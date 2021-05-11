Top 10+ phim khoa học viễn tưởng chiếu rạp bùng nổ nhất và được yêu thích nhất hiện nay

Thông qua các bộ phim khoa học viễn tưởng chiếu rạp , các nhà làm phim thường sẽ phản ánh khát vọng, nỗi kinh hoàng hay các vấn đề của thời đại. Khán giả có thể từ đó thấy được tác động của con người với môi trường, sự bùng nổ của công nghệ, sự đổ vỡ của xã hội,… Và tất cả đều giúp con người đến với chủ nghĩa thoát ly.

Thể loại phim khoa học viễn tưởng đưa người xem chìm đắm vào thế giới siêu thực và có thể làm được mọi thứ mình muốn bằng các công nghệ hiện đại.

Hãy theo dõi những bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhất sau đây!

Đạo diễn: Jason Reitman

Diễn viên chính : Finn Wolfhard, Kristen Wiig, Karan Soni

Nội dung phim xoay quanh bà mẹ đơn thân Callie cùng hai đứa con Trevor và Phoebe.

Vì bị phá sản nên họ đành chuyển về khu nông trại hẻo lánh được ông mình để lại tại vùng ngoại ô Summerville. Tưởng rằng đã tìm được đến nơi yên bình nhưng họ lại bắt đầu chứng kiến hàng loạt hiện tượng kỳ lạ như mặt đất đột ngột rung lắc hay mấy làn khói xanh đáng sợ tại đây.

Biệt đội săn ma: Chuyển kiếp - Ghostbuster

2. Interstellar (Hố đen tử thần)

Thời lượng phim: 169 phút

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên chính: M. McConaughey, Matt Damon, J. Chastain, A. Hathaway

Đối với dòng phim khoa học viễn tưởng, vũ trụ là đề tài vô tận không có giới hạn. Trong đó Interstellar là một minh chứng tiêu biểu.

Dàn diễn viên thực lực quy tụ như Matt Damon, McConaughey hay Anne Hathaway. Lấy bối cảnh ở tương lai, tại thời điểm khan hiếm lương thực , các nguồn tài nguyên trên Trái đất đã cạn kiệt. Con người đứng trước bờ vực diệt vong. Một tia hy vọng cho sự tồn tại cuối cùng đó là tận dụng mọi kiến thức về lỗ đen vũ trụ để vượt qua các giới hạn không gian.

Với khát vọng chinh phục vũ trụ, đoàn phi hành gia quả cảm quyết tâm trở thành những người hùng của cả hành tinh.

Poster phim Interstellar (Hố đen tử thần)

3. A Quiet Place (Vùng Đất Câm Lặng)

Thời lượng phim: 91 phút

Đạo diễn: John Krasinski

Diễn viên chính : Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe

Bộ phim có bối cảnh diễn ra khi thế giới hậu tận thế và bị chiếm đóng bởi những sinh vật ngoài hành tinh. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về một gia đình đối diện với bầy quái vật săn mồi bằng âm thanh.

Họ buộc phải không được tạo ra âm thanh dù là nhỏ nhất bởi sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình nhỏ phải đối mặt và vượt qua hành trình gian nan.

Đây là bộ phim kinh dị đạt doanh thu ấn tượng và nhận được rất nhiều sự ủng hộ đón nhận của rất nhiều công chúng trên toàn thế giới. Đồng thời, bộ phim cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Phải kể đến là Biên tập âm hay nhất tại Giải Oscar lần thứ 9.

A Quiet Place (Vùng Đất Câm Lặng)

4. Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ)

Thời lượng phim: 148 phút

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên chính: Leo. Dicaprio, J. Gordon Levitt, E. Page, Tom Hardy

Điểm IMDb: 8.8/10

Với kỹ thuật dựng cảnh “thật” đến tối đa, Christopher Nolan được biết đến là bậc thầy của thể loại phim khoa học viễn tưởng.

Phim kể về Dominic Cobb là một tên “tội phạm giấc mơ” chuyên nghiệp. Hắn có khả năng đặc biệt khi có thể xâm nhập vào giấc mơ của người khác, sau đó đánh cắp những bí mật giấu kín trong tâm trí của họ.

Mệt mỏi với công việc tội lỗi của mình, Cobb muốn giải nghệ. Nhưng lúc này bí mật của Cobb lại bị một doanh nhân bí ẩn nắm thóp và buộc anh phải thực hiện phi vụ cuối cùng.

Doanh nhân này muốn Cobb cấy ý nghĩ vào tâm trí của đối thủ. Nhiệm vụ này hoàn toàn không đơn giản và liệu anh có thành công không?

Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ)

5. Ex Machina (Trí tuệ nhân tạo)

Thời lượng phim: 108 phút

Đạo diễn: Alex Garland

Diễn viên chính: Alicia Vikander, Mizuno, D. Gleeson, Oscar Isaac

Ex Machina (Trí tuệ nhân tạo) là bộ phim khoa học viễn tưởng về tương lai gây tiếng vang lớn. Thay vì thực hiện tại Hollywood, bộ phim được thực hiện bởi các nhà làm phim độc lập.

Nam chính trong phim là Caleb - một lập trình viên tài năng có cơ hội được trải nghiệm tại một công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

Công việc anh đảm nhận đó là đánh giá, kiểm tra với một con robot có trí tuệ nhân tạo trong hình hài một cô gái rất xinh đẹp. Tuy nhiên, càng lúc anh lại càng bị con robot kiểm soát và dẫn đến phức tạp hóa mọi thứ đi.

Ex Machina (Trí tuệ nhân tạo)

6. Avatar 2 (Thế thân 2)

Đạo diễn: James Cameron

Diễn viên chính: Sam Worthington, Z. Saldana, S. Weaver, M. Rodriguez,...

Avatar là bộ phim đình đám của đạo diễn James Cameron. Avatar là cái tên từng làm mưa làm gió trên màn ảnh rộng khắp thế giới. Đây cũng là bộ phim độc chiếm vị trí doanh thu cao nhất suốt một thời gian dài.

Tiếp nối sẽ là sự ra mắt bộ phim Avatar 2. Nhà sản xuất Jon Landau chia sẻ, những đứa trẻ của Avatar 2 đại diện cho sự thay đổi trọng tâm lớn nhất từ phần phim gốc.

Ông nói: "Yếu tổ trẻ trung này sẽ mang lại một nguồn năng lượng mới cho bộ phim. Họ đại diện cho thế hệ tương lai của Pandora và đóng một vai trò rất quan trọng - không chỉ trong phần phim này mà còn trong suốt tất cả các tập tiếp theo”.

Avatar 2

7. Mad Max: Fury Road

Thời lượng phim: 120 phút.

Đạo diễn: George Miller.

Diễn viên chính: Tom Hardy, Nic. Hoult, Charlize “Furiosa” Theron.

Điểm IMDb: 8.1/10

Mad Max: Fury Road được biết đến là bộ phim khoa học viễn tưởng với đề tài hậu tận thế kinh điển của làng điện ảnh thế giới.

Mad Max: Fury Road đã chinh phục từ giới chuyên môn đến các khán giả khó tính nhất. Sở hữu những cảnh quay đầy chân thực ngoài thực địa tạo nên độ “thật” ở mức tối đa. Kết hợp cùng hàng loạt những tình tiết gay cấn, hấp dẫn.

Đồng thời, thành công của bộ phim này phải kể đến diễn xuất tuyệt vời và tận tụy của Tom Hardy cùng Charlize Theron.

Poster phim Mad Max: Fury Road

8. Tenet (2020)

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên: John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, hành động, kinh dị

Thời lượng: 150 phút

Ngày công chiếu: 26.08.2020

Tenet là bộ phim khoa học viễn tưởng thật sự đáng xem. Đặc biệt nếu bạn muốn xem

Tenet là bộ phim của Christopher Nolan vẫn theo phong cách bẻ cong thời gian và không gia. Chứa đựng tất cả những điều kỳ dị và sở thích thú vị của nhà đạo diễn tài ba này.

Đặc vụ CIA giấu tên nọ, chỉ được gọi là Nhân vật chính (John David Washington), làm việc trong một cơ quan bí mật chuyên nghiên cứu các vật thể bí ẩn đặc biệt di chuyển ngược thời gian.

Thời gian sau đó, anh ta đã phát hiện ra một âm mưu đáng sợ đã được lên kịch bản bởi các đặc vụ của một tương lai xa xôi nào đó.

Để tự cứu mình, họ đã lên kế hoạch phá hủy thế giới của quá khứ (hiện tại của chúng ta). Phần còn lại của cốt truyện có ý nghĩa khoảng 75%. Đây là bộ phim viễn tưởng “hack não” bạn đừng nên bỏ qua.

Điểm đặc biệt của bộ phim về đề tài khoa học viễn tưởng này đó là tuy khó thu hút về mặt cảm xúc hoặc thậm chí là hiểu tường thuật nhưng vẫn ở cấp độ kỹ thuật vẫn giữ nguyên sự khéo léo.

Điều gây ấn tượng và gây choáng ngợp hơn hết đó là thiết kế âm thanh độc đáo và kỹ xảo điện ảnh màn ảnh rộng tuyệt đẹp.

Yếu tố kỹ xảo và kể cả hiệu suất luôn giữ đều trong xuyên suốt mạch phim. Thành công của bộ phim còn từ bởi các màn trình diễn đều từ tốt đến tuyệt vời của các diễn viên.

Tenet (2020)

9. Ad Astra – Giải Mã Bí Ẩn Ngân Hà (2019)

Đạo diễn: James Grey

Diễn viên: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler, Donald Sutherland

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, tâm lý

Thời lượng: 124 phút

Ngày công chiếu: 29.08.2019

Giải Mã Bí Ẩn Ngân Hà là một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng về vũ trụ hay nhất 2019.

So với thể loại hành động khoa học viễn tưởng, bộ phim sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu của mọi khán giả. Bộ phim được đề cử cho Liên hoan phim Venice lần thứ 76 năm 2019. Là ứng cử viên cho danh sách tranh giải chính của liên hoan phim châu Âu cổ kính đầy không khí văn học.

Giải Mã Bí Ẩn Ngân Hà diễn ra trong bối cảnh tương lai, là lúc công nghệ khám phá không gian đã phát triển các căn cứ trên Mặt Trăng và sao Hỏa.

Poster phim Ad Astra – Giải Mã Bí Ẩn Ngân Hà (2019)

Xoay quanh câu chuyện của Roy (Brad Pitt thủ vai). Anh là một phi hành gia hơi mắc chứng tự kỷ.

20 năm trước, cha của anh đã tham gia tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Con tàu vũ trụ đã cập bến ở Sao Hải Vương. Đây được biết đến là nơi xa nhất mà con người có thể đến được.

Một sự cố đã xảy ra, dự án về sự sống ngoài hành tinh đã bị mất liên lạc nhiều năm trước và bị tuyên bố thất bại. Do đó, cha của Roy được ca ngợi là anh hùng đi tiên phong trong không gian. Vì muốn kế nghiệp cha mình, Roy đã trở thành phi hành gia.

Bộ phim bắt đầu với một bức xạ đột biến kỳ lạ phát ra từ không gian. Sóng đột biến đi đến đâu sẽ gây ra hư hỏng mạch và ngừng cung cấp điện gây tác hại cho toàn cầu.

Sao Hải Vương là nơi tìm thấy bức xạ này và là nơi đặt tàu vũ trụ của cha Roy.Roy tiến hành một nhiệm vụ bí mật để nhằm tìm ra được sự thật. Để tìm cách liên lạc với cha mình, Anh sẽ đi từ Trái Đất đến căn cứ phóng lên Mặt Trăng, và sau đó đến căn cứ sao Hỏa.

Dần dần anh cũng tìm ra được sự thật về việc biến mất bí ẩn của cha mình. Để tìm lại cha, anh quyết định tự mình đến sao Hải Vương.

Giải Mã Bí Ẩn Ngân Hà rất hấp dẫn từ góc độ bối cảnh câu chuyện. Dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu thế giới tâm linh của nhân vật chính khiến sức mạnh của xung đột kịch tính trong chính cốt truyện suy yếu đi.

10. Edge of Tomorrow

Thời lượng phim: 106 phút.

Đạo diễn: Doug Liman.

Diễn viên chính: Tom Cruise, C. Riley, Emily Blunt.

Điểm IMDb: 7.9/10

Edge of Tomorrow lấy bối cảnh Trái đất bị xâm chiếm bởi người ngoài hành tinh. Bộ phim có sự góp mặt của tài tử điển trai Tom Cruise. Sở hữu kỹ xảo hiện đại, hành động ấn tượng cùng sự diễn xuất ăn ý của cặp đôi Tom Cruise và Emily Blunt

Trong phim, nhân vật chính là một chiến binh có khả năng “tái sinh” nhiều lần. Trong mỗi lần tái sinh, anh sẽ quay ngược thời gian và tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhờ đó mà anh tìm ra nguồn gốc sâu xa của cuộc xâm chiếm này.

Poster phim Edge of Tomorrow

11. War of the Worlds - Đại chiến thế giới

Thời lượng phim: 106 phút.

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên chính: Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin

Xoay quanh câu chuyện về một người đàn ông bình thường tên Ray Ferrier - Tom Cruise. Đây là anh chàng có lối sống vô trách nhiệm với gia đình.

Trong một lần nhận trách nhiệm chăm sóc 2 đứa con nhỏ thay cho người vợ cũ đi công tác, anh lại phải đối diện với sự tấn công bất ngờ từ thế lực ngoài hành tinh khát máu.

War of the Worlds - Đại chiến thế giới

12. San Andreas - Khe nứt San Andreas

Thời lượng phim: 114 phút.

Đạo diễn: Brad Peyton

Diễn viên chính: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Ioan Gruffudd, Hugo Johnstone-Burt

Lấy bối cảnh thế giới sau cơn địa chấn kinh khủng và đối diện đại họa diệt thế. Hàng loạt các tai họa thiên nhiên ập đến gây hỗn loạn và hoang tàn.

Khi xem bộ phim về thảm họa này, khán giả sẽ có cảm giác bị 'choáng" và hồi hộp. Không gian điêu tàn được đặc tả với góc quay rộng lớn thông qua các kỹ xảo tinh vi và hiện đại.

San Andreas - Khe nứt San Andreas

13. Moon (Mặt trăng)

Thời lượng phim: 97 phút.

Đạo diễn: Duncan Jones

Diễn viên chính: Dominique McElligott, Kevin Spacey, Sam Rockwell

Moon là bộ phim tâm lý viễn tưởng của Mỹ ra mắt vào năm 2009.

Nhân vật chính của phim là Sam Bell – một phi hành gia tài giỏi. Anh sẽ tthực hiện nhiệm vụ lên mặt trăng và thu hoạch helium-3 rồi gửi về Trái Đất. Với bản hợp đồng đã ký ba năm này, Sam phải chấp nhận rời xa gia đình cúng người vợ xinh đẹp Tess và đứa con gái chuẩn bị chào đời của anh là Eve.

Poster phim Moon (Mặt trăng)

14. Her - Hạnh phúc ảo

Thời lượng phim: 126 phút

Đạo diễn: Spike Jonze

Diễn viên chính: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Scarlett Johansson

Hạnh Phúc Ảo – Her là một bộ phim lãng mạn hài hước xen lẫn chính kịch được Spike Jonze viết kịch bản kiêm đạo diễn và sản xuất. Đây là bộ phim có sức cuốn hút mạnh hứa hẹn sẽ không làm thất vọng.

Her - Hạnh phúc ảo

Hi vọng với những bộ phim khoa học viễn tưởng chiếu rạp vừa chia sẻ tển sẽ giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn giải trí hơn.