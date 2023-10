Top 15 phim chiếu rạp Hàn Quốc đáng chú ý nhất 2021

Đạo diễn: Lee Jung Jae

Diễn viên: Lee Jung Jae và Jung Woo Sung,..

Hunt là bộ phim được đạo diễn bởi chính Lee Jung Jae. Mất 4 năm ròng rã để hoàn thiện kịch bản bộ phim này theo cách hoàn mỹ nhất.

Bộ đôi quý ông Lee Jung Jae và Jung Woo Sung sẽ lại tái hợp trong bộ phim này.

Nội dung phim xoay quanh 2 đặc vụ của Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) là Park Pyung Ho (Lee Jung Jae thủ vai) và Kim Jung Do (Jung Woo Sung). Cả 2 đang ráo riết truy đuổi các điệp viên Triều Tiên cày vào Hàn Quốc với mưu đồ bất chính.

Nhịp phim càng lúc càng được đẩy lên cao cùng đó là những tình tiết gay cấn vào cuối phim. Chắc chắn sẽ mang đến sự hấp dẫn khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

2. Concentrate Utopia

Dự kiến khởi chiếu: Cuối năm 2021

Thời lượng: 120 phút

Thể loại: Khoa học viễn tưởng

Đạo diễn: Uhm Tae Hwa

Diễn viên: Lee Byung Hun, Park Seo Joon và Park Bo Young,...

Quy tụ dàn diễn hàng đầu như nam tài tử Lee Byung Hun, Park Seo Joon và nữ diễn viên Park Bo Young

Bộ phim có nội dung dựa trên tiểu thuyết online phát hành năm 2014 được đạo diễn bởi Uhm Tae Hwa (người đứng sau thành công của Struggling actor, Cable Dramas,...).

Quy tụ dàn diễn hàng đầu như nam tài tử Lee Byung Hun, Park Seo Joon và nữ diễn viên Park Bo Young.

Trận động đất nặng nề đã tàn phá thành phố Seoul. Để sinh tồn và thoát khỏi đấy, buộc những người sống sót phải nương tựa lẫn nhau. Họ tập trung trong tòa nhà Chung cư Hwanwoong.

Young Tak (Lee Byung Hun) là người bảo vệ tòa nhà Hwang Goong Apartment ngăn không cho người lạ mặt vào.

Min Sung do Park Seo Joon vào vai là một công chức hiền lành sẽ là bạn đồng hành cùng Young Talk. Park Bo Young vào vai Myung Hwa, vợ của Min Sung, một cựu y tá. Tính cách mạnh mẽ, quyết đoán nhưng là người ấm áp, sẵn sàng chăm sóc cho những người bị thương sau vụ động đất.

3. Apgujeong Report

Ngày phát hành: Cuối năm 2021

Thời lượng: 120 phút

Thể loại: Hài

Đạo diễn: Kim Jin Soon

Diễn viên: Ma Dong Seok, Jung Kyung Ho và Oh Yeon Seo,..

Apgujeong Report đánh dấu sự trở lại màn ảnh của mỹ nữ Oh Yeon Seo (rất thành công trong phim Cheese in the Trap 2018). Bên cạnh đó, bộ phim này còn có sự góp mặt của Ông chú quốc dân Ma Dong Seok đã nổi danh với hàng loạt bộ phim bom tấn như Train to Busan, Along with the Gods,...

Tae Guk (Ma Dong Seok thủ vai) là một gã thất nghiệp tọc mạch sống ở phường Apgujeong.

Ji Woo (Jung Kyung Ho thủ vai) là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có tính cách khó chịu, hay cáu kỉnh. Ấp ủ tham vọng mở một trung tâm thẩm mỹ ở Gangnam nhưng ước mơ của Ji Woo sẽ bị kỳ đà Tae Guk cản trở. Bộ phim với nhiều tình huống hài hước hứa hẹn sẽ mang đến khán giả nhiều bất ngờ thú vị.

Poster của phim Apgujeong Report

4. The Pirates: Globlin Flag

Dự kiến khởi chiếu: Cuối năm 2021

Thời lượng: 120 phút

Thể loại: Phiêu lưu, cổ trang

Đạo diễn: Kim Jeong Hoon

Diễn viên: Sehun (EXO), Kang Ha Neul, Lee Kwang Soo, Kwon Sang Woo, Han Hyo Joo, Chae Soo Bin và Kim Sung Oh,..

The pirates: Goblin flag xoay quanh một nhóm người quyết định bắt đầu cuộc hành trình tìm kho báu trên biển của hoàng tộc Goryeo để lại sau khi họ bị biến mất bí ẩn và vương triều được thay thế bởi Joseon. Họ sẽ phải vượt qua những cái bẫy chết người, những khu vực nguy hiểm,... để rồi cái kết sẽ làm bạn bất ngờ!

Bộ phim sở hữu dàn sao đình đám

5. Soulmate

Dự kiến khởi chiếu: Cuối năm 2021

Thời lượng: 120 phút

Thể loại: Tình cảm

Đạo diễn: Min Yong Keun

Diễn viên: Kim Da Mi, Jeon Sonee,..

Soul Mate là tác phẩm điện ảnh làm lại từ bộ phim Thất Nguyệt An Sinh của Trung Quốc.

Nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả An Ni Bảo Bối.

Đặc biệt, phim có sự góp mặt của ngôi sao đang lên Kim Da Mi (người rất thành công trong phim Tầng lớp Itaewon).

Nội dung phim xoay quanh tình bạn kéo dài 14 năm của 2 cô bạn quen nhau từ khi 13 tuổi. Tình bạn của họ mỗi ngày một gắn bó hơn với những chia sẻ trong chuyện tình yêu, tình bạn.

Liệu rằng những biến cố ập đến có làm lung lay tình cảm thân thiết của cặp đôi bạn bè này không?

Soul Mate là tác phẩm điện ảnh làm lại từ bộ phim Thất Nguyệt An Sinh của Trung Quốc

6. Baby, Box, Broker

Dự kiến khởi chiếu: Cuối năm 2021

Thời lượng: 120 phút

Thể loại: Tình cảm

Đạo diễn: Hirokazu Koreeda

Diễn viên: Song Kang Ho, Bae Doo Na và Kang Dong Won,..

Bộ phim Baby, Box, Broker có sức nổi tiếng đến nỗi Em gái quốc dân IU đã đến để xin thử vai.

Đây là bộ phim bom tấn của đạo diễn Hirokazu Koreeda - người từng thắng giải Cannes danh giá vào năm 2018. Sự góp mặt của dàn sao khủng như: Song Kang Ho, Bae Doo Na và Kang Dong Won khiến bộ phim càng được mong đợi.

Với nội dung nói về những chiếc hộp đặt gần bệnh viện hay trung tâm xã hội dành cho những em bé bị bỏ rơi, đây hứa hẹn sẽ là tác phẩm lấy nước mắt của khán giả.

Qua bộ phim này, chúng ta sẽ phần nào hiểu được hoàn cảnh đáng thương và mục đích nhân văn của người đã đặt những chiếc hộp này.

Diễn viên phim Baby, Box, Broker

7. Woo Ri and Ja Young

Dự kiến khởi chiếu: Cuối năm 2021

Thời lượng: 120 phút

Thể loại: Tình cảm

Đạo diễn: Jung Ga Young

Diễn viên: Son Seok Koo, Jeon Jeong Seo, Gong Min Jung,..

Nội dung phim là câu chuyện kể về mối quan hệ của hai nhân vật chính là Woo Ri 33 tuổi (Son Seok Koo tủ vai), một phóng viên cô đơn. Đảm nhận chuyên mục tình dục nhưng lại chưa có kinh nghiệm yêu.

Còn Ja Young 29 tuổi (Jeon Jeong Seo thủ vai) là một phụ nữ bị thất bại trong chuyện tình cảm, cô mất niềm tin vào tình yêu và thề sẽ không yêu bất kỳ ai nữa.

Họ đều là những con người thành công về mặt sự nghiệp nhưng gặp thất bại trong tình cảm. Họ tình cờ đến với nhau thông qua một ứng dụng hẹn hò.

Poster của bộ phim

8. Citizen Deok Hee

Dự kiến khởi chiếu: Cuối năm 2021

Thời lượng: 120 phút

Thể loại: Hài kịch

Đạo diễn: Park Young Ju

Diễn viên: Ra Mi-ran, Gong Myung, Jang Yoon Ju,..

Nội dung phim được dựa trên câu chuyện có thật nổi tiếng tại Hàn Quốc. Deok Hee không may mắn bị bọn lừa đảo chiếm đoạt một số tiền lớn. Cô quyết tâm điều tra và truy tận về tung tích của bọn lừa đảo. Cuối cùng, cô đã tìm ra kẻ đã cung cấp thông tin cá nhân của cô chính là người đồng nghiệp mà cô tin tưởng nhất.

Cùng với nội dung hấp dẫn, sự góp mặt của nữ diễn viên tài năng Ra Mi-ran - người từng đạt 3 giải thưởng danh giá là: Baeksang, Chuông Vàng và Rồng Xanh, Citizen Deok Hee là bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến sự hài lòng người xem.

Nội dung phim được dựa trên câu chuyện có thật nổi tiếng tại Hàn Quốc

9. Limit

Dự kiến khởi chiếu: Cuối năm 2021

Thời lượng: 120 phút

Thể loại: Tâm lý tội phạm

Đạo diễn: Lee Seung Joon

Diễn viên: Lee Jung Hyun, Moon Jung Hee, Jin Seo Yun, Park Myung Hoon, Choi Deok Moon, Oh Min Suk,..

Bộ phim kịch tính với hàng loạt tình tiết ly kỳ, đấu trí hồi hộp, rượt đuổi nghẹt thở. Nhưng cũng rất tâm lý sâu sắc,... Đảm bảo sẽ mang đến người xem sự bất ngờ khi vén màn những bí mật.

So Eun (Lee Jung Hyun thủ vai) chẳng may bị cuốn vào trò chơi đấu trí cùng tên tội phạm nguy hiểm. Chấp nhận làm đàn em xã hội đen để truy lùng tên tội phạm đứng sau một vụ bắt cóc không có lời giải. Kẻ thù rất tinh vi và tàn ác đã biết cô là nội gián và tìm cách bịt đầu mối. Liệu rằng từng nút thắt có được So Eun tháo gỡ ?

Dàn diễn viên trong phim Limit

10. River Where the Moon Rises

Dự kiến khởi chiếu: 15/02/2021

Thời lượng: 20 tập

Thể loại: Sử kịch, tình cảm

Đạo diễn: Yoon Sang-ho

Diễn viên: Kim So-hyun, Na In-woo, Kim Ji-soo, Lee Ji-hoon, Choi Yu-hwa,..

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu câu chuyện dân gian kinh điển thời Cao Câu Ly giữa nàng Công chúa Pyeong Gang và chàng tướng quân OnDal.

Công chúa Pyeong Gang (Kim So-hyun) là con gái Bình Nguyên Vương (Pyeong Won) - vị quốc vương thứ 26 của Cao Câu Ly, một trong ba vương quốc thời Tam Quốc Triều Tiên.

Pyeong Gang có ước mơ và tham vọng mạnh mẽ muốn tái lập địa vị của Cao Câu Ly, trở thành vị nữ Thái vương (Quốc vương) đầu tiên.

Pyeong Gang vốn được nuôi dạy như một người lính, sở hữu sự thông minh và chu đáo nên đã lên kế hoạch tỉ mỉ để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Cô cũng không ngần ngại lợi dụng tình cảm của OnDal (Kim Ji-soo, về sau là Na In-woo) để nhanh chóng đạt được mục đích.

Phim River Where the Moon Rises

11. Hansan: Rise Of The Dragon

Thể loại: Sử thi, Hành động, Chiến tranh

Đạo diễn: Kim Han Min

Diễn viên chính: Park Hae Il, Byun Yo Han

Dự kiến khởi chiếu: 2021

Giống như Roaring Currents – bộ phim có doanh thu cao nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc khi bán được hơn 17 triệu vé,

Xoay quanh nhân vật lịch sử huyền thoại là đô đốc Yi Sun Shin, bộ phim lấy bối cảnh 5 năm trước các sự kiện của Roaring Currents. Trận chiến trên đảo Hansan, diễn ra vào năm 1592 sẽ được kịch tính hóa.

Park Hae Il sẽ vào vai đô đốc, còn Byun Yo Han sẽ hóa thân thành đối thủ người Nhật Bản của Yi Sun Shin.

12. Decision To Leave

Thể loại: Trinh thám, Tâm lý, Tình cảm

Đạo diễn: Park Chan Wook

Diễn viên chính: Park Hae Il, Thang Duy, Park Yong Woo, Go Kyung Pyo, Lee Jung Hyun

Dự kiến khởi chiếu: 2021

Dự án trinh thám Decision To Leave đánh dấu sự trở lại của Park Chan Wook – đạo diễn nổi tiếng của Oldboy (2003), Thirst (2009) và The Handmaiden (2016).

Phim là câu chuyện điều tra của một thám tử với vụ án mạng bất thường xảy ra trên núi. Trong khi điều tra, Hae Joon gặp Seo Rae – vợ cũ của người đàn ông đã khuất. Mặc dù đặt ra nghi vấn cô chính là thủ phạm trong vụ giết người này nhưng càng tiếp xúc dường như ở anh càng nảy sinh tình cảm với cô.

13. Emergency Declaration

Thể loại: Hành động, Thảm họa

Đạo diễn: Han Jae Rim

Diễn viên chính: Jeon Do Yeon, Lee Byung Hun, Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Kim Nam Gil, Im Si Wan, Kim So Jin, Park Hae Joon

Dự kiến khởi chiếu: 2021

Là bộ phim hứa hẹn sẽ khuấy đảo phòng vé năm 2021, Emergency Declaration là một bộ phim về đề tài thảm họa hàng không sở hữu dàn diễn viên xuất sắc từ Ký Sinh Trùng bao gồm: ngôi sao Song Kang Ho, Lee Byung Hun và Jeon Do Yeon, cũng như Kim Nam Gil, Im Si Wan và Park Hae Joon.

Xuyên suốt bộ phim là hành trình của chiếc máy bay thương mại gặp một thảm họa bất ngờ và buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Đây hứa hẹn sẽ là bộ phim mang đến những pha hành động mãn nhãn và kịch tính. Khán giả sẽ được chứng kiến quá trình đấu tranh giành giật sự sống của các hành khách trên chuyến bay sinh tử.

Emergency Declaration là một bộ phim về đề tài thảm họa hàng không

14. Alien

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, Tội phạm

Đạo diễn: Choi Dong Hoon

Diễn viên chính: Kim Tae Ri, Ryu Jun Yeol, So Ji Sub, Kim Woo Bin, Lee Ha Nui, Jo Woo Jin,…

Dự kiến khởi chiếu: 2021

Alien là một bom tấn thuộc thể loại khoa học viễn tưởng. Bộ phim này của đạo diễn đa tài Choi Dong Hoon – người đã góp phần tạo nên thành công vang dội của The Thieves (2012) và Assassination (2015).

Bộ phim là câu chuyện kể về những người ngoài hành tinh sống ở Hàn Quốc, du hành trở lại thời đại Joseon (1392-1910).

Tạo nên thành công của bộ phim này phải kể đến dàn diễn viên thực lực quy tụ bao gồm Kim Tae Ri, Ryu Jun Yeol, So Ji Sub… Đặc biệt là sự xuất hiện của Kim Woo Bin.

Đây sẽ là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của anh sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng vào tháng 5 năm 2017.

Alien là một bom tấn thuộc thể loại khoa học viễn tưởng

15. Hero

Hero là phiên bản điện ảnh của vở nhạc kịch ăn khách về nhà hoạt động độc lập Hàn Quốc – Ahn Jung Geun. Bộ phim này của đạo diễn Yoon Je Kyoon được xem là một trong những tác phẩm đáng mong đợi của năm 2021.

Xoay quanh nhân vật chính là Ahn Jung Geun – một chiến binh cho phong trào độc lập của Hàn Quốc.

Vốn là cung nữ cho nữ hoàng Myeongseong. Tuy nhiên, sau đó nữ hoàng bị người Nhật ám sát. Cô quyết định tham gia hoạt động giành độc lập cho Hàn Quốc.

Cô trở thành geisha và được Ito Hirobumi – thủ tướng Nhật Bản thường trú tại Hàn Quốc ưu ái. Cô quyết định ám sát Hirobumi Ito khi biết về kế hoạch du lịch của Ito Hirobumi từ Seol Hee.

Hero là phiên bản điện ảnh của vở nhạc kịch ăn khách về nhà hoạt động độc lập Hàn Quốc – Ahn Jung Geun

Với bài viết trên, hy vọng sẽ giúp bạn có nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi xem phim. Bộ phim chiếu rạp Hàn Quốc nào đang được bạn mong chờ nhất, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết này nhé!