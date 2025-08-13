Bạch Lộc gầy đến mức nào mà khiến dân tình ngỡ ngàng?

Sao quốc tế 13/08/2025 19:15

Blogger xứ Trung bày tỏ sự lo ngại về tình trạng sức khỏe của Bạch Lộc, khi ngoại hình của cô thay đổi rõ rệt trong vài tháng gần đây.

Mới đây, từ khóa “Bạch Lộc gầy đến mức nào” leo lên top 1 xu hướng tìm kiếm của mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Blogger xứ Trung bày tỏ sự lo ngại về tình trạng sức khỏe của Bạch Lộc, khi ngoại hình của cô thay đổi rõ rệt trong vài tháng gần đây.

Hồi tháng 4, thời điểm quay bộ phim “Đường cung kỳ án”, gương mặt nữ diễn viên vẫn còn bầu bĩnh. Nhưng đến tháng 7, tháng 8, khi tham gia dự án phim “Mạc ly”, Bạch Lộc gầy đi thấy rõ, gương mặt hốc hác, trông thiếu sức sống hơn trước.

Nhiều ý kiến nhận xét, Bạch Lộc phù hợp với những đường nét đầy đặn, nên việc cô giảm cân khiến ngoại hình kém thu hút hơn.

Bạch Lộc gầy đến mức nào mà khiến dân tình ngỡ ngàng? - Ảnh 1

Trong khi đó, người hâm mộ của nữ diễn viên cũng tỏ ra lo lắng, cho rằng lịch trình làm việc dày đặc, thiếu thời gian nghỉ ngơi đã khiến sức khỏe của Bạch Lộc ảnh hưởng.

Trong suốt hai năm qua, cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi khi liên tục tham gia ba đại dự án lớn. Việc quay phim kéo dài, thường xuyên thức khuya, cộng với chế độ ăn uống thất thường đã khiến hệ miễn dịch của cô suy giảm nghiêm trọng.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, kết quả kiểm tra sức khỏe mới đây cho thấy chỉ số dị ứng với trứng của cô tăng vọt lên 500, trong khi mức bình thường phải dưới 100. Trước đây, do quá bận rộn, cô chưa từng tiến hành khám tổng quát toàn diện. Chỉ đến khi một bộ phim đóng máy, cơ thể rơi vào trạng thái “báo động”, Bạch Lộc mới buộc phải đối diện với thực trạng đáng lo ngại này.

Bạch Lộc gầy đến mức nào mà khiến dân tình ngỡ ngàng? - Ảnh 2

Chỉ riêng nửa đầu năm 2025, đã có 3 bộ phim liên tiếp do Bạch Lộc đóng vai chính được phát hành là “Bạch nguyệt phạn tinh”, “Bắc thượng” và “Lâm giang tiên”.

3 năm qua, Bạch Lộc gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cô nhanh chóng tham gia dự án phim mới sau khi một dự án đóng máy. Thời gian quay phim kéo dài, di chuyển liên tục, ngủ không đủ giấc cùng với chế độ ăn uống thất thường, đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe, hệ miễn dịch của Bạch Lộc.

Bạch Lộc liên tục bị quay lén, gọi điện quấy rối vào lúc 4 giờ sáng

Bạch Lộc liên tục bị quay lén, gọi điện quấy rối vào lúc 4 giờ sáng

Công ty quản lý của Bạch Lộc thông báo về tình trạng bị quấy rối đáng lo ngại đối với nữ diễn viên trong thời gian gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc liên tục bị quay lén, gọi điện quấy rối vào lúc 4 giờ sáng

Bạch Lộc liên tục bị quay lén, gọi điện quấy rối vào lúc 4 giờ sáng

Bạch Lộc phát hành album ca nhạc cho fan, gây tranh cãi vì chi tiết này

Bạch Lộc phát hành album ca nhạc cho fan, gây tranh cãi vì chi tiết này

Đạo diễn Vu Chính cho rằng Bạch Lộc nhất định sẽ là ngôi sao nổi tiếng ngay từ lần đầu gặp

Đạo diễn Vu Chính cho rằng Bạch Lộc nhất định sẽ là ngôi sao nổi tiếng ngay từ lần đầu gặp

Bạch Lộc và Thừa Lỗi gây chú ý với tạo hình trong phim Mạc ly

Bạch Lộc và Thừa Lỗi gây chú ý với tạo hình trong phim Mạc ly

Phim Thư quyển nhất mộng của Lưu Vũ Ninh 'vượt mặt' phim Lâm giang tiên của Bạch Lộc

Phim Thư quyển nhất mộng của Lưu Vũ Ninh 'vượt mặt' phim Lâm giang tiên của Bạch Lộc

Điểm trùng hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc

Điểm trùng hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 14/8/2025, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Trúng số độc đắc đúng ngày 14/8/2025, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Bạch Lộc gầy đến mức nào mà khiến dân tình ngỡ ngàng?

Bạch Lộc gầy đến mức nào mà khiến dân tình ngỡ ngàng?

Sao quốc tế 3 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Sốc trước cảnh tượng 2 đứa trẻ trèo ra ngoài ban công chung cư "hít xà", hàng xóm sợ hãi la hét

Sốc trước cảnh tượng 2 đứa trẻ trèo ra ngoài ban công chung cư "hít xà", hàng xóm sợ hãi la hét

Video 4 giờ 20 phút trước
Khán giả bất ngờ vì Địch Lệ Nhiệt Ba quá kém sắc trong 'Lợi kiếm hoa hồng'

Khán giả bất ngờ vì Địch Lệ Nhiệt Ba quá kém sắc trong 'Lợi kiếm hoa hồng'

Sao quốc tế 4 giờ 21 phút trước
Chị dâu đã có 3 con còn muốn nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bị đuổi thẳng ra khỏi nhà

Chị dâu đã có 3 con còn muốn nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bị đuổi thẳng ra khỏi nhà

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Tinh hoa hội tụ 6 ngày cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có thời vận tươi đẹp, vàng bạc đầy nhà, giàu có hết phần thiên hạ, sung túc no đủ

Tinh hoa hội tụ 6 ngày cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có thời vận tươi đẹp, vàng bạc đầy nhà, giàu có hết phần thiên hạ, sung túc no đủ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Nghe tiếng khóc, người dân sốc nặng khi phát hiện trẻ sơ sinh không mặc quần áo bị mắc kẹt giữa hai bức tường

Nghe tiếng khóc, người dân sốc nặng khi phát hiện trẻ sơ sinh không mặc quần áo bị mắc kẹt giữa hai bức tường

Video 5 giờ 6 phút trước
Kết hôn với người đàn ông có con riêng, tôi toát mồ hôi khi thấy bóng trắng lấp ló trước cửa nhà hàng đêm

Kết hôn với người đàn ông có con riêng, tôi toát mồ hôi khi thấy bóng trắng lấp ló trước cửa nhà hàng đêm

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khán giả bất ngờ vì Địch Lệ Nhiệt Ba quá kém sắc trong 'Lợi kiếm hoa hồng'

Khán giả bất ngờ vì Địch Lệ Nhiệt Ba quá kém sắc trong 'Lợi kiếm hoa hồng'

Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Nghi vấn Triệu Lộ Tư nói 'bóng gió' Ngu Thư Hân, fan cả hai phẫn nộ

Nghi vấn Triệu Lộ Tư nói 'bóng gió' Ngu Thư Hân, fan cả hai phẫn nộ

Đạo diễn 'Phàm nhân tu tiên' tiết lộ lý do chọn Dương Dương đóng vai chính

Đạo diễn 'Phàm nhân tu tiên' tiết lộ lý do chọn Dương Dương đóng vai chính

Cách Phạm Băng Băng duy trì cuộc sống sanh chảnh mà không cần đóng phim

Cách Phạm Băng Băng duy trì cuộc sống sanh chảnh mà không cần đóng phim