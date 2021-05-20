Top 15 phim Trung Quốc hiện đại ngôn tình hay nhất

Top 15 phim Trung Quốc hiện đại ngôn tình đã làm say đắm các khán giả trẻ nhờ những câu chuyện tình yêu ngọt ngào,các tình tiết phim đầy lãng mạn. Đặc biệt, dàn diễn viên của các bộ phim rất lung linh đã làm tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới. Hơn thế nữa, sau phim nhiều diễn viên còn vụt sáng và thăng hoa trong sự nghiệp.

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Trần Minh Chương

Diễn viên: Cao Dĩ Tường, Tiêu Tuấn Diễm

Bộ phim khắc hoạ thành công câu chuyện tình yêu đầy màu sắc giữa chàng kiến trúc sư người Hoa tài năng tên Vương Lịch Xuyên và cô sinh viên đại học mạnh mẽ, tên Tạ Tiểu Thu.

Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên (Remembering Lichuan)

Lần đầu tiên cả hai gặp mặt tại quán cà phê, cũng là nơi Tiểu Thu làm thêm và cả hai đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng do những khiếm khuyết trên cơ thể đã khiến Lịch Xuyên quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ với Tiểu Thu. Anh cũng ý thức được rằng tình yêu của anh và cô không còn cách nào tiếp tục được nữa.

2. Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão (You Complete Me)

Năm công chiếu: 2020

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại

Số tập: 40 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Đới Tiểu Triết

Diễn viên: Hồ Nhất Thiên, Kiều Hân

Cao Sơn là một người làm trong ngành tài chính, anh có IQ cao và tinh thông tính toán. Mới mục đích tìm ra sự thật về cái chết bất ngờ của bố mình năm đó, anh đã tới Ma Thiên để xin việc rồi lại tình cờ yêu Lâm Ốc - một cô gái luôn muốn mọi việc trong tầm kiểm soát của mình.

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão (You Complete Me)

Hai người đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn gian khổ, nhưng rồi lại vì một hiểu lầm không đáng có mà chia xa. Hai năm sau, họ gặp lại nhau, để níu kéo Lâm Ốc, Cao Sơn đã lập một kế hoạch "theo đuổi tình yêu lần nữa".

3. Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em (Just To See You)

Năm công chiếu: 2020

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình yêu

Số tập: 40 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Lâm Kha

Diễn viên: Lục Nghị, Lý Nhất Đồng, Cống Thần, Thi Thi

Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Tiên Tranh, phim kể về nhân vật Hạ Nhiễm Nhiễm. 5 năm trước cô là một vịt con xấu xí, vất vả đuổi theo Lâm Hướng An. Còn Tô Mạch lại là một đóa hoa sen vạn người mê luôn được Lâm Hướng An luôn đặt trong tim. 5 năm sau Hạ Nhiễm Nhiễm trở thành hôn thê của Thiệu Minh Triết, còn Thiệu Minh Triết lại cất giấu hình bóng bạn gái cũ là Tô Dương trong tim.

Hạ Nhiễm Nhiễm không ngờ rằng mình còn có thể gặp lại Lâm Hướng An. Thiệu Minh Triết và Nhiễm Nhiễm ở bên nhau với danh nghĩa liên hôn gia đình và chưa từng yêu nhau. Liệu cuối cùng ai mới là người đi cùng Hạ Miễn Nhiễm sau bao sóng gió cuộc đời.

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em (Just To See You)

4. Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (Go Ahead)

Năm công chiếu: 2020

Thể loại: Tình cảm, Gia đình

Số tập: 40 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Đinh Tử Quang

Diễn viên: Đàm Tùng Vân, Tống Uy Long, Trương Tân Thành

Nội dung phim kể về một gia đình đơn thân, những con người xa lạ được gắn kết với nhau chung một mái nhà và xem nhau anh em ruột. Các phân cảnh ấm áp hay những tình huống lúng túng của các thành viên đã đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả và cuốn họ theo dõi suốt mạch phim.

Những con người này luôn dũng cảm đối mặt với mọi tình huống và cố gắng hết sức để cha mẹ hiểu các vấn đề của chính họ. Trong chính bản thân của ba anh em cũng dần nhận ra trái tim mình, cùng nhau vượt qua mọi đau buồn, khó khăn để hoàn thiện sợi dây tình cảm nối “gia đình” lại với nhau.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (Go Ahead)

5. Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương (Love Is Sweet)

Năm công chiếu: 2020

Thể loại: Tình cảm, Ngôn tình, Lãng mạn

Số tập: 36 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Vu Trung Trung, Ngô Kiến Tân

Diễn viên: La Vân Hy, Bạch Lộc

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỳ Tử Họa Tùng Tử . Nhân vật chính là Giang Quân (Bạch Lộc đóng) - cô gái mạnh mẽ, tính cách cởi mở và có một chút ngang tàn.

Sự ra đi đột ngột của bố mẹ sau khi tốt nghiệp đại học đã khiến cuộc đời Giang Quân rẽ hướng, cô đầu quân vào ngân hàng MH theo tâm nguyện cuối cùng của bố mẹ thay vì tiếp tục làm việc trong một tổ chức công ích. Tại nơi này, cô gặp lại Viên Soái – người bạn thời trung học ấm áp và luôn bảo vệ cô. Liệu tình yêu thời niên thiếu đến tận lúc trưởng thành này rồi sẽ đi về đâu?

Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương (Love Is Sweet)

6. Cá Mật Hầm Mực (Go Go Squid!)

Năm công chiếu: 2019

Thể loại: Thể thao điện tử, Hài lãng mạn

Số tập: 41 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Li Jingrong, Xiang Xujing

Diễn viên: Dương Tử, Lý Hiên,...

Đồng Niên (Dương Tử) là một nữ sinh học giỏi, cô cũng là một tuyển thủ xuất sắc, có rất nhiều fan hâm mộ. Đồng Niên lần đầu gặp mặt Hàn Thương Ngôn đã say mê, luôn làm nhiều cách để có thể tiếp cận được chàng soái ca lạnh lùng. Mặc dù IQ cực cao nhưng chỉ số EQ của Đồng Niên lại cực thấp, nên hành trình theo đuổi Hàn Thương Ngôn rất ngu ngơ.

Đối với Hàn Thương Ngôn, anh không mấy mặn mà với phụ nữ hay tình yêu, mà chỉ muốn tập trung huấn luyện cho K&K. Đến khi Đồng Niên xuất hiện, Hàn Thương Ngôn thời gian đầu luôn cảm thấy phiền phức, nhưng dần anh cũng đã nảy sinh tình cảm với Đồng Niên.

Cá Mật Hầm Mực (Go Go Squid!)

7. Lê Hấp Đường Phèn (Skate Into Love)

Năm công chiếu: 2020

Thể loại: Lãng mạn, Thể thao

Số tập: 40 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Chu Nhuệ Bân

Diễn viên: Ngô Thiến, Trương Tân Thành, Chu Lịch Kiệt,...

Trong top 15 phim Trung Quốc hiện đại ngôn tình chắc chắn sẽ không thể thiếu vắng cái tên “Lê hấp đường phèn”. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Tử Tiểu Thất kể về mối tình oan gia ngọt ngào giữa thiếu nữ trượt băng tốc độ Đường Tuyết và nam thần khúc côn cầu trên băng Lê Ngữ Băng.

Mọi chuyện bắt đầu bằng việc Đường Tuyết gặp lại Lê Ngữ Băng ở trường đại học. Cậu nhóc yếu thế ngày xưa giờ đã trở thành nam thần cường đại, nữ ác ma thời thơ ấu thì thành phụ tá cho người. Cả hai cùng nhau theo đuổi lý tưởng và mơ ước trên sân băng và dành cho nhau tình cảm chân thành tha thiết.

Lê Hấp Đường Phèn (Skate Into Love)

8. Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây (So Young 2: Never Gone)

Năm công chiếu: 2016

Thể loại: Lãng mạn

Thời lượng: 98 phút

Đạo diễn: Châu Tháp Như

Diễn viên: Lưu Diệc Phi, Ngô Diệc Phàm

Phim là mối tình giữa Trình Tranh và Tô Vận Cẩm. Cả hai cùng học cùng trường trung học rồi Trình Tranh phải lòng Tô Vận Cầm. Nhưng vì những khác biệt quá lớn giữa họ, nên dù yêu nhau sâu đậm nhưng họ vẫn vướng phải những khúc mắc mà bất cứ cặp đôi trẻ nào lúc sống chung đều gặp phải. Trình Tranh và Vận Cẩm chia tay, nhưng số phận một lần nữa lại đưa họ về bên nhau.

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây (So Young 2: Never Gone)

9. Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú (Promise of migratory birds)

Năm công chiếu: 2016

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình cảm lãng mạn, hiện thực

Số tập: 24 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Kha Hàn Thần

Diễn viên: Trương Nhược Quân, Tôn Di, Đặng Luân.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Doanh Phong, phim có sự tham gia của 4 diễn viên trẻ Trương Nhược Quân, Đặng Luân, Tôn Di, Trương Tuyết Nghênh.

Ngày đầu tiên Lê Li bước chân vào trường sơ trung (cấp 2) đã để mắt đến cậu thiếu niên anh tuấn tên Bùi Thượng Hiên. Anh chàng này như ánh nắng mặt trời, luôn sưởi ấm cuộc sống của Lê Li.

15 năm trôi qua, mỗi một năm mới đến, Lê Li luôn ước nguyện rằng năm nay sẽ không còn thích Bùi Thượng Hiên nữa, nhưng điều ước đó chưa khi nào thành hiện thực. Còn trong mắt Bùi Thượng Hiện, anh xem Lê Li như một người bạn thân, cậu sẵn sàng bảo vệ, an ủi cô, duy chỉ tình yêu là không thể.

Sau nhiều năm, cuối cùng Thượng Hiên cũng nhận ra Lê Li là người không thể thiếu trong đời mình, đáng tiếc, lúc đó tình yêu của Lê Li dành cho cậu không thể tiếp tục được nữa.

Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú (Promise of migratory birds)

10. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (Just One Slight Smile is Very Alluring)

Năm công chiếu: 2016

Thể loại: Hài, Lãng mạn

Số tập: 30 tập

Thời lượng: 46 phút/tập

Đạo diễn: Lâm Ngọc Phân

Diễn viên: Trịnh Sảng, Dương Dương, Mạo Hiểu Đồng, Bạch Vũ,...

Trong phim, diễn viên trẻ Trịnh Sảng vào vai một cô sinh viên khoa công nghệ thông tin vừa bị anh chồng trong game bỏ rơi. Sau vụ ly hôn này, cô đã nhận được lời cầu hôn từ đệ nhất cao thủ trong game là Nhất Tiếu Nại Hà (Dương Dương).

Khi cả hai quyết định gặp mặt nhau ngoài đời thì cô hoa khôi không ngờ đệ nhất cao thủ Nhất Tiếu Nại Hà lại là Tiêu Nại – anh chàng Hot nhất của trường đại học Trùng Khánh khiến biết bao cô gái ngưỡng mộ. Vi Vi và Tiêu Nại bắt đầu một chuyện tình ngoài đời như một định mệnh.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (Just One Slight Smile is Very Alluring)

11. Bên Nhau Trọn Đời (My Sunshine)

Năm công chiếu: 2015

Thể loại: Lãng mạn, Tâm lý

Số tập: 36 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Chung Hán Lương, Đường yên, Tiêm Nhẫn Tư

Trong phim, luật sư tên Hà Dĩ Thâm và nhiếp ảnh gia Triệu Mặc Sênh đã cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Họ đã gặp nhau, yêu và xa nhau, có cả những hiểu lầm, giận hờn, gặp lại, trăn trở và đến cuối cùng vẫn quyết định quay trở về bên nhau vì chỉ có như vậy thì hạnh phúc của mỗi người mới thực sự trọn vẹn.

Bên Nhau Trọn Đời (My Sunshine)

12. Anh có thích nước Mỹ không? (So Young)

Năm công chiếu: 2016

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tình cảm lãng mạn

Số tập: 40 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Dương Văn Quân

Diễn viên: Dương Lặc, Trần Dao, Trần Hiểu Chính, Mã Khả

Nội dung phim kể về mối tình tay ba từ thời đại học cho đến khi trưởng thành và đi làm của Trịnh Vy, Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính. Ban đầu, Trịnh Vy yêu Lâm Tĩnh nhưng do anh đột ngột biến mất nên cô đã chuyển sang theo đuổi Trần Hiếu Chính.

Với bản tính tham vọng, nhiều hoài bão, luôn muốn đạt được mục đích giàu sang nên Trần Hiếu Chính đã bỏ lại Trịnh Vy để sang Mỹ định cư.

Nhiều năm sau đó, khi Lâm Tĩnh và Trịnh Vy đã trở thành một cặp thì Trần Hiếu Chính quay trở về. Những oán hận, xót thương, day dứt giữa 3 người đã tạo nên một mối tình đầy ngang trái, bi kịch.

13. Thiếu Nữ Toàn Phong (The Whirlwind Girl)

Quốc gia: Trung Quốc

Năm phát hành: 2015

Thể loại: Hài, Lãng mạn, Thể thao, Thần tượng

Số phần: 2 phần

Số tập: 32 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Dương Dương, Hồ Băng Khanh, Đàm Tùng Vận, Bạch Kính Đình

Dương Dương vào vai đại sư huynh Nhược Bạch của một Nguyên Võ đường. Mặc dù có bề ngoài lạnh lùng, nhưng anh lại là người luôn giúp đỡ, động viên các sư đệ sư muội.

Còn nữ chính của bộ phim – Bách Thảo (Hồ Băng Khanh) là một cô gái quật cường và cực kì đam mê với môn võ Nguyên Võ. Tuy bình thường Bách Thảo rất dễ bị bắt nạt nhưng những nguyên tắc của bản thân là cô không bao giờ thay đổi, một khi cô đã quyết định, không gì có thể ngăn cản cô gái trẻ thực hiện ước mơ của mình.

Thiếu Nữ Toàn Phong (The Whirlwind Girl)

14. Sam Sam Đến Rồi (Boss & Me)

Quốc gia: Trung Quốc

Năm phát hành: 2014

Thể loại: Hài, Lãng mạn

Số tập: 33 tập

Thời lượng: 43 phút/tập

Diễn viên: Trương Hàn, Triệu Lệ Dĩnh

Chuyện phim xoay quanh tình yêu đơn giản giữa cô gái Sam Sam dễ thương có đôi phần ngốc nghếch và Phong Đằng - anh chàng giám đốc với vẻ ngoài lạnh lùng. Do có nhóm máu đặc biệt nên Sam Sam được Phong Đằng thu nhận về công ty làm việc.

Từ ngày có Sam Sam làm việc chung, Phong Đằng trở nên vui vẻ, nhưng luôn muốn gây khó dễ cho cô, Sam Sam hết mực phản kháng nhưng lúc nào cũng thua dưới tay đại Boss.

Sam Sam Đến Rồi (Boss & Me)

15. Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp (Best Time)

Năm công chiếu: 2014

Thể loại: Ngôn tình hiện đại

Số tập: 30 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Đạo diễn: Tằng Lệ Trân

Diễn viên: Chung Hán Lương, Trương Quân Ninh, Giả Nãi Lượng,...

Bí mật bị thời gian vùi lấp là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đồng Hoa. Lục Lệ Thành (Chung Hán Lương) là một người đàn ông lạnh lùng, đầy bản lĩnh trong công việc nhưng với tình yêu thì chỉ biết im lặng đứng phía sau bảo vệ.

Chính việc giữ bí mật mối quan hệ đã làm Lệ Thành và cả người con gái anh yêu – Tô Mạn phải chịu nhiều đau khổ, cả hai liên tiếp gây tổn thương cho nhau bằng những hiểu lầm không đáng có.

Mối quan hệ của cặp đôi lại càng rắc rối hơn khi có sự xuất hiện của Tống Dực, Tô Nhụy – cô chị cùng cha khác mẹ với Ma Lạt Năng và Tô Mạn. Vòng xoáy tình yêu đã vô tình vùi dập những ước mơ, khao khát hạnh phúc của các nhân vật. Để rồi khi nhìn lại, họ phát hiện ra rằng thời gian đã làm mất đi những thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp (Best Time)

Trên đây là top 15 phim Trung Quốc hiện đại ngôn tình hay nhất thời gian gần đây và được nhiều khán giả giả yêu thích mà bạn có thể thêm vào bộ sưu tập phim của mình. Hy vọng bạn và gia đình sẽ có được những giờ phút giải trí thật thư giãn.