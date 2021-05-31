Top 15 phim Mỹ hay nhất thuộc thể loại hành động đặc sắc

Top 15 phim Mỹ hay nhất sẽ giúp khán giả được trải nghiệm những giây phút giải trí đầy hồi hộp, gây cấn. Những bộ phim hành động của xứ sở cờ hoa luôn được đầu tư chỉnh chu về cả nội dung lẫn hình ảnh. Đặc biệt với kỹ thuật làm phim Hollywood tiên tiến giúp Mỹ luôn dẫn đầu về kỹ xảo làm phim trên thế giới.

Đạo diễn: Robert Lorenz

Diễn viên chính: Katheryn Winnick, Liam Neeson, Teresa Ruiz

Điểm IMDB: 5.9/10

The Marksman - Tay xạ thủ có nội dung xoay quanh nhân vật Jim (Liam Neeson đóng) - cựu thủy quân lục chiến ở biên giới bang Arizona

Bối cảnh của phim là vùng biên giới Mỹ - Mexico. Nội dung xoay quanh nhân vật Jim (Liam Neeson đóng) - cựu thủy quân lục chiến ở biên giới bang Arizona. Trong một lần công tác, đồng đội của anh không may bị bắn chết. Trước khi mất, cô đã nhờ anh đưa con trai của mình về quê. Từ giây phút ấy, nhiệm vụ mới của anh là phải thành công đưa Miguel trở về Chicago an toàn.

Nhưng nhiệm vụ lần này của Jim không hề dễ dàng khi các băng đảng xã hội đen khét tiếng tại Mexico luôn muốn truy bắt hai người. Liệu Jim và Miguel có vượt qua được những thử thách?

2. Redemption Day - Cuộc giải cứu sinh tử

Thể loại: Hành động, Kịch tính

Thời gian công chiếu: 8/1/2021 (Mỹ)

Thời lượng: 99 phút

Đạo diễn: Hicham Hajji

Diễn viên chính: Gary Dourdan, Serinda Swan, Andy Garcia

Điểm IMDb: 4.9/10

Redemption Day - Cuộc giải cứu sinh tử

Cuộc giải cứu sinh tử là bộ phim thuộc thể loại hành động chống tội phạm khủng bố. Brad Paxton (Gary Dourdan đóng) là một chiến binh từng tham gia rất nhiều cuộc chiến, đã phải tạm gác lại sự nghiệp bởi những ám ảnh trong quá khứ.

Brad Paxton vốn dĩ có cuộc sống yên bình cùng vợ - Kate (Serinda Swan đóng), cô là một nhà khảo cổ học nổi tiếng. Trong một lần tìm kiếm tư liệu, không may khi Kate đã bị một phần tử khủng bố nguy hiểm bắt cóc. Vì thế, Brad phải liều mình xông vào hang ổ của chúng để cứu vợ mình.

3. Nobody - Kẻ vô danh

Thể loại: Hành động, Tội phạm

Thời gian công chiếu: dự kiến ngày 26/3/2021 (Mỹ)

Thời lượng: 92 phút

Đạo diễn: Ilya Naishuller

Diễn viên chính: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd

Nobody - Kẻ vô danh

Lọt vào top 15 phim Mỹ hay thể loại hành động là Nobody - Kẻ vô danh. Bộ phim quy tụ hàng loạt những pha rượt đuổi mãn nhãn người xem. Hutch Mansell (Bob Odenkirk đóng) là một tài xế lái xe container đang sống bình yên cùng cô con gái của mình.

Vào một ngày, tất cả đã thay đổi khi con gái anh phải tạm xa Hutch để đi học.

không lâu sau đó, Hutch nhận được tin con gái anh mắc bệnh trầm cảm. Và đau đớn hơn khi anh phát hiện nguyên nhân bắt nguồn từ việc cô con gái đã bị xâm hại bởi những kẻ xấu. Hutch sẽ phải làm gì để trả thù cho cô bé?

4. Chaos Walking - Tâm trí hỗn loạn

Thể loại: Hành động, Khoa học viễn tưởng, Phiêu Lưu

Thời gian công chiếu: dự kiến ngày 5/3/2021 (Mỹ)

Thời lượng: 109 phút

Đạo diễn: Doug Liman

Diễn viên chính: Tom Holland, Mads Mikkelsen, Daisy Ridley

Chaos Walking - Tâm trí hỗn loạn

Đây là bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng của Mỹ được chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng cùng tên của nhà văn Patrick Ness. Todd Hewitt (Tom Holland đóng) giữ nhiệm vụ bảo vệ Viola (Daisy Ridley) khỏi những nguy hiểm trên hành tinh mà anh ấy sinh sống.

Mở đầu phim là cảnh Todd Hewitt phát hiện ra Viola - một cô gái lạ mặt đột nhiên xuất hiện trên hành tinh của mình, nơi mà hàng ngàn năm nay không hề có mặt phụ nữ. Vì thế, khi sống ở đây, tính mạng của Viola luôn bị đe dọa. Liệu rằng Todd có thể làm được gì để bảo vệ cô?

5. Godzilla vs. Kong - Godzilla đại chiến Kong

Thể loại: Hành động, Khoa học viễn tưởng

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu 31/3/2021 (Việt Nam)

Đạo diễn: Adam Wingard

Diễn viên chính: Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall

Godzilla vs. Kong - Godzilla đại chiến Kong

Đây là phần thứ 36 của loạt phim Godzilla và là bộ phim số 12 trong loạt phim King Kong. Nội dung phim xoay quanh trận chiến giữa hai sinh vật có sức ảnh hưởng to lớn nhất là Godzilla và King Kong. Trận chiến này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người trên Trái Đất.

Kong được con người đem đến Hollow Earth nhằm mục đích tạo lập các tuyến phòng thủ, ngăn chặn sự tấn công của các sinh vật bí ẩn trong tương lai. Không may là hành trình của họ đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Godzilla. Và một trận chiến kinh hoàng đã bùng nổ giữa 2 vị chúa tể khổng lồ.

6. Black Widow - Góa phụ đen

Thể loại: Hành động

Thời gian công chiếu: dự kiến ngày 7/5/2021 (Mỹ)

Thời lượng: 133 phút

Đạo diễn: Cate Shortland

Diễn viên chính: Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O. T. Fagbenle

Black Widow - Góa phụ đen

Góa phụ đen là phần thứ 24 trong loạt phim về siêu anh hùng của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Nội dung phim xoay quanh người phụ nữ với tính cách mạnh mẽ của biệt đội anh hùng Avenger - Natasha Romanoff (do Scarlett Johansson đóng).

Mở đầu phim là bối cảnh sau khi kết thúc Captain America: Civil War, Natasha lần đầu tiên có những thắc mắc về thân phận cũng như những gì đã xảy ra trong quá khứ của mình. Cô bắt đầu cuộc hành trình đến với Budapest, tại đây Natasha đã gặp lại những người bạn cũ của mình gồm Yelena (Florence Pugh), Alexei (Rachel Weisz) và Red Guardian (David Harbour), đồng thời đối đầu với Taskmaster - một tên sát thủ có khả năng cải trang biến hóa tài tình.

7. Mortal Kombat - Cuộc chiến sinh tử

Thể loại: Hành động, Khoa học viễn tưởng

Thời gian công chiếu: dự kiến ngày 16/4/2021 (Mỹ)

Đạo diễn: Simon McQuoid

Diễn viên chính: Josh Lawson, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada

Mortal Kombat - Cuộc chiến sinh tử

Đây là tác phẩm điện ảnh dựa trên series trò chơi cùng tên của Ed Boon và John Tobias. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Cole Young (Lewis Tan) - võ sĩ MMA đang bị Hoàng đế Shang Tsung (Chin Han) của Outworld truy lùng. Shang Tsung đã cho chiến binh giỏi nhất của mình là Sub-Zero (Joe Taslim) đi săn lùng Cole Young.

Vì muốn đảm bảo an toàn cho gia đình mình, Cole đã tìm đến sự giúp giúp của Sonya Blade (Jessica McNamee). Và Cole đã nhanh chóng có mặt tại ngôi đền của chúa Raiden. Tại đây, anh đã gặp những chiến binh giàu kinh nghiệm khác như Kung Lao (Max Huang), Liu Kang (Ludi Lin), lính đánh thuê Kano (Josh Lawson). Liệu Cole có đánh bại được những thế lực lớn mạnh tại Outworld để bảo vệ an toàn cho gia đình anh ta không?

8. Top Gun 2: Maverick - Phi công siêu đẳng: Maverick

Thể loại: Hành động, Kịch tính

Thời gian công chiếu: dự kiến ngày 2/7/2021 (Mỹ)

Đạo diễn: Joseph Kosinski

Diễn viên chính: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller

Top Gun 2: Maverick - Phi công siêu đẳng: Maverick

Trong top 15 phim Mỹ hay thuộc thể loại hành động không thể thiếu vắng cái tên Top Gun 2: Maverick. Đây là bộ phim lấy chủ đề phi công, đánh dấu sự trở lại của diễn viên Tom Cruise sau sự thành công của Phi công siêu đẳng phần 1 khởi chiếu 34 năm trước. Ở phần 2 này, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) lui về hậu trường và bắt đầu công việc mới là người hướng dẫn cho các phi công.

Phi công siêu đẳng: Maverick phần 2 xoay quanh nhân vật Bradley (Miles Teller) - con trai một đồng đội cũ của Pete. Bradley có tính cách nhiệt huyết, anh luôn khát khao thực hiện ước mơ trở thành một phi công như cha của anh. Dưới sự hướng dẫn của Pete, liệu Bradley có hoàn thành được những nhiệm vụ khó khăn hay không?

9. The Suicide Squad 2 - Biệt đội cảm tử 2

Thể loại: Hành động, Khoa học viễn tưởng

Thời gian công chiếu: dự kiến ngày 6/8/2021 (Mỹ)

Đạo diễn: David Ayer

Diễn viên chính: Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis

The Suicide Squad 2 - Biệt đội cảm tử 2

Đây là bộ phim phản siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh DC. Nối tiếp thành công ở phần 1, xoay quanh những thành viên thuộc Biệt đội cảm tử quy tụ những tên tội phạm khét tiếng do Amanda Waller thành lập.

Nhiệm vụ do chính phủ Mỹ giao cho họ dưới sự chỉ đạo của Rick Flag (do Joel Kinnaman đóng). Nếu những người này bỏ trốn hay nổi loạn thì sẽ bị giết bởi một thiết bị phát nổ được cài sẵn trong cổ.

10. Snake Eyes - Mắt rắn

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Thời gian công chiếu: dự kiến ngày 22/10/2021 (Mỹ)

Đạo diễn: Robert Schwentke

Diễn viên chính: Samara Weaving, Henry Golding, Úrsula Corberó

Snake Eyes - Mắt rắn

Bộ phim này được dự đoán sẽ bùng nổ trong năm 2021. Nội dung xoay quanh nhân vật Snake Eyes (Henry Golding), điều này giải thích cho việc anh ta biến thành một người bí ẩn với chiếc mặt nạ huyền bí.

Nội dung của bộ phim cho đến nay vẫn đang là một ẩn số. Tuy nhiên, nam diễn viên Henry Golding cũng đã bật mí rằng Snake Eyes sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trong bộ phim lần này.

11. Bond 25: No time to die - Không phải lúc chết

Thể loại: Hành động

Thời gian công chiếu: dự kiến ngày 8/10/2021 (Mỹ)

Thời lượng: 163 phút

Đạo diễn: Cary Joji Fukunaga

Diễn viên chính: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek

Bond 25: No time to die - Không phải lúc chết

Bond 25: No time to die - Không phải lúc chết là phần 25 của loạt phim về James Bond. Mở đầu phim là cảnh Bond vì sự kiện đau lòng xảy ra ở Spectre đã quyết định đến Jamaica một mình với mong muốn tìm thấy một cuộc sống mới bình yên. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, một đồng nghiệp cũ trong CIA là Felix Leiter, bất ngờ xuất hiện và cầu mong sự giúp đỡ từ Bond.

James Bond một lần nữa phải tạm gác cuộc sống yên bình để bắt đầu một trận chiến mới. Mà trong trận chiến này, chính anh cũng không biết mình đang phải đối đầu với những thế lực hiểm ác nào.

12. Mission: Impossible 7 - Nhiệm vụ bất khả thi 7

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Thời gian công chiếu: dự kiến ngày 19/11/2021 (Mỹ)

Đạo diễn: Christopher McQuarrie

Diễn viên chính: Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Simon Pegg

Mission: Impossible 7 - Nhiệm vụ bất khả thi 7

Đây là phần thứ 7 của loạt phim hành động về điệp viên rất ăn khách của Mỹ và cũng là bộ phim thứ ba mà Christopher McQuarrie tham gia làm đạo diễn sau sự thành công rực rỡ của Nhiệm vụ bất khả thi - Sụp đổ và Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn.

Ethan Hunt (Tom Cruise đóng) giữ vai trò thực hiện nhiệm vụ và cố gắng thoát khỏi những thành phần xấu xa, nguy hiểm. Diễn viên Tom Cruise đã tự mình thực hiện những pha hành động nguy hiểm. Vì vậy, nhiều fan hâm mộ hy vọng rằng Nhiệm vụ bất khả thi 7 lần này sẽ tiếp tục đạt được thành công như những phần phim trước.

13. The Eternals - Chủng loài siêu đẳng

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Kì diệu

Thời gian công chiếu: dự kiến ngày 15/11/2021 (Mỹ)

Đạo diễn: Chloé Zhao

Diễn viên chính: Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry

The Eternals - Chủng loài siêu đẳng

Kịch bản phim dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng của Marvel. Nội dung kể về lịch sử hình thành và nền văn minh của Eternals - một chủng loài siêu đẳng bất tử đang sinh sống trên Trái Đất.

Trong tác phẩm điện ảnh này, những chủng loài siêu đẳng sau khi biến mất và sống ẩn thân trong suốt ngàn năm nay sẽ một lần nữa “comeback” để bảo vệ Trái Đất khỏi sự tấn công của Deviants - kẻ thù muôn đời của chúng.

14. Kingsman - Khởi nguồn

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Hài hước

Thời gian công chiếu: dự kiến ngày 20/8/2021 (Mỹ)

Đạo diễn: Matthew Vaughn

Diễn viên chính: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander

Kingsman - Khởi nguồn

Phim thuộc chủ đề hành động, gián điệp dự kiến công chiếu vào tháng 8 năm 2021. Đây là tiền truyện của loạt phim cùng tên, nhằm giải thích cho sự thành lập của tổ chức gián điệp Kingsman huyền bí.

Bối cảnh của phim là thế giới những năm đầu thế kỷ 20. Có một anh chàng gián điệp trẻ tuổi đã hợp lực cùng đồng sự của mình ngăn chặn lại những âm mưu hiểm ác của những tên tội phạm đang có ý định châm ngòi cho một cuộc chiến mà nó có thể cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới.

15. Fast & Furious 9 - Quá nhanh quá nguy hiểm 9

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Thời gian công chiếu: dự kiến ngày 28/5/2021 (Mỹ)

Đạo diễn: Justin Lin

Diễn viên chính: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron

Fast & Furious 9 - Quá nhanh quá nguy hiểm 9

Bộ phim là sự tiếp nối của thành công Fast & Furious 8 được công chiếu năm 2017. Nội dung xoay quanh nhân vật tay đua chuyên nghiệp Dominic (do Vin Diesel đóng). Anh quyết định nghỉ hưu để có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con trai.

Tuy nhiên, biến cố bất ngờ ập đến đã phá tan sự yên bình trong cuộc sống của gia đinh này. Sự xuất hiện của Jacob (do John Cena) - một sát thủ chuyên nghiệp ẩn mình trong danh phận tay đua mới nổi.

Đồng thời, Dominic cùng gia đình mình phải chiến đấu với một thế lực thù địch khác là Cipher (do Charlize Theron đóng). Liệu rằng cả gia đình Dominic có thể vượt qua những khó khăn trước mắt hay không?

Trên đây là tổng hợp top 15 phim Mỹ hay nhất thuộc thể loại hành động mà bạn không nên bỏ qua. Hãy lưu vào danh sách phim yêu thích để cùng tận hưởng với bạn bè và người thân khi có thời gian rảnh rỗi.