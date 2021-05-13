Top 15 phim Việt hay chiếu rạp không xem thật phí

Những năm gần đây, thị trường phim chiếu rạp Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và đầu tư nhiều hơn cả về mặt nội dung lẫn hình ảnh đầy chất lượng, với mong muốn đem đến cho khán giả những sản phẩm đã mắt nhất. Ngoài bối cảnh được đầu tư hoành tráng cùng nội dung ngày càng phong phú thì dàn diễn viên tài năng cũng góp phần tạo nên thành công cho các bộ phim.

Top 15 phim Việt hay chiếu rạp sẽ khiến nhiều người bất ngờ về trình độ làm phim của các nhà sản xuất nước ta cũng không hề thua kém bạn bè trong khu vực và thế giới.

Diễn viên: Thái Hoà, Đức Thịnh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn

Ngày khởi chiếu: 23/10/2020

Đây là bộ phim với nội dung đơn giản chỉ xoay quanh một buổi họp nhóm bạn thân, nhân vật do Hồng Ánh thủ vai bất ngờ đề xuất trò chơi chia sẻ điện thoại nhằm gây sự lo sợ cho từng thành viên trong nhóm. Cũng từ đây, nhiều góc khuất bí mật của từng người dần hé lộ và khiến cho mối quan hệ 40 năm vốn khắng khít 40 của họ bắt đầu lay chuyển.

Phim có nhiều tình tiết đầy gây cấn, nhiều cú twist khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngoài ra, Tiệc Trăng Máu còn lồng ghép những tình huống cùng với các câu thoại đầy hài hước, vui nhộn. Đây chắc chắn là một bộ phim hài tâm lý rất đáng xem.

Poster phim Tiệc Trăng Máu (2020)

2. Gái Già Lắm Chiêu 3 (2020)

Thể loại: Hài, Tâm lý

Đạo diễn: Bảo Nhân, Namcito

Diễn viên: NSND Hồng Vân, NSND Lê Khanh, Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Vũ, Lê Xuân Tiến

Ngày khởi chiếu: 25/01/2020

NSND Lê Khanh trong vai Thái Tuyết Mai - cựu minh tinh màn bạc từng gây ra nhiều sóng gió, tai tiếng ở showbiz trong quá khứ. Giờ đây, bà đã quay trở lại sau khoảng thời gian “quy ẩn giang hồ” đầy bí ẩn.

Ms Q (Ninh Dương Lan Ngọc) là nữ hoàng thị phi “đang lên” với chương trình chuyên phanh phui những bí mật showbiz Việt. Hai “gái già lắm chiêu” đã trực tiếp đối đầu nhau với mối quan hệ “Mẹ chồng – Con dâu”. Phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị và bất ngờ cho khán giả.

Gái Già Lắm Chiêu 3 (2020)

3. Ròm (2020)

Thể loại: Hành động, Hồi hộp

Đạo diễn: Trần Thanh Huy

Diễn viên: Trần Anh Khoa, Anh Tú Wilson, Wowy, Cát Phượng, Mai Thế Hiệp, Thanh Tú, Hải Triều…

Ngày khởi chiếu: 25/09/2020

Trong danh sách top 15 phim Việt hay chiếu rạp không thể thiếu cái tên Ròm. Đây là một bộ phim lấy bối cảnh một khu chung cư cũ đang chờ phải giải tỏa tại Sài Gòn. Nội dung kể về cuộc sống của những người dân lao động nghèo sống trong những ngôi nhà chật chội tại một con hẻm nhỏ.

Nội dung phim Ròm kể về cuộc sống của những người dân lao động nghèo sống trong những ngôi nhà chật chội tại một con hẻm nhỏ

Những người này cùng chơi số đề với hy vọng kiếm được một khoản tiền lớn để có thể lên đời. Nhân vật chính của phim tên Ròm, là cậu bé với công việc “cò đề” để kiếm sống qua ngày, chuyên tư vấn cho người dân những con số may mắn để họ có cơ hội đổi đời.

Tác phẩm điện ảnh này đã xuất sắc giành chiến thắng tại giải New Currents ở Liên hoan phim Busan Hàn Quốc vào năm 2019. Bộ phim cũng mang về doanh thu xuất sắc cán mốc 1 triệu đô chỉ sau 2 ngày công chiếu.

4. 30 Chưa Phải Tết (2020)

Thể loại: Gia đình, Hài

Đạo diễn: Quang Huy

Diễn viên: NSND Việt Anh, NSND Hồng Vân, Trường Giang, Mạc Văn Khoa, Tấn Beo, Đức Phúc, Phương Thanh…

Ngày khởi chiếu: 25/01/2020

Đây là một bộ phim hài được công chiếu vào dịp Tết 2020, đã tạo ra tiếng cười ngày Tết và gửi gắm thông điệp ý nghĩa nhẹ nhàng về Nhân – Quả, Phụ – Tử và Bằng Hữu.

Poster phim 30 Chưa Phải Tết

Phim có cách dựng chuyện với chủ đề ‘vòng lặp thời gian’ để nhấn mạnh yếu tố nhân quả. Trong phim xuất hiện nhiều tình tiết có vay ắt sẽ có trả, đồng thời tô đậm các mối quan hệ đã bị lãng quên trong quá khứ, đem lại cho khán giả cơ hội nhận ra ai, điều gì mới là quan trọng thực sự trong cuộc đời của mỗi nhân vật.

5. Đôi Mắt Âm Dương (2020)

Thể loại: Kinh dị, Hài

Đạo diễn: Nhất Trung

Diễn viên: Thu Trang, Bảo Thanh, Quốc Trường, La Thành…

Ngày khởi chiếu: 25/01/2020

Nhân vật chính của phim tên Trang, sau khi tỉnh dậy do một tai nạn xe nghiêm trọng đã bị mất trí nhớ. Cô được chồng của mình đưa về nhà với hy vọng Trang nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện.

Poster phim Đôi Mắt Âm Dương

Tuy nhiên, lúc này Trang bắt đầu cảm nhận được những điều lạ khi cô thấy hồn ma của một cô gái trẻ có đôi mắt đỏ chảy máu cứ xuất hiện quanh cô. Bộ phim còn kể về những bí mật của cô ca sĩ phòng trà nổi tiếng Lisa cùng nhân cách khác của cô trước khi xảy ra tai nạn.

6. Sky Tour Movie (2020)

Thể loại: Phim tài liệu

Đạo diễn: công ty M-TP Entertainment

Diễn viên: Sơn Tùng M-TP

Ngày khởi chiếu: 12/06/2020

Đây là bộ phim đầu tiên của Việt mà có một nghệ sĩ phát hành dưới dạng tài liệu về tour diễn của mình trên màn ảnh rộng. Các Sky cũng như những khán giả đã có nhiều cái nhìn rõ hơn về chàng ca sĩ tài năng Sơn Tùng MTP.

Sky Tour Movie là bộ phim đầu tiên của Việt mà có một nghệ sĩ phát hành dưới dạng tài liệu về tour diễn của mình trên màn ảnh rộng

Phim mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đẹp nhất, xuất sắc nhất trong sự kiện âm nhạc đình đám của Sơn Tùng vào năm 2019, khi anh đã thực sự đã trở thành một phần quan trọng của nền âm nhạc Việt Nam. Những màn trình diễn ấn tượng, những tiếng reo hò của khán giả, những cảnh hậu trường trong tour diễn chắc chắn sẽ không làm cho khán giả thất vọng.

7. Sắc Đẹp Dối Trá (2020)

Thể loại: Hài, Hành động

Đạo diễn: Kay Nguyễn

Diễn viên: Hương Giang, Phát La, Tuấn Trần, Puka, NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu, Karen Nguyễn, Lệ Hằng, Đông Kha,…

Ngày khởi chiếu: 14/02/2020

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của Dương – một anh chàng cascadeur hiền lành với ước mơ được trở thành một người phụ nữ thực thụ. Trong có rủi có may, anh phải thay đổi nhân dạng khi của mình khi vô tình chứng kiến một vụ giết người. Cũng từ đây, Dương đã dần thực hiện được ước mơ của mình.

Sắc Đẹp Dối Trá

Nhưng sau cuộc phẫu thuật đó, cha anh bỗng lâm bệnh nặng. Từ đó, Dương đã gặp phải rất nhiều tình huống bi hài, trắc trở và nguy hiểm khiến cô cảm thấy cuộc sống đang quay lưng với mình. Liệu Dương có vượt qua được tất cả và có thể sống với đúng ước mơ mà cô khao khát?

8. Bằng Chứng Vô Hình (2020)

Thể loại: Hồi hộp, Tâm lý

Đạo diễn: Trịnh Đình Lê Minh

Diễn viên: Phương Anh Đào, Quang Tuấn, Ái Phương, Otis, Anh Tú…

Ngày khởi chiếu: 10/07/2020

Đây là bộ phim có nhân vật chính là Thu – một cô gái mù. Sau khi chứng kiến một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng, Thu đã báo cảnh sát về những hình ảnh mà cô đã nhìn thấy và cô tin rằng đó là một vụ án mạng.

Cùng thời điểm đó, một nhân chứng khác của hiện trường là Hải lại có lời khai rất khác với Thu. Trong lúc này, họ không biết rằng tính mạng của mình đang bị đe dọa khi tên sát nhân đang âm thầm theo dõi để tìm cách thủ tiêu nhân chứng.

Bằng Chứng Vô Hình

Bằng chứng vô hình là một bộ tâm lý của Việt Nam đã làm khá tốt trong việc dẫn dắt khán giả phải dõi theo từng tình tiết của bộ phim, vì không thể đoán được cái kết sẽ ra sao.

9. Nắng 3: Lời Hứa Của Cha (2020)

Thể loại: Hài, Tâm lý

Đạo diễn: Đồng Đăng Giao

Diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Khả Như, Oanh Kiều, Ngân Chi, NSƯT Hữu Châu

Ngày khởi chiếu: 06/03/2020

Đây là phần tiếp theo của hai phần phim trước đó đã quá thành công với màn nhập vai xuất sắc của Thu Trang. Trong phần này, hai mẹ con cô bắt đầu cuộc hành trình lừa lọc bác sĩ Tùng Sơn, vì người này có khả năng là cha của bé Hồng Ân mà bấy lâu nay họ đang tìm kiếm.

Nhưng thật khó để có thể chinh phục được Tùng Sơn khi người yêu hiện tại của anh luôn tìm mọi cách để chia rẽ 3 người họ. Bộ phim là câu chuyện về tình người, tình thân được khắc họa sâu sắc, đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc khó tả.

Poster phim Nắng 3: Lời Hứa Của Cha

10. Sài Gòn Trong Cơn Mưa (2020)

Thể loại: Tình cảm

Đạo diễn: Lê Minh Hoàng

Diễn Viên: Avin Lu, Hồ Thu Anh

Ngày khởi chiếu: 06/11/2020

Nội dung phim là câu chuyện về tình yêu và đam mê công việc của những con người trẻ mộng mơ từ mọi miền tổ quốc đổ về Sài Gòn. Chàng nhạc sĩ trẻ Anh Vũ và cô gái kinh doanh online Đồng Mây với tính cách chẳng liên quan gì nhau nhưng họ đã tìm được sự đồng điệu với nhau sau thời gian tiếp xúc.

Sài Gòn Trong Cơn Mưa (2020)

Bộ phim thể hiện những ước vọng và thất vọng mà chắc hẳn bất kỳ người trẻ nào từng sống tại Sài Gòn đều đã từng trải qua. Chính điều này đã dễ tạo sự rung cảm, đồng điệu nơi khán giả.

11. Trái Tim Quái Vật (2020)

Thể loại: Hồi hộp, Tâm lý

Đạo diễn: Tạ Nguyên Hiệp

Diễn viên: Hoàng Thuỳ Linh, B Trần, Hứa Vĩ Văn, Trịnh Thăng Bình, Hạnh Thuý, Kay Trần…

Ngày khởi chiếu: 20/11/2020

Phim xoay quanh nhân vật chính tên Khánh – một người mẹ đơn thân. Cô nàng chỉ mong muốn có một cuộc sống yên bình với đứa con của mình nhưng cuộc đời không như mơ, cô lại vô tình vướng vào một tội ác.

Poster phim Trái Tim Quái Vật (2020)

Khánh là nhân vật tình nghi số một trong vụ giết người nghiêm trọng tại khu chung cư của mình. Vì không chịu được áp lực, cô đã ôm con bỏ trốn. Câu chuyện càng trở nên phức tạp và rắc rối hơn khi một loạt các vụ án mạng khác xảy ra và xuất hiện thêm Lâm, ông bé cùng Dustin. Liệu rằng những nhân vật này có liên quan gì đến các vụ án hay không?

12. Bí Mật Của Gió (2020)

Ngày phát hành: 27/11/2020

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Khả Ngân, Yoon Trần, Hoàng Yến Chibi, Yu Dương

Nhân vật chính của phim là Linh - một học sinh có năng khiếu vẽ, được bố mẹ tạo điều kiện cho theo học nghệ thuật. Họ quyết định bán tất cả tài sản ở quê để cùng con gái chuyển đến một căn biệt thự cổ tại Đà Lạt sinh sống.

Bí Mật Của Gió

Khi đến ngôi nhà này, Linh cũng không thể tưởng tượng rằng cô phải chia sẻ phòng ngủ của mình với một người khác và người này lại là nam giới - người đến từ thế giới bên kia. Linh sẽ phải đối diện với tình huống này như thế nào?

13. Chồng Người Ta (2020)

Thể loại: Tâm lý

Đạo diễn: Nguyễn Hữu Tiến

Diễn viên: Yaya Trương Nhi, Trịnh Xuân Nhản, Phạm Thanh Trúc, Tú Hảo…

Ngày khởi chiếu: 20/11/2020

Bộ phim có nội dung xoay quanh mối tình đầy thù hận giữa ba nhân vật Cường, Trung và Hà. Cường cứ ngỡ quá khứ đã khép lại và anh có thể dần lãng quên nhưng lúc này, Thắng – người nắm rõ bí mật động trời của Cường lại xuất hiện.

Những bí mật của Cường cũng dần hé lộ khi anh đang sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ với vợ và con. Điều này đã khiến vợ Cường rơi vào bế tắc trong cuộc hôn nhân tưởng chừng như rất bền chặt.

Chồng Người Ta

14. Người Cần Quên Phải Nhớ (2020)

Thể loại: Hài, Lãng mạn

Đạo diễn: Đức Thịnh

Diễn viên: Hoàng Yến Chibi, Huy Me, Karen Nguyễn, Xuân Phúc, Thanh Thúy

Ngày khởi chiếu: 25/12/202

Nhân vật chính của phim là Loan - cô phóng viên nhạy bén và năng động. Loan nghi ngờ về cái chết đột ngột của cha mình nên quyết định sử dụng những kiến thức nghiệp vụ đã học được với mong muốn vén tìm ra sự thật bằng mọi giá.

Trong hành trình tìm ra sự thật, Loan đã vô ý khiến cho Bình - gã giang hồ tưởng như “đầu gấu” bị chấn thương rồi mất trí nhớ. Với hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười, hai người họ dần nảy sinh tình cảm với nhau và viết nên một chuyện tình đầy thú vị.

Người Cần Quên Phải Nhớ

15. Chị Mười Ba 2: Ba Ngày Sinh Tử (2020)

Thể loại: Hài, Hành động

Đạo diễn: Võ Thanh Hoà

Diễn viên: Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn

Ngày khởi chiếu: 18/12/2020

Đây là phần mới của series Chị Mười Ba, xoay quanh về nhân vật chị mười ba. Những tưởng sau khi lật đổ ông trùm Hắc Hổ và đập tan âm mưu thâm độc của Anh Hai, Chị Mười Ba đã có thể yên ổn làm ăn cùng An Cư Nghĩa Đoàn.

Thế nhưng, mọi chuyện thường không dễ diễn ra suôn sẻ như mình muốn khi những kẻ thù mới lại tiếp tục xuất hiện, làm cho cuộc sống của anh em An Cư Nghĩa Đoàn trở nên rắc rối hơn nữa. Lúc này, chị Mười Ba đã quay trở lại và nổi loạn hơn xưa.

Chị Mười Ba 2: Ba Ngày Sinh Tử

Trên đây là top 15 phim Việt hay chiếu rạp rất được yêu thích. Mỗi bộ phim đều có nội dung xuất sắc cùng diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên trẻ đã tạo nên thành công cho các tác phẩm. Còn chần chờ gì nữa mà không thêm chúng vào vào danh sách các bộ phim bạn nhất định phải xem vào cuối tuần.