Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Vụ việc xảy ra chiều 3/8 tại bãi biển Maccarese, khu vực ven biển phía bắc thủ đô Rome, Ý khiến hàng trăm du khách hoảng loạn tìm nơi trú ẩn. Hình ảnh trong video, một cơn lốc xoáy bất ngờ hình thành, tạo thành vòi rồng cuộn xoáy với sức gió mạnh, cuốn bay hàng loạt ô dù và cát trên bãi biển.

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

