Top 10 phim ngôn tình hiện đại hay nhất Trung Quốc, bạn không nên bỏ lỡ

Các bộ phim ngôn tình hiện đại hay nhất trung quốc với những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, những tình tiết lãng mạn. Cùng đó là dàn diễn viên đẹp như mơ đã tốn không ít giấy mực của báo chí.

Các bộ phim ngôn tình hiện đại Trung Quốc lãng mạn được lấy cảm hứng từ tình yêu là món ăn không thể thiếu của tất cả mọi người. Những xúc cảm chân thật, rung động đầu đời, tình cảm nhen nhóm, trái tim cuồng say sẽ được tái hiện chân thực qua những bộ phim cực ngọt.

Với danh sách top phim dưới đây, chúc các mọt phim sẽ có thêm nhiều gợi ý xem phim hay và những giây phút thư giãn tuyệt vời.

Diễn viên: Vương An Vũ, Hướng Hàm Chi, Viên Hạo…

Đạo diễn: Tố Quang Đồng

Số tập: 28 tập

Ngày phát sóng: 14/12/2021

Nội dung phim:

Nội dung phim Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời là mối tình từ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường cho tới lễ đường ngọt ngào và hạnh phúc. Bộ phim thanh xuân đặc sắc này đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tố Quang Đồng, với bối cảnh học đường trẻ trung, giàu sức sống, kịch bản phim Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời xoay quanh hai nhân vật chính là Hạ Lâm Hy (Hướng Hàm Chi) là cô nàng học bá, chăm chỉ và rất có cá tính.

Tưởng Chính Hàn (Vương An Vũ) – một hot boy đam mê công nghệ, mải mê kiếm tiền mà không quan tâm đến việc học. Mỗi người ở một thế giới tưởng chừng là hai đường thẳng song song. Để rồi định mệnh sắp đặt họ gặp nhau và ở bên cạnh nhau.

Poster phim Rất Muốn Ở Bên Anh

Tuy mô típ bộ phim này không có nhiều mới mẻ nhưng vẫn ghi điểm với khán giả nhờ câu chuyện tình yêu “oan gia ngõ hẹp” ngọt ngào, tình bạn đáng mến và tình cảm gia đình ấm áp.

Con đường để những con người trẻ ấy theo đuổi đam mê, hoài bão và tình yêu vô cùng gian nan, chông gai. Đó là tất cả những niềm vui và nỗi buồn trộn lẫn cùng những băn khoăn để đưa ra sự lựa chọn cho chính mình.

2. Rất Muốn Ở Bên Anh

Thể loại: Thanh xuân, Tình cảm, Lãng mạn

Diễn viên: Trương Nhã, Quý Tiếu Băng, Lý Minh Đức,…

Đạo diễn: Lâm Thanh Chấn

Số tập: 24 tập

Ngày phát sóng: 19/11/2020

Nội dung phim:

Bộ phim Rất Muốn Ở Bên Anh được chuyển thể tiểu thuyết của tác giả Bắc Khuynh. Đây là tác phẩm độc giả trong và ngoài nước dành nhiều sự yêu mến.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu với sự mai mối đặc biệt từ một chú cún đáng yêu của Thích Niên (Trương Nhã) và Kỷ Ngôn Tín (Quý Tiếu Băng).

Nữ chính là một họa sĩ truyện tranh yêu thích những điều lãng mạn. Cô còn đang học đại học, là người ôm ấp nhiều mộng tưởng.

Kỷ Ngôn Tín là một giảng viên nổi tiếng với vẻ đẹp trai và có nhiều fan hâm mộ ở trường. Thích Niên không khó chiếm được tình cảm của vị giảng viên trầm tính, ít nói này. Ngôn tín từ là một người đặc biệt không quan tâm nữ giới lại bị cô học trò tinh nghịch làm lay động. Họ dần dần dành tình cảm cho nhau và bắt đầu vẽ nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào của mình.

3. Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão

Thể loại: Tâm lý, tình cảm

Diễn viên: Hồ Nhất Thiên, Kiều Hân, Chung Kỳ,…

Đạo diễn: Đới Tiểu Triết

Số tập: 40 tập

Ngày phát sóng: 2/12/2020

Nội dung phim:

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão là tác phẩm nhận được sự yêu thích của khán giả trong thời gian vừa qua. Cặp đôi nam nữ chính do Hồ Nhất Thiên và Kiều Hân đảm nhiệm.

Xoay quanh nhân vật chính Cao Sơn là một chàng trai cao ngạo, khí chất tổng tài.

Đằng sau sự việc bố mình bị Tần Thịnh Sinh ép chết năm đó còn nhiều điều ẩn khuất khiến anh không khỏi canh cánh trong lòng. Anh xin vào Ma Thiên làm việc nhằm để thực hiện kế hoạch báo thù.

Tuy nhiên, tình cờ anh lại gặp và yêu Lân Ốc – một cô nàng xinh đẹp, thông minh, không thích dựa dẫm vào người khác. Trớ trêu thay Lâm Ốc là con Trần Thịnh Sinh – người mà Cao Sơn đang nhắm đến để trả thù. Trải qua nhiều khó khăn, trở ngại sau cùng hai người mới có thể đến được với nhau.

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão kéo dài với 40 tập bao gồm những tình tiết bất ngờ, gay cấn. Hồ Nhất Thiên và Kiều Hân có diễn xuất được đánh giá cao, “chemistry” của cả 2 thuộc hàng cực đỉnh, luôn khiến dân tình phải ăn “cẩu lương”.

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão

4. Kỳ Hồn

Thể loại: Viễn tưởng, Hài hước, Đấu trí,…

Diễn viên: Trần Tiên Hú, Trương Siêu, Hách Phú Thân,…

Đạo diễn: Lưu Sướng

Số tập: 36 tập

Ngày phát sóng: 1/11/2020

Nội dung phim:

Kỳ Hồn là bộ phim được chuyển thể từ manga Hikaru no Go nổi tiếng của Nhật Bản. Không uổng phí sự kỳ vọng mà khán giả dành cho, Kỳ Hồn bản Trung được đầu tư chỉn chu, nội dung bám sát nguyên tác. Đặc biệt là dàn diễn viên chính với lối diễn xuất chuyên nghiệp.

Không thể không nhắc đến những gương mặt trẻ nhưng Hồ Tiên Hú và Trương Siêu. Đây là những diễn viên có lối diễn xuất đáng gờm, hứa hẹn thành công khởi sắc hơn nữa trong tương lai.

Bộ phim sẽ mang đến khán giả những cảnh hài hước, vui nhộn. Cùng đó là những thước phim sâu lắng và chứa đựng nhiều ý nghĩa về tình bạn, tình cảm gia đình và niềm đam mê của tuổi trẻ.

Theo dõi bộ phim này còn mang đến khán giả môn thể thao cổ truyền đến gần hơn với khán giả. Những kiến thức lý thuyết và thực hành rõ ràng nhưng không mang lại cảm giác căng thẳng và nặng nề.

Đừng bỏ lỡ tác phẩm này nếu bạn là một fan ruột của manga Hikaru no Go.

5. Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em (Thân Ái Chí Ái)

Thể loại: Tâm lý, Tình cảm, Hài hước

Diễn viên: Hồ Nhất Thiên, Lý Nhất Đồng, Vương An Vũ

Đạo diễn: Hạng Húc Tinh

Số tập: 38 tập

Ngày phát sóng: 4/2/2021

Nội dung phim:

Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em là bộ phim tiếp nối sự thành công của Cá Mực Hầm Mật (phần 1). Đây là phần hai của bộ phim được Hồ Nhất Thiên và Lý Nhất Đồng đảm nhận vai chính. Tác phẩm này có nội dung được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Mật Thất Vây Cá Lội của Mặc Bảo Chi Bảo.

Nam chính là Ngô Bạch (Hồ Nhất Thiên) một tuyển thủ thể thao điện tử và cũng là đội trưởng CLB chiến đội mật thất K&K do anh họ là Hàn Thương Ngôn (Gun thần) thành lập.

Nữ chính là Ngải Tình (Lý Nhất Đồng) là một cô nàng cá tính, mạnh mẽ và quyết đoán. Cô là đồng đội cũ của Gu thần và là bạn gái cũ của đội trưởng đội Solo Vương Hạo.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Ngô Bạch và Ngải Tình. Cùng theo dõi để xem họ sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình như thế nào.

Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em đã chính thức được phát sóng vào tối 4/2 và tiếp tục chiếu vào tất cả những ngày trong tuần lúc 19h, mỗi tuần 2 tập trên iQIYI.

Đặc biệt, sự xuất hiện của hai khách mời là Lý Hiện và Dương Tử hứa hẹn mang đến sự hấp dẫn của phim. Được biết đây là hai diễn viên chính của Cá Mực Hầm Mật (phần 1). Đây là bộ phim được đặt nhiều kỳ vọng sẽ thành công rực rỡ như phần 1 và hứa hẹn sẽ gây bão trong thời gian tới.

Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em (Thân Ái Chí Ái)

6. Em Đẹp Nhất Trần Gian

Thể loại: Hài hước, Tâm lý, Tình cảm

Diễn viên: Hầu Bội Sâm, Hầu Đồng, Hà Dữ,…

Đạo diễn: Chu Diên Dật Khoan

Số tập: 24 tập

Ngày phát sóng: 12/1/2021

Nội dung phim:

Em Đẹp Nhất Trần Gian là bộ phim có nội dung xoay quanh cô nàng diễn viên lồng tiếng, xinh xắn, trẻ trung và vui tươi – Ngu Hoan (Hầu Bội Sam).

Cô vô tình kết hợp cùng chàng hot boy Kiều Dịch Bạch (Hầu Đồng) để lồng tiếng cho bộ truyện Thường Kiến Hoan.

Dịch Bạch một lòng nhớ về cô bé thanh mai trúc mã Hoan Hoan đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Hóa ra cô bé Hoan Hoan năm nào hóa ra là Ngu Hoan. Duyên phận đưa họ đến với nhau, và rồi cứ như thế hai người ở bên nhau cùng viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào và dễ thương.

Điểm mới mẻ của bộ phim Em Đẹp Nhất Trần Gian đó là khai thác kịch bản theo hướng độc đáo. Giữa thế giới thực và ảo được lồng ghép song song rất độc đáo.

Bộ phim ngôn tình này có sự hội tụ dàn diễn viên mới, trẻ trung và đầy năng lượng. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm và khá non trong diễn xuất. Tuy nhiên, mỗi nhân vật đều được thể hiện vai diễn trọn vẹn và mang lại cảm giác tự nhiên nhất đến với khán giả

7. Hóa Ra Thời Gian Đều Ghi Nhớ

Thể loại: Thanh xuân, Tình cảm

Diễn viên: Trần Phương Đồng, Lý Ca Dương,…

Đạo diễn: Han Zheng Guang

Số tập: 24 tập

Ngày phát sóng: 20/1/2021

Nội dung phim:

Hóa Ra Thời Gian Đều Ghi Nhớ là bộ phim mới, với nhịp điệu sâu lắng, nhẹ nhàng. Người xem sẽ có những giây phút thư giãn, thoải mái.

Cô nàng nấm lùn, tính tình ngây ngô Phương Lê (Trần Phương Đồng) vô tình trở thành bạn học và ngồi cùng bàn với nam thần “mặt lạnh” Hứa Ngôn (Lý Ca Dương).

Từ cấp 3 lên đến đại học họ luôn đối đầu, trêu đùa trên mọi nẻo đường. Để rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, họ dành cho nhau những rung động đầu đời và càng lúc càng có nhiều tình cảm với nhau.

Bộ phim nhẹ nhàng, không chứa nhiều tình tiết gây cấn đã để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc chân thật nhất của lứa tuổi học trò.

Lối diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên chính đã tạo nên điểm nhấn của bộ phim. Mặc dù Ca Dương và Trần Phương Đồng đều là những cái tên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng với lối diễn chân thật, nhập vai tốt cả hai đều không phụ lòng mong đợi của đạo diễn và người hâm mộ. Mang đến cảm giác gần gũi không gượng gạo.

Hóa Ra Thời Gian Đều Ghi Nhớ

8. Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Thể loại: Tình cảm

Diễn viên: Hình Phi, Đường Hiểu Thiên,…

Đạo diễn: Dương Long

Số tập: 28 tập

Ngày phát sóng: 13/1/2021

Nội dung phim:

Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh là bộ phim có nội dung xoay quanh mối tình thanh mai trúc mã của hai nhân vật chính là Tùng Dung (Hình Phi) và Ôn Thiếu Khanh (Đường Hiểu Thiên). Tuy nội dung không quá mới lạ nhưng lại ghi điểm bởi những thước phim ngọt lịm và tràn đầy ngọt ngào.

Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Mối tình thanh mai trúc mã bắt đầu từ khi cả hai còn nhỏ, Ôn Thiếu Khanh lúc nhỏ là một cậu nhóc mũm mĩm, thường xuyên bị bắt nạt. Tùng Dung hết lần này đến lần khác đã ra tay giải vây cho cậu.

Họ trở nên thân thiết với nhau. Sau đó, Tùng Dung phải chuyển nhà nên cả hai không còn cơ hội gặp mặt. Cô nàng trốn về để theo đuổi ước mơ luật sư và vô tình thì gặp lại người bạn cũ ngày còn thơ.

Nữ chính của bộ phim là “nữ thần thanh xuân” Hình Phi. Cùng đó, nam chính do mỹ nam thế hệ mới Đường Hiểu Thiên đảm nhiệm.

Từng ghi dấu ấn qua bộ phim thanh xuân đình đám Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta năm 2019. Tuy nhiên, lúc đó Đường Hiểu Thiên vào vai nam phụ.

9. Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Thể loại: Lãng mạn, Tình cảm

Diễn viên: Hồ Nhất Thiên, Hồ Băng Khanh,…

Đạo diễn: Lý Mộc Qua

Số tập: 42 tập

Ngày phát sóng: 20/1/2021

Nội dung phim:

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam là bộ phim do Hồ Nhất Thiên và Hồ Băng Khanh diễn chính. Sau bao ngày chờ đợi, bộ phim đã được phát sóng ngày 20/1.

Được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Bát Nguyệt Trường An. Tác phẩm này là một trong ba bộ truyện được nhiều đọc giả yêu thích: Xin Chào, Ngày Xưa Ấy và Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta.

Xoay quanh câu chuyện tình của Lạc Chỉ. Cô thầm thương trộm nhớ anh chàng Thịnh Hoài Nam. Câu chuyện tình lặng thầm kéo dài từ những ngày còn ngây ngô đến khi chín chắn trưởng thành. Cô nàng dù qua bao nhiêu thời gian vẫn không đủ can đảm để nói với chàng.

May mắn thay, đến cuối cùng họ cũng nhận ra tình cảm sâu đậm mà mình dành cho đối phương và có một cái kết thật viên mãn.

Đây là bộ phim có mạch nhẹ nhàng, sâu lắng sẽ đưa khán giả đi từ bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác. Cả về ngoại hình và diễn xuất của nữ chính đều nhận phải ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, đây cũng được xem là bộ phim đáng mong chờ nhất của thời điểm hiện tại. Hiện bộ phim sẽ lên sóng Mango TV và Youku vào các ngày trong tuần.

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

10. Nguy Cơ Tiên Sinh

Thể loại: Tâm lý, Tình cảm

Diễn viên: Huỳnh Hiểu Minh, Thái Văn Tịnh, Đàm Trác,…

Đạo diễn: Huệ Giai Đống

Số tập: 46 tập

Ngày phát sóng: 17/1/2021

Nội dung phim:

Nguy Cơ Tiên Sinh là bộ phim tâm lý – tình cảm ghi dấu sự trở lại của Huỳnh Hiểu Minh. Nữ chính dp mỹ nữ Thái Văn Tịnh đảm nhiệm.

Bộ phim xoay quanh Lâm Trung Thạc, một cựu phóng viên chuyển sang làm việc cho một công ty quan hệ công chúng. Công việc hàng ngày đó là chuyên xử lý khủng hoảng, giải quyết mọi rắc rối cho khách hàng.

Những góc khuất trong ngành PR được lột tả trong phim. Đồng thời phim còn phản ánh những áp lực vô hình từ dư luận mà những người trong ngành truyền thông phải gánh chịu.

Nguy Cơ Tiên Sinh được đánh giá cao và thành công bởi sở hữu dàn diễn viên đình đám. Ngoài Huỳnh Hiểu Minh, Thái Tịnh Văn, còn có sự tham gia diễn xuất của Đàm Trác, Trương Bác, Lâm Hữu Uy và một số diễn viên khác.

Nguy Cơ Tiên Sinh

Bạn đang mong chờ bộ phim nào nhất? Với những bộ phim ngôn tình hiện đại hay nhất Trung Quốc 2021 vừa chia sẻ trên, hi vọng sẽ giúp bạn có nhữ