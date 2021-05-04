Top 15 phim Trung Quốc cổ trang hay cực bạn không nên bỏ lỡ

Nhắc đến điện ảnh Trung Quốc, người ta luôn nhớ đến những bộ phim cổ trang với kinh phí khủng cho phục trang và bối cảnh. Đa phần cốt truyện thường sử dụng những đề tài lịch sử quen thuộc, nhưng nhờ dàn dựng hoành tráng cùng dàn diễn viên thực lực, đẹp tựa băng thanh ngọc khiết đã khiến các bộ phim cổ trang này luôn rất được lòng người hâm mộ.

Bạn đã xem hết top 15 phim Trung Quốc cổ trang hay này chưa? Phim cổ trang Trung Quốc được biết đến là ưu tiên giải trí của những người yêu thích phim Hoa Ngữ.

Mỗi bộ phim lại sở hữu một nội dung, câu chuyện cùng kỹ xảo khác nhau. Trong thời gian gần đây, dòng phim cổ trang đang là dòng phim lên ngôi và đón nhận được sự quan tâm, yêu thích hơn bao giờ hết. Sức hấp dẫn, ấn tượng hứa hẹn sẽ làm con tim bạn bấn loạn.

Mỗi bộ phim với những câu chuyện, nội dung và kỹ xảo khác nhau chắc chắn sẽ cuốn hút được trái tim yêu thích phim kiếm hiệp của bạn.

1. Hậu cung Chân Hoàn truyện (Empress in the Palace) - 2011

Ngày công chiếu: 17/11/2011

Thể loại: Cổ trang, Cung đấu, Tình cảm

Số tập: 76 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Tôn Lệ, Thái Thiếu Phân, Lý Đông Học,...

Bộ phim lấy bối cảnh triều đại nhà Thanh cùng những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của các phi tần trong cung. Chân Hoàn là một nữ hầu đã lọt vào mắt xanh của vua Ung Chính Đế, hoàng thượng luôn sủng ái và yêu thương cô hết mực. Chính vì thế mà Chân Hoàn đã trở thành cái gai trong mắt hoàng hậu. Nhưng cô nàng vẫn nhiều lần vượt qua được những chiêu trò của hoàng hậu nhờ vào sự thông minh, nhạy bén và dần khẳng định vị thế của mình chốn hậu cung.

Bộ phim lấy bối cảnh triều đại nhà Thanh cùng những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của các phi tần trong cung

2. Minh Nguyệt từng chiếu Giang Đông hàn (The Moon Brightens For You) - 2020

Ngày công chiếu: 06/10/2020

Thể loại: Cổ trang, Tình cảm

Số tập: 36 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Hình Phi, Vu Mông Lung, Mễ Nhiệt,...

Đây là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa thiếu nữ tinh nghịch Chiến Thanh Hoằng và công tử Lâm Phong ốm yếu. Tuy nhìn ngoài mặt Lâm Phong là một chàng trai tự do, phóng khoáng nhưng lại có một bí mật về mối thù gia tộc. Song song đó là sự xuất hiện của Ôn Hựu, người có xuất thân quý tộc nhưng luôn hướng về giang hồ.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa thiếu nữ tinh nghịch Chiến Thanh Hoằng và công tử Lâm Phong ốm yếu

3. Thiên thịnh trường ca (The Rise of Phoenixes) - 2018

Ngày công chiếu: 14/08/2018

Thể loại: Kiếm hiệp, Thần thoại

Số tập: 70 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Bạch Kính Đình, Nghê Đại Hồng, Nghê Ni, Trần Khôn

Bộ phim lấy bối cảnh Năm Thiên Thịnh thứ 13, lúc này công chúa tiền triều là Phượng Tri Vi được Hỏa Phượng nữ soái Thu Minh Anh nhận làm con nuôi và phải chịu đủ mọi cơ cực, xa lánh. Để sinh tồn, Phượng Tri Vi đã cải trang xin vào học tại Học viện Thanh Minh. Ở đây, cô đã kết duyên bằng hữu cùng Cố Nam Y, Thuần Vu Mãnh.

Thiên thịnh trường ca lấy bối cảnh Năm Thiên Thịnh thứ 13

4. Lang Nha Bảng (Nirvana in Fire) - 2015

Ngày công chiếu: 19/09/2015

Thể loại: Sử thi, Võ thuật

Số tập: 54 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Điểm IMDb: 9.0/10

Diễn viên: Hồ Ca, Lưu Đào, Vương Khải

“Lang Nha Bảng” là câu chuyện về Mai Trường Tô - vị tướng quân nổi tiếng nhất tại vùng đất Kim Lăng. Vì bị kẻ gian hãm hại mà chàng cùng toàn bộ đội quân Xích Diễm đã bị tiêu diệt. Mai Trường Tô vào 10 năm sau đã tái xuất với một thân phận mới là “Kỳ Lân tài tử” và trở thành mưu sĩ của Tĩnh Vương. Và mối quan hệ của chàng và quận chúa Nghê Hoàng cũng bắt đầu tại đây.

“Lang Nha Bảng” là câu chuyện về Mai Trường Tô - vị tướng quân nổi tiếng nhất tại vùng đất Kim Lăng

5. Lưu Ly mỹ nhân sát (Love and Redemption) - 2020

Ngày công chiếu: 06/08/2020

Thể loại: Cổ trang, Lãng mạn

Số tập: 59 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Thành Nghị, Viên Băng Nghiên, Trương Dư Hy

Đây là bộ phim nói về thiếu nữ Chữ Toàn Cơ. Cô vốn thiệt thòi hơn người khác khi bị khiếm khuyết sáu giác quan. Còn Vũ Ti Phượng - đệ tử Ly Trạch Cung cùng một nhóm huynh đệ đã sát cánh vào sinh ra tử. Mối tình giữa nàng và Vũ Ti Phượng bị đè nặng vì những âm mưu hận thù từ kiếp trước, họ đã phải cùng nhau trải qua bao khó khăn.

Lưu Ly mỹ nhân sát là bộ phim nói về thiếu nữ Chữ Toàn Cơ

6. Vân Tịch truyện (Legend of Yun xi) - 2018

Ngày công chiếu: 25/06/2018

Thể loại: Cổ trang

Số tập: 48 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Cúc Tịnh Y, Trương Triết Hạn, Mễ Nhiệt...

Vân Tịch truyện xoay quanh Hàn Vân Tịch, cô gái có xuất thân là con nhà y, tuy không xinh đẹp xuất thần nhưng lại là người tốt bụng, thiện lương

Nội dung phim xoay quanh Hàn Vân Tịch, cô gái có xuất thân là con nhà y, tuy không xinh đẹp xuất thần nhưng lại là người tốt bụng, thiện lương. Nàng được hoàng đế ban hôn cho mình với tần vương Long Phi Dạ, đến Tần Vương phủ làm một vương phi hữu danh vô thực. Với tài năng của mình, Vân Tịch ngày càng nâng cao tay nghề, và từ đó nàng cũng bắt đầu giành được tình yêu của Tần vương.

7. Hương mật tựa khói sương (Heavy Sweetness, Ash like Frost) - 2018

Ngày công chiếu: 02/08/2018

Thể loại: Cổ trang, Kỳ ảo

Số tập: 63 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Dương Tử, Đặng Luân, La Vân Hy

Bộ phim nói về cuộc đời của Cẩm Mịch, bị ép buộc dùng thuốc tuyệt tình nên phải trải qua 4000 năm cô đơn

Bộ phim nói về cuộc đời của Cẩm Mịch - con gái của Hoa Thần. Nàng bị ép buộc dùng thuốc tuyệt tình nên phải trải qua 4000 năm cô đơn. Sau khi trải qua thời gian tu luyện, với vẻ ngoài có mê lực, nàng đã khiến cho Dạ Thần Nhuận Ngọc và Hỏa Thần Húc Phượng đều say mê.

8. Đông Cung (Goodbye My Princess) - 2019

Ngày công chiếu: 14/02/2019

Thể loại: Cổ trang, Tình cảm

Số tập: 52 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Bành Tiểu Nhiễm, Trần Tinh Húc

Nội dung phim xoay quanh chuyện tình yêu giữa công chúa Tây Lương Tiểu Phong và đương kim thái tử Lý Thừa Ngân. Suốt phim là những cuộc chiến tranh giành quyền lực, những âm mưu độc ác để đạt được mục đích của mình. Sau những cuộc chiến khốc liệt là chuyện tìnhđầy bi thương của nàng Gió và chàng Sắt.

Đông Cung (Goodbye My Princess) xoay quanh chuyện tình yêu giữa công chúa Tây Lương Tiểu Phong và đương kim thái tử Lý Thừa Ngân

9. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa (Three lives three worlds, Ten miles of peach blossoms) - 2017

Ngày công chiếu: 30/01/2017

Thể loại: Cổ trang, Tình cảm

Số tập: 58 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Dương Mịch, Triệu Hưu Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba

Tam sinh tam thế thập lý đào hoa kể về mối tình giữa cặp đôi Dạ Hoa - Bạch Thiển

Tác phẩm điện ảnh này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Đường Thất Công Tử. Nội dung phim kể về mối tình giữa cặp đôi Dạ Hoa - Bạch Thiển. Tình yêu của hai người phải đối mặt với rất nhiều khó khăn hiểu lầm, thử thách, yêu hận.

10. Như Ý Phương Phi (The Blooms At Ruyi Pavilion) - 2020

Ngày công chiếu: 21/10/2020

Thể loại: Cổ trang, Tình cảm

Số tập: 40 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Cúc Tịnh Y, Trương Triết Hạn, Hứa Giai Kỳ

“Như Ý Phương Phi” nói về cuộc đời Phó Dung - Nhị Tiểu Thư của Phó gia. Sau một lần bất tỉnh, cô nàng đã có được năng lực vô cùng đặc biệt là mơ thấy tương lai. Trong giấc mơ, cô đã thấy mình trở thành một Vương Phi của Túc Vương Từ Tấn và mang lại cái chết đau thương cho mình và chồng. Mặc dù cô liên tục né tránh, nhưng Túc Vương vẫn ở bên để bảo vệ cô. Cả hai người đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn khi có những nguy hiểm đang rình rập.

Như Ý Phương Phi nói về cuộc đời Phó Dung - Nhị Tiểu Thư của Phó gia

11. Diên HYcông lược (Story of Yanxi Palace) - 2018

Ngày công chiếu: 19/07/2018

Thể loại: Cổ trang, Tình cảm, Cung đấu

Số tập: 70 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Ngô Cẩn Ngôn, Xa Thi Mạn, Tần Lam, Nhiếp Viễn...

Trong top 15 phim Trung Quốc cổ trang hay, chắc chắn không thể bỏ qua “Diên Hi công lược”. Đây là bộ phim lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long. Thiếu nữ tên Ngụy Anh Lạc vào cung làm cung nữ để điều tra chân tướng và trả thù cho cái chết của chị gái mình.

Diên Hy công lược” xoay quanh câu chuyện thiếu nữ tên Ngụy Anh Lạc vào cung làm cung nữ để điều tra chân tướng và trả thù cho cái chết của chị gái mình

Ở đây, cô được Phú Sát hoàng hậu lo lắng sợ cô sa ngã, cho nên bà luôn tận lực trợ giúp và quan tâm cô. Ngụy Anh Lạc ngày càng trưởng thành và trở thành một nữ quan kiên cường, chính trực. Dần dần, cô đã bỏ lại lòng oán hận để sống một cuộc sống đúng đắn.

12. Trần Thiên Thiên, ngày ấy bây giờ (The Romance of Tiger and Rose) - 2020

Ngày công chiếu: 18/05/2020

Thể loại: Cổ trang, Tình cảm, Cung đấu

Số tập: 24 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Triệu Lộ Tư, Đinh Vũ Hề

Phim kể về một nhà biên kịch tài năng tên Tiểu Thiên, người đang nỗ lực viết nên kịch bản về nữ quyền. Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi cho đến khi nam chính xuất hiện và chất vấn quá nhiều về tình cảm của nhân vật trong tác phẩm của cô. Vì muốn chứng tỏ năng lực của bản thân nhưng Tiểu Thiên lại vô tình lại xuyên không về quá khứ và trở thành Công chúa của Đông Lương Quốc. Vị công chúa này vốn nổi tiếng muôn nơi về độ độc ác của mình. Cuộc sống của Tiểu Thiên từ đây chính thức bị đảo lộn.

Trần Thiên Thiên, ngày ấy bây giờ kể về một nhà biên kịch tài năng tên Tiểu Thiên, người đang nỗ lực viết nên kịch bản về nữ quyền

13. Bộ bộ kinh tâm (Scarlet Heart) - 2011

Ngày công chiếu: 10/09/2011

Thể loại: Cổ trang, Tình cảm, Viễn tưởng

Số tập: 40 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Canh Tân

Phim là câu chuyện về một nữ nhân viên văn phòng ở thế kỷ 21. Trong một lần bị tai nạn rơi vào hôn mê, sóng điện não đã khiến hồn cô gái nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác của một bé gái mười ba tuổi tên Mã Nhĩ Thái Nhược Hy ở thế kỷ 18 đời nhà Thanh. Cô gái này đã sống với thân phận Nhược Hy - con gái của quý tộc người Mãn Châu suốt 21 năm và vô tình trở thành một con rối trong cuộc đấu tranh giành ngôi báu ở cung đình.

Bộ bộ kinh tâm

14. Cẩm tâm tựa ngọc ( The Sword and The Brocade) - 2021

Ngày công chiếu: 26/02/2021

Thể loại: Cổ trang, Tình cảm

Số tập: 45 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Đàm Tùng Vân, Chung Hán Lương, Lý Thạnh

Cẩm tâm tựa ngọc

Bộ phim này kể về tiểu thư đài các tên Thập Nhất Nương. Cô không may bị gả vào nhà của vương gia Từ Lệnh Nghi. Cả hai ban đầu không có tình cảm với nhau, nhưng chính tính tình ngay thẳng, đáng yêu của Thập Nhất Nương đã khiến Từ Lệnh Nghi dần nảy sinh tình cảm với cô.

Họ ở bên nhau chưa được bao lâu thì Từ Lệnh Nghi nghe theo lệnh triều định phải rời xa nhà, bỏ lại nàng Thập Nhất Nương một mình. Biến cố bất ngờ ập đến khi cả gia đình đều bị bắt giam còn Thập Nhất Nương lại bị tuyên án tử hình. Liệu Từ Lệnh Nghi sẽ đối mặt với chuyện này ra sao?

15. Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Nothing Gold Can Stay) - 2017

Ngày công chiếu: 30/08/2017

Thể loại: Cổ trang, Tình cảm

Số tập: 74 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Diễn viên: Tôn Lệ, Trần Hiểu, Hà Nhuận Đông

Đây là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật của Châu Doanh - thiếu nữ giang hồ trở thành một thương nhân quyền lực, giàu có vào cuối đời nhà Thanh. Trong dòng chảy của chế độ phong kiến hà khắc, Châu Doanh nhiều lần bị cuốn vào vòng luẩn quẩn khi chồng chết, nhà tan. Sau này, cô đã gặp được Thẩm Tinh Di - chàng công tử bồng bột, ngang bướng và là người thừa kế duy nhất của Thẩm gia. Anh ta đã dần trở nên trưởng thành hơn khi ở cùng Châu Doanh. Nhưng rồi cả hai lại phải cùng nhau gánh chịu những biến cố dưới thời phong kiến khắc nghiệt.

Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn

Trên đây là top 15 phim Trung Quốc cổ trang nhất mọi thời đại mà bạn không nên bỏ qua. Còn chần chừ gì mà không “cày” ngay những bộ phim hấp dẫn này. Với những gợi ý hay mà chúng tôi vừa chia sẻ mong rằng sẽ phần nào giúp thỏa đam mê của những “mọt phim”. Còn rất nhiều những bộ phim cổ trang hay nổi bật khác đang chờ đợi để lên sóng gần đây. Hy vọng sẽ giúp bạn và gia đình có được những giờ phút giải trí thật thú vị. Đừng quên chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy hay và hữu ích.