Top 15 phim lẻ thuyết minh Hàn Quốc càng xem càng nghiện

Nếu là “fan cứng” của điện ảnh Hàn Quốc và đam mê nhiều thể loại phim với nội dung sâu sắc thì bạn đừng bỏ lỡ top 15 bộ phim lẻ thuyết minh Hàn Quốc cực hay này. Đây đều là những bộ phim được đánh giá cao không chỉ bởi khán giả mà còn các nhà chuyên môn về diễn xuất cũng như nội dung kịch bản.

Dẫn đầu danh sách top 15 phim lẻ thuyết minh Hàn Quốc là Parasite. Ký sinh trùng kể về gia đình ông Ki thất nghiệp, đời sống rất khó khăn, cả gia đình phải trú trong một căn nhà chật hẹp và con cái phải nghỉ học vì không đủ trang trải chi phí. Ki-Woo là con trai ông Ki, trong một lần tình cờ được bạn giới thiệu, anh đã được nhận làm gia sư cho con gái của một gia đình thượng lưu. Từ đó, mọi chuyện mới bắt đầu diễn ra trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Ký sinh trùng – Parasite (2019)

Parasite được đánh giá cao bởi nội dung phim đã lột tả được sự bất bình đẳng giai cấp ở một xã hội phát triển như Hàn Quốc. Phim cũng vinh dự nhận được Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2019 diễn ra ở Pháp và 4 giải thưởng lớn tại Oscar 2020.

2. Chuyến tàu sinh tử – Train to Busan (2016)

Ngày phát hành: 20/7/2016

Thời lượng: 118 phút

Diễn viên: Ma Dong-Seok, Gong Yoo, Jung Yu Mi,…

Bộ phim lấy bối cảnh trên chuyến tàu từ Seoul tới Busan có một người cha cùng con gái, một số cô cậu học sinh cấp 3 cùng hai vợ chồng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Tất cả họ đang sống trong tình trạng đất nước Hàn bị tấn công bởi một loại virus lạ.

Khi đại dịch xác sống bùng phát, những con người này không còn cách nào khác ngoài việc phải đương đầu với nó để bảo vệ những người thân yêu của mình. Hành trình của họ đi từ Seoul tới vùng an toàn Busan bỗng trở thành cuộc chiến khốc liệt để sinh tồn.

Chuyến tàu sinh tử – Train to Busan (2016)

3. Người hầu gái – The handmaiden (2016)

Ngày phát hành: 25/8/2016

Thời lượng: 128 phút

Diễn viên: Kim Tae-ri, Kim Min-hee, Ha Jung-woo

Phim do Park Chan Wook làm đạo diễn, đã tham dự Liên Hoan phim Cannes 2016. Tác phẩm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Anh Sarah Waters “Fingersmith” với bối cảnh thời Victoria. Phim đưa người xem quay trở lại thời kì thuộc địa ở Nhật Bản và Hàn Quốc những năm 1930.

Nam Sook Hee (Kim Tae Ri) là một đứa trẻ mồ côi chuyên móc túi được một tên lừa đảo người Hàn giả danh bá tước Nhật Bản Fujiwara (Ha Jung Woo) gửi tới làm người hầu gái cho người thừa kế giàu có Hideko (Kim Min Hee) với ý định dụ dỗ nữ quý tộc kết hôn với hắn.

Nếu kế hoạch thành công, vị “bá tước” sẽ gửi Hideko đến một bệnh viện tâm thần ở Nhật, sau đó trốn đi cùng với số tài sản mà hắn ta chiếm được. Tuy nhiên, điều mà Fujiwara không ngờ là hai người phụ nữ đã nảy sinh tình cảm với nhau, và kế hoạch của tên này bắt đầu rẽ hướng.

Người hầu gái – The handmaiden (2016)

4. Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới – Along With The Gods: The Two World (2017)

Ngày phát hành:20/12/2017

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Ha Jung-woo, Cha Tae-hyun, Ju Ji-hoon, Kim Hyang-gi

Nội dung phim kể về hành trình phiêu lưu sau cái chết của một người đàn ông bình thường tên Ja Hong (Cha Tae-hyun). Sứ giả địa ngục được giao nhiệm vụ đến dẫn dắt Ja Hong về với Thế giới ngầm của Thần Chết Yeoman là Kang Rim. Anh chính là người sẽ đưa Ja Hong đến 7 thử thách trong vòng 49 ngày trước khi được đến gặp đức vua Yeomra.

Đây không chỉ là một bộ phim mang tính chất giải trí mà nó còn đem đến cho người xem những bài học nhân văn sâu sắc, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Nội dung lôi cuốn, hình ảnh đẹp mắt, âm thanh tuyệt vời, diễn viên xuất sắc là những điểm hấp dẫn của bộ phim. Thử Thách Thần Chết xứng đáng là phim bom tấn nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc năm 2017.

Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới – Along With The Gods: The Two World (2017)

5. Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng – Along With the Gods: The Last 49 Days (2018)

Ngày phát hành: 1/8/2018

Thời lượng: 142 phút

​Đạo diễn: Kim Yong-hwa

Diễn viên: Ha Jung-woo, Ju Ji-hoon, Kim Hyang-gi, Ma Dong-seok,

Đây là phần tiếp theo của phim Thử Thách Thần Chết. Nội dung kể về chàng trai Su Hong đã được chọn là linh hồn thuần khiết thứ 49 cần giúp đỡ, cũng là linh hồn thuần khiết cuối cùng để cả 3 vệ thần hoàn thành sứ mệnh. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, họ sẽ được đầu thai làm bất kỳ ai mà họ muốn.

Tuy nhiên, trong cuộc hành trình 49 ngày cuối cùng này, thân phận của 3 vệ thần dần cũng dần được hé lộ. Nhìn chung, đây là bom tấn hoành tráng và nhiều cảm ấn tượng hơn hẳn phần phim trước đó. Bộ phim cũng đã mang về cho mình nhiều thành tích đáng nể.

Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng – Along With the Gods: The Last 49 Days (2018)

6. Hy vọng – Hope (2013)

Ngày phát hành: 6/12/2013

Thời lượng: 123 phút

Diễn viên: Sol Kyung‑gu, Uhm Ji‑won,…

“Hope” do Lee Joon Ik làm đạo diễn, từng gây tiếng vang lớn khi ra mắt khán giả vào năm 2013. Nội dung phim tái hiện lại vụ án tấn công tình dục thương tâm tại Hàn Quốc làm phẫn nộ dư luận.

Đây là câu chuyện đầy bi thương của cô con gái bé nhỏ So-won. Trong một lần đi học từ trường về nhà, cô bé bị tấn công tình dục và đánh đập bởi một tên say rượu. Ngay sau đó, cha cô bé được bệnh viện thông báo rằng con mình đang bị chấn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Không chỉ có vậy, quá trình cha mẹ giúp cô con gái của mình vượt qua nỗi đau ấy lại càng trở nên khó khăn và cay đắng hơn bao giờ hết.

Hy vọng – Hope (2013)

7. Cục nợ hóa cục cưng – Pawn (2020)

Ngày phát hành: 9/10/2020

Thời lượng: 113 phút

Thể loại: tình cảm gia đình Hàn Quốc

Diễn viên: Sung Dong-il, Ha Ji-Won

Phim là câu chuyện về một gia đình kỳ lạ ở Incheon, lấy bối cảnh năm 1993. Du-suk và Jong-bae chuyên làm nghề đòi nợ thuê. Trong một lần muốn uy hiếp một con nợ, cả hai đã giữ một bé gái 9 tuổi làm vật thế chấp cho số nợ của mẹ cô bé.

Tuy nhiên, mẹ của cô bé lại bị trục xuất, và rắc rối đã xảy ra hai ông chú đành phải nhận trách nhiệm giữa Seung-yi đến khi cô bé được một gia đình giàu có và tử tế nhận nuôi. Dù Seung-yi là “cục nợ” nhưng theo thời gian, cả Du-suk và Jong-bae dần yêu quý cô bé và cả 3 sống bên nhau như một gia đình.

Poster phim Cục nợ hóa cục cưng – Pawn (2020)

8. Sự im lặng – Silenced (2011)

Ngày phát hành: 22/9/2011

Thời lượng: 125 phút

Diễn viên: Gong Yoo, Jung Yu Mi, Kim Hyun Soo,…

Phim kể về người thầy giáo tên Kang In Ho (Gong Yoo), được bổ nhiệm công tác tại một trường học khiếm thính ở thành phố Mujin. Ở môi trường làm việc mới, In Ho và Yoo Jin đã phát hiện ra những chuyện bất chính do các giảng viên tại trường thực hiện với những học sinh của mình.

Liệu rằng In Ho có giữ im lặng như những đứa trẻ câm điếc ở đây, hay anh sẽ dẹp bỏ khó khăn tài chính của gia đình để dũng cảm tố giác tội xấu?

Sự im lặng – Silenced (2011)

9. Giờ săn đã điểm – Time to Hunt (2020)

Năm phát hành: 22/02/2020

Thời lượng: 134 phút

Thể loại: hành động, hồi hộp Hàn Quốc

Diễn viên: Lee Je-hoon, Park Jung-min, Choi Woo-sik, Ahn Jae-hong,…

Bối cảnh chính của phim là một vùng quê nghèo đói ở Hàn Quốc trong tương lai. Nhân vật Joon-seok muốn bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn tại thành phố. Cậu và 3 người bạn thân đã cùng nhau lập kế hoạch liều lĩnh để thoát khỏi nơi này. Nhưng không lâu sau đó, một người đàn ông bí ẩn tên Han đã truy đuổi 4 chàng trai. Các tình huống kịch tính đầy hấp dẫn cũng bắt đầu từ đây.

Phim được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 70 vào ngày 22 tháng 2 năm 2020 là là phim Hàn Quốc đầu tiên nhận giải thưởng đặc biệt cho dịch vụ phục vụ ngày hội Berlinale.

Giờ săn đã điểm – Time to Hunt (2020)

10. Điều ba mẹ không kể – Romang (2019)

Ngày phát hành: 26/07/2019

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Lee Soon Jae, Jung Young Sook, Jo Han Chul

Đây là bộ phim kể về Cho Nam-bong và Lee Mae-ja, một cặp vợ chồng già cùng mắc bệnh mất trí nhớ. Sau 45 năm chung sống, vì mắc bệnh, họ đã chẳng thể nào nhớ nỗi lần cuối mình từng hạnh phúc là khi nào. Khi những ký ức dần mất đi thì tình yêu và ước mơ từng bị bỏ quên lại dần nhen nhóm lại trong họ.

Điều ba mẹ không kể là một bộ phim khá thành công trong việc chuyển tải những thông điệp về hạnh phúc gia đình, dù vẫn còn vài thiếu sót nhưng ý nghĩa mà bộ phim mang lại là điều không thể chối cãi.

Điều ba mẹ không kể – Romang (2019)

11. Lối thoát trên không – Exit (2019)

Ngày phát hành: 31/07/2019

Thời lượng: 103 phút

Diễn viên: Jo Jong-suk, Im Yoon-ah

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời thất bại của Lee Yong-nam (Jo Jong Suk) - một kẻ thất nghiệp, thất tình. Mặc dù đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng Lee Yong-nam vẫn thất nghiệp và đành phải nhờ bố mẹ xin cho một công việc tạm bợ qua ngày.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 70 của mẹ, Yong-nam nằng nặc đòi tổ chức tiệc tại nơi mà cô gái anh đang theo đuổi tên Eui-ji (Yoon-ah) làm việc. Và một thảm họa chưa từng có bất ngờ ập tới, một loại khí ga màu trắng gây chết người nếu tiếp xúc trong vài phút đã nhấn chìm toàn bộ Seoul. Yong-nam cùng Eiu-ji cứu sống gia đình, khách mời và chính bản thân mình.

Lối thoát trên không – Exit (2019)

12. Đại dịch cúm- The flu (2013)

Ngày phát hành: 14/08/2013

Thời lượng: 121 phút

Diễn viên: Hyuk Jang, Soo-Ae, Park Min-Ha,…

Bộ phim lấy bối cảnh trên chuyến tàu chở những người vượt biên trái phép sang Hàn Quốc và có những người đã đã nhiễm bệnh và chết. Khi ấy, chỉ còn lại nhân viên cứu hỏa Kang Ji-Koo cùng bác sĩ Kim In-Hae. Họ có nhiệm vụ là phải nhanh chóng cấp cứu cho mọi người trên tàu và tìm ra chủng loại virus đáng sợ này.

Và cao trào của bộ phim được đẩy lên đỉnh điểm khi Kim In Hae phát hiện ra chính con gái mình cũng mắc phải loại virus này.

Đại dịch cúm- The flu (2013)

13. Tài Xế Taxi – A Taxi Driver (2017)

Ngày phát hành: 2/8/2017

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Song Kang-ho, Ryu Jun-yeol, Yu Hae-jin

A Taxi Driver là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một phóng viên người Đức tên Jurgen Hinzpeter cùng anh tài xế taxi Kim Sa Bok trên chuyến hành trình từ Seoul đến Gwangju, mỗi người đang theo đuổi những mục đích riêng.

Trong khi Peter muốn đến Gwangju để tìm ra sự thật về một điều bí ẩn sắp xảy ra tại đây thì Sa Bok đến nơi đây vì khoản tiền xe khá lớn được trả có thể giúp anh trang trải cuộc sống. Nhưng họ đều không biết rằng, tại đích đến đang có cuộc bạo loạn dẫn đến nguy cơ chết chóc của hàng ngàn người vô tội.

Tài Xế Taxi – A Taxi Driver (2017)

14. Lời Hứa Với Cha – Ode to My Father (2014)

Ngày phát hành: 31/12/2014

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Hwang Jung Min, Kim Yun Jin

Phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của Duk-soo (Hwang Jung Min). Anh bắt đầu cuộc sống mới của mình bằng cuộc di tản chung với 14.000 người tị nạn trên chuyến tàu chở hàng của Mỹ từ cảng Hungnam trong Chiến tranh Triều Tiên.

Là con trai cả trong gia đình, cậu bé đã giữ một lời hứa suốt đời với cha của mình trong lúc gia đình phải sơ tán về hướng Nam và tìm đến một nơi ở mới tại Busan.

Lời Hứa Với Cha – Ode to My Father (2014)

15. Đội quân siêu trộm – The Thieves (2012)

Ngày phát hành: 25/7/2012

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Jun Ji-hyun, Kim Soo-hyun, Kim Hye-soo, Lee Jung-jae

Đây là tác phẩm điện ảnh kể về 5 tên siêu trộm tại Hàn Quốc. Họ đã đồng ý liên kết với Macao Park để thực hiện một phi vụ đầy nguy hiểm là trộm viên kim cương Giọt Lệ Thái Dương có giá trị đến 20 triệu USD. Cả 5 người với những kỹ năng khác nhau đã liên kết cùng 4 siêu trộm người Hoa khác để có thể đột nhập vào Casino tại Hong Kong an toàn.

The Thieves đã được các nhà phê bình phim đánh giá là hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một phim điện ảnh thành công: kịch bản kịch tính, kinh phí đầu tư lớn, quy tụ dàn sao Hàn lẫn Trung Quốc nổi tiếng.

Đội quân siêu trộm – The Thieves (2012)

Trên đây là top 15 phim lẻ thuyết minh Hàn Quốc hay nhất trong những năm gần đây. Mỗi tác phẩm đều có nội dung kịch bản xuất sắc cùng dàn diễn viên diễn xuất cực ăn ý, tất cả đã cũng tạo nên thành công cho các bộ phim.