Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/10/2025, 3 con giáp Thần Tài xóa sạch điềm xui, mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 05/10/2025 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài xóa sạch điềm xui, mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh vào đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/10/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/10/2025, sự nghiệp phát đạt với người tuổi Sửu nhờ quý nhân Chính Quan trợ mệnh. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân rất rõ ràng, hãy nắm bắt và thể hiện thật tốt kẻo không có lần thứ hai đâu. 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/10/2025, 3 con giáp Thần Tài xóa sạch điềm xui, mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày này bản mệnh dường như bạn không phải lo lắng gì cả khi mà mọi việc diễn ra đều đều theo kế hoạch.Tuy nhiên, bạn cũng nên thay đổi một vài suy nghĩ cứng nhắc, thiếu linh hoạt của mình để tránh dẫn đến những hành động cực đoan. 

 

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ tạo ra những rào cản ngăn trở những chú Trâu tìm đến bến bờ hạnh phúc của mình. Nhiều vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ hai người. Lại thêm hai bạn vốn thiếu niềm tin vào đối phương nên mâu thuẫn cứ lớn dần, cần phải có nghị lực và lòng tin để chiến thắng mọi trở lực, hạnh phúc bên nhau.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/10/2025, công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ sự phù trợ của Tam Hợp. Nếu muốn lập ra những kế hoạch phát triển phù hợp cho khoảng thời gian sắp tới, bạn nên đánh giá tình hình thực tế và năng lực của bản thân mình một cách thật chính xác. 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/10/2025, 3 con giáp Thần Tài xóa sạch điềm xui, mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người trẻ tuổi chớ nên vội vàng tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Bạn nên trao đổi thêm với những người giàu kinh nghiệm hơn mình, có thể bạn sẽ có những cái nhìn toàn diện hơn. 

 

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, nếu đã lên kế hoạch thực hiện những công việc khác trong ngày hôm nay thì bạn nên lùi sang ngày khác để gặp nhiều thuận lợi, may mắn hơn.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/10/2025, khá vui vẻ của tuổi Thìn vì bạn có thể đón nhận được những điều may mắn, tốt lành trong vận trình của mình nhờ Tam Hợp che chở. Người độc thân có thể tìm được hạnh phúc của đời mình, tình yêu đến bất ngờ mà chính bản thân bạn cũng không thể ngờ được mọi chuyện tình cờ như vậy. 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/10/2025, 3 con giáp Thần Tài xóa sạch điềm xui, mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong khi đó, các cặp đôi hay người đã có gia đình cũng trải qua một ngày ổn thỏa, từ công việc cho tới tình cảm. Tuổi Thìn có thể dành thêm chút thời gian để hâm nóng tình cảm vợ chồng, quan tâm tới người thân hơn nữa để gìn giữ hạnh phúc gia đình nhé.

 

Công việc đang tiến triển rất tích cực. Bản mệnh được dự báo sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi. Bạn càng làm càng hăng say, càng làm càng hứng thú nên tìm tòi được nhiều điều mới lạ, phát triển năng lực cá nhân tốt hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng vào đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp hứng Lộc Trời ban, trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng

Đúng ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp hứng Lộc Trời ban, trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể