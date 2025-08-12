Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Đời sống 12/08/2025 16:56

Tối 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường là căn nhà trên đường Lê Minh Ngươn, phường Long Xuyên.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 12/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ vợ chồng ông D.V.P. (63 tuổi) và bà L.T.T. (64 tuổi, ngụ phường Long Xuyên) tử vong tại nhà riêng.

Cùng ngày, tại căn nhà 6 tầng trên đường Lê Minh Ngươn (phường Long Xuyên) của vợ chồng bà T. được người nhà căng bạt phía trước để tổ chức lễ mai táng. Hàng xóm, bạn bè, người thân đến thắp hương, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình.

Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử - Ảnh 1
Người nhà tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương cho vợ chồng bà T. - Ảnh: VietNamNet

Theo lời kể từ bà H. (hàng xóm), vợ chồng bà T. có 2 người con. Hiện người con lớn làm ăn xa, con út D.T. P. (29 tuổi) đã ra ở riêng và nhà gần cha mẹ. Vợ chồng bà làm nghề mua bán sắt từ nhiều năm trước, thuộc diện khá giả tại địa phương.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, mọi người vẫn thấy 2 ông bà mở cửa buôn bán nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do bà T. nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài.

Khoảng 8h ngày 11/8, không thấy cha mẹ mở cửa hàng bán như mọi hôm, P. đến nhà, tìm cách phá khoá vào bên trong thì phát hiện cả hai đã tử vong nên trình báo công an.

“Khi nghe tin vợ chồng bà T. đều tử vong trong nhà, cả xóm chúng tôi ai cũng tiếc thương”, bà H. chia sẻ.

Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử - Ảnh 2
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh:  VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, xảy ra tại trung tâm phường Long Xuyên, gây hoang mang dư luận, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Dựa vào kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định vợ chồng bà T. chết bất thường trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương. Căn cứ dấu vết tại hiện trường, công an nghi ngờ trong lúc cự cãi, ông P. đã dùng dao sát hại vợ rồi tự tử.

Vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Chiều 12/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo Công an xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) thụ lý, điều tra, xử lý vụ cô gái ở xã này bị hành hung, đánh đập dã man vào ngày 18/6/2025.

Xem thêm
Từ khóa:   hai vợ chồng tử vong chồng giết sợ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đi mua hàng, cô gái sốc nặng khi phát hiện đàn chuột đang gặm nhấm đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi như chốn không người

Đi mua hàng, cô gái sốc nặng khi phát hiện đàn chuột đang gặm nhấm đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi như chốn không người

Video 47 phút trước
Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Đời sống 48 phút trước
Vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Đời sống 58 phút trước
Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Không ưa cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng xót xa

Không ưa cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng xót xa

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Thiếu tiền tiêu xài, cháu trai đột nhập vào nhà bà ngoại cướp tài sản

Thiếu tiền tiêu xài, cháu trai đột nhập vào nhà bà ngoại cướp tài sản

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang rồi quy chụp ngoại tình, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật 'điếng người' phía sau

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang rồi quy chụp ngoại tình, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật 'điếng người' phía sau

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 13/8/2025, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 13/8/2025, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Phát hiện đùi con có vết cắn nên xem lại camera, phụ huynh sốc nặng khi con bị nhân viên nhà trẻ bạo hành

Phát hiện đùi con có vết cắn nên xem lại camera, phụ huynh sốc nặng khi con bị nhân viên nhà trẻ bạo hành

Video 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Tình tiết bất ngờ trong vụ thanh niên xăm trổ đánh người phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Tình tiết bất ngờ trong vụ thanh niên xăm trổ đánh người phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiếu niên tử vong dưới suối sâu trong lúc đi dã ngoại với gia đình

Thiếu niên tử vong dưới suối sâu trong lúc đi dã ngoại với gia đình

Vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Thiếu tiền tiêu xài, cháu trai đột nhập vào nhà bà ngoại cướp tài sản

Thiếu tiền tiêu xài, cháu trai đột nhập vào nhà bà ngoại cướp tài sản

Cô gái bị chủ quán cà phê dùng nón bảo hiểm hành hung ở TP.HCM, hé lộ nguyên nhân sự việc

Cô gái bị chủ quán cà phê dùng nón bảo hiểm hành hung ở TP.HCM, hé lộ nguyên nhân sự việc

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi