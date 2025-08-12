Tối 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường là căn nhà trên đường Lê Minh Ngươn, phường Long Xuyên.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 12/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ vợ chồng ông D.V.P. (63 tuổi) và bà L.T.T. (64 tuổi, ngụ phường Long Xuyên) tử vong tại nhà riêng.

Cùng ngày, tại căn nhà 6 tầng trên đường Lê Minh Ngươn (phường Long Xuyên) của vợ chồng bà T. được người nhà căng bạt phía trước để tổ chức lễ mai táng. Hàng xóm, bạn bè, người thân đến thắp hương, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình.

Người nhà tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương cho vợ chồng bà T. - Ảnh: VietNamNet

Theo lời kể từ bà H. (hàng xóm), vợ chồng bà T. có 2 người con. Hiện người con lớn làm ăn xa, con út D.T. P. (29 tuổi) đã ra ở riêng và nhà gần cha mẹ. Vợ chồng bà làm nghề mua bán sắt từ nhiều năm trước, thuộc diện khá giả tại địa phương.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, mọi người vẫn thấy 2 ông bà mở cửa buôn bán nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do bà T. nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài.

Khoảng 8h ngày 11/8, không thấy cha mẹ mở cửa hàng bán như mọi hôm, P. đến nhà, tìm cách phá khoá vào bên trong thì phát hiện cả hai đã tử vong nên trình báo công an.

“Khi nghe tin vợ chồng bà T. đều tử vong trong nhà, cả xóm chúng tôi ai cũng tiếc thương”, bà H. chia sẻ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, xảy ra tại trung tâm phường Long Xuyên, gây hoang mang dư luận, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Dựa vào kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định vợ chồng bà T. chết bất thường trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương. Căn cứ dấu vết tại hiện trường, công an nghi ngờ trong lúc cự cãi, ông P. đã dùng dao sát hại vợ rồi tự tử.

