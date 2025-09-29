TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

Đời sống 29/09/2025 16:49

Hậu quả sau cú va chạm khiến hai vợ chồng ông T. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông T. đã không qua khỏi.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 29/9, Công an TPHCM phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe múc khiến người chồng tử vong, vợ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, ông Đ.V.T. (64 tuổi) điều khiển xe máy biển số 61N1-176.xx, chở vợ là bà L.T.H. (59 tuổi, cùng ngụ xã Thường Tân), lưu thông trên đường ĐT 746 hướng từ phường Tân Uyên đi xã Thường Tân (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ).

Khi đến giao lộ với hẻm Tân Mỹ 06 (phường Tân Uyên), xe máy của vợ chồng ông T. va chạm với xe công nông kéo theo một máy xúc đất, do ông Đ.Q.N. (45 tuổi, ngụ phường Tân Uyên) điều khiển theo hướng ngược lại và đang rẽ trái vào hẻm.

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ va chạm giao thông khiến 2 người thương vong. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp với công an địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng xảy ra vụ va chạm khiến 2 người tử vong. Cụ thể theo báo VietNamNet, khoảng 12h ngày 19/9, ông N.T.H. (66 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ lưu thông trên đoạn đường dưới cầu vượt Chà Và (phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), hướng về cầu Cần Thơ, thì bất ngờ va chạm với xe ben biển số 95C-02XXX. Cú va chạm khiến vợ chồng ông H. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Theo người thân, vợ chồng ông H. quê ở Vĩnh Long, hiện sinh sống ở xã Long Mỹ (TP Cần Thơ).

Chỉ trong ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra 3 vụ tai nạn điện thương tâm giữa mưa bão khiến 2 người tử vong và nhiều con trâu bị chết.

