Top 10+ phim Ấn Độ hay nhất, không xem thật phí!

Top 10+ phim Ấn Độ hay nhất sẽ giúp bạn hiểu tại sao ngành điện ảnh Ấn Độ ngày càng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ đem đến những tiếng cười sảng khoái mà các bộ phim này còn mang lại nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống.

Đạo diễn: Ashutosh Gowariker

Diễn viên: Aamir Khan, Raghuvir Yadav, Gracy Singh

Khởi chiếu: 2001

Thời lượng: 3 tiếng 44 phút

Giải thưởng: National Film Awards, Filmfare Awards, Screen Awards, IIFA Awards.

Bối cảnh của phim là đất nước Ấn Độ trong giai đoạn Raj thuộc Anh vào thời nữ hoàng Victoria. Nội dung phim nói về một ngôi làng nhỏ bị áp bức bởi sưu cao thuế nặng. Người nông dân trẻ đầy nhiệt huyết Bhuvan đã chế nhạo trò chơi Cricket, kích động chỉ huy trung đoàn do đại úy Andrew Russell chỉ huy. Người này là một sĩ quan kiêu hãnh, đưa ra lời thách thức với Bhuvan và người dân làng hãy đánh bại người Anh tại cricket để được miễn thuế trong 3 năm.

Nông dân trong làng xem đây là cái bẫy nhưng Bhuvan vẫn chấp nhận. Bhuvan Latha phải vật lộn với những tình huống khó khăn, trong khi dân làng cố gắng giúp anh với hy vọng thay đổi được vận mệnh của ngôi làng nhỏ.

Nội dung phimLagaan: Once upon a time in India nói về một ngôi làng nhỏ bị áp bức bởi sưu cao thuế nặng

2. My Name Is Khan

Điểm IMDb: 8,0/10

Thể loại: Chính kịch

Giới hạn tuổi: PG-13

Đạo diễn: Karan Johar

Diễn viên: Shah Rukh Khan, Kajol, Sheetal Menon

Khởi chiếu: 2010

Thời lượng: 2 tiếng 45 phút

Giải thưởng: Stardust Awards, Screen Awards, Mirchi Music Awards, Big Star Entertainment Award.

Rizvan Khan là một chàng trai thông minh sinh trong một gia đình hồi giáo rất nghèo tại một vùng quê nghèo Ấn Độ. Tuy nhiên, anh chàng lại mắc chứng tự kỷ không thể bày tỏ cảm xúc của mình.

Nhờ vào tình yêu thương vô bờ bến của mẹ mình mà Khan đã đến được Mỹ chữa bệnh và gặp Mandira, họ yêu nhau và kết hôn sau đó. Cả hai có một cậu con trai nhưng không may qua đời trong vụ khủng bố tại tòa tháp đôi của Mỹ năm 2001. Và Khan phải lên đường tìm Tổng thống Hoa Kỳ để giải oan cho cái chết của cậu con trai nhỏ.

My Name Is Khan Rizvan kể về Khan là một chàng trai thông minh sinh trong một gia đình hồi giáo rất nghèo, mắc chứng tự kỷ không thể bày tỏ cảm xúc của mình

3. Barfi!

Điểm IMDb: 8,1

Thể loại: Hài hước, Chính kịch, Lãng mạn

Giới hạn tuổi: NR

Đạo diễn: Anurag Basu

Diễn viên: Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra, Ileana D’Cruz

Khởi chiếu: 2012

Thời lượng: 2 tiếng 31 phút

Giải thưởng: Filmfare Awards, Screen Awards,…

Trong top 10+ phim Ấn Độ hay, chắc chắn không thể thiếu vắng cái tên Barfi. Đây là bộ phim của Bollywood kể về cuộc đời của Barfi - chàng trai trẻ thông thái, lạc quan nhưng bị câm điếc bẩm sinh.

Khi còn nhỏ, mẹ cậu đã qua đời và cha đã nuôi cậu khôn lớn bằng nghề tài xế. Đến một ngày Barfi gặp Shruti - cô gái trẻ xinh đẹp và có học thức. Barfi đem lòng yêu say đắm Shruti dù cô đã đính hôn và sẽ kết hôn trong ba tháng nữa. Còn Shruti, cô cũng có tình cảm với Barfi nhưng đã nghe lời mẹ và kết hôn người khác, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với Barfi.

Barfi là bộ phim của Bollywood kể về cuộc đời của Barfi - chàng trai trẻ thông thái, lạc quan nhưng bị câm điếc bẩm sinh.

4. PK

Điểm IMDb: 8,1

Thể loại: Hài hước, Nhạc kịch, Viễn tưởng

Giới hạn tuổi: NR

Đạo diễn: Rajkumar Hirani

Diễn viên: Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt

Khởi chiếu: 2014

Thời lượng: 2 tiếng 33 phút

Giải thưởng: 60th Filmfare Awards, Star Guild Awards, và Life OK Screen Awards.

Nội dung phim kể về một người ngoài hành tinh tên PK đang mắc kẹt tại Trái Đất, hành tinh mà anh ta được giao nhiệm vụ đến nghiên cứu. Tại đây, anh đã giải cứu được Jaggu, đồng thời giúp cô nhận ra bộ mặt phản bội của người yêu. Mặt khác, anh chàng này cần phải tìm được chiếc chìa khóa đã bị đánh cắp mới có thể trở về hành tinh của mình.

Bộ phim mang lại nhiều màu sắc thú vị như những bản sắc đầy rực rỡ của tôn giáo Ấn Độ. PK cùng với Jaggu đã đánh bại những kẻ cuồng tín và trừ gian diệt ác trên con đường tìm lại chiếc chìa khóa bị mất.

Nội dung phim kể về một người ngoài hành tinh tên PK đang mắc kẹt tại Trái Đất, hành tinh mà anh ta được giao nhiệm vụ đến nghiên cứu

5. Haider

Điểm IMDb: 8,1

Thể loại: Hành động, Tội phạm

Giới hạn tuổi: NR

Đạo diễn: Vishal Bhardwaj

Diễn viên: Shahid Kapoor, Tabu, Shraddha Kapoor

Khởi chiếu: 2014

Thời lượng: 2 tiếng 40 phút

Giải thưởng: National Film Awards, 60th Filmfare Awards

Bối cảnh của phim là những cuộc xung đột ở Kashmir vào năm 1995, cùng với đó là những vụ mất tích của dân thường diễn ra liên tiếp. Haider là một sinh viên trẻ và là một nhà thơ, anh đã trở lại Kashmir vào đỉnh điểm của cuộc xung đột với mục đích tìm ra nguyên nhân sự biến mất của cha mình và cuối cùng không may lại bị lôi kéo vào cuộc chiến chính trị của bang.

Haider bắt đầu cư xử thất thường khi bị đàn áp và tức giận. Anh cạo trọc đầu và tổ chức các cuộc biểu tình công khai nhằm chống lại chính phủ. Tuy nhiên, sau đó Haider phát hiện ra bí mật thật sự về cha mình và phải đối đầu với chú ruột của anh.

Bối cảnh của phim Haider là những cuộc xung đột ở Kashmir vào năm 1995, cùng với đó là những vụ mất tích của dân thường diễn ra liên tiếp

6. Rang De Basanti

Điểm IMDb: 8,2

Thể loại: Hài hước, Tội phạm, Kịch tính

Giới hạn tuổi: NR

Đạo diễn: Rakeysh Omprakash Mehra

Diễn viên: Aamir Khan, Soha Ali Khan, Siddharth

Khởi chiếu: 2006

Thời lượng: 2 tiếng 47 phút

Giải thưởng: Annual Central European Bollywood Awards, Awards of the International Indian Film Academy

Nội dung phim xoay quanh sinh viên điện ảnh người Anh du lịch đến Ấn Độ với mục đích ghi lại câu chuyện của 5 chiến binh tự do thuộc phong trào cách mạng Ấn Độ. Sự kiện đầu tiên bắt đầu bằng việc người bạn Ajay Singh Rathod - trung úy bay trong Lực lượng Không quân Ấn Độ, không may thiệt mạng khi chiếc máy bay phản lực MiG-21 của anh ta gặp trục trặc và rơi.

Lỗi của phi công là kết luận của chính phủ và họ cho kết thúc vụ án, nhưng Sonia và bạn bè của cô không đồng tình với lời giải thích chính thức. Từ đó, họ quyết định tìm ra bí ẩn cái chết của người bạn và đấu tranh chống lại sự tham nhũng của chính phủ tại thành phố Delhi.

Rang De Basanti xoay quanh sinh viên điện ảnh người Anh du lịch đến Ấn Độ với mục đích ghi lại câu chuyện của 5 chiến binh tự do thuộc phong trào cách mạng Ấn Độ

7. Swades: We, the People

Điểm IMDb: 8,2

Thể loại: Chính kịch

Giới hạn tuổi: NR

Đạo diễn: Ashutosh Gowariker

Diễn viên: Shah Rukh Khan, Gayatri Joshi, Kishori Ballal

Khởi chiếu: 2004

Thời lượng: 3 tiếng 30 phút

Giải thưởng: Global Indian Film Awards.

Đây là bộ phim kể về hành trình của Mohan Bhargava - người Ấn Độ làm việc tại NASA, Mỹ. Bố mẹ của anh đã qua đời và anh vô tình nghe được thông tin về người vú nuôi từ nhỏ của mình là Kaveri Amma. Mohan quyết tâm tìm lại bà như một hơi ấm thân thuộc duy nhất trên đời mà anh có được .

Mohan dựa vào các địa chỉ được hướng dẫn để tìm nhưng liên tục mất thông tin về bà Kaveri Amma cho đến khi anh đến ngôi làng Charan pur mà bà Kaveri Amma định cư một vài năm trước. Và những ký ức về tuổi thơ tại quê hương Ấn Độ đầy màu sắc và tình yêu thương thuở bé ùa về trong suốt hành trình đi tìm người vú nuôi.

Swades: We, the People là bộ phim kể về hành trình của Mohan Bhargava - người Ấn Độ làm việc tại NASA, Mỹ

8. Gangs Of Wasseypur

Điểm IMDb: 8,2

Thể loại: Hành động, Hài hước, Tội phạm

Giới hạn tuổi: NR

Đạo diễn: Anurag Kashyap

Diễn viên: Manoj Bajpayee, Richa Chadha, Nawazuddin Siddiqui

Khởi chiếu: 2012

Thể loại: Action, Comedy, Crime

Thời lượng: 5h 21min

Giải thưởng: Apsara Film Producers Guild Awards, Asia Pacific Screen Awards,…

Đây là bộ phim thể loại tội phạm hình sự gồm hai phần do Ấn Độ sản xuất năm 2012. Nội dung phim tập trung vào các cuộc tranh đấu tranh chính trị, tranh giành quyền lực và sự báo thù giữa ba gia đình tội phạm.

Khởi đầu phim là việc một nhóm gồm những người đàn ông được trang bị vũ khí đang lùng sục một ngôi nhà ở Wasseypur. Họ bao vây, tung ra một loạt đạn giết cả gia đình bên trong đó.

Sau khi bắn phá ngôi nhà, đám người này nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường vụ án, họ tin rằng tất cả mọi người trong nhà đã chết. Đó là sự kiện đầu tiên của phim châm ngòi cho các cuộc xô xát của những bang phái mafia.

Gangs Of Wasseypur là bộ phim thể loại tội phạm hình sự gồm hai phần do Ấn Độ sản xuất năm 2012

9. Mirzapur

Điểm IMDb: 8,4

Thể loại: Hành động, Tội phạm

Giới hạn tuổi: NR

Đạo diễn: Puneet Krishna, Karan Anshuman

Diễn viên: Pankaj Tripathi, Ali Fazal, Dibyendu Sharma

Khởi chiếu: 2018

Thời lượng: 1 tiếng/tập

Số tập: 19 tập

Mirzapur là loạt phim truyền hình kinh dị về tội phạm hành động rất đáng được xếp vào top 10+ phim Ấn Độ hay nhất mọi thời đại. Nội dung phim kể về sự cai trị của Akhananad Tripathi, còn có tên gọi khác là Kaleen Bhaiya, một trùm mafia khét tiếng và là người cai trị của Mirzapur. Và người này có một cậu con trai bất tài và thèm khát khối tài sản khổng lồ của cha mình.

Tại một đám cưới, cậu con trai Munna đã gặp người luật sư xuất chúng tên Ramakant Pandit cùng hai người con của ông Guddu và Bablu. Và cuộc chiến tranh giữa hai gia đình vô pháp ở Mirzapur đã bắt đầu từ đây.

Mirzapur là loạt phim truyền hình kinh dị về tội phạm hành động

10. 3 Idiots

Điểm IMDb: 8,4

Đạo diễn: Rajkumar Hirani

Thể loại: Hài hước

Giới hạn tuổi: PG-13

Diễn viên: Aamir Khan, Madhavan, Mona Singh

Khởi chiếu: 2009

Thời lượng: 2 tiếng 50 phút

Giải thưởng: Annual Central European Bollywood Awards, Awards of the International Indian Film Academy,…

Nhắc đến top 10+ phim Ấn Độ hay nhất mà bỏ qua cái tên 3 Idiots thì thật lãng phí. Nội dung phim kể về đời sống sinh viên đầy sôi nổi của ba anh chàng. Một Farhan đam mê chụp ảnh động vật hoang dã, trong khi đó Raju đang cần một nghề nghiệp có thể giúp gia đình thoát khỏi nghèo khó. Cuối cùng là người bạn cùng phòng của họ - Rancho có tính cách lập dị nhưng thực sự đam mê kỹ thuật.

3 Idiots đơn giản là câu chuyện về cuộc sống xoay quanh 3 sinh viên này, với những ước mơ và tín ngưỡng cùng khát khao sự vượt khó vươn lên. Bộ phim mang đến một cái nhìn yêu đời, đầy lạc quan về cuộc sống, và dù thế nào thì bạn cũng hãy tin vào sự lựa chọn của chính mình.

3 Idiots kể về đời sống sinh viên đầy sôi nổi của ba anh chàng

11. Dangal

Điểm IMDb: 8,4

Thể loại: Hành động, Chính kịch

Giới hạn tuổi: TV – PG

Đạo diễn: Nitesh Tiwari

Diễn viên: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh

Khởi chiếu: 2016

Thời lượng: 2 tiếng 41 phút

Giải thưởng: Filmfare Awards, Golden Rooster Awards,…

Phim nói về nhân vật Mahavir Singh Phogat - cựu đô vật nghiệp dư theo đuổi phong cách pehlwani của đô vật Ấn Độ, hiện đang sống ở Balali. Cha anh không đồng ý cho con theo đuổi đam mê mà bắt anh tìm việc. Chán nản vì không thể thực hiện ước mơ, anh thề rằng sau này đứa con trai chưa chào đời của mình sẽ làm được. Tuy nhiên, cuối cùng vợ anh lại sinh bốn cô con gái, và anh đã từ bỏ hy vọng.

Hai cô con gái Geeta và Babita trở về nhà sau khi họ đánh đập hai cậu con trai vì những bình luận xúc phạm, anh đã nhận ra tiềm năng trở thành đô vật của các con và bắt đầu huấn luyện cho chúng. Sau này, cô con gái Geeta đã giành được chiến thắng trong nhiều trận đấu và trở thành tay đô vật nữ Ấn Độ đầu tiên giành huy chương vàng tại Thế vận hội.

Dangal nói về nhân vật Mahavir Singh Phogat - cựu đô vật nghiệp dư theo đuổi phong cách pehlwani của đô vật Ấn Độ, hiện đang sống ở Balali

12. Soorarai Pottru

Điểm IMDb: 8,6

Thể loại: Chính kịch

Giới hạn tuổi: NR

Đạo diễn: Sudha Kongara

Diễn viên: Suriya, Madhavan, Paresh Rawal

Khởi chiếu: 2020

Thời lượng: 2 tiếng 33 phút

Phim kể về cựu đại tá không quân tên Nedumaaran, người ấp ủ ước mơ thành lập một công ty hàng không với mức giá thấp. Nedumaaran gặp được Sundari, cả hai ủng hộ sở thích của nhau và cuối cùng họ kết hôn.

Trong thời gian này, Nedumaaran cùng những người bạn đã lên kế hoạch kinh doanh và gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi phải đối mặt với những cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ hàng không khác, Nedumaaran cùng nhóm cựu đội trưởng không quân cuối cùng đã vượt qua được tình thế và thành lập công ty hàng không của họ với cái tên ‘Deccan air’.

Soorarai Pottru

Trên đây là top 10+ phim Ấn Độ hay nhất mọi thời đại mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hy vọng khi xem xong những bộ phim này, bạn sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về nền điện ảnh và văn hóa xứ cà ri.