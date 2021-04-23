Top 10+ phim đam mỹ hay nhất 2021 bạn không nên bỏ lỡ

Trong thời gian gần đây, đề tài "boylove" hay còn gọi là dòng phim đam mỹ đã trở nên quen thuộc và không thể thiếu của nhiều người, đặc biệt là với “hội hủ”. Tuy nhiên, các bộ phim đam mỹ hay để được kiểm duyệt và lên sóng hoàn toàn không hề đơn giản. Hãy cùng điểm qua danh sách 10 bộ phim đam mỹ hay nhất nửa đầu năm 2021 mà bạn không nên bỏ lỡ sau đây.

Bộ phim boy love của xứ Hàn mang tên Bước Nhảy Chạm Đến Tim Anh có nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa chủ nợ và con nợ.

Song Si On (Chu Young Woo) vốn là một sinh viên trường múa nhưng luôn bị gia đình ngăn cấm không cho theo đuổi niềm đam mê với bộ môn múa đương đại này. Còn Jin Hong Seok (Won Hyeong Hoon) là kẻ chuyên đi cho vay nạn lãi.

Si On là con nợ của Hong Seok và bị công ty của Hong Seok ráo riết truy đòi khi anh đang trong buổi casting. Cả hai bắt đầu mối lương duyên từ đó.

Bước Nhảy Chạm Đến Tim Anh

2. Sơn Hà Lệnh

Diễn viên chính: Cung Tuấn, Trương Triết Hạn

Số tập: 36 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Sơn Hà Lệnh là bộ phim đam mỹ hot nhất nửa đầu năm 2021. Với nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Thiên Nhai Khách, đây còn là bộ phim cổ trang được chào đón nồng nhiệt nhất.

Xoay quanh nhân vật chính là song nam chủ Ôn Khách Hành (Cung Tuấn) và Chu Tử Thư (Trương Triết Hạn).

Chu Tử Thư là thủ lĩnh của Thiên Song. Không chỉ thế, còn là Trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang lừng lẫy một thời. Ôn Khách Hành là Cốc chủ của Quỷ Cốc, danh tiếng lẫy lùng khiến chốn giang hồ chỉ cần nghe danh đã thấy hoảng sợ. Điểm chung của cả hai đó chính là đều muốn “làm người”.

Sơn Hà Lệnh là bộ phim đam mỹ hot nhất nửa đầu năm 2021

Cha mẹ của Ôn Khách Hành bị giết chết bởi những người tự xưng là chính đạo. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn sống mai danh ẩn tích và giết chết Cốc chủ đương nhiệ. Tuy nhiên, sâu trong lòng hắn lại rất muốn có thể sống như một người bình thường. Chu Tử Thư cũng vì chấp niệm đó mà mong có thể quay về con đường làm người chính chính.

Duyên phận đưa đẩy đã đưa học gặp nhau, cùng nhau vượt qua hoạn nạn hiểm nguy khiến họ nhận ra nhau chính là tri kỉ của mình. Để rồi cùng giải quyết mọi ân ân oán oán và quy ẩn khỏi chốn giang hồ.

3. Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt

Diễn viên chính: Mao Tử Tuấn, Dịch Bách Thần, Hứa Nặc, Quách Thù Đồng

Số tập: 37 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Bộ phim Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt lấy bối cảnh thời dân quốc, nội dung xoay quanh tình huynh đệ, tình tri kỷ giữa là Giang Nguyệt Lâu (Mao Tử Tuấn) và Trần Dư Chi (Dịch Bách Thần).

Họ là hai con người dường như không có điểm chung. Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi đều là những người đồng niên với nhau.

Giang Nguyệt Lâu là một cảnh sát trẻ bộc trực. Trần Dư Chi lại là một bác sĩ điềm đạm, luôn giúp đỡ người khác, dù bệnh nhân có là ai đi nữa.

Giữa họ nảy sinh hiểu lầm bởi Giang Nguyệt Lâu nghi ngờ anh là đồng phạm với tội phạm thuộc phiện. Không hẹn mà gặp, họ cùng đến Hồng Kông vì mục đích khác nhau. Tuy nhiên, cùng trải qua thời buổi loạn lạc, giữa sự sống và cái chết luôn cận kề, giúp đỡ nhau đã khiến họ dần hình thành nên một tình cảm mà cả hai đều khó nói.

Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt

4. Đếm 10 Là Hôn

Diễn viên chính: Up Poompat, Kao Noppakao

Số tập: 16 tập

Thời lượng: 60 phút/tập

Nội dung bộ phim Đếm 10 xoay quanh ngành công nghiệp phim “boylove/đam mỹ” đến từ Thái Lan.

Gene (Up Poompat) là một nhà văn đang ngày đêm hoàn thành kịch bản tình yêu nam – nam để chuyển thể thành phim.

Mặc dù vậy, vì không có nhiều kinh nghiệm nên gặp nhiều khó khăn khi muốn viết những cảnh thân mật.

Nuskin (Kao Noppakao) là nhân vật chính trong bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Gene. Gene sống cùng với Not Sib theo sự nhờ vả của bạn anh.

Với sự “hỗ trợ” đắc lực của Nuskin mà Gene dễ dàng viết các phân đoạn thân mật hơn. Cũng từ đó, anh dần rơi vào bẫy tình yêu của Nuskin dành cho mình.



Đếm 10 Là Hôn

5. Cổ Tích Ngàn Sao

Diễn viên chính: Mix Sahaphap, Earth Pirapat

Số tập: 10 tập

Thời lượng: 60 phút/tập

Nội dung bộ phim boylove đến từ Thái Lan này có nội dung xoay quanh hành trình xoay quanh về thầy giáo Tian (Mix Sahaphap) trên về miền sơn cước thực hiện những di nguyện cho cô gái hiến tim cho mình.

Và cũng chính tại ngôi làng Pha Bun Dao hẻo lánh, Tian đã vô tình bắt gặp và làm quen với anh chàng đội trưởng đội kiểm lâm Phupha (Earth Pirapat). Họ đã cùng nhau trải qua cuộc sống chốn rừng núi cùng. Phupha rất thích chọc ghẹo người thầy trẻ này.

Nhưng tuy lạ mà quen, ở họ có một cảm giác rất thân thuộc. Vừa hay bày trò chọc, nhưng Phupha cũng luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho Tian.

Càng về sau đó, cả hai càng dần nhận ra tình cảm dành cho nhau. Phutha và Tian liệu rằng sẽ đến được với nhau. Hay chăng đó chỉ là sự ngộ nhận bởi cảm giác thân thuộc xung quanh trái tim của người đã hiến tặng cho Tian.

Bộ phim Cổ Tích Ngàn Sao là một bộ phim boylove đến từ Thái Lan

6. Khoảnh Khắc Phải Lòng

Diễn viên chính: Fluke China Than Ratrawee Thanakun, Run Kantheephop Sirorattanaphanit, Tong Thanayut Thakoonauttaya, Mawin Tanawin Duangnate

Số tập: 16 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Nội dung phim xoay quanh Sky và Paper là cặp đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Sky có tuổi thơ kém may mắn khi mất đi tình thương của người cha và đối diện với chuỗi dài liên tiếp bi kịch. Paper là niềm an ủi và chỗ dựa duy nhất giúp cậu mạnh mẽ sống, đương đầu với vô vàn những khó khăn.

Càng lúc tình cảm của cả 2 càng gắn kết. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng họ là anh em ruột nhưng chỉ có họ biết thứ tình cảm khó có thể định nghĩa đó là gì.

Khoảnh Khắc Phải Lòng

7. HIStory 4 – Lại Gần Rồi Yêu Em

Diễn viên chính: Charles Tu, Jason Chen, An Jun Peng, Lin Chia Wei

Số tập: 16 tập

Thời lượng: 30 phút/tập

Lại Gần Rồi Yêu Em là bộ phim đam mỹ mới nhất đang được phát sóng của Đài Loan. Nội dung phim HIStory 4: Lại Gần Rồi Yêu Em xoay quanh tình yêu giữa hai couple Tiêu Lập Tình – Mộc Nhân và Hạnh Tư – Vĩnh Kiệt.

Vốn dĩ Couple Tiêu Lập Trình – Mộc Nhân là bạn đồng nghiệp cùng sống chung trong một căn hộ.

Tiêu Lập Trình cố gắng bằng mọi cách để theo đuổi cô bạn Mỹ Phương, vốn là một hủ nữ chính hiệu. Lập Trình quyết định giả gay và để nhanh thành công, anh nhờ sự trợ giúp của Mộc Nhân.

Mặc dù vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai càng lúc càng có nhiều tình cảm với nhau. Cặp đôi Hạnh Tư và Vĩnh Kiệt là hai anh em trên danh nghĩa. Điều này đã khiến Hạnh Tư mặc dù có tình cảm đặc biệt dành cho người “em trai” không ruột thịt này nhưng lại luôn chôn dấu ở trong lòng.

Về phía Vĩnh Kiệt, hoàn toàn ngược lại, nhờ bạo dạn hơn nên không ngần ngại xâm nhập vào thế giới của Hạnh Tư, thậm chí còn nói yêu anh trước mặt nhiều người.

HIStory 4 – Lại Gần Rồi Yêu Em

8. Thế Giới BL Và Chàng Trai Không Muốn Bị Bẻ Cong

Diễn viên chính: Atsuhiro Inukai, Ito Asahi, Goto Yutaro

Số tập: 4 tập

Thời lượng: 30 phút/tập

Thế Giới BL Và Chàng Trai Không Muốn Bị Bẻ Cong là một bộ phim đam mỹ hài hước của Nhật bản. Nội dung phim xoay quanh nhân vật trung tâm là Mobu (Atsuhiro Inukai) – người luôn tự cho mình là một chàng trai thẳng, thích con gái. Tuy nhiên, lại cho rằng mình sống trong thế giới truyện BL và chỉ là một nhân vật phụ.

Xung quanh anh mỗi bước đều bắt gặp một couple Boylove. Mobu đọc nhiều cuốn truyện manga BL nhằm có thêm kinh nghiệm né tránh việc sẽ thích con trai. Liệu kế hoạch này của anh có thành công?

Thế Giới BL Và Chàng Trai Không Muốn Bị Bẻ Cong

9. Vì Chúng Ta Là Một Đôi (bản điện ảnh)

Diễn viên chính: Bright Vachiravit Chivaree, Win Metawin Opas-lam kajorn

Số tập: 1 tập

Thời lượng: —

Sau Chúng Ta Là Một Đôi bản truyền hình thì phiên bản điện ảnh của bộ phim này cũng được công chiếu vào ngày 22/4.

Đằng sau ngôi kể và suy nghĩ của Sarawat Guntithanon (Bright Vachirawit Chivaaree) dành cho Tine. Nội dung của bản điện ảnh gói trọn lại những nội dung từ bản drama bằng cách giải thích những câu chuyện của cặp đôi chính.

Fan sẽ thêm phần phấn khích hơn với trailer chính là phân cảnh cầu hôn của Sawat dành cho Tine, liệu câu chuyện của cả hai sẽ có một cái kết viên mãn.

Vì Chúng Ta Là Một Đôi (bản điện ảnh)

10. Serie We Best Love

Diễn viên chính: Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng, Richard Lee, Evan Luo, Trương Duệ Gia, Thạch Tri Điền

Số tập: 12 tập

Thời lượng: 30 phút/tập

Nhắc đến phim đam mỹ đáng xem nhất năm 2021, không thể không bỏ qua Series đam mỹ We Best Love của Đài Loan.

Bộ phim bao gồm 2 phần: Mãi Mãi Là Số 1 và Cuộc Phản Kích Của Số 2.

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật. Họ không mấy thân thiết từ thời niên thiếu nhưng sau nhiều việc đã khiến Châu Thư Dật nhận ra mình thích Cao Sĩ Đức và Cao Sĩ Đức lại yêu đơn phương Thư Dật từ rất lâu.

Thư Dật tìm cách ngăn cản khiến chuyện tình của cả hai khá trắc trở. Tuy nhiên, sau 5 năm cùng nhau vượt qua vui buồn cuối cùng họ có thể nắm tay nhau để đối mặt với mọi người.

Series đam mỹ We Best Love của Đài Loan

11. Not Me (Cậu Ấy Không Phải Tôi)

Thể loại: Tâm lý tình cảm, hành động

Đạo diễn: Nuchie Anucha Boonyawatana

Diễn viên chính: Off Jumpol, Gun Atthaphan

Số tập dự kiến: Đang cập nhật

Ngày công chiếu: 2021

Cậu Ấy Không Phải Tôi với sự tái xuất của một trong những couple BL được yêu thích nhất nhì của nhà đài này – Off Jumpol và Gun Atthaphan là bộ phim được các fan cứng của GMMTV h rất mong đợi.

Not Me (Cậu Ấy Không Phải Tôi)

Nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên “Not Me”. Với đoạn trailer dài hơn 3 phút đã hé lộ nội dung. Bộ phim nhuốm màu sắc đen tối và bí ẩn.

Gun vào vai Black có tính cách mạnh mẽ và cứng rắn, là thủ lĩnh của băng nhóm gồm những học sinh cá biệt trong trường học.

Black có xích mích với một thế lực ngầm và bị đánh đến phải nhập viện. Do đó, White (Gun đóng) – em trai sinh đôi của Black đã tiếp quản băng nhóm để tìm ra hung thủ hại anh trai. Mặc dù vậy, Sean (Off thủ vai) đã phát hiện ra sự khác biệt giữa hai anh em và dường như, White đã dần nảy sinh tình cảm với Sean.

Với kịch bản mới lạ và gay cấn, Cậu Ấy Không Phải Tôi là bộ phim học đường chắc chắn bạn không thể bỏ qua của GMM trong năm 2021.

12. Bad Buddy The Series (Chỉ Là Bạn Thôi, Là Bạn)

Thể loại: Hài lãng mạn, học đường

Đạo diễn: Back Of Noppharat Chai Wimol

Diễn viên chính: Nanon Korapat, Ohm Pawat

Số tập dự kiến: Đang cập nhật

Ngày công chiếu: 2021

Bad Buddy The Series khiến các fan không khỏi trầm trồ, khi mạnh dạn ghép đôi cặp bạn thân ngoài đời là Nanon Korapat và Ohm Pawat.

Nội dung phim là câu chuyện giữa hai cậu con trai bất đắc dĩ trở thành đối thủ của nhau ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Pran (do Nanon đóng) theo chủ nghĩa hoàn hảo và có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Trong khi đó Pat (do Ohm thủ vai) là một chàng sinh viên có chút ngớ ngẩn, ở bẩn nhưng lại rất giỏi thể thao.

Gia đình của 2 cậu là hàng xóm đối diện luôn xảy ra kèn cựa và cạnh tranh. Tuy nhiên, việc cứ mãi phải ganh đua để vừa lòng bậc phụ huynh đã khiến cả hai đều sớm chán ngán và âm thầm trở thành bạn thân của nhau.

Với tính cách trái ngược hoàn toàn, cặp oan gia này hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều tình tiết thú vị. Kèm theo đó sẽ không thiếu những phân cảnh ngọt ngào khiến Bad Buddy là bộ phim đang rất được mong đợi lên sóng.

Bad Buddy The Series (Chỉ Là Bạn Thôi, Là Bạn)

13. Baker Boys (Tình Yêu Của Tôi Là Sự Ngọt Ngào Của Cậu)

Baker Boys là bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh BL cực ăn khách của Nhật Bản có tựa là Antique Bakery của tác giả Yoshinaga Fumi.

Nội dung phim xoay quanh về Pan (do Lee Thanat thủ vai) – con trai của một tỷ phú, đẹp trai, có gia thế khủng. Mặc dù vậy, anh lại đam mê và quyết tâm mở một tiệm bánh ngọt của riêng mình.

Với mong muốn có thể kéo nhiều thực khách đến cửa hàng, Pan chiêu mộ Weir (Singto Prachaya đóng) hay còn được biết đến với biệt danh là “Thần bánh ngọt” làm đầu bếp chính của tiệm. Bằng những chiếc bánh của mình, anh dễ dàng khiến bất kì cô gái nào cũng phải siêu lòng.Tuy nhiên, bản thân Weir lại không hề có hứng thú với phụ nữ.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến Krathing (do Pluem Purim thủ vai) – cậu học việc bốc đồng với niềm đam mê boxing và cũng là tín đồ cuồng nhiệt của bánh ngọt. Cùng đó là Pooh (Foei Patara đóng) – nhân viên phục vụ bàn kiêm vệ sĩ riêng của Pan.

Tiệm bánh với sự có mặt của bộ tứ đẹp hơn hoa này không chỉ thu hút những cô gái yêu thích đồ ngọt mà còn thu hút nhiều thực khách sành ăn đến thưởng thức.

Đặc biệt, đằng sau đó là ẩn chứa một vụ án mà hung thủ luôn dùng bánh ngọt của tiệm để làm mồi nhử. Cùng đón xem phía sau một tiệm bánh tưởng như rất đỗi bình thường sẽ có bí mật động trời gì?

Baker Boys (Tình Yêu Của Tôi Là Sự Ngọt Ngào Của Cậu)

Trên đây là chia sẻ chi tiết những bộ phim đam mỹ hay nhất trên thị trường điện ảnh hiện nay. Hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm nhiều lựa chọn để tham khảo và thưởng thức.