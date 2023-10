Top 20 phim khoa học viễn tưởng kinh dị hay nhất không nên bỏ lỡ

Và để ngăn chặn các nhà phát triển phá hủy nó, anh cần tạo ra một cuộc đua chống lại thời gian.

Bộ phim này được kỳ vọng sẽ khuấy đảo thị trường Âu Mỹ. Hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần hảo hạng của khán giả.

Giải cứu GUY - Free Guy

2. Godzilla đại chiến Kong - Godzilla vs Kong

Godzilla vs. Kong là bộ phim của đạo diễn Adam Wingard do Eric Pearson và viết kịch bản bởi Max Borenstein.

Đây là tác phẩm thứ tư thuộc vũ trụ điện ảnh quái vật MonsterVerse sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019).

Nội dung phim thể hiện rõ 2 phe đối lập nhau là ác (Godzilla) và tốt (Kong). Người xem sẽ được mãn nhãn với những màn kỹ xảo hoành tráng giữa hai quái vật nổi tiếng bậc nhất thế giới điện ảnh.

Godzilla vs. Kong được đạo diễn bởi Adam Wingard do Eric Pearson và Max Borenstein viết kịch bản

3. Xứ cát - Dune

Xứ cát là một trong những bộ phim thể loại phim khoa học viễn tưởng phức tạp của đạo diễn Denis Villeneuve. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của Frank Herbert. Dự án Dune phiên bản 2020 có nội dung rất khác với bản chuyển thể gây tranh cãi năm 1984 của đạo diễn David Lynch.

Bối cảnh của phim là từ một thời rất xa trong tương lai và diễn ra trong hơn một nghìn năm. Đề cập đến những vấn đề cốt tử như: sinh tồn, sự tiến hóa, sinh thái, và sự giao thoa giữa tôn giáo, chính trị và quyền lực của loài người.

Dune – được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của Frank Herbert

4. Đẳng Cấp Boss - Boss Level

Nội dung phim kể về sĩ quan lực lượng đặc biệt Clive Ventor. Ông bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian không bao giờ kết thúc vào ngày ông qua đời.

Đây là bộ phim có đề tài vòng lặp thời gian khá độc đáo.

Mở đầu là cách triển khai khá lạ, ngay khi thức dậy, nhân vật chính Roy Pulver đã có một sát thủ tới ám sát anh.

Tuy nhiên, anh chàng hoàn toàn không ngạc nhiên hay né tránh mà tỏ vẻ biết hết những hành động của tiếp theo của tên sát thủ.

Tiếp theo đó, tên súng máy ngồi trên trực thăng xả súng thẳng vào nhà Roy. Sau khi tìm cách thoát ra ngoài, anh đã cướp được một chiếc xe. Tuy nhiên, anh chàng lại khó thoát khỏi sự truy sát của hai nữ sát thủ khác. Anh lao nhanh về phía trước tuy nhiên lại bị chiếc xe bus đâm và gây tử vong ngay lập tức. Kết thúc phim, vì nhân vật chính đã chết.

Boss Level xoay quanh một sĩ quan lực lượng đặc biệt Clive Ventor

5. Hành Tinh Hỗn Loạn - Chaos Walking

Hành Tinh Hỗn Loạn xoay quanh câu chuyện của cậu thanh niên trẻ Todd Hewitt.

Sau khi phi thuyền gặp nạn và rơi xuống, cậu vô tình tìm được một cô gái sống sót. Viola - cô gái sống sót trở thành sinh vật đặc biệt trong hành tinh không có phụ nữ cậu vừa rơi xuống.

Hành tinh này không có phụ nữ, đàn ông bị ảnh hưởng bởi "Tiếng Ồn" - thể hiện toàn bộ suy nghĩ của họ ra ngoài.

Với quyết tâm bảo vệ cô nàng, Todd cũng khám phá ra năng lực kì lạ của bản thân cũng như những bí mật đen tối của quê hương.

Hành Tinh Hỗn Loạn - Chaos Walking

6. Kong: Skull Island

Đây là phiên bản mới nhất của quái vật King Kong. Kong: Skull Island được đánh giá là một “siêu phẩm lỗi hổ lốn” vì dù có sự góp mặt của dàn diễn viên sáng giá như Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson,… vẫn không cứu nổi nội dung và cách xây dựng nhân vật quá tệ khi so sánh với các bản phim trước.

Kong: Skull Island là phiên bản mới nhất của quái vật King Kong

Mặc dù vậy, bù lại Kong: Skull Island mang lại một tác phẩm điện ảnh rất mãn nhãn về mặt hành động, yếu tố ngoại cảnh cũng như kỹ xảo đều được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng.

7. Alien: Covenant/ Quái vật không gian

Phim kể về chuyến du hành của một con tàu đang trên đường khám phá hành tinh mới. Nhóm người có nhiệm vụ đi tìm miền đất hứa nhưng họ không biết rằng một hiểm họa đang chờ đón họ ở phía trước, kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng của cả phi hành đoàn.

Alien: Covenant/ Quái vật không gian kể về chuyến du hành của một con tàu đang trên đường khám phá hành tinh mới

Phim thuộc series nổi tiếng về đề tài người ngoài hành tinh Alien, là phần tiếp theo của bộ phim Prometheus. Alien: Covenant được đánh giá là có tính nhân văn hơn, mang dấu ấn của đạo diễn Ridley Scott hơn phần phim trước đó.

8. Transformers: The Last Knight

Phần phim này tiếp tục khai thác cuộc chiến giữa con người với các thế lực thù địch đến từ bên ngoài trái đất. Trong khi đó, người bạn đường của con người là những người máy Optimus Prime đã không còn liên kết với họ như trước nữa. Ngoài ra, mối quan hệ nội bộ giữa các người máy cũng trở nên lục đục, mất đoàn kết.

Transformers: The Last Knight

9. Annihilation (Vùng hủy diệt)

Bộ phim của đạo diễn Alex Garland, dàn dựng dựa trên quyển tiểu thuyết cùng tên của Jeff VanderMeer. Nội dung xoay quanh câu chuyện của một đội thám hiểm do nhà sinh vật học Lena (Natalie Portman) dẫn đầu. Họ đã cùng nhau đi vào "The Shimmer" (vùng lóng lánh) - một vùng kiểm dịch bí ẩn với nhiều sinh vật quái lạ.

Annihilation (Vùng hủy diệt) của đạo diễn Alex Garland, dàn dựng dựa trên quyển tiểu thuyết cùng tên của Jeff VanderMeer

Với nội dung sâu sắc và nhiều ý nghĩa, Annihilation được khen ngợi còn xuất sắc và ghê rợn hơn cả Ex Machina - phim khoa học viễn tưởng giật gân 2014 cũng của đạo diễn Alex Garland.

10. Edge of Tomorrow (2014)

Đây là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ loạt truyện tranh All You Need is Kill của tác giả người Nhật Bản Hiroshi Sakurazaka. Phim lấy bối cảnh tương lai khi Trái Đất bị một chủng ngoài hành tinh xâm lược. Trung tá Bill Cage (Tom Cruise) là một người chưa từng tham gia chiến đấu thực địa anh đã tử nạn sau vài phút ra trận. Cage sau khi tỉnh lại đã nhận ra mình đã rơi vào vòng lặp thời gian với điểm lặp chính là khi anh chết.

Edge of Tomorrow (2014) là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ loạt truyện tranh All You Need is Kill của tác giả người Nhật Bản Hiroshi Sakurazaka

Phim hội tụ đủ mọi yếu tố từ cốt truyện hấp dẫn, diễn biến kịch tính, dàn diễn viên ngôi sao cùng hành động mãn nhãn đã giúp Edge Of Tomorrow lấy lòng được cả giới phê bình khó tính lẫn khán giả đại chúng.

11. Robot (2004)

Bối cảnh của phim là Trái Đất năm 2035. Đây là thời điểm mà robot đã trở nên quen thuộc và là trợ thủ đắc lực cho con người trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng có những điều đằng sau đó mà con người không thể lường trước được khi giao phó hết cho những con robot vô hồn.

Robot (2004)

Sự kết hợp giữa rất nhiều ý tưởng khác nhau đã đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh viễn tưởng pha hành động đáng xem nhất trong thập niên 2000.

12. WARCRAFT: Đại Chiến Hai Thế Giới

Trong top 15 phim khoa học viễn tưởng hay nhất thì không thể bỏ qua Warcraft. Phim là cuộc chạm trán đầu tiên giữa tộc Orcs (Chằn Tinh) và con người. Nhân vật chính là Thống soái Lothar - một trong những chiến binh vĩ đại nhất của loài người, có thể xem là cánh tay phải đắc lực cho nhà vua Llane Wrynn, Durotan - người lãnh đạo tộc Orcs.

WARCRAFT: Đại Chiến Hai Thế Giới

Mọi chuyện bắt đầu khi vương quốc Azeroth đang yên ổn bỗng đứng bên vực thẳm của chiến tranh được gây ra bởi những cuộc xâm lăng đáng sợ từ kẻ thù. Tộc Orcs đã tìm mọi cách đánh chiếm, cướp bóc để rộng bờ cõi và tìm kiếm sự sống sau khi phát hiện một lối đi kết nối hai thế giới đối lập nhau,

Và điều gì sẽ diễn ra khi hai thế giới đối đầu nhau, làm thế nào con người có thể chống lại tộc Orcs trước cuộc đại chiến này?

13. Minority Report (2002)

Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng với sự hội tụ đầy đủ những yếu tố cần có của một tác phẩm ấn tượng và hấp dẫn. Phim lấy bối cảnh mới mẻ độc đáo ở năm 2054, khi con người có thể biết trước tương lai và kiểm soát chúng.

Minority Report

Minority Report đã rất thành công khi vẽ nên một thế giới trong tương lai hoàn chỉnh, cùng với đó là những câu chuyện cá nhân đầy cảm động của John Anderton (Tom Cruise đóng).

14. The Martian (2015)

Bộ phim này của đạo diễn Ridley Scott (69 tuổi). Nội dung phim dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên rất ăn khách của nhà văn Andy Weir. Phim kể về hành trình đơn độc của phi hành gia Mark Watney (Matt Damon đóng) khi bị bỏ lại trên sao Hỏa.

The Martian (2015)

Khán giả sẽ được nhìn thấy những phẩm chất đáng quý của nhà khoa học khi đứng trước tình thế sống còn cũng như khả năng xử lý tình huống trong môi trường khắc nghiệt mà trước đó anh chỉ nghiên cứu qua sách vở.

15. Wall-E (2008)

Bộ phim là câu chuyện về robot nhặt rác cô đơn trên Trái Đất đang bị chết dần trong biển rác. Gần nửa đầu của phim hoàn toàn không có lời thoại, thậm chí đậm màu sắc chính trị với thông điệp lên án chủ nghĩa tiêu thụ và sự tham lam của các tập đoàn toàn cầu. Hơn hết, phim là lời cảnh báo về sự phụ thuộc của con người ngày càng nhiều vào công nghệ.

Wall-E (2008)

Vượt ngoài một bộ phim hoạt hình viễn tưởng đơn thuần, Wall-E còn kể câu chuyện tình mộc mạc, duyên dáng và đầy ngọt ngào của hai robot biết yêu.

16. The Discovery

Nội dung phim xoay quanh nhà khoa học Thomas Harbor (Robert Redford thủ vai). Ông đã tìm ra những bằng chứng về sự tồn tại của cuộc sống sau cái chết. Kết quả của nghiên cứu này là xu hướng tự tử tăng lên ở khắp nơi.

Poster phim The Discovery

Người con trai xa cách của ông bất ngờ trở về sau hai năm, cùng với đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ bí ẩn. Hóa ra cuộc sống ở bên kia thế giới vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

17. War of the Worlds (2005)

Phim có sự tham gia của tài tử Tom Cruise, sao nhí Dakota Fanning và Steven Spielberg đạo diễn. Nhân vật chính của phim là người đàn ông mới bị vợ ly dị bởi lối sống cẩu thả của mình.

War of the Worlds (2005)

Không may, một ngày anh chàng này lại bị cuốn vào cuộc chiến chống lại những cỗ máy giết chóc xuất hiện giữa bầu trời. Thành công của phim nằm ở việc lột tả sự nhỏ bé của nhân loại trước hiểm họa người ngoài hành tinh, tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn nhưng đồng thời còn khắc họa rõ nét tình cảm cha con nhà Ferrier.

18. War for the Planet of the Apes / Đại Chiến Hành Tinh Khỉ

Đây là phần cuối của bộ ba bom tấn Planet of the Apes, được ra mắt vào năm 2017. Phim không chỉ thỏa mãn người yêu phim hành động, khoa học viễn tưởng bởi những cảnh quay đẹp mắt mà trên hết tác phẩm còn rất thành công ở việc xây dựng nhân vật, tạo ra các yếu tố nhân văn cho bộ phim.

War for the Planet of the Apes / Đại Chiến Hành Tinh Khỉ

Nam diễn viên Andy Serkis, người ẩn dưới nhân vật khỉ Caesar tiếp tục gây ấn tượng bởi khả năng biểu cảm và diễn xuất tạo chuyển động của mình. Phim có số điểm 7,5/10 trên chuyên trang về điện ảnh IMDb.

19. Okja

Đây là tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự hợp tác giữa điện ảnh Hàn Quốc và Mỹ. Nội dung phim kể về hành trình của cô bé Mija đi giải cứu người bạn thân của mình - một sinh vật kỳ lạ khỏi bàn tay độc ác, nhiều mưu mô của một tập đoàn đa quốc gia.

Okja

Phim được đạo diễn bởi Bong Joon Ho và vinh dự được nhận đề cử tại Liên hoan Phim Cannes năm 2017. Các diễn viên tham gia gồm Tilda Swinton,Jake Gyllenhaal và diễn viên nhí Seo-hyun Ahn.

20. A Quiet Place

Phim còn có tên là “Vùng đất câm lặng”, do Mỹ sản xuất năm 2018 và John Krasinski làm đạo diễn. Cốt truyện nói về một gia đình phải sống trong im lặng để trốn tránh một loài sinh vật lạ đui mù nhưng có thính giác nhạy bén. Chính sự trộn lẫn hoàn hảo giữa các thể loại kinh dị, tâm lý và khoa học viễn tưởng đã đem đến cho bộ phim thành công ngoài mong đợi.

A Quiet Place

Với top 20 phim khoa học viễn tưởng kinh dị mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên, hy vọng bạn và người thân sẽ có thêm những giờ phút giải trí thật thú vị, hấp dẫn.