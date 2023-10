Top 15 phim ma hài Thái Lan khiến bạn phải cười nghiêng ngả khi xem

Khởi chiếu: 21/6/2013

Chuyện phim diễn ra ở Vương quốc Xiêm, Mak cùng với bốn người bạn thân gồm Shin, Ter, Aey và Puak đang đi lính ngoài chiến trường. Trong lúc đó, Nak – vợ của Mak ở nhà đang mang thai. Ngày Mak trở về cùng những người bạn, anh vô cùng vui mừng khi gặp lại vợ và đứa con trai đầu lòng.

Tuy nhiên, bốn người bạn của Mak lại cho rằng Nak chính là hồn ma mà người dân trong làng đồn là cô đã qua đời trong lúc vượt cạn. Bên cạnh yếu tố kinh dị, sự hài hước tập trung vào người chồng ngốc nghếch Mak và quá trình tìm hiểu sự thật để giúp Mak của bốn người bạn thân đã khiến người xem có những tiếng cười vô cùng thoải mái.

Tình Người Duyên Ma

2. Ôi! Ma Ơi!

Đạo diễn: Puttipong Pormsaka Na-Sakonnakorn

Diễn viên chính: Sudarat Butrprom , Kom Chauncheun, Cris Horwang, Kohtee Aramboy,

Thời lượng: 104 phút

Khởi chiếu: 28/11/2013

Phim xoay quanh nhân vật tên Bee – một nữ siêu mẫu xinh đẹp, rất nổi tiếng của làng giải trí Chùa Vàng. Cô và người bạn trai tên Korn - một nhà thiết kế nội thất sống chung với nhau. Cặp đôi thường xuyên xảy ra tranh cãi về những vấn đề nhỏ trong cuộc sống. Thật không may là Bee đã qua đời do gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, hồn lìa khỏi xác.

Và hồn ma của Bee đã gặp được một cô gái tròn trĩnh đáng yêu tên là Kitty, Kitty trái ngược với Bee cả về tính cách lẫn ngoại hình. Hiểu được hoàn cảnh của Bee, Kitty đã giúp Bee kết nối với Korn và giúp hồn cô nhập lại vào xác.

Ôi! Ma Ơi!

3. Con Tàu Ma

Đạo diễn: Phontharis Chotkijsadar Sopon, Achira Nokthet

Diễn viên chính: Nutcha Jeka, Sean Jindachot, Timethai Plangsilp,…

Thời lượng: 94 phút

Khởi chiếu: 29/10/2015

Phim mở đầu bằng chuyến phiêu lưu của ba người thuỷ thủ trên một con tàu đang trôi dạt trong đêm. Mọi chuyện bắt đầu bằng việc họ vô tình phát hiện ra xác chết của một cô gái - vợ của tên mafia khét tiếng. Chuyện càng phức tạp hơn khi họ biết được rằng cô gái đó cũng là bạn gái của con trai vị thuyền trưởng. Những điều kỳ bí lạ lùng liên tục xuất hiện suốt phim. Các chi tiết gây cười được thêm vào vô cùng hợp lý, vừa đủ ghê sợ nhưng vẫn đảm bảo độ hài hước để người xem có những giờ phút giải trí thoải mái.

Con Tàu Ma

4. Tiền Bối Tôi Là Ma

Đạo diễn: Wisit Sasanatieng

Diễn viên chính: Jannine Weigel, Phongsakon Tosuwan, Nutticha Namwong, Kara Polasit,..

Thời lượng: 113 phút

Khởi chiếu: 13/01/2015

Phim kể về Mon – một nữ sinh trung học. Từ sau tai nạn giao thông năm 4 tuổi, cô đã có khả năng nhận thấy và trò chuyện cùng hồn ma. Chính khả năng có phần kì dị này đã khiến cuộc sống của cô không thể được như người bình thường mà luôn bị mọi người xung quanh xa lánh.

Và cô đã gặp được hồn ma của Senior, anh từng là một nam sinh khoá trên và vẫn chưa siêu thoát vì chưa biết được nguyên nhân gây ra cái chết cho mình.

Mon và Senior đã cùng nhau tìm hiểu về những ẩn khuất năm xưa và biết được những manh mối của vụ án cùng nhiều sự thật về những người còn đang sống.

Poster phim Tiền Bối Tôi Là Ma

5. Ma Xuất Ma Nhập

Đạo diễn: Pakphum Wongjinda

Diễn viên chính: David Asavanond, Parkin Borwornsiriluck, Panupan Jantanawong,…

Thời lượng: 95 phút

Khởi chiếu: 14/11/2013

Đây là một trong những bộ phim hài kinh dị nổi tiếng của điện ảnh Chùa Vàng. Ma Xuất Ma Nhập kể về một nhóm bạn sinh viên với ý định đến nghĩa trang quay một video để thực hiện một dự án có chủ đề tâm linh. Thời điểm khởi quay video cũng chính là ngày lễ cô hồn của Trung Hoa. Điều này đã tạo cho họ vô số rắc rối kinh hoàng, cũng chính những tình tiết này đã tạo ra nhiều tiếng cười cho người xem.

Khi phim bấm máy, hồn ma của một cô gái không thể siêu thoát đã nhập vào nữ chính của dự án, khiến cho mọi chuyện trở nên vô cùng đáng sợ. Và nhóm sinh viên phải giúp cô thực hiện bằng được nguyện vọng còn dang dở của mình nếu không họ sẽ gặp rắc rối.

Ma Xuất Ma Nhập

6. Yêu Đến Chết

Đạo diễn: Sarawut Wichiensarn

Diễn viên chính: Kreepolrerk Darvid, Sukollawat Kanarot, Nutthasit Kotimasuswanich,..

Thời lượng: 98 phút

Khởi chiếu: 31/03/2016

Ba câu chuyện rùng rợn bắt đầu từ 3 vụ tai nạn. Câu chuyện thứ nhất kể về cặp đôi Tar và Som, Tar luôn bị bạn gái tên Som hù doạ rằng cô sẽ tự tử, không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Chính điều này đã khiến Tar quyết định chấm dứt tình cảm với Som và nói rằng thách Som tự tử nếu cô muốn. Và rồi Tar cũng chứng kiến cảnh Som chết, không chỉ một mà là nhiều lần với nhiều cách thức khác nhau.

Câu chuyện tiếp theo xoay quanh một nhóm bạn thân cùng trường Đại học gồm Ott, Ke, Mod và Den. Mod trở về với bộ dạng vô cùng đáng sợ sau khi gặp phải tai nạn giao thông. Điều này không chỉ tạo ra sự hoảng loạn của đám bạn và còn những tình huống hài hước khác.

Poster phim Yêu Đến Chết

Cuối cùng là câu chuyện về Kat, một người trước giờ luôn sợ ma và ghét nước, bạn của Kat là Jane đã lừa Kat đến chơi ở Chiangmai, cả hai gặp phải những điều kì quặc về nước và ma quỷ. Và Kat nhận được điện thoại của Boy – người yêu cô, Kat mới nhận ra cô đã bị lừa…

7. Ngôi đền kỳ quái

Đạo diễn: Phontharis Chotkijsadarsopon

Diễn viên chính: Pound Khunnaphat, Tar Atiwat Saengtien, Paisarnkulwong Vachiravit, Puwadon Vejvongsa,..

Thời lượng: 98 phút

Khởi chiếu: 21/02/2019

Câu chuyện bắt đầu bằng tình huống một nhóm bạn thân đã trải qua một tai nạn nghiêm trọng, sau đó nhóm bốn người nay chỉ còn ba. Họ chợt nhớ ra lời thề lúc trước rằng nếu trúng số thì sẽ đi tu và cả ba đã tìm đến một ngôi đền để xuất gia tu hành.

Và họ đã gặp phải những điều vô cùng kỳ lạ mà không thể hiểu được tại nơi đây, dần dần họ phát hiện ra một câu chuyện đằng sau vô cùng xúc động. Những màn hù dọa của phim không quá mạnh, bù lại chính phần hài hước của phim thực sự đã khiến người xem phải cười đến phát ngất.

Ngôi đền kỳ quái

8. Ngôi đền kỳ quái 2

Đạo diễn: Phontharis Chotkijsadarsopon

Diễn viên chính: Pound Khunnaphat, Chinawut Indracusin, Chutima Naina

Thời lượng: 98 phút

Khởi chiếu: 20/02/2020

Đây là phần tiếp theo của Ngôi Đền Kỳ Quái, sau khi ba người bạn thân đã mang lại được sự bình yên cho ngôi đền. Tưởng chừng những sóng gió đã qua đi, hai nhà sư trong nhóm ba anh bạn đã quyết định hoàn tục vì thấy bản thân không phù hợp với đời sống tu hành.

Tuy nhiên, họ không hề biết về lời nguyền ở ngôi đền mà họ đã quy y là người đã tu hành không thể quay trở về cuộc sống của người thường vì con ma sẽ luôn tìm cách quấy nhiễu cuộc sống của họ. Khán giả và nhà phê bình đã đánh giá cao hơn phần 2 hơn phần 1 trước đó, cả về cốt truyện lẫn các tình tiết gây cười của phim.

Poster phim Ngôi đền kỳ quái 2

9. Đại học ma

Đạo diễn: Keet Kritsada Kaniwichapon

Diễn viên chính: Rasri Balenciaga, Maythinee Buranasiri, Metanee Buranasiri, Bawriboon Chanreuang,…

Thời lượng: 113 phút

Khởi chiếu: 28/07/2016

Phim kể về Star – cô sinh viên xinh đẹp rất nổi tiếng tại trường đại học, cùng với những người bạn của mình. Vì một vài lý do bất đắc dĩ mà họ đã phải theo học lớp học nửa đêm ở phòng Zero – được đồn đoán là nơi của những “bạn học” ở thế giới bên kia. Ngoài những yếu tố kinh dị, các tình tiết xuyên suốt bộ phim đều vô cùng hài hước vui nhộn.Những “hồn ma bạn học” trong lớp đều là những sinh viên chẳng may qua đời trước khi tốt nghiệp, họ có ước mơ được hoàn thành đại học trước khi siêu thoát.

Đại học ma

10. Trường học ma ám

Đạo diễn: Poj Arnon

Diễn viên chính: Nick Kunatip Pinpradab, Kittipat Samantrakulchai, Puwadon Vejvongsa, Mark Withawat Thaokhamlue,…

Thời lượng: 105 phút

Khởi chiếu: 03/10/2013

Nội dung phim kể về một nhóm học sinh đang học lớp 12, họ có tính cách khá nghịch ngợm. Vào kỳ nghỉ hè, cả nhóm bạn đã cùng với các hậu bối khoá dưới đến khám phá một ngôi trường bị bỏ hoang để tìm hiểu nguyên do tại sao không ai dám đặt chân đến nơi này.

Trường học ma ám

Bên cạnh lý do được cả nhóm đặt ra là có một vong hồn của một nam sinh vẫn tồn tại ở ngôi trường này, thì đằng sau đó còn rất nhiều những sự thật đáng sợ hơn. Và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ba giáo viên mà nhóm học sinh đang cố gắng tìm hiểu. Bên cạnh yếu tố kinh dị gây nhiều ám ảnh cho người xem thì những tình huống hài hước, vô tư quậy phá đậm chất “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” của phim cũng vô cùng thú vị.

11. Ma nữ tìm chồng

Đạo diễn: Poj Arnon

Diễn viên chính: Nick Kunatip Pinpradab, Kittipat Samantrakulchai, Puwadon Vejvongsa, Mark Withawat Thaokhamlue,…

Thời lượng: 119 phút

Khởi chiếu: 10/04/2014

Nhắc đến top 15 phim ma hài Thái Lan, chắc chắn không thể thiếu vắng cái tên Ma nữ tìm chồng. Đây là phần tiếp theo của bộ phim rất được yêu thích trước đó - Trường Học Ma Ám. Nội dung xoay quanh hành trình khám phá của hội học sinh lớp 12 tò mò. Ở phần trước đó, cả nhóm đã gặp phải vong hồn của nam sinh và ba giáo viên thì ở phần 2 tiếp theo này, nhóm trở về quá khứ và gặp được ma nữ Nak (cùng cốt truyện Nak-Mak của Tình Người Duyên Ma).

Ma nữ tìm chồng

Nhóm bạn đã phải tìm cách để giúp Nak tìm lại lại người chồng của cô, nếu không cô sẽ mãi đeo bám theo cả nhóm. Vẫn với những tình huống hài hước đầy nghịch ngợm của nhóm nam sinh khi bị Nak hù dọa, khán giả sẽ phải bật cười rất nhiều. Ngoài ra, tình cảm mà ma nữ Nak dành cho chồng cũng khiến cho cả nhóm học sinh và khán giả xem phim vô cùng cảm động.

12. Quảng trường ma

Đạo diễn: Pairach Khumwan

Diễn viên chính: Atikhun Adulpocatorn, Eisaya Hosuwan, Thanabordee Jaiyen, Morakot Liu,…

Thời lượng: 113 phút

Khởi chiếu: 29/03/2017

Phim lấy bối cảnh chính tại Siam Square – một trong những trung tâm thương mại nổi tiếng và sầm uất bậc nhất của Thái Lan. Nội dung phim nói về nhóm học sinh tại một phòng học nằm trong Siam Square. Bộ phim bắt đầu khi hai cô bạn trong lớp là Jubert và May ở lại học đến khuya và họ đã vô tình nhìn thấy những hiện tượng rất kỳ lạ.

Quảng trường ma

Tương truyền rằng 30 năm về trước tại đây có một nữ sinh mất tích mà không rõ lý do. Chiếc ghế mà cô hồi học chằng chịt những sợi chỉ và hồn ma của cô luôn lởn vởn ở nơi này. Những điều kì lạ bắt đầu, cùng với đó là sự tò mò của nhóm học sinh đã xây dựng lên các tình tiết rất thú vị và hài hước.

13. Bệnh viện Zombie

Đạo diễn: Poj Arnon

Diễn viên chính: Paweena Chariffsakul, Kunatip Pinpradub, Anon Saisangcharn, Worrachai Sirikongsuwan…

Thời lượng: 104 phút

Khởi chiếu: 06/04/2017

Phim bắt đầu bằng việc một nhóm học sinh cùng nhau đến bệnh viện để tìm phụ huynh của một bạn trong nhóm. Khi đến nơi, họ mới phát hiện ra rằng nơi đây đã bị phong tỏa toàn bộ. Bên trong bệnh viện có rất nhiều xác sống đang đua nhau cắn xé người, biến nơi đây trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Phim thu hút người xem bởi sự đáng sợ và những tình huống khiến khán giả giật mình đến thót tim vì những màn rượt đuổi nghẹt thở của các xác sống. Bộ phim được đánh giá là xây dựng cốt truyện và nhân vật khá hợp lý.

Poster phim Bệnh viện Zombie

14. Hồn ma khó tính

Đạo diễn: Tanwarin Sukkhapisit

Diễn viên chính: Somchai Kemglad, Arthit Niyomkul, Worawut Rangjing, Wiradit Srimalai,..

Thời lượng: 80 phút

Khởi chiếu: 22/01/2015

Tình huống phim bắt đầu bằng việc một nhóm bạn nam đang học cấp 3 phải tham gia lớp học quân sự hằng năm. Họ được chia ra thành hai nhóm để thi đấu nhằm lựa ra những người có kĩ năng tốt nhất trong mỗi đội. Có rất nhiều mâu thuẫn, tranh cãi đã nổ ra trong quá trình tập luyện. Và các nam sinh bắt đầu tìm cách hãm hại lẫn nhau để có thể đạt được điểm cao. Tuy nhiên, hai nhóm đều cảm thấy có những điều không mấy bình thường liên tục xảy ra.

Phim Hồn ma khó tính

Cao trào phim là việc cả nhóm biết được rằng thầy giáo đang huấn luyện họ thực ra đã mất cách đây nhiều năm. Nghĩa là suốt thời gian qua người dạy cả nhóm thực chất là một hồn ma. Tất cả đều hoảng loạn tột độ và điên cuồng tìm cách trốn khỏi khu quân sự. Tuy nhiên, thật không dễ dàng để thoát khỏi sự khó tính hắc ám của hồn ma thầy giáo. Và vô số khoảnh khắc vừa đáng sợ lại vừa buồn cười cũng xuất hiện.

15. Ma của ngày hôm qua

Đạo diễn: Poj Arnon

Diễn viên chính: Nick Kunatip Pinpradab, Kittipat Samantrakulchai, Puwadon Vejvongsa, Mark Withawat Thaokhamlue,…

Thời lượng: 95 phút

Khởi chiếu: 04/03/2015

Vẫn lấy đề tài về một nhóm học sinh sau khi gặp hồn ma của nam sinh và ba thầy cô giáo ở phần 1 rồi lại giúp ma nữ Nak tìm chồng ở phần 2. Ở phần 3 này, nhóm bạn kể trên vừa tốt nghiệp cấp ba và cả nhóm kéo nhau đến Phuket để tận hưởng kì nghỉ sau khi hoàn thành đời học sinh. Thật không may là hòn đảo mà họ đến đang gặp phải một cơn sóng thần, cả nhóm buộc phải tấp vào một khách sạn hoang tàn, cũ kĩ để tránh bão.

Tại đây, nhóm bạn đã phải đối diện với một bầy ma nhiều vô kể. Và những chàng trai nghịch ngợm lại không thể khống chế tính tò mò, họ đã tìm đủ mọi cách để có thể thoát khỏi khách sạn ma quái. Yếu tố kinh dị chỉ là một phần của bộ phim, còn lại đa phần là những tình tiết gây cười nghiêng ngả cho khán giả.

Ma của ngày hôm qua

Hi vọng top 15 phim hài ma Thái Lan mà chúng tôi giới thiệu ở trên có thể mang đến cho bạn và người thân những phút giây xem phim thú vị, vui vẻ.