Tú,...

Đạo diễn: Huỳnh Lai Phát, Ngô Thăng Nghê

Giải thưởng: Giải thưởng thường niên TVB 2016

Nhân vật nữ chính An Ni là một người sếp tài ba thông minh. Đặc biệt, với giác quan thứ sáu cực mạnh, cực nhạy bén sở hữu đã giúp An Ni đã phá nhiều vụ án lớn và ngày càng thành công.

Điều đáng nói trong vụ án lần này đó là nghi phạm đều là bạn bè, thậm chí là người thân của cô. Cô hoang mang khi đứng giữa 2 lựa chọn tiếp tục điều tra hay từ bỏ.

Với nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn xoay quanh cuộc chiến công lý và tình người, Giác Quan Thứ Sáu là bộ phim hành động về tổ trọng án hấp dẫn, thu hút người xem.

Giác quan thứ 6 - The Sixth Sense (2016) kể về nhân vật nữ chính An Ni là một người sếp tài ba thông minh, đặc biệt, có giác quan thứ sáu cực mạnh

Với top phim Hong Kong TVB hay, kinh điển được chia sẻ trên đây, bạn có thể cho vào bộ sưu tập phim xem mỗi ngày của mình.