Dù thành tích lẹt đẹt, 'Phó sơn hải' của Thành Nghị vẫn đem về lợi nhuận lớn cho nhà sản xuất

Bộ phim "Phó sơn hải" của Thành Nghị là một trong những tác phẩm có điểm Douban thấp nhất trong sự nghiệp của anh.

Mới đây, bộ phim "Phó sơn hải" của Thành Nghị đã công bố điểm Douban 5.9 với 370.000 lượt đánh giá. Đây là số điểm thấp đáng thất vọng đối với dự án nhận được sự đầu tư của cả hai nền tảng lớn là Tencent và iQIYI.

Tuy nhiên, về phía Thành Nghị, đây là một trong những tác phẩm có điểm Douban thấp nhất trong sự nghiệp của anh. Không chỉ bị chê bai khả năng diễn xuất, nam diễn viên cũng bị nghi ngờ về khả năng "gánh" phim.

Trước đó, "Phó sơn hải" cũng đạt 3,1 điểm trên IMDb, trở thành phim truyền hình Trung Quốc có điểm thấp nhất từ ​​trước đến nay trên trang web này. Thậm chí, tờ Le Monde của Pháp gọi đây là "bộ phim cổ trang Trung Quốc gây thất vọng nhất năm 2025". Tuy có thành tích lẹt đẹt, "Phó sơn hải" bất ngờ đem về lợi nhuận khả quan cho nhà sản xuất. Theo Sohu, phim có hơn 60 thương hiệu quảng cáo xuyên suốt 40 tập, đem về 536 triệu NDT (khoảng 2.000 tỉ đồng).

Dù thành tích lẹt đẹt, 'Phó sơn hải' của Thành Nghị vẫn đem về lợi nhuận lớn cho nhà sản xuất - Ảnh 1

Ngoài ra, các sản phẩm mô hình, phụ kiện... liên quan đến nhân vật của Thành Nghị trong phim cũng đem về doanh thu hơn 30 triệu NDT (khoảng 111 tỉ đồng) tại các cửa hàng truyền thống và 4,8 triệu NDT (khoảng 17 tỉ đồng) bằng phương thức mua bán trực tuyến.

Dù bị đánh giá khả năng diễn xuất thụt lùi, Thành Nghị vẫn là gương mặt ưa thích của nhiều nhà đầu tư. Ngoài ra, anh vẫn giữ được lượng người hâm mộ ổn định, sẵn sàng "chi tiền" cho thần tượng.

Sắp tới, Thành Nghị còn hai bộ phim chuẩn bị lên sóng là "Hồ yêu tiểu hồng nương: Vương quyền thiên" và "Trường An 24 kế". Đặc biệt, dự án "Hồ yêu tiểu hồng nương: Vương quyền thiên" Thành Nghị đóng cặp với Lý Nhất Đồng rất được mong chờ.

Hiện phim đã vượt 4 triệu lượt đặt trước, trailer mới nhất đạt 20 triệu lượt xem. Những cảnh hành động của Thành Nghị trong phim được nhận xét trau chuốt, lôi cuốn hơn hẳn những tác phẩm trước đó. Tác phẩm này cũng có cùng đội ngũ sản xuất với "Thương lan quyết" nên rất có tiềm năng trở thành phim ăn khách.

Dù thành tích lẹt đẹt, 'Phó sơn hải' của Thành Nghị vẫn đem về lợi nhuận lớn cho nhà sản xuất - Ảnh 2

"Hồ yêu tiểu hồng nương: Vương quyền thiên" là một trong ba phần của series "Hồ yêu tiểu hồng nương", chuyển thể từ bộ truyện tranh và phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên của tác giả Thoả Tiểu Tân.

Bộ phim kể về Vương Quyền Phú Quý (Thành Nghị) đạo sĩ từ nhỏ đã bị huấn luyện để trảm yêu trừ ma. Trong một lần hành động, anh bất ngờ gặp gỡ Thanh Đồng (Lý Nhất Đồng), một yêu nữ nhện tinh trà trộn vào Vương Quyền sơn trang làm gián điệp.

Sự xuất hiện của Thanh Đồng đã dần làm lung lay định kiến của Phú Quý về yêu tộc, đồng thời mở ra trước mắt chàng một thế giới rộng lớn hơn ngoài sơn trang. Ngọn lửa khát vọng tự do cùng niềm tin hướng đến thiên hạ đại đồng trong lòng Phú Quý cũng từ đó bùng cháy. Trải qua nhiều sóng gió, Phú Quý đã quyết định đưa Thanh Đồng rời khỏi Vương Quyền sơn trang, bước lên con đường riêng do chính mình lĩnh ngộ.

Thành Nghị

