Top 15 phim thái lan hay nhất về tình yêu không xem thật phí

Phim Thái Lan Cơn Mưa Tình Đầu là bản được remake lại từ tác phẩm The Classic nổi tiếng của Hàn Quốc. Nội dung phim đan xen hai câu chuyện tình yêu cách nhau 3 thập kỷ. Bota và cô bạn thân Poppy cùng dành tình cảm cho anh bạn cùng học chung trường đại học Non.

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến độc giả top 15 phim Thái Lan hay nhất về tình yêu mà bạn không nên bỏ lỡ. Thái Lan không chỉ là địa điểm du lịch được nhiều người yêu thích mà nền điện ảnh nước này cũng không thua kém các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,... Diễn viên thực lực, ngoại hình đẹp cùng kịch bản nhiều màu sắc là những điểm cộng của phim truyền hình xứ sở chùa vàng.

Tình cờ Bota tìm thấy chiếc hộp cũ có chứa những lá thư và kỷ niệm về mối tình đầu của mẹ.

Bota biết cô bạn thân dành hết mực tình cảm cho người mình cảm nắng nên giấu đi cảm xúc của mình và hết lòng cổ vũ Poppy đến với Non.

Câu chuyện tình dang dở của mẹ cô, Dalah và một chàng trai nhà nghèo tên Kajorn khiến cô nhận ra không khác gì so với cảm xúc hiện tại của mình. Liệu rằng cô sẽ cho mối tình đầu kết thúc trong đầy tiếc nuối hay giữ lấy nó.

2. Loạn Nhịp - Heartbeats (2020)

Loạn Nhịp được biết đến là một trong những tựa phim Thái Lan đón nhận sự mong chờ nhất năm 2020.

Nam chính là Chai (Ken Theeradeth Wongpuapan) một người đàn ông trung niên thành đạt, sở hữu vẻ điển trai nhưng luôn tự giam lỏng bản thân trong vùng an toàn bất biến.

Với mong muốn được thoát khỏi những thói quen cố hữu và tìm ra được lời giải cho bức thư bí ẩn của người yêu cũ đoản mệnh, Chai đã ghé thăm thành phố Chiang Mai hữu tình.

Khi đến nơi đây, anh không quen thuộc đường xá nên đã nhờ Wan (Manasaporn Chanchalerm), con gái rượu của chủ nhà nghỉ hướng dẫn.

Trước nét đẹp đáng yêu của cô nữ sinh vô tư này. Cùng đó là nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy đến đã khiến ông chú U40 phát hiện ra trái tim anh đang loạn nhịp.

Tuy nhiên, cũng đúng lúc Chai vượt qua những nỗi buồn quá khứ và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống thì bắt đầu hé lộ một sự thật bi thương khác …

Loạn Nhịp

3. Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có – Happy Old Year (2020)

Xoay quanh câu chuyện của việc nữ thiết kế Jean cùng anh trai Jay đang tìm mọi cách để cải tạo căn nhà đang ở thành văn phòng làm việc để tiết kiệm chi phí. Họ đã vứt bỏ bớt những món đồ không còn dùng được.

Jean khi dọn dẹp đã vô tình phát hiện ra chiếc máy của Aim. Ký ức ập về, cô nhớ đến thời gian mặn nồng họ bên nhau nhưng lại chia tay chẳng lời từ biệt hệt như vứt một món đồ vào thùng rác vậy.

Việc vứt bỏ một đồ vật không thể nào đem so được với vứt bỏ một con người. Mặc dù vậy, chính những vật dụng này lại khiến cô nhớ về những kỷ niệm xưa.

Từ những đồ vật cũ kỹ, họ như bước vào cỗ máy thời gian để nhìn lại những tháng ngày đã qua. Và cùng nhau cảm lại thứ hạnh phúc tưởng chừng đã rơi vào quên lãng.

Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có

Mặc dù vậy, quá khứ vẫn mãi là quá khứ. Quay về thực tại, Jean và Aim vẫn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Liệu cả hai sẽ cho nhau thêm một cơ hội hay tiếp tục bước đi theo những hướng khác nhau?

4. Thách Yêu 2 Năm – Love Battle (2019)

Nội dung bộ phim Thái Lan hài hước, lãng mạn này xoay quanh cuộc chiến của hai phe có quan điểm trái ngược về tình yêu.

Tan là một chuyên gia về số liệu đã sáng tạo “Bảo hiểm tình yêu”. Cam kết đặt ra của loại bảo hiểm này đó là hoàn tiền 100% kèm 30% lãi suất cho người mua. Với yêu cầu đặt ra đó là chuyện tình cảm của họ không tan vỡ sau 2 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Nữ chính là Jeed bất ngờ bị chuyển từ bộ phận mai mối sang làm nhân viên của Tan. Cô có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu đích thực.

Thách Yêu 2 Năm

Một đằng là Tan tìm mọi cách chứng minh với ban lãnh đạo rằng “Bảo hiểm tình yêu” sẽ thành công bởi người mua sẽ chia tay sau 2 năm. Một đằng là Jeed không hề tin những con số có thể tính được tình yêu.

Vậy nên cả hai quyết định bắt đầu cuộc chiến danh dự bảo vệ quan điểm tình yêu của mình. Họ cùng nhau thu thập dữ liệu người mua bảo hiểm.

Jeed cố gắng để giúp các cặp đôi ở bên nhau. Tan lại tìm mọi cách để khiến các cặp đôi chia tay.

5. Yêu Nhầm Bạn Thân – FriendZone (2019)

Yêu Nhầm Bạn Thân được biết đến là bộ phim nổi tiếng đình đám nhất năm 2019 của điện ảnh Thái Lan.

Nội dung bộ phim xoay quanh mối tình của Palm (Naphat Siangsomboon), một anh chàng tiếp viên hàng không điển trai. Anh dành tình cảm đơn phương với cô bạn thân lém lỉnh của mình.

Palm và Gink (Baifern Pimchanok) là hai người bạn chơi với nhau từ thời trung học. Sau một lần tỏ tình thất bại, để được tiếp tục đồng hành bên Gink, Palm ngậm ngùi chôn giấu tình cảm của mình.

Sau 10 năm trôi qua, họ cùng nhau trưởng thành. Trong vô số những tình huống khó đỡ, họ luôn là chiếc “phao cứu sinh” của đối phương.

Palm là một người đàn ông hào hoa. Anh từng trải qua không ít mối tình khác nhau nhưng tất cả vẫn không thể thay thế hình bóng thân thương của Gink.

Cho đến khi nhận được tin Gink sắp kết hôn với bạn trai lâu năm. Anh chợt nhận ra rằng phải dành hết sức lực theo đuổi tình yêu của đời mình trước khi quá muộn.

Yêu Nhầm Bạn Thân – FriendZone (2019)

6. Chiếc Lá Cuốn Bay - Bai Mai Tee Plid Plew (2019)

Đây là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, kể về cuộc đời bi kịch của cô nàng chuyển giới tên Nira do diễn viên xinh đẹp Baifern Pimchanok thủ vai. Từ nhỏ Nira đã biết được giới tính thật trong con người mình nên lúc nào cậu cũng bị cha mình đối xử tệ bạc. Sâu thẳm trong lòng Nira luôn khao khát được sống thật với chính mình nên cậu đã quyết định phẫu thuật chuyển giới.

Cứ tưởng rằng sau khi phẫu thuật thành công thì Nira sẽ được hạnh phúc nhưng đây cũng là lúc người mẹ hết lòng yêu thương cậu qua đời. Nira trở về quê hương với thân phận mới, quyết định trả thù người cha tệ bạc. Nhưng trớ trêu thay người chú hiền lành và cha của cậu đều say mê nhan sắc hiện tại của Nira.

Chiếc Lá Cuốn Bay

Và mối tình oan nghiệp này ngày càng trở nên phức tạp khi chính Nira cũng đem lòng yêu người chú đã có vợ của mình. Liệu Nira có giấu được bí mật và tìm được hạnh phúc với người đàn ông mà mình yêu sau tất cả mọi chuyện.

7. Định Mệnh Anh Yêu Em - You're My Destiny (2017)

Nếu cuộc đời này tồn tại cái gọi là “Số phận” thì khởi đầu của anh và tôi có phải là “Định Mệnh”?. Định Mệnh Anh Yêu Em (bản Thái) kể về Wanida (Esther), một cô nhân viên văn phòng bình thường như bao nhiêu người khác và Pawut (Bie), một Tổng giám đốc của một công ty danh tiếng, đẹp trai và chung tinh. Và Pawut đã có bạn gái.

Định Mệnh Anh Yêu Em

Từ một đêm định mệnh bắt đầu mọi chuyện khi Wanida và Phawut cùng đặt chân lên một chiếc thuyền và được thần tình yêu mai mối “chuyện tình một đêm” bất đắc dĩ. Sau đó, mặc dù họ đã thống nhất với nhau rằng đường ai nấy đi nhưng cuối cùng họ lại quay lại bên nhau vì Wanida đã có thai. Cả hai quyết định kết hôn khi chưa hiểu gì về đối phương. Một sự chấp nhận gượng ép, một cuộc hôn nhân oái ăm liệu cuối cùng họ có ở bên nhau dài lâu?

8. Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Là Ở Bạn Thân - Club Friday The Series 6 (2015)

Đây là bộ phim truyền hình Thái Lan rất được yêu thích vào năm 2015 khi vừa ra mắt, nó đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt và đạt rating cao ngất ngưỡng.

Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Là Ở Bạn Thân

Bộ phim cũng nhanh chóng trở thành trào lưu trên các trang mạng xã hội. Phần 1 kể về hai người bạn thân là Lee và Katun, họ cùng đem lòng yêu một chàng trai là bạn trai của Katun. Lee đã tìm mọi cách quyến rũ người yêu của bạn thân và cuối cùng đã đạt được thứ mình muốn nhưng từ đây tình bạn tốt đẹp nhiều năm của cả hai cũng tan vỡ.

9. Tình Người Duyên Ma - Pee Mak PhraKhanon (2013)

Nội dung phim được xây dựng dựa trên truyền thuyết nổi tiếng về ma nữ Nak. Người chồng là Mak phải ra trận trong cuộc chiến tranh khi nhà Xiêm mới được gây dựng. Anh được cứu sống bởi bộ tứ Ter, Puak, Shin, Aey khi đăng ở chiến trường, và năm người họ đã trở thành bạn của nhau. Khi cuộc chiến kết thúc, Mak đã mời cả bốn người bạn của mình về nhà để thăm người vợ tào khang Nak cùng cậu con trai mới sinh Dang của anh.

Tình Người Duyên Ma

Tuy nhiên, trong làng mọi người lại đồn nhau rằng vợ của Mak đã qua đời khi sinh con. Bốn người bạn của Mak quyết điều tra sự thật mọi việc, nhưng liệu khi mọi chuyện được vén màn, Mak sẽ lựa chọn tình yêu hay sự thật?

10. Con Tim Sắt Đá - Hua Jai Sila (2019)

Phim có kịch bản kể về hành trình trả thù của chàng trai trẻ Tor, cùng với đó là mối tình với người bạn Mingta khi cả hai còn nhỏ. Tor phải sống cùng gia đình của cha, cùng người mẹ kế độc ác và con riêng của họ sau khi mẹ cậu qua đời.

Con Tim Sắt Đá

Tor đã nhảy xuống sông trong một lần bị mẹ kế đuổi theo và may mắn cậu đã được bạn của mẹ mình cứu sống. Tuy là một gái điếm nhưng cô vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc cho Tor. Sau này, Tor quyết định đổi tên thành Sila và trở về ngôi nhà lúc còn nhỏ để trả thù. Với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và đầy thông minh, Si từng bước thực hiện kế hoạch trả thù, liệu cậu có được hạnh phúc sau tất cả mọi chuyện?

11. Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh - Love Destiny (2018)

Đây là câu chuyện về cô sinh viên khảo cổ Kadesurarng rất thông minh nhưng có vẻ ngoài hơi tròn trĩnh. Kadesu Rang có tình cảm đơn phương với người bạn thân của mình rất lâu nhưng không dám thổ lộ.

Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Trong một lần trên đường về nhà, Kadesu Rang vô tình gặp tai nạn, linh hồn của cô phiêu du ở một không gian khác và xuyên không trở về quá khứ, nhập vào thân xác của Karakade, một nàng tiểu thư rất đanh đá xấu tính mà ai không thích. Và cô cũng là vị hôn thê của Vương gia Srivisarvacha - một người tuấn tú khôi ngô, anh ta đối xử tốt với tất cả mọi người ngoại trừ Karakade…

12. Nhẫn Hoa - Waen Dok Mai (2017)

Bộ phim tình cảm lãng mạn này do Thái sản xuất, được ra mắt công chúng vào cuối năm 2017 Phim đánh dấu sự trở lại của cặp đôi đầy duyên nợ Push Puttichai và Gypso Ramita.

Nội dung phim xoay quanh chàng trai hào hoa Liaising với đôi bàn tay khéo léo, anh đã tự mở một cửa hàng bán hoa. Vì vẫn còn độc thân nên anh có rất nhiều chị em phụ nữ vây quanh. Họ sẵn sàng dành hết thời gian để tham gia các lớp dạy cắm hoa của thầy Liaising. Tuy nhiên, con tim băng giá của anh vẫn chưa hề rung động trước các bóng hồng ấy.

Nhẫn Hoa

13. Tuổi Nổi Loạn - Hormones (2013)

Đây là tác phẩm truyền hình tuổi teen của Thái Lan được sản xuất bởi GTH và Nadao Bangkok. Đề tài phim lấy bối cảnh học đường và phản ánh chân thực những suy nghĩ cùng những hành động ở tuổi nổi loạn của các thiếu niên Thái. Chính điều này đã giúp phim vượt qua khỏi lãnh thổ Thái Lan và được nhiều bạn trẻ ở các quốc gia khác yêu thích. Bên cạnh nội dung táo bạo, Tuổi Nổi Loạn còn ghi dấu ấn của dàn diễn viên trẻ trung và đầy thực lực.

Tuổi Nổi Loạn - Hormones (2013)

Những tình tiết phim khá gần gũi với các bạn trẻ tuổi teen hiện nay như bệnh sống ảo, sự đố kỵ giữa các hot boy, hot girl trong trường, những màn tỏ tình cực kỳ đáng yêu và cả những băn khoăn về giới tính thật của bản thân ở tuổi mới lớn. Thậm chí, cả những vấn đề về giáo dục giới tính cũng được lồng vào rất tinh tế như yêu sớm hay “ăn trái cấm” trước tuổi, hút thuốc lá và bạo lực học đường,...

14. Dì Ơi, Đừng Có Bồ – Love And Run (2019)

Cuộc sống của Due (Chanon Santinatornkul) đang êm đềm cơm ba bữa thì bỗng bị nhân tố mang tên “bà dì” Lin (Supassara Thanachart) quấy tung lên.

Dì thì xinh đẹp, xung quanh lại có quá nhiều vệ tinh. Due tìm mọi cách để làm “kì đà cản mũi” những gã trai muốn tán tỉnh “dì” mình.Liên tiếp những tình huống khó đỡ xảy ra giữa Due, Lin và các “đối thủ”. Thậm chí, có những khi Due còn phải vứt hết sĩ diện để phá vỡ bầu không khí lãng mạn của Lin.

Tại sao cậu chàng phải tìm đủ cách để ngăn cản dì mình có bồ như vậy? Cậu phải làm sao để giữ được dì?

Dì Ơi, Đừng Có Bồ

15. Klin Kasalong (Hương Hoa Đạt Phước)

Hương Hoa Đạt Phước là một bộ phim truyền hình Thái Lan được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Niar Patee. Bộ phim xoay quanh chuyện tình yêu xuyên thời gian của hai chị em song sinh với hai tính cách khác nhau.

Ở kiếp đầu tiên, người chị gái luôn được mọi người yêu quý nhờ tính cách hiền lành tốt bụng, còn cô em luôn ghen ghét với người chị của mình dẫn tới bi kịch cho cả hai chị em. Ở kiếp thứ 2 thì người em lại may mắn có được hạnh phúc. Qua kiếp thứ 3 thì người chị lại đầu thai thành con gái của người em. Cô vẫn luôn chờ đợi chàng trai định mệnh của mình. Và câu chuyện nhân duyên qua nhiều kiếp này sẽ đi về đâu?

Klin Kasalong (Hương Hoa Đạt Phước)

Hy vọng top 15 phim Thái Lan hay nhất về tình yêu mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên sẽ giúp độc giả có được những giờ phút giải trí vui vẻ, thú vị bên cạnh người thân, bạn bè.