Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Đời sống 04/10/2025 17:11

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy bị văng ra xa, bị thương nặng. Xe máy bị hư hỏng nặng, xe ô tô phần kính lái bị vỡ.

 

Theo thông tin VietNamNet, theo thông tin ban đầu, gần 14h ngày 4/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại hầm chui Đại lộ Thăng Long (đoạn qua trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, ô tô mang BKS 29H-911.XX (chưa xác định người điều khiển) lưu thông qua hầm chui Đại lộ Thăng Long, hướng từ trung tâm thành phố đi Hòa Lạc. Khi thấy đoạn đường phía trước vẫn bị ngập, tài xế ô tô đã điều khiển xe đi ngược chiều và xảy ra va chạm với một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 19N1-231.XX.

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương  - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo VietNamNet.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân báo cho cơ quan chức năng đến giải quyết vụ tai nạn và cấp cứu người bị nạn.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp với Công an phường sở tại để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó trên Đại lộ Thăng Long cũng xảy ra vụ va chạm khiến 1 người tử vong. Cụ thể theo báo Tiền Phong, khoảng 23h40 ngày 1/10, tại khu vực Đại lộ Thăng Long, gần cầu vượt An Khánh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô.

Vụ việc khiến người đàn ông đi xe máy văng ra xa, tử vong. Tại hiện trường, xe máy nằm giữa đường, hư hỏng nặng. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Đại lộ Thăng Long là đường cao tốc dành cho ô tô, cấm xe máy. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

Hậu quả sau cú va chạm khiến hai vợ chồng ông T. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông T. đã không qua khỏi.

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

