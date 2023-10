Danh sách 10 phim Hàn Quốc học đường 2021 đáng xem nhất

Chỉ có anh mới nhìn và cứu được cô. Anh chàng này không khác gì định mệnh đời cô. Cùng theo dõi để thấy cuộc chiến giữa họ với những con ma sẽ ra sao, giúp đỡ những âm hồn oan khuất diễn ra như thế nào? Sau nhiều gian nan, liệu rằng họ có thể tìm được con ma đang đi theo và tìm mọi cách để giết họ. Sau khi khu giải được oan khuất, cô bé đã tỉnh lại và không còn chút ký ức nào về chàng trai. Chuyện tình của họ sẽ ra sao?

Phim Chiến nào ma kia 2021

2. Bẫy tình yêu (Cheese in The Trap)

Nội dung bộ phim học đường Bẫy Tình Yêu – Cheese in The Trap xoay quanh mối quan hệ giữa nữ sinh viên đại học Hong-Seol (Kim Go-Eun) và cấp cao của cô Yoo-Jung (Park Hae Jin).

Hong-Seol có cuộc sống gặp nhiều khó khăn và phải làm việc bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt do gia đình.

Hoàn toàn ngược lại, Yoo-Jung lại là mẫu đàn ông đẹp trai, tốt bụng, thích thể thao. Anh chàng có tính cách tốt bụng và ẩn chứa những khoảng lặng bên trong… Anh ta có mọi thứ: gia thế, học thức, ngoại hình, sức khỏe, kể cả tính cách. Nhân vật này từng góp vai phụ trong phim Vì Sao Đưa Anh Tới và nhận được khá nhiều fan hâm mộ ưa thích.

Ẩn sau những điều tưởng như hoàn mỹ của Yoo Jung (Park Hae Jin), đó là góc khuất đen tối trong tâm hồn. Và người sẽ hóa giải cho những vấn đề của anh chính là cô nữ sinh hạng thường Hong Seol.

3. Trường học Moorim

Bộ phim kể về bốn nhân vật chính, đồng thời là bạn học chung một lớp trong ngôi trường võ thuật Moorim.

Trường học Moorim được biết đến là một “bom tấn học đường hành động và lãng mạn”. So với những đề tài trường học thông thường khác, dự án này có bước vượt xa. Bởi đây là bộ phim đề cập đến những khía cạnh sâu sắc hơn như sự hòa hợp giữa con người và các mối quan hệ trong cuộc sống, đức tin, lòng trung thành.

Ngôi trường Moorim đặc biệt là nơi tập trung các giáo viên và học sinh từ những nước khác nhau. Bộ phim kể về câu chuyện riêng của mỗi người.

Đặc biệt, không chỉ chuyên tâm tập trung vào điểm số học tập cao mà còn dạy cho học sinh những đức tính quý báu như sự trung thực, niềm tin, sự hy sinh…

Yoo Shi Woo (Lee Hyun Woo) là sở hữu tài năng âm nhạc bẩm sinh. Khó hòa nhập với thế giới xung quanh bởi tính cách nhạy cảm, gai góc, tự coi mình là “cái rốn của vũ trụ”.

Wang Chi Ang (Hongbin): Một công tử con nhà giàu, bạn cùng phòng với Yoo Shi Woo. Anh chàng chuyên gây rối, bị ép buộc ghi danh vào trường Moorim. Gặp không ít xung đột với Shi Woo.

Ra Eun Ho (Kim Se Jeong) là cô gái có tính cách hoạt bát, năng nổ cùng năng khiếu vẽ truyện tranh. Cô nàng quyết tâm thi đỗ đại học để được hẹn hò người trong mộng.

Hyung Tae Woon (Kim Jung Hyun) có tính cách ngỗ ngược, kiêu căng, thô lỗ. Trước đó, đã từng du học Mỹ. Ngay lập tức làm loạn ngôi trường mới ở Hàn Quốc khi mới về. Mặc dù vậy chẳng giáo viên hay học sinh nào dám đụng vào Hyung Tae Woon vì bố là nhà đầu tư của trường.

Trái ngược với cậu ta, Song Dae Hwi (Jang Dong Yoon) sở hữu vẻ đẹp trai, học giỏi, có tố chất lãnh đạo, yêu thể thao, hài hước, thu hút nên rất được mến mộ và theo đuổi.

4. Phim học đường Mứt Cam – Orange Marmalade

Mứt Cam – Orange Marmalade là bộ phim có đề tài khác biệt so với những bộ phim học đường thông thường.

Xoay quanh câu chuyện thú vị về một nữ sinh “đội lốt” ma cà rồng ở chốn học đường tên Baek Ma Ri (Seolhyun). Cô nàng này có tình cảm đặc biệt với một học sinh nổi tiếng là Jung Jae Min (Yeo Jin Goo).

Hàng loạt tình huống ngang trái xảy đến. Một điểm thú vị phải nhắc đến của bộ phim này đó là khán giả sẽ được dịp ngắm nhan sắc trưởng thành của vị “thái tử” Yeo Jin Goo trong bộ phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời ngày nào giờ.

Bên cạnh nữ ca sĩ – diễn viên Seolhyun (AOA), Yeo Jin Goo cũng sẽ thể hiện kỹ năng chơi guitar vô cùng “ngầu” của mình.

Yeo Jin Goo do Jonghyun (C.N.Blue) thủ vai với vẻ điển trai sẽ là “tình địch” đáng gờm của Yeo Jin Goo trong câu chuyện tình với nàng nữ sinh ma cà rồng.

5. Phim vườn sao băng

Được chế tác từ nguyên bản của phim Hồng Kông, phiên bản Vườn Sao Băng của Hàn Quốc khi ra mắt làm lại đã làm mưa làm gió thị trường trong một thời gian.

Mới đây nhất hãng phim Hồng Kông tiếp tục ra mắt bản mới của Vườn Sao Băng. Đoạn clip được công bố ngay lập tức đã nhận được bình luận từ cư dân mạng: ““Hy vọng nhà sản xuất vẫn giữ nguyên ca khúc "Mưa Sao Băng" trong phiên bản mới. Chỉ cần nghe thôi đã thấy xúc động rồi”, Sao nghe ca khúc chủ đề mà tôi lại thấy bồi hồi thế này? Cảm giác ký ức xưa kia lại tràn về”, …

Nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm đó là “Đạo Minh Tự” Vương Hạc Đệ. Trong mỗi khung hình nam diễn viên xuất hiện đều gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi ngoại hình quá sức đẹp trai cùng thần thái đúng chuẩn Đạo Minh Tự của anh.

Về phần Quan Hồng – người thủ vai Hoa Trạch Loại – lại có thần thái cùng khí chất chưa mấy đạt chuẩn khiến người xem có đôi chút hụt hẫng.

Thẩm Nguyệt là nữ diễn viên trong phim sở hữu vẻ ngoài chuẩn thanh xuân dễ dàng gây ấn tượng. Cùng đó là chiều cao “nấm lùn” so với Vương Hạc Đệ cùng F3 còn lại. Mặc dù vậy, so với Sam Thái thì Thẩm Nguyệt trông vẫn quá hiền. Thời lượng trailer tung ra quá ngắn nên vẫn chưa thể đánh giá thêm về diễn viên chính và nội dung phim. Hãy cùng chờ đợi màn thể hiện của cô nàng khi bộ phim chính thức lên sóng.

6. Phim chuyện tình ở SungkyunKwan

Drama cổ trang học đường Chuyện Tình Ở Sơng Kun Quan (Sungkyunkwan Scandal) được biết đến là tác phẩm lấy bối cảnh học phủ cao nhất thời Chusun Sung Gun Gwan. Nội dung phim kể câu chuyện tình yêu và tình bạn của 4 con người trẻ tuổi.

Kim Yoon Hee là cô nàng thông minh, mạnh mẽ. Vì muốn thay cho anh trai bị ốm nên cô nàng cải trang thành con trai để được vào học ở đại học SungKyunkwan. Và cô trở thành một phần của nhóm nổi tiếng Jal Geun Sa In Bang.

Park Yoo Chun trong vai chàng công tử Lee Seon Joon. Yoochun đã không phụ lòng người hâm mộ với hóa thân xuất sắc thành một chàng trai sở hữu học vấn, ngoại hình và tài năng võ thuật.

Trái tim của bao khán giả phải thổn thức bởi những cảnh quay tình cảm của Park Yoochun và bạn diễn Park Min Young.

Với bộ phim này, Park Yoo Chun đạt được giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải KBS Drama Awards 2010. Đồng thời, mang về giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc và Nam diễn viên truyền hình nổi tiếng nhất tại Baeksang Arts Awards lần thứ 47, giải Nam diễn viên xuất sắc và Nam diễn viên châu Á nổi tiếng tại Seoul International Drama Awards lần thứ 6.

7. Phim Gửi người xinh tươi

Xoay quanh câu chuyện của nữ sinh trung học Jae Hee (Sulli) quyết tâm làm bất cứ điều gì để được gặp và gần gũi với chàng trai mà cô thần tượng. Tae Joon (MinHo) là chàng trai đã đạt huy chương vàng trong môn nhảy cao khiến cô nàng hết lòng thương nhớ.

Biết được anh chàng này đang học tại một trường nam sinh nên cô không ngần ngại cắt đi mái tóc của mình và đóng giả là một nam sinh vào trường.

Tuy nhiên, cô lại sớm nhận ra không dễ dàng để trà trộn với các nam sinh và che giấu bí mật của thân. Liệu rằng cô nàng có đủ nỗ lực, kiên trì để che giấu tới cùng?

8. The Heirs – Những người thừa kế

The Heirs (Những người thừa kế) được biết đến là điểm sáng trong làng điện ảnh xứ Kim Chi.

Bộ phim này sở hữu sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng cùng rating cao nhất thời điểm 2012.

The Heir với sự kết hợp của cặp diễn viên chính hot nhất màn ảnh xứ Hàn lúc bấy giờ là Lee Min Ho- Park Shin Hye. Bộ phim này đã gây được tiếng vang lớn trong lòng khán giả bởi nội dung phim đầy gay cấn, kịch tính giữa câu chuyện tình cảm của hoàng tử và lọ lem trong trường trung học.

Thưởng thức The Heir sẽ để lại trong lòng khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ có nội dung và dàn diễn viên “đẹp hơn hoa”, sự thành công của bộ phim còn đến bởi nhạc phim. Đây là một trong những yếu tố quyết định bởi liên tục trong mấy tháng liền The Heir ost luôn đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc và Việt Nam như Love is, The moment,…

9. Thiên thần biết yêu

Xoay quanh câu chuyện thú vị về cô bé thiên sứ Lee Seul Bi. Cô bé sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu này có và nhiệm vụ là đưa những người đã chết trở về nơi thiên đàng.

Tuy nhiên, vô tình cô đã cứu người một anh chàng bạn học cùng tuổi. Vì làm sai nhiệm vụ nên cô biến thành người phàm với những siêu năng lực đặc biệt.

Trùng hợp thay, chính người được cô cứu là một anh chàng đẹp trai sống hết lòng hiếu thảo và là định mệnh của đời cô.

Liệu rằng cô sẽ trở thành một người phàm thực thụ với tình yêu này. Hay sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này sau một năm thử thách? Các bạn hãy cùng đón xem nhé!

10. School 2021

Bộ phim diễn ra với bối cảnh là một trường trung học có sự xuất hiện của 2 chị em sinh đôi do Kim Huyn Jibthur vai.

Với nội dung nội dung đậm chất tuổi học trò, bộ phim nhanh chóng thu hút được sự theo dõi của đông đảo khán giả tuổi teen. Những tình tiết kịch tính, gay cấn của phim hứa hẹn sẽ mang đến khán giả nhiều bất ngờ.

Bộ phim School 2021 xoay quanh câu chuyện về 2 chị em song sinh sống trong trại mồ côi. Mỗi người lại có một số phận khác nhau. Nếu như cô chị may mắn được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có thì cô em phải trưởng thành trong cô nhi viện.

Họ đã lớn lên thật xinh đẹp và thông minh sau bao tháng năm. Đó sẽ là cô chị với mối tình ấu thơ cùng chàng bạn học siêu bơi lội đẹp trai. Cô em cùng câu chuyện tình với chàng trai con giám đốc trường học.

Cùng đón xem sau 15 năm gặp lại nhau tình cảm giữa chị em họ và hai chàng trai này sẽ ra sao?

Những bộ phim học đường Hàn Quốc mang đến cảm xúc nhẹ nhàng của tuổi mới lớn chắc hẳn sẽ gợi nhớ cho chúng ta ký ức một thời tuổi trẻ tươi đẹp, đơn thuần. Đó là những tình yêu trong sáng, tinh khôi hay nỗ lực không ngừng vì một tương lai tươi sáng phía trước. Hãy chìm đắm vào những bộ phim học đường cùng những câu chuyện tình thật đẹp của tuổi trẻ. Đừng nên bỏ lỡ những bộ phim học đường Hàn Quốc hay vừa chia sẻ trên đây nhé các fans của phim Hàn!