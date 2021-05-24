Top 10+ bộ phim Trung Quốc mới nhất và hay nhất 2020- 2021

Bài hát nổi bật: Unique Self - Sara

Thể loại: Tình cảm lãng mạn

Bộ phim Trung Quốc tình cảm lãng mạn Thế Giới Này Không Dựa Vào Sắc Đẹp xoay quanh câu chuyện về hai chị em song sinh có tính cách trái ngược nhau. Người này xem sắc đẹp là công cụ sử dụng để dễ dàng đạt được mục đích. Người kia thì luôn muốn tự lực cánh sinh và trải nghiệm cuộc sống để chứng minh rằng thành công không hoàn toàn chỉ có được khi có nhan sắc

Lấy bối cảnh là xã hội hiện đại, bộ phim khắc họa những người trẻ tuổi luôn nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt. Đây còn là bộ phim mang đến ý nghĩa nhân văn về vẻ đẹp đích thực nằm ở tâm hồn.

Đồng thời, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện tình yêu đẹp của Đào Tiểu Đỉnh và anh chú Liên Thăng. Họ quyết tâm vượt qua khoảng cách tuổi tác để đến bên nhau.

Bộ phim tình cảm lãng mạn Thế Giới Này Không Dựa Vào Sắc Đẹp xoay quanh câu chuyện về hai chị em song sinh có tính cách trái ngược nhau

2. Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam - Unrequited Love (2021)

Thời gian phát hành: 20/01/2021

Đạo diễn: Lý Mộc Qua

Diễn viên: Hồ Băng Khanh, Hồ Nhất Thiên, Na Cát Mã

Thời lượng: 38 tập

Bài hát nổi bật: Giấc mơ không ai hay biết – Hồ Hạ

Thể loại: Thanh xuân vườn trường

Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Bát Nguyệt Trường An. Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam là câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường mang đến sự tươi mới, trẻ trung. Cùng đó là khắc họa chân thật sự e dè, ngập ngừng của tuổi trẻ.

Xoay quanh mối tình đơn phương nhiều năm của Lạc Chỉ với cậu bạn cùng trường Thịnh Hoài Nam. Từ lâu cô nàng đã thầm thương trộm nhớ cậu bạn điển trai, học giỏi. Tuy rằng dành một thứ tình cảm sâu đậm cho cậu bạn nhưng cô lại không dám nói ra.

Nhưng rồi tình cảm của cô cũng được đáp trả. Cuối cùng là kết thúc đẹp khi cả hai cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình lâu nay.

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam - Unrequited Love (2021)được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Bát Nguyệt Trường An

3. Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân - Novoland: Pearl Eclipse (2021)

Thời gian phát hành: 2021

Đạo diễn: Kim Sâm

Diễn viên: Dương Mịch, Trần Vỹ Đình, Từ Khai Sính

Thời lượng: 55 tập

Thể loại: Cổ trang

Dự kiến ra mắt năm 2021, bộ phim truyền hình cổ trang Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân lấy bối cảnh Cửu Châu dưới thời Đại Trưng loạn lạc, dân chúng lầm than, khổ sở. Bộ phim này có sự tham gia diễn xuất của Dương Mịch và Trần Vỹ Đình.

Nội dung phim kể về Hà Thị. Cô chứng kiến cha mẹ cô và cả làng đều bị tàn sát. May mắn sống sót, cô đã cải nam trang và trở thành hộ vệ của Đế Húc - vị hoàng đế bất lực trước thời cuộc.

Cùng nhau đi qua những thăng trầm cuộc sống, cuối cùng họ đã dần hiểu rõ nhau và dành tình cảm cho nhau sâu đậm hơn.

Bộ phim này có sự tham gia diễn xuất của Dương Mịch và Trần Vỹ Đình

4. Hạo Y Hành - Immortality (2021)

Thời gian phát hành: 2021

Đạo diễn: Hà Chú Bồi

Diễn viên: La Vân Hi, Trần Phi Vũ, Trần Dao, Nhậm Hào

Thời lượng: 50 tập

Thể loại: Cổ trang - kiếm hiệp

Hạo Y Hành là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn của tác giả Nhục Bao Bất Ngật Nhục. Được biết, bộ phim này có sự tham gia của La Vân Hi và Trần Phi Vũ. Đây là một trong những bộ phim đam mỹ Trung Quốc được mong chờ nhất năm 2021.

Mặc Nhiên (Trần Phi Vũ) là một người mang nhiều tội ác được trùng sinh vào thời niên thiếu để làm lại cuộc đời. Khám phá được những bí mật bị chôn vùi, Mặc Nhiên quyết định đứng về phía chính nghĩa.

Dưới sự trợ giúp của Sư tôn Sở Vãn Ninh, anh quyết loại bỏ tâm ma.

Hạo Y Hành là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn của tác giả Nhục Bao Bất Ngật Nhục

5. Đấu La Đại Lục - Douluo Continent (2021)

Thời gian phát hành: 05/02/2021

Đạo diễn: Dương Chấn Vũ

Diễn viên: Tiêu Chiến, Ngô Tuyên Nghi

Thời lượng: 40 tập

Bài hát nổi bật: Thiếu Niên Thúc Ngựa - Tiêu Chiến

Thể loại: Cổ trang

Điểm IMDb: 8.4/10

Nội dung phim Đấu La Đại Lục được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Đường Gia Tam Thiếu.

Nhân vật Đường Tam bị truy sát bởi tội danh phản đồ Đường Môn. Đường Tam dùng cách tự sát để chứng minh vô tội.

Sau đó, anh bất ngờ xuyên không vào đứa trẻ tại Đấu La Đại Lục. Và cùng từ đó, cùng với những mối quan hệ sư đồ, huynh đệ thân thiết, Đường Tam trưởng thành ở Đấu La Đại Lục và cùng xông pha chiến đấu. Đặc biệt, tại đây cậu đã quen và dành tình cảm sâu đậm cùng đại tỷ Tiểu Vũ.

Nội dung phim Đấu La Đại Lục được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Đường Gia Tam Thiếu

6. Cẩm Tâm Tựa Ngọc - Brocade Heart Like Jade (2021)

Thời gian phát hành: 26/02/2021

Đạo diễn: De Guang Wen

Diễn viên: Chung Hán Lương, Đàm Tùng Vận

Thời lượng: 50 tập

Bài hát nổi bật: Muốn ở bên nhau - Châu Thâm

Thể loại: Cổ trang

Bộ phim cổ trang Cẩm Tâm Tựa Ngọc lấy bối cảnh thời Minh với sự hợp tác giữa Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật La Thập Nhất Nương. Cô nàng có tinh thần lạc quan, thông minh và giỏi giang. Dù rằng bản thân là là thứ nữ thân phận thấp kém nhưng không hề mảy may buồn bã, âu lo.

La Thập Nhất Nương được gả vào phủ của Vĩnh Bình Hầu Đại Tướng Quân Từ Lệnh Nghi. Nàng dần dần được phu quân có cảm tình bởi phẩm hạnh không hơn thua với đời. Cùng nhau đi qua bao thăng trầm, cuối cùng họ đã hiểu về đối phương và vượt qua những thử thách, cùng nhau xây dựng gia tộc phát triển.

Bộ phim cổ trang Cẩm Tâm Tựa Ngọc lấy bối cảnh thời Minh

7. Trường Ca Hành - The Long Ballad (2021)

Thời gian phát hành: 2021

Đạo diễn: Chu Nhuệ Bân

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh

Thời lượng: 50 tập

Thể loại: Cổ trang

Trường Ca Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Hạ Đạt. Bộ phim cổ trang này lấy bối cảnh thời nhà Đường. Nội dung phim xoay quanh nữ chính Lý Trường Ca - một cô công chúa ngây thơ, trong sáng. Cô đau lòng phải lần lượt chứng kiến những người thân yêu bị sát hại bởi vị thúc phụ của mình.

Lý Trường Ca tìm cách thoát khỏi vỏ bọc hoàng cung. Sau khi trốn khỏi, với ý định tập hợp lực lượng để trả thù cho gia đình, cô tìm kiếm sự giúp đỡ và được một vị tướng đặc biệt tên A Sử Na Chuẩn cứu trong một lần bị ám sát. Cũng chính từ đây, họ đã đồng hành cũng nhau vượt qua khó khăn, thử thách.

Nội dung phim xoay quanh nữ chính Lý Trường Ca - một cô công chúa ngây thơ, trong sáng

8. Thiên Cổ Quyết Trần - Ancient Love Poetry (2021)

Thời gian phát hành: 2021

Đạo diễn: Lâm Kiến Long, Trần Quốc Hoa

Diễn viên: Châu Đông Vũ, Hứa Khải

Thời lượng: 45 tập

Thể loại: Cổ trang

Bộ phim tiên hiệp Thiên Cổ Quyết Trần có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết Thượng Cổ Cuối Cùng của tác giả Tinh Linh.

Xoay quanh câu chuyện tình yêu của Bạch Huyết và Thượng Cổ. Ngọt ngào nhưng cũng đầy bi thương và đau khổ. Để có thể đến được với nhau, họ đã cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, trắc trở.

Với sự góp mặt của nàng ảnh hậu Châu Đông Vũ và nam diễn viên trẻ Hứa Khải, đây là một trong những bộ phim được mong chờ nhất trong năm 2021.

Bộ phim tiên hiệp Thiên Cổ Quyết Trần xoay quanh câu chuyện tình yêu của Bạch Huyết và Thượng Cổ

9. Khúc Biến Tấu Ánh Trăng/Sơ Lễ Tới Rồi - Moonlight (2021)

Thời gian phát hành: 2021

Đạo diễn: Trương Bác Dục

Diễn viên: Đinh Vũ Hề, Ngu Thư Hân

Thời lượng: 40 tập

Thể loại: Tình cảm lãng mạn

Bộ phim Khúc Biến Tấu Ánh Trăng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thanh Mỗi.

Nội dung phim xoay quanh cô gái Sơ Lễ, vừa tốt nghiệp đại học. Cô đam mê và có mơ ước mãnh liệt với công việc xuất bản.

Được nhận vào tòa soạn mình ao ước. Tuy nhiên, những sự thật trong ngành xuất bản lại khiến cô rất sốc. Tuy nhiên, Sơ Lễ vẫn giữ được nhiệt huyết với nghề. Cũng tại nơi đây, cô gặp gỡ và nên duyên cùng chàng tác giả tính cách khác người Trú Xuyên.

Bộ phim Khúc Biến Tấu Ánh Trăng xoay quanh cô gái Sơ Lễ, vừa tốt nghiệp đại học, cso đam mê, mơ ước mãnh liệt với công việc xuất bản

10. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - The Story of Xing Fu (2021)

Thời gian phát hành:

Đạo diễn: Trịnh Hiểu Long

Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn

Thời lượng: 45 tập

Thể loại: Tình cảm

Với nội dung sâu sắc về cuộc sống và gia đình, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh.

Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) là một cô gái có vóc dáng ưa nhìn, tính cách kiên cường, mạnh mẽ luôn không ngừng đấu tranh vì gia đình mình.

Xoay quanh cuộc đời của Hạnh Phúc. Trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm và hành trình cô tìm kiếm hạnh phúc. Một mình từ tỉnh lẻ lên thành phố, cô tự đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong cả cuộc sống lẫn hôn nhân.

Với nội dung sâu sắc về cuộc sống và gia đình, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh

11 The Legend of Fei (Hữu Phỉ)

Ngày công chiếu: 16/12/2020

Thể loại: Cổ trang, Tình cảm, Võ hiệp

Số tập: 49 tập

Thời lượng: 40 phút/tập

Đạo diễn: Ngô Cẩm Nguyên

Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác

Bối cảnh của bộ phim Hữu Phỉ là Hậu Chiêu năm Kiến Nguyên thứ 17. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời Chu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh đóng. Cô là con gái chủ trại thổ phỉ có cuộc sống bình yên, vô lo khi chưa từng phải lo nghĩ điều gì. Cô chỉ sống cùng gia đình, luyện võ và vui chơi cùng bạn.

Tuy nhiên, liên tiếp những tai họa, biến cố liên tục xảy ra với cuộc đời cô. Cơ duyên đưa đẩy cô gặp được Tạ Duẫn do Vương Nhất Bác thủ vai. Họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng nhau trưởng thành trở thành anh hùng của thời đại.

Nội dung phim Hữu Phỉ xoay quanh cuộc đời Chu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh đóng

12. The Wolf (Lang Điện Hạ)

Ngày công chiếu: 19/11/2020

Thể Loại: Thần thoại, Cổ trang, Tình Cảm, Võ thuật

Số tập: 49 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Mạnh Phàm

Diễn viên: Lý Thấm, Tiêu Chiến, Vương Đại Lục

Bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc kết hợp yếu tố thần thoại Lang Điện Hạ xoay quanh nhân vật Chu Hữu Văn do Vương Đại Lục thủ vai.

Lúc cậu còn nhỏ, chiến tranh hỗn loạn diễn ra do Chu Ôn nổi dậy soán ngôi nhà Đường để lập nên nhà Lươn. Trong một cuộc giao tranh, cậu vô tình rơi xuống vực và được một bầy sói cưu mang nuôi dưỡng.

Tình cờ cậu đã cứu được nàng quận chúa thông minh xin đẹp hiền lành Mã Trích Tinh do Lý Thấm thủ vai.

Duyên số đưa đẩy khiến họ gặp lại nhau khi trưởng thành, và một lần nữa Trích Tinh đã được anh cứu. Để rồi họ dần dần nảy sinh tình cảm khi bên nhau. Dù phải đối mặt với không ít khó khăn, mâu thuẫn, nhưng hai người vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình. Liệu cuối cùng họ có được ở bên nhau?

Bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc kết hợp yếu tố thần thoại Lang Điện Hạ xoay quanh nhân vật Chu Hữu Văn do Vương Đại Lục thủ vai

13. Just to See You (Chỉ Vì Giây Phút Gặp Được Em)

Ngày công chiếu: 28/11/2020

Thể loại: Ngôn tình hiện đại

Số tập: 43 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Lục Nghị, Lý Nhất Đồng, Thi Thi, Tống Thần

Bộ phim ngôn tình của Trung Quốc Chỉ Vì Giây Phút Gặp Được Em có nội dung được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Tiên Thanh.

Kể về cuộc tình tay bốn giữa Hạ Nhiễm Nhiễm, Lâm Hướng An, Tô Mạch và Thiệu Minh Triết.

Năm năm trước Nhiễm Nhiễm vì yêu Lâm Hướng An mà ra sức theo đuổi anh. Tuy nhiên, Lâm Hướng An lại chỉ một lòng một dạ chứa bóng hình của Tô Mạch.

Năm năm sau Nhiễm Nhiễm Đính Hôn với Minh Triết. Tuy nhiên, oái ăm thay Minh Triết lại là bạn trai cũ của Tô Mạch. Và rồi, duyên số đưa đây để Nhiễm Nhiễm lại gặp lại Hướng An, chàng trai cô yêu năm nào. Rốt cục thì ai mới chính là nam chính trong cuộc đời của Nhiễm Nhiễm. Cuối cùng chuyện gì sẽ xảy đến với họ?

Bộ phim ngôn tình của Trung Quốc Chỉ Vì Giây Phút Gặp Được Em có nội dung được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Tiên Thanh

Với những gợi ý bộ phim Trung Quốc mới hay nhất 2020- 2021 vừa gợi ý trong bài viết trên, hy vọng sẽ giúp bạn những giây phút thư giãn khi xem phim!