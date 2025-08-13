Bạch Lộc gầy đến mức nào mà khiến dân tình ngỡ ngàng?

Blogger xứ Trung bày tỏ sự lo ngại về tình trạng sức khỏe của Bạch Lộc, khi ngoại hình của cô thay đổi rõ rệt trong vài tháng gần đây.

Mới đây, từ khóa “Bạch Lộc gầy đến mức nào” leo lên top 1 xu hướng tìm kiếm của mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Blogger xứ Trung bày tỏ sự lo ngại về tình trạng sức khỏe của Bạch Lộc, khi ngoại hình của cô thay đổi rõ rệt trong vài tháng gần đây.

Hồi tháng 4, thời điểm quay bộ phim “Đường cung kỳ án”, gương mặt nữ diễn viên vẫn còn bầu bĩnh. Nhưng đến tháng 7, tháng 8, khi tham gia dự án phim “Mạc ly”, Bạch Lộc gầy đi thấy rõ, gương mặt hốc hác, trông thiếu sức sống hơn trước.

Nhiều ý kiến nhận xét, Bạch Lộc phù hợp với những đường nét đầy đặn, nên việc cô giảm cân khiến ngoại hình kém thu hút hơn.

Trong khi đó, người hâm mộ của nữ diễn viên cũng tỏ ra lo lắng, cho rằng lịch trình làm việc dày đặc, thiếu thời gian nghỉ ngơi đã khiến sức khỏe của Bạch Lộc ảnh hưởng.

Trong suốt hai năm qua, cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi khi liên tục tham gia ba đại dự án lớn. Việc quay phim kéo dài, thường xuyên thức khuya, cộng với chế độ ăn uống thất thường đã khiến hệ miễn dịch của cô suy giảm nghiêm trọng.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, kết quả kiểm tra sức khỏe mới đây cho thấy chỉ số dị ứng với trứng của cô tăng vọt lên 500, trong khi mức bình thường phải dưới 100. Trước đây, do quá bận rộn, cô chưa từng tiến hành khám tổng quát toàn diện. Chỉ đến khi một bộ phim đóng máy, cơ thể rơi vào trạng thái “báo động”, Bạch Lộc mới buộc phải đối diện với thực trạng đáng lo ngại này.

Chỉ riêng nửa đầu năm 2025, đã có 3 bộ phim liên tiếp do Bạch Lộc đóng vai chính được phát hành là “Bạch nguyệt phạn tinh”, “Bắc thượng” và “Lâm giang tiên”.

3 năm qua, Bạch Lộc gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cô nhanh chóng tham gia dự án phim mới sau khi một dự án đóng máy. Thời gian quay phim kéo dài, di chuyển liên tục, ngủ không đủ giấc cùng với chế độ ăn uống thất thường, đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe, hệ miễn dịch của Bạch Lộc.

