Top 15 + phim lẻ Chung Tử Đơn đáng xem nhất

Diệp Vấn 2 được đánh giá cao từ các nhà phê bình cho diễn xuất cũng như các pha hành động võ thuật đẹp mắt

3. Ip Man 3 – Diệp Vấn 3 (2015)

Phần 3 của Diệp Vấn được ra mắt công chúng năm 2015, có sự góp mặt của võ sĩ quyền anh lừng danh Mike Tyson. Về doanh thu phòng vé thì phim đã thắng lớn khi thu về 156 triệu USD so với 36 triệu USD kinh phí sản xuất. Phim được xem là tác phẩm ăn khách nhất trong các tác phẩm điện ảnh do Chung Tử Đơn thủ vai chính. Bộ phim còn thành công vang dội khi nhận đến tám đề cử ở Giải Kim Tượng.

4. Ip Man 4: The Finale – Diệp Vấn 4: Hồi Cuối (2019)

Diệp Vấn 4 được xem là phần phim mang nhiều tranh cãi nhất khi đã có những làn sóng “tẩy chay” đối với Ip Man 4 trên mạng xã hội. Lý do được đưa ra là bởi bộ phim có liên quan đến các vấn đề chính trị, khẳng định “khống” chủ quyền của Trung Quốc đối với Hong Kong, đồng thời ủng hộ những hành vi vốn được cho là sai trái của Trung Quốc.

Mặc dù vậy, nếu bạn không phải là người quá quan tâm đến chính trị, mà chỉ đơn thuần muốn tìm kiếm một bộ phim võ thuật ấn tượng thì Diệp Vấn 4 vẫn là một lựa chọn rất đáng xem.

5. Phim Kill Zone – Sát Phá Lang (2005)

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu trong top 15 phim lẻ Chung Tử Đơn hay nhất không có sự góp mặt một trong những tác phẩm hành động võ thuật tiêu biểu của Trung Quốc là Sát Phá Lang. Bộ phim quy tụ rất nhiều ngôi sao hành động như Ngô Kinh, Hồng Kim Bảo và Nhậm Đạt Hoa. Ngoài diễn xuất, Chung Tử Đơn còn tham gia với vai trò chỉ đạo hành động và ông đã nhận được giải thưởng danh giá cho Biên đạo hành động xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong 2006.

6. Phim Hero – Anh Hùng (2002)

Phim lấy bối cảnh Trung Hoa thời chiến quốc, khi vùng đất này bị chia thành 7 nước trong đó có nước Tần – đất nước mạnh nhất có Tần Vương trị vì. không khó để hiểu tại sao Tần Vương luôn bị nhắm đến bởi hàng trăm thích khách từ khắp mọi nơi. Tần Vương sẵn sàng ban thưởng vàng bạc, châu báu, lộc điền cho ai giết được một trong ba thích khách đã tìm cách ám sát ông. Sau khi một tên sát thủ Vô Danh đến diện kiến cùng những món vũ khí huyền thoại của ba tên thích khách khét tiếng, Tần Vương đã vô cùng sửng sốt.

7. Chasing the Dragon (2017) – Trùm Hương Cảng

Đây có lẽ là một trong số ít bộ phim mà Chung Tử Đơn hóa thân vào vai phản diện. Hào Què (Chung Tử Đơn) là một ông trùm ma túy khét tiếng ở Hong Kong vào những năm 1960 (dựa trên những sự kiện có thật). Bộ phim còn có sự tham gia của tài tử Hồng Kông Lưu Đức Hoa trong vai viên cảnh sát, nhưng trớ trêu thay, vị cảnh sát này cũng là người bạn của ông trùm xã hội đen này. Cả hai nhân vật chính đều được xây dựng thuộc tuyến phản diện, làm chao đảo cả thế giới ngầm Hong Kong.

8. Phim Kungfu Jungle – Kế hoạch bí ẩn (2014)

Kungfu Jungle đánh dấu sự trở lại của Chung Tử Đơn vào năm 2014. Phim nhanh chóng gây được tiếng vang với khán giả khi đã mang lại hơn 20 triệu USD.

Nội dung phim kể về một anh cảnh sát tốt bụng tên A Tống (Chung Tử Đơn). Trong một lần vô ý đánh chết người khi làm nhiệm vụ, anh đã phải ngồi tù. Khi ở phía sau song sắt, A Tống liên tục hay tin có một tên sát nhân võ nghệ cao cường đang giết người hàng loạt, làm cho giới chức trách vô cùng đau đầu. Cuối cùng, A Tống đã đưa ra một đề nghị cho mình được tham gia bắt tên sát nhân và đổi lại là sự tự do cho anh.

9. xXx Return of Xander Cage (2017) – Điệp viên xXx 3: Phản đòn

Trong phim bom tấn này, Chung Tử Đơn vào vai phụ bên cạnh cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới người Brazil – Neymar và Tony Jaa – diễn viên võ thuật Muay Thái cực nổi tiếng. Nhân vật của anh là một điệp viên tên Xiang, cùng một nhóm 3 thành viên khác tìm cách đột nhập vào trụ sở CIA để đánh cắp vũ khí công nghệ cực kỳ nguy hiểm.

Bộ phim mang đến nhiều pha đấu võ vô cùng gay cấn, đẹp mắt với nhịp độ khá cao làm người xem không thể rời mắt suốt thời gian xem phim. Đây cũng là một trong những bộ phim Vin Diesel thủ vai thành công nhất.

10. Rogue One: A Star Wars Story 2016 – Chiến tranh giữa các vì sao (ngoại truyện)

Nếu là “fan cứng” của chuỗi phim Star War thì chắc chắn bạn sẽ khó có thể bỏ qua siêu phẩm ngoại truyện có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao võ thuật Chung Tử Đơn.

Bối cảnh phim vào khoảng thời gian giữa tập 3 – Revenge of the Sith và tập 4 – The New Hope. Nội dung xoay quanh cuộc hành trình của nữ chính Jyn Erso trong sứ mệnh đánh cắp bản thiết kế của vũ khí huỷ diệt Ngôi Sao Chết (The Death Star).

11. Mulan (2020) – Mộc Lan

Đây là lần thứ hai Chung Tử Đơn hợp tác cùng nhà Chuột Disney trong tác phẩm được dựng lại dựa trên bản hoạt hình 2D cùng tên vốn đã rất nổi tiếng của hãng.

Các khán giả đã thưởng thức qua bộ phim Mộc Lan bản hoạt hình năm 1998 sẽ thấy kịch bản phim này không khác bản gốc cho lắm, vẫn giữ đúng tinh thần của truyện nhưng cũng phù hợp với thời kỳ hiện tại hơn.

12. The Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen – Huyền thoại Trần Chân (2010)

Bộ phim này đã mang tên tuổi của Chung Tử Đơn đến với nhiều fan hâm mộ điện ảnh hơn. Nhân vật của anh là võ sư Trần Chân. Lý Tiểu Long đã từng đóng vai nhân vật này trong bộ phim Tinh Võ Môn (1972). Chung Tử Đơn từng hé lộ rằng bộ phim như một lời tri ân đến Lý Tiểu Long, người đã sáng lập môn phái Triệt Quyền Đạo dựa trên sự kết hợp võ Vịnh Xuân và võ MMA.

13. Big Brother (2018) – Đại sư huynh

Chuyện phim xoay quanh một anh chàng quân nhân giải ngũ đã trở thành một giáo viên ở một trường trung học. Với ngoại hình hiền lành cùng tính cách vui vẻ, không một ai có thể nghĩ ông thầy giáo có sở trường “cốc đầu” học sinh này lại có một quá khứ đầy máu lửa.

Tưởng chừng người giáo viên này sẽ rửa tay gác kiếm đến hết đời. Khi một học sinh trong lớp của ông có dính líu đến băng đảng xã hội đen và bị bắt cóc đã khiến khiến cho ông thầy võ nghệ phải quay trở lại hành động để giải cứu học trò của mình.

14. Iron Monkey – Thiết hầu tử – 2 phần (1993 và 1996)

Phim đánh dấu sự hợp tác trở lại giữa Chung Tử Đơn và vị đạo diễn Woo-ping Yuen sau thành công của “Bảo Vệ Nhân Chứng” được công chiếu trước đó không lâu.

Phim lấy bối cảnh triều đại nhà Thanh suy yếu vào năm 1858. Đời sống nhân dân vô cùng khốn khổ, nhiều người đã rời quê đế các thành phố với hy vọng có được việc làm để đổi lấy lương thực.

Vô tình, những người này trở thành nạn nhân của đạo tặc và quý tộc biến chất. Một hiệp khách tự xưng là Thiết Hầu Tử đã đứng lên ra tay nghĩa hiệp “cướp người giàu, chia người nghèo” giữa lúc tình hình quốc gia suy đồi như thế.

15. In the Line of Duty 4 (1989)

Đây là một trong những bộ phim hành động rất đáng xem của Chung Tử Đơn khi anh còn là diễn viên rất trẻ. Nội dung phim kể về cuộc truy bắt của 3 sĩ quan cảnh sát, Chung Tử Đơn là một trong số đó và 2 người còn lại đến từ Mỹ.

Cả ba cùng nhau theo dấu một nghi phạm buôn bán hàng cấm và phát hiện ra hắn chính là một điệp viên của CIA (Cục Tình Báo Liên Bang Mỹ). Trên chặng đường nhiều gian nan ấy, bộ ba sĩ quan cảnh sát còn phải đối mặt với 2 tên cảnh sát biến chất và giết người đang làm việc xấu dưới trướng pháp luật.

16. Đảo hỏa quyền

Ngòi Nổ – Flash Point xoay quanh nhân vật chính Mã Quân (Chung Tử Đơn), thành viên của đội trọng án Hong Kong. Nội dung bắt đầu từ cảnh Mã Quân lái chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường. Với cách hành động nhanh như chớp, độ chính xác vô cùng cao nhưng lại khá thô bạo, Mã Quân đã không ít lần bị kỷ luật vì đánh tội phạm thừa sống thiếu chết.

Anh là mẫu người ghét cay ghét đắng những kẻ sống ngoài lề pháp luật. Đặc biệt là ba anh em ranh ma, tàn ác nhà tên thủ lĩnh hung hãng Vỹ Tra (Lữ Lương Vỹ), tên anh hai lạnh lùng tàn bạo Tonny (Trâu Triệu Long) và A Hổ, thằng em út lúc nào cũng nói chuyện bằng sức mạnh của nắm đấm. Chúng là một tổ chức tội phạm khét tiếng, rất biết đoàn kết và tại Hong Kong và là cái gai trong mắt đội trọng án.

17. Người băng 2 - Iceman 2 (2018)

Tiếp nối câu chuyện của Iceman, đây là bộ phim xoay quanh chuyến phiêu lưu của vị đại tướng quân He Ying trong đời Minh (Chân Tử Đan).

Trong một trận đánh, He Ying vô tình bị đóng băng. Trong gần 4 thế kỷ, cơ thể của anh được lưu giữ. Sau đó, cơ thể của người băng đã được phát hiện và gửi tới Hong Kong (Trung Quốc) để nghiên cứu. Mặc dù vậy, khi chưa kịp nghiên cứu, anh đã được giải thoát khỏi lớp băng và tái sinh, bắt đầu cuộc sống trong thế giới hiện đại. Mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm và cần anh thời gian để thích nghi.

Yuanlong (Nhậm Đạt Hoa) là nhân vật đã hăm dọa He Yong. Hắn muốn đưa anh trở lại triều Minh để thống lĩnh vương quốc. Tuy nhiên, He Yong đã nung nấu ý định thay đổi lịch sử cùng những người làng đồng hương với mình.

18. Phi Vụ Mật - Special ID (2013)

Dragon Chan (Chung Tử Đơn thủ vai) là cảnh sát chìm Hong Kong nằm sâu trong hàng ngũ của một trong những băng đảng thế giới ngầm tàn nhẫn nhất Trung Quốc.

Hung (Collin Chou) là thủ lĩnh của băng đảng này đã ưu tiên tiêu diệt những kẻ xâm nhập là người của chính phủ.

Để bảo vệ an toàn cho gia đình Chan phải cố gắng rất nhiều. Anh đấu tranh để danh tính của mình không bị bại lộ.

Rồi sau đó, các đồng đội bí mật của Chan lần lượt bị xử lý. Lo sợ rằng mình đã bị bại lộ. Giờ đây, anh phải mạo hiểm mọi thứ để đánh bại tổ chức và đòi lại mạng sống.

Hy vọng top 15 phim lẻ Chung Tử Đơn hay nhất mà chúng tôi giới thiệu đã giúp độc giả có thêm nhiều góc nhìn hơn về diễn viên tài năng này. Đi lên bằng chính thực lực, Chung Tử Đơn đã được đông đảo công chúng yêu mến và anh vẫn luôn là cái tên đảm bảo doanh thu phòng vé trong nhiều thập niên.