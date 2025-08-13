Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Đời sống 13/08/2025 05:30

Trưa 12/8, chị T. cho biết sau khi bị anh trai đánh, chị trả nhà cho chủ, hiện chị đang sinh sống ở nơi khác. Còn người anh thừa nhận việc đánh em là sai, nhưng phía sau đó là sự bất lực tột cùng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 12/8, chị H.T.T.K.T. (30 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, video người đàn ông dùng ghế đánh phụ nữ do chị đăng tải. Chị là người bị đánh trong clip, còn người bạo hành chính là anh trai chị.

Theo đó, sự việc xảy ra từ đêm 18/6, chị T. bị đánh đập nhiều lần, từ lúc 22h và kết thúc lúc 3h sáng 19/6. “Đến giờ tôi vẫn còn bức xúc, oán hận về hành vi của anh trai”, chị T. nói.

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc' - Ảnh 1
Chị Tuyến đăng video bị anh trai đánh lên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, anh H.T.T. (36 tuổi) cho biết tối 18/6, anh cùng mẹ và em trai đến nơi em gái thuê trọ ở phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi để khuyên nhủ quay trở về cùng chồng. Nhưng em gái tiếp tục đề đạt nguyện vọng mong gia đình "lấy con về cho mình".

"Không ai có thể hiểu những năm tháng qua nó đã gây khổ cho gia đình thế nào. Mẹ tôi rất nhiều lần đòi tự tử. Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc", anh T. nói.

Anh T. hiện đang đi làm ở miền Tây, nếu cơ quan chức năng yêu cầu về Quảng Ngãi làm việc anh sẽ về ngay. Anh T. bảo rằng cái sai của anh với pháp luật, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đồng thời giãi bày trước khi xảy ra sự việc có ngồi với chồng chị T., thực tâm anh cũng mong hai vợ chồng ly dị, kết thúc mọi việc. Nhưng chồng em gái nói "còn thương vợ" nên anh mới đến khuyên em, rồi xảy ra chuyện.

Nói về mong muốn đón con về của em gái, anh T. khẳng định việc cho con là em gái liên hệ, nên em phải tìm người ta xin lại, hoặc nhờ pháp luật can thiệp. "Nói thật, con bé là cháu gọi tôi bằng cậu, tôi thương chứ. Nhưng tôi nói rất rõ thà là ly dị, rồi ưng có con với ai tùy, nuôi không nổi tôi sẵn sàng nuôi. Còn đây có chồng con lại cặp bồ. Chồng sẵn sàng tha thứ, gia đình yêu thương, mong những điều tốt nhưng mãi vẫn sống vô trách nhiệm và hù dọa gia đình đủ thứ, tôi không kiềm chế nổi nên mới đánh", anh T. nói.

Anh T. bảo cả nhà bất lực, nhiều lần em gái hứa sẽ cắt đứt với bạn trai nhưng rồi đâu lại vào đó. Vì vậy anh không còn tin em gái. Chính anh xem lại video cũng thấy mình quá sai và chịu mọi sự việc đến với mình.

"Tôi chấp nhận sự phẫn nộ của cộng đồng, cũng như sai trái của tôi bị pháp luật trừng trị. Tôi chỉ mong nếu có bị kết án đi tù, thi hành án xong, em tôi sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn là tôi mãn nguyện, cảm thấy mình đi tù xứng đáng. Còn giờ cả nhà tận cùng bất lực", anh H.T.T. nói.

Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Tối 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường là căn nhà trên đường Lê Minh Ngươn, phường Long Xuyên.

Xem thêm
Từ khóa:   anh trai đánh em gái tin moi đánh người

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/8/2025, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/8/2025, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
5 lầm tưởng tai hại khiến 90% phụ nữ Việt mắc bệnh phụ khoa

5 lầm tưởng tai hại khiến 90% phụ nữ Việt mắc bệnh phụ khoa

Sống khỏe 1 giờ 6 phút trước
Chơi cầu lông bị đau vai: Cựu bác sĩ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam chỉ nguyên nhân và cách xử trí

Chơi cầu lông bị đau vai: Cựu bác sĩ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam chỉ nguyên nhân và cách xử trí

Sống khỏe 1 giờ 8 phút trước
90% phụ nữ Việt trong độ tuổi sinh sản từng ít nhất một lần mắc bệnh phụ khoa

90% phụ nữ Việt trong độ tuổi sinh sản từng ít nhất một lần mắc bệnh phụ khoa

Sống khỏe 1 giờ 9 phút trước
Ca khúc tỷ view: Một con vịt, Nhật ký của mẹ... tiền tác quyền khủng đến mức nào?

Ca khúc tỷ view: Một con vịt, Nhật ký của mẹ... tiền tác quyền khủng đến mức nào?

Sao Việt 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp số Trời đã định sẵn, đổi đời dễ dàng, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp số Trời đã định sẵn, đổi đời dễ dàng, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/8/2025, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', Phú Quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe, tiền vào đầy túi, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 13/8/2025, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', Phú Quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe, tiền vào đầy túi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 13/8/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng hôm nay, thứ Tư 13/8/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Lời khai bất ngờ của nhóm người quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Lời khai bất ngờ của nhóm người quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sạt lở quán cà phê ở Đà Lạt, 2 người bị vùi lấp tử vong

Sạt lở quán cà phê ở Đà Lạt, 2 người bị vùi lấp tử vong

Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5,4 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường không có hóa đơn, chứng từ

Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5,4 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường không có hóa đơn, chứng từ

Đắk Lắk: Điều tra vụ nam tài xế bị người lạ chặn đường, đánh đấm tới tấp trên ô tô

Đắk Lắk: Điều tra vụ nam tài xế bị người lạ chặn đường, đánh đấm tới tấp trên ô tô

Thiếu niên tử vong dưới suối sâu trong lúc đi dã ngoại với gia đình

Thiếu niên tử vong dưới suối sâu trong lúc đi dã ngoại với gia đình