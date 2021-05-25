Những bộ phim hay trên Netflix mà bạn không nên bỏ lỡ

Một điều đáng kinh ngạc là các bộ phim hay trên Netflix liên tục nằm trong top thịnh hành của nhiều quốc gia. Nền tảng trực tuyến này hiện có hơn 204 triệu người đăng ký trả phí trên toàn thế giới. Theo dự kiến thì sắp tới đây, Netflix sẽ có thêm 6,0 triệu người đăng ký mới trong quý đầu tiên của năm 2021. Dưới đây là những bộ phim hay đáng xem trên Netflix mà bạn không nên bỏ lỡ.

Diễn viên: Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min…

Quốc gia: Mỹ

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 2019

Số tập: 2 mùa (10 tập)

Thời lượng: 50 phút/tập

Đây là bộ phim do Netflix sản xuất bắt nguồn từ ý tưởng về những đứa trẻ có siêu năng lực. Những bà mẹ không hề mang thai đã sinh ra 43 đứa trẻ cùng lúc, trong đó có 7 đứa trẻ đã được 1 tỷ phú lập dị tên Reginald Hargreeves nhận nuôi.

Vị tỷ phú Reginald Hargreeves đã lập nên Học viện The Umbrella và huấn luyện 7 đứa con nuôi của mình cho việc giải cứu thế giới. Nhưng khi 7 đứa trẻ lớn lên, những mâu thuẫn và nổi loạn đã khiến gia đình rạn nứt, mỗi người lựa chọn cho mình một con đường riêng. Chỉ đến khi người cha già Reginald chết đi, 6 người còn sống sót mới trở về tham gia lễ tang.

The Umbrella Academy bắt nguồn từ ý tưởng về những đứa trẻ có siêu năng lực

2. Lucifer

Điểm IMDb: 8.2/10

Thể loại: Tội phạm, chính kịch, giả tưởng

Đạo diễn: Tom Kapinos

Diễn viên: Tom Ellis , Lauren German , Kevin Alejandro, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Rachael Harris, Scarlett Estevez, Aimee Garcia, Tricia Helfer…

Quốc gia: Mỹ

Giới hạn tuổi: 14+

Khởi chiếu: 2016

Số tập: 6 mùa (84 tập)

Thời lượng: 42 phút/tập

Trong những bộ phim hay trên Netflix không thể thiếu cái tên Lucifer. Nhân vật Lucifer Morningstar là chúa tể địa ngục, vì chán nản nên ông quyết định từ bỏ ngai vàng và lên thế giới loài người để tận hưởng cuộc sống, điểm đến được chọn là thành phố Los Angeles.

Tại nơi này, Lucifer đã gặp và kết bạn với nữ thám tử tên Chloe Decker. Ông bắt đầu tham gia vào những vụ điều tra, phá án cùng cô, sử dụng năng lực và cả nhan sắc của Chúa tể địa ngục để giúp đỡ cô tìm ra thủ phạm.

Trong những bộ phim hay trên Netflix không thể thiếu cái tên Lucifer

3. Hoops

Điểm IMDb: 6.0/10

Thể loại: Hoạt hình , Hài , Thể thao

Đạo diễn: Ben Hoffman

Diễn viên: Jake Johnson , Ron Funches , Cleo King…

Quốc gia: Mỹ

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2020

Số tập: 10 tập

Thời lượng: phút/tập

Phim là câu chuyện về cuộc đời một HLV bóng rổ “bẩn miệng”, nóng tính và luôn hy vọng vươn đến những giải đấu lớn mang tầm cỡ quốc tế. Nhưng với đội bóng dở tệ và lười biếng ông ta thì điều này có vẻ thật xa vời.

Đây là bộ phim hoạt hình dành cho người lớn, đem lại nhiều tiếng cười bởi sự hài hước, giống Deadpool. Với cái miệng bẩn cùng những trò đùa thô tục của HLV, phim sẽ khiến bạn phải bật cười vì thích thú.

Hoops là bộ phim hoạt hình dành cho người lớn, đem lại nhiều tiếng cười bởi sự hài hước, giống Deadpool

4. Cobra Kai

Điểm IMDb: 8,8/10

Thể loại: Hành động, phim hài

Diễn viên: Xolo Maridueña , Ralph Macchio , William Zabka…

Quốc gia: Mỹ

Giới hạn tuổi: 14+

Khởi chiếu: 2018

Số tập: 3 mùa (30 tập)

Thời lượng: 30 phút/tập

Cobra Kai chính là phần sau của bộ phim từng rất nổi tiếng - Karate Kid. Phim kể về cuộc đời của 2 nhân vật chính sau 30 năm gặp lại. Sau lần đối đầu cuối cùng tại Giải đấu thể thao Karate All Valley vào năm 1984, Daniel LaRusso và Johnny Lawrence mới gặp lại nhau sau 30 năm.

Johnny Lawrence lúc này đã là một tay giang hồ thất nghiệp bị ám ảnh bởi cuộc đời xuống dốc cùng sự lãng phí tài năng thiên bẩm. Tuy nhiên, khi rơi vào tình huống phải giải cứu một đứa trẻ bị bắt nạt, Johnny đã được truyền cảm hứng để khởi động lại võ đường Cobra Kai từng vô cùng nổi tiếng.

Cobra Kai chính là phần sau của bộ phim từng rất nổi tiếng - Karate Kid

5. Dark

Điểm IMDb: 8,8/10

Thể loại: Tội phạm , Chính kịch , Bí ẩn

Đạo diễn: Baran bo Odar , Jantje Friese

Diễn viên: Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari, Maja Schöne, Stephan Kampwirth, Jördis Triebel, Andreas Pietschmann, Paul Lux, Moritz Jahn, Christian Hutcherson…

Quốc gia: Đức

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2017

Số tập: 3 mùa (26 tập)

Thời lượng: 60 phút/tập

Như cái tên của mình, Dark mang đậm phong cách của dòng phim tâm lý bí ẩn đầy cuốn hút được chiếu trên Netflix. Bối cảnh phim là thị trấn Winden của nước Đức. Vùng đất nhỏ bé, đầy hẻo lánh này thường xuyên xảy ra những hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ. Nổi bật là sự biến mất bí ẩn của 2 đứa trẻ đã khiến cư dân nơi đây hoang mang và sợ hãi rằng lịch sử 33 năm trước có thể lặp lại.

Nội dung phim xoay quanh 4 gia đình đại diện cho 4 dòng họ Doppler, Nielsen, Kahn wald và Tiedeman, với 3 thế hệ từ năm 1953, 1986 và đến hiện tại là 2019. Những rạn nứt, mâu thuẫn cùng những bí ẩn kinh hoàng đằng sau sự chết chóc, tội ác luôn rình rập xuyên suốt các cảnh phim. Màu sắc phim lạnh lẽo, u tối và ma mị càng thúc đẩy nỗi sợ hãi vô hình trong lòng khán giả.

Dark mang đậm phong cách của dòng phim tâm lý bí ẩn đầy cuốn hút được chiếu trên Netflix

6. The Fall

Điểm IMDb: 8.2/10

Thể loại: Tội phạm , Chính kịch , Kinh dị

Đạo diễn: Allan Cubitt

Diễn viên: Gillian Anderson , Jamie Dornan , John Lynch

Quốc gia: Mỹ

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2013

Số tập: 17 tập

Thời lượng: 60 phút/tập

Nội dung phim xoay quanh nhân vật viên giám đốc cảnh sát Metropolitan Stella Gibson, được biệt phái đến Sở Cảnh sát Bắc Ireland (PSNI) với nhiệm vụ đánh giá tiến trình của cuộc điều tra án mạng vẫn hoạt động hơn 28 ngày.

Khi đã xác định được đây là vụ án giết người hàng loạt và kẻ thủ ác ngày càng điên cuồng, các cảnh sát, thám tử địa phương đã phối hợp cùng Stella để điều tra và nhanh chóng truy bắt tên tội phạm khát máu. Tuy nhiên, mặc dù nhóm của Stella đã làm việc không mệt mỏi trong thời gian dài để phá án, nhưng họ gặp phải rất nhiều khó khăn cùng sự phức tạp về cả vụ án lẫn nội bộ sở cảnh sát mà anh đến.

The Fall xoay quanh nhân vật viên giám đốc cảnh sát Metropolitan Stella Gibson

7. The Office

Điểm IMDb: 8,9/10

Thể loại: Phim hài

Đạo diễn: Greg Daniels.

Diễn viên: Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, B. J. Novak, Melora, Hardin David, Denman Leslie, David Baker, Brian Baumgartner…

Quốc gia: Mỹ

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 2005

Số tập: 9 mùa (201 tập)

Thời lượng: 22 phút/tập

Đây là bộ phim chuyển thể lấy bối cảnh là một công ty giấy ở Scranton, Pennsylvania. Phim mang hơi hướng phim tài liệu tương tự như phong cách phim tài liệu gốc của Ricky Gervais ở Anh.

Michael Scott là giám đốc văn phòng công ty giấy, người này được miêu tả là một ông chủ thiếu nhạy cảm, hơi ngốc nghếch và không quản lý được ai. Một nhân viên văn phòng tên có Jim Halpert sành điệu và thích chơi khăm, một nhân viên lễ tân đã đính hôn nhưng lại yêu một đồng nghiệp khác trong văn phòng - Pam Beesly và anh chàng tên Ryan lạnh lùng băng giá hay Dwight là một đồng nghiệp thành công nhưng không có kỹ năng xã hội. Với đội ngũ nhân viên như thế này thì những trò hề hàng ngày vẫn diễn ra ở chi nhánh công ty giấy do Michael Scott điều hành chỉ có thừa chứ không bao giờ thiếu.

The Office là bộ phim chuyển thể lấy bối cảnh là một công ty giấy ở Scranton, Pennsylvania

8. Dirty John

Điểm IMDb: 7.2/10

Thể loại: Tội phạm, Phim truyền hình

Đạo diễn: Alexandra Cunningham

Diễn viên: Connie Britton , Christian Slater , Eric Bana…

Quốc gia: Mỹ

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 2018

Số tập: 2 mùa (16 tập)

Thời lượng: 44 phút/tập

Đây là bộ phim dựa trên một vụ án có thật, với tên nhân vật là thật về tên lừa đảo John Meehan cùng những vụ lừa đảo, lừa tiền, lừa tình, theo dõi, quấy rối và thao túng những phụ nữ trẻ, độc thân hoặc góa phụ.

Cũng bắt đầu từ đây, những căng thẳng, mâu thuẫn gia đình, những tranh cãi nảy lửa giữa ba mẹ con, và cả mẹ của Debra Newell diễn ra ngày càng nhiều hơn, và tất cả đều theo đúng kế hoạch của John. Âm lưu của hắn ta là cô lập Debra khỏi gia đình, lợi dụng lòng tin và tình yêu vô điều kiện của cô để chiếm đoạt càng nhiều tiền càng tốt. Nhưng Veronica vẫn yêu và quan tâm đến mẹ của mình, vì thế cô đã quyết tâm điều tra về tay bác sĩ hào hoa nhưng mưu mô này.

Dirty John là bộ phim dựa trên một vụ án có thật, với tên nhân vật là thật về tên lừa đảo John Meehan

9. Teenage Bounty Hunters

Điểm IMDb: 7.7/10

Thể loại: phim hài, trinh thám, chính kịch

Đạo diễn: Kathleen Jordan

Diễn viên: Maddie Phillips , Anjelica Bette Fellini , Kadeem Hardison, Virginia Williams, Mackenzie Astin, Shirley Rumierk, Devon Hales…

Quốc gia: Mỹ

Giới hạn tuổi: 18+

Khởi chiếu: 2020

Số tập: 10 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Phim là cuộc đời của cặp chị em song sinh 16 tuổi Sterling và Blair. Họ cũng giống như bao nữ sinh khác, ngày ngày cắp sách đến trường, học tập, vui chơi và tự giải quyết các vấn đề của tuổi mới lớn. Nhưng ngoài thân phận này, cả hai còn tham gia vào một công việc mới lạ, đầy thú vị nhưng cũng rất nguy hiểm - thợ săn tiền thưởng.

Bộ phim sẽ khiến người xem phải ghen tị với hai nữ chính bởi họ có một cuộc sống 16 tuổi quá tuyệt vời, quá ngầu mà chúng ta không thể nào có được.

Teenage Bounty Hunters là cuộc đời của cặp chị em song sinh 16 tuổi Sterling và Blair

10. Grey’s Anatomy

Điểm IMDb: 7.6/10

Thể loại: Phim y khoa, phim chính kịch, lãng mạn

Đạo diễn: Shonda Rhimes

Diễn viên: Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Justin Chambers, Kevin McKidd, Bokhee An, Jesse Williams, Patrick Dempsey, Sara Ramirez, Jessica Capshaw, Sandra Oh, Sarah Drew, Camilla Luddington, Caterina Scorsone…

Quốc gia: Mỹ

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 2005

Số tập: 364 tập

Thời lượng: 41 phút/tập

Đây là series phim truyền hình rất nổi tiếng của Mỹ lấy đề tài về y khoa. Nội dung phim xoay quanh nhân vật bác sĩ phẫu thuật Meredith Grey - người đầy tham vọng và là con gái của bác sĩ phẫu thuật rất giỏi - tiến sĩ Ellis Gray.

Trong suốt loạt phim Grey’s Anatomy, Meredith phải trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt về chuyên môn và cả những câu chuyện cá nhân đầy rắc rối, những mối quan hệ đồng nghiệp, hôn nhân, gia đình,… Ngoài ra, phim còn khai thác cuộc sống, công việc của các bác sĩ nội trú, thực tập sinh và mối quan hệ cá nhân của họ tại bệnh viện Grey Sloan Memorial.

Grey’s Anatomy

11. Supernatural

Điểm IMDb: 8,4/10

Thể loại: Chính kịch , giả tưởng , kinh dị

Đạo diễn: Eric Kripke

Diễn viên: Misha Collins, Jensen Acks, Jared Padalecki , Jim Beaver…

Quốc gia: Mỹ

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 2005

Số tập: 15 mùa (còn tiếp)

Thời lượng: 44 phút/tập

Hai nhân vật chính của phim là anh em Sam và Dean Winchester. Họ là những người mang nhiệm vụ tiêu diệt mọi thứ xấu xa, nguy hiểm trên thế giới. Năm Sam 4 tuổi, mẹ anh đã bị 1 con quỷ sát hại và cha anh đã một mình nuôi dạy 2 đứa con thành những “thợ săn” để trả thù cho mẹ chúng.

Với khả năng nhìn thấy cái chết, Sam bằng cách nào đó có liên quan đến con quỷ đã sát hại mẹ anh và những kế hoạch bí ẩn của nó dường như đều có liên quan đến cậu. Và chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo với hai anh em này?

Supernatural

12. The 100

Điểm IMDb: 7.7/10

Thể loại: Chính kịch , Bí ẩn , Khoa học viễn tưởng

Đạo diễn: Jason Rothenberg

Diễn viên: Eliza Taylor , Bob Morley , Marie Avgeropoulos

Quốc gia: Mỹ

Giới hạn tuổi: 16+

Khởi chiếu: 2014

Số tập: 7 mùa (100 tập)

Thời lượng: 43 phút/tập

Bối cảnh của phim là 97 năm sau khi một cuộc chiến tranh hạt nhân tàn khốc đã xóa sổ gần như toàn bộ sự sống trên Trái đất. Và những người sống sót đã trở thành cư dân của 12 trạm không gian trên quỹ đạo trái đất, tất cả kết hợp lại thành một trạm “mẹ” duy nhất là “The Ark”. Ba thế hệ đã được sinh ra tại trạm không gian này làm cho dân số của The Ark vượt quá khả năng chuyên chở.

Trước tình hình này, 100 đứa trẻ vị thành niên đã được gửi về Trái đất để xác định xem môi trường Trái Đất có thể sinh sống được không. Những thanh thiếu niên lần đầu tiên được đến một hành tinh xinh đẹp mà họ mới chỉ nhìn thấy từ không gian. Phải đối mặt với hàng loạt những hiểm nguy của thế giới mới, những đứa trẻ này đã đấu tranh để hình thành một cộng đồng dự kiến.

The 100

Hy vọng những bộ phim hay trên Netflix mà chúng tôi vừa gợi ý sẽ giúp bạn và người thân có thêm những giờ phút giải trí thật thú vị và hấp dẫn.