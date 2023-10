Top 15 phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc hay nhất rất đáng xem

Đây là bộ phim tình cảm lãng mạn được Hàn Quốc sản xuất vào năm 2016. Khi vừa mới ra mắt, bộ phim này đã chinh phục được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Hậu Duệ Mặt Trời (Descendants of the Sun) được xem là một trong những bộ phim bom tấn Hàn Quốc hay nhất vào năm 2016.

Phim kể về những đứa con được ví như “hậu duệ của mặt trời”. Họ luôn can đảm đối mặt với những khó khăn, thử thách, không ngại nguy hiểm đến tính mạng để bảo vệ sự sống của những người khác.

Xuyên suốt Hậu Duệ Mặt Trời còn là câu chuyện tình yêu đầy thú vị nhưng cũng không kém phần lãng mạn và chông gai giữa chàng đại úy điển trai Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) và cô nàng bác sĩ xinh gái Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo).

2. Hạ cánh nơi anh

Bộ phim này đã làm chao đảo biết bao fan hâm mộ phim châu Á. Phim lấy đề tài quân nhân, với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên quốc dân là Hyun Bin và Son Ye Jin.

Vì một sự cố bất ngờ mà cô nàng tỷ phú người Nam Hàn Yoon Se Ri (Son Ye Jin) trong chuyến đi du lịch bằng chiếc phi cơ riêng của mình phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bắc Triều Tiên. Ở đây cô gặp được anh lính Bắc Hàn Ri Jung Hyeok. Cả hai dần dần phát sinh tình cảm với nhau và cũng từ đây, những tình huống vừa lãng mạn, vừa dở khóc dở cười đã xảy đến.

3. Hoàng hậu Ki

Bộ phim kể về cuộc đời của Ki Seung Nyang, một cô gái của xứ Cao Ly, bị cống nạp sang nước Nguyên để làm cung nữ. Sau đó, cô đã trở thành một phi tần được vua sủng ái nhất và cũng chính thức lên ngôi Hoàng hậu. Bên cạnh đó là chuyện tình tay ba giữa Wang Yoo (vua Cao Ly), Seung Nyang và Tahwan (Nguyên Huệ Tông – vị vua cuối cùng của đời nhà Nguyên).

Hoàng Hậu Ki đã khai thác tinh tế các khía cạnh về cuộc đời và tình yêu có kèm theo một vài cảnh phim hư cấu của một nhân vật lịch sử người Cao Li cuối đời nhà Nguyên là Kì Hoàng Hậu. Phim được sản xuất vào năm 2013, gồm 50 tập, phát sóng trên kênh MBC từ ngày 28/10/2013 với sự tham gia của các diễn viên Ha Ji-won, Ji Chang-wook, Joo Jin Mo và Baek Jin Hee.

4. Vì sao đưa anh tới

Vì sao đưa anh tới là cái tên được các khán giả truyền hình tìm kiếm nhiều nhất năm 2014, rating phim luôn ở mức ổn định trên 20% và đạt mức 28,1% trong tập phát sóng cuối cùng. Bộ phim này cũng góp phần làm tăng lượng khách du lịch đến xứ sở kim chi, nhất là những địa điểm từng xuất hiện trong phim. Từ đó thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm thời trang ở Hàn Quốc một cách nhanh chóng.

Nội dung phim xoay quanh tình cảm lãng mạn giữa cụ giáo Do Min Joon (Kim Soo Hyun thủ vai) và mợ chảnh đại minh tinh Chun Song Yi (Jun Ji Hyun thủ vai). Đây là bộ phim tạo dấu ấn cho sự nghiệp diễn xuất của Kim Soo Hyun và đưa anh trở thành nam thần được yêu thích nhất tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore,…

5. Chiến nào ma kia

Phim kể về cô bé Kim Hyun Ji không may bị tai nạn và hôn mê suốt 5 năm chưa tỉnh lại và chàng sinh viên đại học năm nhất khoa kinh tế. Sau những ẩn khuất về tai nạn của mình, cô bé đã trở thành hồn ma mất trí nhớ, đi lang thang khắp nơi và gặp anh chàng Park Bong Bang có siêu năng lực nhìn thấy ma. Và cuộc chiến giữa họ với những con ma sẽ ra sao, cuộc giúp đỡ những âm hồn oan khuất sẽ diễn ra như thế nào?

6. Hoàng tử gác mái

Phim lấy đề tài xuyên không để kể về việc chàng thái tử của triều đại Joseon đã xuyên không đến với thế giới hiện đại. Tại đây, thái tử ấy đã gặp được cô gái giống với vị thái tử phi đã mất của mình. Trớ trêu thay, chàng lại dần có tình cảm với cô gái ở cùng nhà.

Ở thế giới hiện đại, thái tử dần phát hiện ra những sự thật về cái chết của vợ mình và mối liên hệ nhân duyên giữa cô gái cùng nhà. Những tình tiết tình cảm, hài hước trong phim đã cuốn hút người xem ngay khi bộ phim được công chiếu và xứng đáng lọt vào top 15 phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc hay nhất.

7. Họa sĩ gió

Bộ phim mang giá trị nghệ thuật to lớn, là một bức tranh động đầy sắc màu về tình yêu, lý tưởng của những người họa sĩ tài năng. Không chỉ mang đến những hiểu biết mới về hai nhân vật nổi tiếng Shin Yoon Bok và Kim Hong Do, bộ phim còn tạo ra một trào lưu hội họa trong cộng đồng, giúp không ít các em nhỏ phát triển niềm say mê với hội họa.

Tiết tấu dàn dựng nhanh, âm nhạc hiện đại đã được đạo diễn trẻ Jung Tae Yoo liên tục đẩy lên những cung bậc cao nhất để tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim. Họa sĩ gió đã trở thành một trong những phim ăn khách nhất Hàn Quốc, tạo cơn sốt hâm mộ với nhiều đối tượng khán giả.

8. Người tình ánh trăng

Đây là phim lấy đề tài xuyên không rất thành công của điện ảnh Hàn Quốc. Người tình ánh trăng gây chú ý bởi dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng của xứ sở kim chi. Nội dung phim kể về một cô gái ở thời hiện đại, xuyên không trở về thời đại Goryeo.

Tại đây, cô có cơ duyên gặp các chàng hoàng tử và cô trở thành nguyên nhân gián tiếp gây ra cuộc nội chiến gay cấn giữa các hoàng tử. Các hoàng tử công khai tranh giành ngai vàng, tàn sát huynh đệ của mình bằng việc lấy cớ tranh giành tình yêu của cô gái.

9. Những người thừa kế

Đây là bộ phim truyền hình Hàn Quốc được sản xuất vào năm 2013, trình chiếu trên kênh SBS của Hàn Quốc từ 9/10/2013 với sự tham gia của các diễn viên chính: Lee Min Ho và Park Shin Hye.

Phim xoay quanh nhân vật chính Kim Tan (18 tuổi), là người thừa kế tập đoàn Empire. Anh chàng được gửi đi du học ở Mỹ nhưng thực tế là một hình thức lưu vong. Sau này, anh trai (Choi Jin Hyuk) đã gọi Kim Tan trở về để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Tại Mỹ, Kim Tan tình cờ va chạm với Cha Eun Sung (Park Shin Hye), cô gái đến từ Hàn Quốc đến xứ cờ hoa để tìm chị gái. Kim Tan cảm thấy mình bị rơi vào lưới tình với cô nhưng anh không hề biết rằng cô chính là con gái của quản gia nhà mình. Và vô số tình huống khó đỡ đã diễn ra từ đây.

10. Vườn sao băng

Phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản. Nội dung xoay quanh Jan Di - một cô gái bình thường, gia đình có một tiệm giặt khô gần trường đại học danh tiếng dành cho con nhà giàu Shin Hwa. Một ngày nọ Jan Di gặp được 4 chàng trai nổi tiếng quậy phá và đều là con nhà giàu khi cô vào trường này giao đồ giặt ủi.

Bốn chàng trai này được biết đến là các thành viên của nhóm F4, những ai lên tiếng chống đối bốn anh chàng này đều sẽ không được “yên thân”.

Đây là bộ phim đình đám của Hàn Quốc một thời, tạo nên làn sóng hâm mộ vô cùng đông đảo của khán giả. Bộ phim này thu hút người xem bởi cốt truyện đặc sắc, dàn diễn viên đẹp cùng lối diễn xuất chân thật.

11. Cô nàng ngổ ngáo (My Sassy Girl)

Đây là bộ phim truyền hình của Hàn Quốc được sản xuất năm 2001, do Kwak Jae yong làm đạo diễn. Ngay khi vừa công chiếu, phim đã được đông đảo người xem đón nhận nồng nhiệt. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình hài hước giữa một cô nàng xinh đẹp với anh chàng sinh viên hậu đậu. Trong phim còn xuất hiện nhiều tình tiết thú vị với những tình huống dở khóc dở cười giữa các nhân vật chính.

My Sassy Girl dựa trên một loạt các câu chuyện có thật được viết thành sách. Nhân vật chính là chàng sinh viên Gyeon Woo, tính cách tốt bụng đôi lúc đến ngây thơ. Dường như lúc nào anh cũng vướng vào các rắc rối xung quanh mình.

12. Cô dâu 15 tuổi (My Little Bride)

Nội dung phim kể về Sang Min, đang du học tại Canada thì nhận được thư mẹ nhắn về nước vì ông đang bệnh nặng. Sang Min là người đào hoa, thích đeo đuổi các cô gái đẹp, công việc của anh làm về lĩnh vực mỹ thuật. Khi về nhà, Sang Min mới biết được thì ra anh bị ép phải kết hôn với Bo Eun.

Ông của Sang Min và của Bo Eun là hai người bạn thân từ thời chiến tranh. Vì muốn cả hai gia đình thêm thân nên họ đưa đã ra lời thề sau này sẽ cho hai đứa con lấy nhau. Oái ăm thay, họ đã sinh ra hai người con trai nên lời thề được tiếp tục đến đời sau và Sangmin, Boeun phải thực hiện chúng. Điều đáng ngại nhất là Bo Eun chỉ mới 15 tuổi.

13. Khu vườn bí mật

Nhắc đến top 15 phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc không thể quên Khu Vườn Bí Mật. Đây là bộ phim tình cảm Hàn Quốc được sản xuất vào năm 2010, xoay quanh hai nhân vật chính công tử nhà giàu Ju Won cùng nữ sát thủ Ra Im. Vào một ngày, họ bị hoán đổi linh hồn cho nhau dẫn đến hàng loạt những tình huống bi hài trong cuộc sống vốn đã hoàn toàn trái ngược nhau.

Phim còn có sự tham gia diễn xuất của rất nhiều diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc và hiện tại đang được xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng những bộ phim Hot nhất của điện ảnh Hàn Quốc.

14. Ngôi nhà hạnh phúc

Bộ phim được đông đảo khán giả yêu thích vì cốt truyện hài hước, xen lẫn nhiều tình tiết đầy tình cảm, lãng mạn của các nhân vật chính trong phim. Full house kể về một cô gái tên là Han Ji Eun mồ côi cha mẹ. Cô gái phải sống một mình đơn độc trong ngôi nhà do chính cha cô thiết kế và xây dựng.

Một ngày kia, hai người bạn thân của Han Ji Eun chưa làm đám cưới nhưng họ đã có thai với nhau, nhà cô gái vốn rất giàu có nhưng vì chuyện đó mà cô đã bị đuổi ra khỏi nhà. Cặp đôi trở nên khó khăn và lên âm mưu tìm cách bán ngôi nhà của Ji Eun. Họ đưa cô một tấm vé đi du lịch Hồng Kông và bảo là tấm vé miễn phí nhưng thực ra Ji Eun sẽ phải tự chi tất cả.

Và người mua ngôi nhà là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Lee Young Jae. Han Ji Eun gặp Lee Young Jae trên máy bay và họ đã ở cùng một khách sạn. Vì không có tiền, Ji Eun buộc phải vay Young Jae. Lúc về nhà, Ji Eun đã không thấy đồ đạc đâu và cô phải làm giúp việc cho Young Jae trong chính ngôi nhà Hạnh Phúc Full House của mình. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

15. Chuyện tình Paris

Phim được sản xuất tại Hàn Quốc vào năm 2004. Ngay khi vừa ra mắt, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt vượt ra khỏi Hàn Quốc và thành công vang đội tại nhiều quốc gia Châu Á. Phim tạo sức hút nhờ bối cảnh những tập đầu trong phim được quay tại thủ đô Paris hoa lệ, nơi được mệnh danh là thành phố lãng mạn nhất trên thế giới.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình tay ba phức tạp giữa Yoon Soo Hyuk (Lee Dong Gun đóng), Han Ki Joo (Park Shin Yang) và Kang Tae Young (Kim Jung Eun). Tại Paris (Pháp), hai chàng trai giàu có đều phải lòng cô gái nhà nghèo tên Tae Young. Từ đây, những tình huống bi hài cũng diễn ra khiến cuộc sống của cả ba thay đổi.

Hy vọng top 15 phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc hay nhất mà chúng tôi vừa giới thiệu đã giúp độc giả có thêm những giờ phút thư giãn, giải trí vui vẻ, thú vị bên những người thân yêu.