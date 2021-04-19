Danh sách 10+ phim ngôn tình hiện đại hay nhất 2021

Hãy cùng khám phá những bộ phim ngôn tình hiện đại Trung Quốc hay nhất trong những năm gần đây.

Nhắc đến phim ngôn tình hiện đại hay , ắt hẳn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những tình tiết lãng mạn như mơ, những câu thoại ngọt ngào. Đây là dòng phim say đắm bao thế hệ trẻ và nhận được “hot search” mỗi khi có bộ mới ra mắt. Đặc biệt, dàn diễn viên của dòng phim này đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Không ít diễn viền còn vụt sáng và thăng hoa trong sự nghiệp.

Trương Tư Niên vốn là một giáo sư Đại Học chuyên ngành y khoa. Học vấn tốt và có tính yêu thích sự hoàn hảo, mọi việc anh làm đều phải chỉn chu đến từng milimet. Trái ngược hoàn toàn, Vân Thư là một cô sinh viên năm cuối có tính cách vui vẻ và chút hậu đậu.

Nội dung phim xoay quanh 2 nhân vật chính đó là Trương Tư Niên và Vân Thư. Chuyện tình hôn nhân của họ khá thú vị.

Để giải quyết những chuyện cá nhân, họ quyết định kết hôn giả với nhau. Tuy nhiên, thật trớ trêu khi Tư Niên lại là giảng viên của Vân Thư. Điều này tạo nên sức hấp dẫn cho phim.

Giữa chàng là giảng viên với tính cách “cầu toàn”, nàng là sinh viên Đại học có phần hậu đậu. Những cuộc va chạm tạo nên câu chuyện hết sức hài hước nhưng cũng không kèm phần ngọt ngào. Bộ phim ngôn tình nhẹ nhàng với những câu chuyện ý nghĩa và sâu lắng này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Bộ phim ngôn tình nhẹ nhàng với những câu chuyện ý nghĩa và sâu lắng này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả

2. Làm Trái Tim Em Mỉm Cười (Make My Heart Smile)

Làm Trái Tim Em Mỉm Cười là bộ phim ngôn tình hiện đại xen lẫn với yếu tố học đường hài hước.

Nội dung phim xoay quanh 2 nhân vật chính là Cố Ngôn Lạc (La Chính) và Diệp Vị Miên (Quý Mỹ Hàm) và những người bạn của họ. Những câu chuyện hài hước, vui tươi xuyên suốt bộ phim.

Cố Ngôn Lạc là một sinh viên ưu tú của khoa Tài Chính, còn Diệp Vị Miên là cô sinh viên giỏi của khoa Thiết Kế Thời Trang.Để giữ được suất học bổng cho em gái của mình, cô đã cải trang thành em mình để ngày ngày đến lớp trong khoa Tài Chính. Cũng từ đây, cô đã quen biết và xảy ra những câu chuyện dở khóc dở cười với anh chàng hotboy lạnh lùng Cố Ngôn Lạc.

Đồng thời, góp phần tô điểm cho bộ phim là các nhân vật phụ như Lộ Dao, Mộ Trạch, Tả Tư Thần. Đây là tác phẩm được mong chờ nhiều nhất trong thời điểm đầu năm 2021.

Poster phim Làm Trái Tim Em Mỉm Cười (Make My Heart Smile)



3. Thân Ái Chí Ái – Mật Thất Vây Cá Lội (Apple dog’s Time)

Với những ai từng xem qua bộ phim Cá Mực Hầm Mật Thân Ái Chí Ái vô cùng nổi tiếng vào thời điểm năm 2019 vừa qua. Thì đây sẽ là bộ phim ngôn tình hiện đại đáng mong chờ. Là phần 2 của bộ phim Cá Mực Hầm Mật. Thân Ái Chí Ái còn có rất nhiều cái tên khác nhau như Thời đại của anh, thời đại của em (Thân Ái Chí Ái) hay Mật Thất Vây Cá Lội.

Chuyển thể từ tác phẩm Mật Thất Khốn Du Ngư của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung chính của bộ phim chủ yếu xoay quanh câu chuyện tình cảm của hai nhân vật Ngải Tình (Lý Nhất Đồng) và Ngô Bạch (Hồ Nhất Thiên).

Ngô Bạch (Dt) là em trai họ của Hàn Thương Ngôn, là một tuyển thủ rất có thực lực trong lĩnh vực thể thao điện tử (E-sports). Anh chàng sở hữu vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng nhưng có nội tâm vô cùng sâu sắc.

Ngải Tình (Appledog), cô là người yêu cũ của Vương Hạo (đội trưởng đội Solo), cũng là đồng đội cũ của Hàn Thương Ngôn (có biệt danh Gun thần). Cô có tính cách vô cùng mạnh mẽ và được rất nhiều đồng đội cũng như người hâm mộ yêu thích. Cô lớn hơn Ngô Bạch 3 tuổi.

Với khao khát có thể gia nhập vào đội tuyển của Hàn Thương Ngôn, đi theo con đường thể thao điện tử, Ngô Bạch đã quyết tâm luyện tập cật lực. Đây là một bộ phim ngôn tình hiện đại kết hợp với yếu tố E-sports thú vị bạn không nên bỏ qua.

Thân Ái Chí Ái – Mật Thất Vây Cá Lội (Apple dog’s Time)

4. Tôi Độc Thân Dựa Vào Thực Lực (Professional Single)

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của hai người bạn học trong khoa Điêu Khắc là Tần Thâm (Đặng Siêu Nguyên) và Nguyên Thiển (Tống Y Nhân). Với bộ phim ngôn tình hiện đại này, khán giả sẽ được cùng sống với không khí thanh xuân tươi trẻ của những cô cậu sinh viên trong đại học Tuyên Châu.

Tần Thâm lạnh lùng, học giỏi nên được rất nhiều bạn nữ mến mộ nhưng anh vẫn cự tuyệt tất cả. Còn Nguyên Thiển lại là một cô sinh viên “nấm lùn” có tính cách vô cùng mạnh mẽ. Cô hùng hồn tuyên bố với mọi người là muốn có người yêu nhưng lại tìm mọi cách né tránh khi có bất cứ chàng trai nào muốn tiếp cận và lựa chọn sống độc thân.

Tình cờ họ đã gặp được nhau. Khi nàng đang đi thi chuyển khoa thì vô tình va phải chàng và rơi xuống nước. Hàng loạt những câu chuyện hài hước và lãng mạn nảy sinh giữa hai người. Họ giống như nước với lửa, hễ gặp nhau là khẩu chiến nhưng thực tế thì “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

Tôi Độc Thân Dựa Vào Thực Lực (Professional Single)

5. Người Phiên Dịch (The Interpreter)

Nội dung bộ phim truyền hình Trung Quốc Người Phiên Dịch được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mậu Quyên.

Xoay quanh nhân vật chính là Kiều Phi có niềm đam mê làm phiên dịch từ nhỏ. Cô vô tình gặp nhà phiên dịch tài hoa Trình Gia Dương tại Thụy Sĩ.

Khi cô làm thực tập sinh thì trùng hợp được Gia Dương làm chủ nhiệm. Tính cách trái ngược nhau nên giữa họ thường xuyên có những cuộc cãi vã. Tuy nhiên, giữa hai người lại nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay. Sau những biến cố xảy đến, cuối cùng Gia Dương và Kiều Phi đã nhận ra được tình cảm dành cho nhau.

Đây là bộ phim đạt tỉ suất người xem khủng tại thời điểm phát sóng. Sở hữu dàn diễn viên thực lực quy tụ gồm: Dương Mịch và Hoàng Hiên. Đây là bộ phim hấp dẫn không chỉ vì có nội dung hay mà còn từ những thước phim đẹp và bối cảnh quay đa dạng.

Người Phiên Dịch (The Interpreter)

6. Anh Đợi Em ở Bắc Kinh (Wait in Beijing)

Nội dung bộ phim ngôn tình hiện đại này kể về chuyện tình đẹp giữa hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược là Từ Thiên và Thịnh Hạ.

Từ Thiên từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, anh luôn mong ước được trở thành một Luật sư nổi tiếng. Thịnh Hạ yêu thích thiết kế thời trang và có ước mơ được trở thành chủ cửa hàng chuyên bán những sản phẩm do cô thiết kế ra.

Họ vô tình bắt gặp trong một lần vô tình Thịnh Hạ làm bị thương Từ Thiên. Từ đó họ cùng vượt qua những gian truân của cuộc sống và nảy sinh tình cảm với nhau.

Đây là bộ phim luôn nhận được sự quan tâm của lượng lớn fan trẻ và rất đáng xem. Quy tụ dàn diễn viên hot của màn ảnh xứ Trung gồm: Lý Dịch Phong, Giang Sơ Ảnh,… Cùng đó là những thước phim thể hiện được hoài bão, khát vọng của giới trẻ.

Anh Đợi Em ở Bắc Kinh (Wait in Beijing)

7. Bên nhau trọn đời

Nội dung phim xoay quanh mối tình ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng lắm trắc trở của cặp đôi Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương thủ vai) và Triệu Mặc Sênh (Đường Yên thủ vai).

Những hiểu lầm xảy ra khiến cả hai phải chia xa, ly biệt. Sau 7 năm xa cách, họ lại viết tiếp câu chuyện tình yêu dang dở, vượt qua những chuyện cũ, cuối cùng họ cũng được "bên nhau trọn đời".

Hà Dĩ Thâm tài giỏi, lạnh lùng, tuy nhiên vẫn phải nhận thua khi đứng trước tình yêu. Anh đã hết lòng chờ đợi, vì đã yêu cô gái đó quá nhiều. Còn Triệu Mặc Sênh, dù đã rời xa nhưng chưa khi nào thôi nguôi ngoai về mối tính đầu.

Từng diễn biến tâm lý nhân vật đã được khắc họa thành công. Những câu nói, những cảnh lãng mạn kinh điển được tái hiện dựa theo sát nguyên tác truyện.

Bên nhau trọn đời

8. Sam Sam đến đây ăn nào

Nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn, xoay quanh câu chuyện tình yêu đẹp giữa Chủ tịch tập đoàn Phong Đằng (Trương Hàn thủ vai) và cô nhân viên tài chính bé nhỏ Tiết Sam Sam (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai).

Nhờ có nhóm máu đặc biệt nên cô nàng được Phong Đằng thu nhận về công ty làm việc. Phong Đằng vui vẻ hẳn lên khi có cô nàng đến làm việc và luôn muốn gây khó dễ cho cô. Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này sau cùng đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình lãng mạn khiến bao người phải ngưỡng mộ.

Đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng với nhiều lời thoại ý nghĩa, cảm động.

Sam Sam đến đây ăn nào

9. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Nội dung phim xoay quanh mối tình hài hước và lãng mạn giữa cô nàng “hoa khôi học đường” Bối Vy Vy và anh chàng “nam thần” Tiêu Nại.

Thông qua một trò chơi online họ đã biết đến nhau. Câu chuyện tình yêu ở ngoài đời thực của họ cũng bắt đầu từ mối nhân duyên ở thế giới ảo đó.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên cũng là bộ phim ngôn tình được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết ngôn tình của nữ văn sĩ Cố Mạn (tác giả Bên nhau trọn đời, Sam Sam lại đây ăn nào...).

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

10. Cô gái trên cây sake

Cô gái trên cây sake là bộ phim được dàn dựng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trương Tiểu Nhàn, Xoay quanh chuyện đời, chuyện tình của ba cô gái Trình Vận, Chu Địch Chi, Thẩm Quang Duệ.

Tình bạn của họ có từ thuở bé, cùng nhau trải qua niềm vui, nỗi buồn, yêu hận, đau thương. Và rồi ai cũng từng đắm chìm trong hành trình tìm kiếm và khám phá tình yêu ở tuổi trưởng thành. Thế nhưng còn đó là tình bạn vẹn nguyên mãi.

Bộ phim khai thác tối đa và tái hiện lại một cách ấn tượng các giai thoại cũng như những khung cảnh kinh điển trong tiểu thuyết. Tạo hình của cặp đôi nhân vật chính siêu long lanh. Bộ phim đã tạo được những tiếng vang lớn không chỉ ở trong mà còn ngoài nước.

Cô gái trên cây sake

11. Năm tháng vội vã

Năm tháng vội vã là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Cửu Dạ Hồi. Nội dung bộ phim chính là những cảm xúc yêu, ghét, giận, hờn của tuổi mới lớn. Những suy nghĩ đơn giản nhưng vẫn mang một triết lý sâu sắc. Câu chuyện về tình bạn, tình yêu mà bất cứ ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường đều cũng từng trải qua trong đời.

Mỗi nhân vật là một đại diện tính cách khác nhau: Trần Tầm phóng khoáng, trẻ con, Phương Hồi có tính cách hiền lành, đơn thuần nhưng cố chấp, Triệu Diệp thô lỗ, Kiều Nhiên trầm lắng, Lâm Gia Mạt nữ tính.

Tuổi thanh xuân của họ đều đã trải qua tình yêu tha thiết, hạnh phúc dâng trào trong mối tình đầu ngây dại và cũng từng được đắm chìm trong đau khổ chia ly.

Năm tháng vội vã

12. Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên

Nội dung bộ phim xoay quanh chuyện tình cảm động của Tạ Tiểu Thu và Vương Lịch Xuyên. Họ đã cùng nhau vượt qua muôn vàn thử thách, trắc trở trong tình yêu. Căn bệnh ung thư quái ác khiến

Lịch Xuyên nhất quyết muốn Tiểu Thu rời xa mình. Dù rất yêu cô nhưng anh muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Tiểu Thu với sự kiên quyết trong tình yêu đã khiến anh phải đầu hàng.

Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên

13. Hãy nhắm mắt khi anh đến

Là bộ phim có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám cùng tên của tác giả Đinh Mặc. Không chỉ là những tình tiết lãng mạn, ngọt ngào của tình yêu nam nữ mà còn xen lẫn sự kinh dị của loạt án giết người man rợ và cả sự bí hiểm, hồi hộp của quy trình điều tra.

Nam chính Bạc Cận Ngôn có tính cách khá “hâm”, sở hữu chỉ số IQ trên 180. Anh là tinh anh trong ngành phân tích tâm lý tội phạm. Ở độ tuổi 30, anh bắt đầu biết rung động với Giản Dao. Người mang đến cho anh cảm giác đó là một cô gái dịu dàng, kiên cường, đầy tinh thần chính nghĩa và khả năng quan sát nhạy bén.

Hãy nhắm mắt khi anh đến

15. Anh có thích nước Mỹ không

Là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Tân Di Ổ. Nội dung bộ phim xoay quanh mối tình tay ba Trịnh Vy – Lâm Tĩnh – Trần Hiếu Chính. Kéo dài từ thời đại học cho đến khi trưởng thành và đi làm.

Ban đầu, Trịnh Vy dành tình yêu cho Lâm Tĩnh. Anh đột ngột biến mất. Cô chuyển sang theo đuổi Trần Hiếu Chính. Tuy nhiên, Trần Hiếu Chính là người tham vọng, nhiều hoài bão. Để đạt mục đích giàu sang, Trần Hiếu Chính đã bỏ lại Trịnh Vy để sang Mỹ định cư.

Nhiều năm sau, Lâm Tĩnh và Trịnh Vy đã trở thành một cặp. Sự quay về đột ngột của Trần Hiếu Chính đã dẫn đén sự oán hận, xót thương và day dứt giữa 3 người. Tạo nên một mối tình ngang trái, đầy bi kịch.

Nếu bạn là một cô nàng mơ mộng, thích sự lãng mạn thì ắt hẳn bạn không nên bỏ qua một trong số những bộ phim trên. Hãy cùng xem và trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc của hỉ, nộ, ái, ố, để cùng khóc cùng cười với những nhân vật trong phim. Ngôn tình thì chỉ là ngôn tình, nhưng hãy cứ mơ, hãy cứ để lòng mình rộng mở và chờ đợi những điều tuyệt vời trong cuộc sống sẽ đến, vì biết đâu một ngày không xa, chúng ta rồi cũng sẽ có được câu chuyện “ngôn tình” của riêng mình.

Anh có thích nước Mỹ không

Phim ngôn tình hiện đại hay nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ khán giả. Lý do bởi sở hữu nội dung lãng mạn chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách, hội tụ dàn diễn viên đẹp như mơ. Mỗi một bộ phim ngôn tình hiện đại hay đều mang đến một làn gió mới cùng những trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc của hỉ, nộ, ái, ố. Với những cô nàng mơ mộng, yêu thích sự lãng mạn, đừng nên bỏ qua một trong số những bộ phim trên.