Trưa 12/8, chị T. cho biết sau khi bị anh trai đánh, chị trả nhà cho chủ, hiện chị đang sinh sống ở nơi khác. Còn người anh thừa nhận việc đánh em là sai, nhưng phía sau đó là sự bất lực tột cùng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 12/8, chị H.T.T.K.T. (30 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, video người đàn ông dùng ghế đánh phụ nữ do chị đăng tải. Chị là người bị đánh trong clip, còn người bạo hành chính là anh trai chị. Theo đó, sự việc xảy ra từ đêm 18/6, chị T. bị đánh đập nhiều lần, từ lúc 22h và kết thúc lúc 3h sáng 19/6. “Đến giờ tôi vẫn còn bức xúc, oán hận về hành vi của anh trai”, chị T. nói.

Chị Tuyến đăng video bị anh trai đánh lên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, anh H.T.T. (36 tuổi) cho biết tối 18/6, anh cùng mẹ và em trai đến nơi em gái thuê trọ ở phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi để khuyên nhủ quay trở về cùng chồng. Nhưng em gái tiếp tục đề đạt nguyện vọng mong gia đình "lấy con về cho mình". "Không ai có thể hiểu những năm tháng qua nó đã gây khổ cho gia đình thế nào. Mẹ tôi rất nhiều lần đòi tự tử. Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc", anh T. nói.

Anh T. hiện đang đi làm ở miền Tây, nếu cơ quan chức năng yêu cầu về Quảng Ngãi làm việc anh sẽ về ngay. Anh T. bảo rằng cái sai của anh với pháp luật, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đồng thời giãi bày trước khi xảy ra sự việc có ngồi với chồng chị T., thực tâm anh cũng mong hai vợ chồng ly dị, kết thúc mọi việc. Nhưng chồng em gái nói "còn thương vợ" nên anh mới đến khuyên em, rồi xảy ra chuyện. Nói về mong muốn đón con về của em gái, anh T. khẳng định việc cho con là em gái liên hệ, nên em phải tìm người ta xin lại, hoặc nhờ pháp luật can thiệp. "Nói thật, con bé là cháu gọi tôi bằng cậu, tôi thương chứ. Nhưng tôi nói rất rõ thà là ly dị, rồi ưng có con với ai tùy, nuôi không nổi tôi sẵn sàng nuôi. Còn đây có chồng con lại cặp bồ. Chồng sẵn sàng tha thứ, gia đình yêu thương, mong những điều tốt nhưng mãi vẫn sống vô trách nhiệm và hù dọa gia đình đủ thứ, tôi không kiềm chế nổi nên mới đánh", anh T. nói. Anh T. bảo cả nhà bất lực, nhiều lần em gái hứa sẽ cắt đứt với bạn trai nhưng rồi đâu lại vào đó. Vì vậy anh không còn tin em gái. Chính anh xem lại video cũng thấy mình quá sai và chịu mọi sự việc đến với mình. "Tôi chấp nhận sự phẫn nộ của cộng đồng, cũng như sai trái của tôi bị pháp luật trừng trị. Tôi chỉ mong nếu có bị kết án đi tù, thi hành án xong, em tôi sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn là tôi mãn nguyện, cảm thấy mình đi tù xứng đáng. Còn giờ cả nhà tận cùng bất lực", anh H.T.T. nói.

