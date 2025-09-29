Kể từ ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 29/09/2025 15:45

Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa tính cách mạnh mẽ, ngoan cường. Bạn làm việc chăm chỉ, có trách nghiệm, dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn cũng không sợ thất bại. Đồng thời, Ngọ cũng là người có tính cách tích cực, lạc quan. Bạn biết cách truyền cảm hứng cho những người khác và được nhiều người yên mến. Người tuổi này đi đâu cũng có bạn. Khi gặp khó khăn, bạn được người khác sẵn lòng giang tay giúp đỡ.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, bạn có thể gặp được cơ hội đổi đời trong thời gian tới. Con giáp này trút được gánh nặng tài chính. Dù tình hình khó khăn chung của xã hội vẫn ảnh hưởng đến bạn nhưng con giáp này có thể hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tình hình tài chính của con giáp may mắn này sẽ có những tiến triển dễ thấy ngay khi bước chân. Dù là người làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Đồng thời, bạn còn được quý nhân phù trợ thương yêu, đưa đường chỉ lối trong cuộc sống.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất có những dấu hiệu đáng mừng. Nhờ có sao Đào hoa chiếu mệnh mà các mối quan hệ xã giao phát triển tốt đẹp. Bản mệnh cũng rất được lòng những người khác phái.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ tìm ra hướng đi mới cho sự nghiệp của mình trong thời gian tới. Điều đó không nhất thiết là bạn phải "nhảy việc" mà có thể là bạn sẽ mang đến màu sắc mới cho những công việc bạn đang làm. Điều này khiến cho cấp trên nhìn tuổi Thân với một ánh mắt khác.

Bên cạnh đó, con giáp này thuộc tuýp người tuỳ hứng và có khả năng là dẫn dắt cuộc trò chuyện nên bạn dễ dàng chinh phục được người đối diện. Bạn có thể có cảm giác sợ hãi sự ngột ngạt hay những mối quan hệ có sự cam kết cao, nhưng miễn là bạn tiếp tục tìm ra những cảm xúc mới lạ với những người bạn đồng hành thì mối quan hệ của bản mệnh sẽ trở nên thăng hoa và bền chặt hơn.

 

Kể từ ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ chồng gây khó dễ vì cô vợ "hụt" của chồng, tôi có nên ra ở riêng?

Bị mẹ chồng gây khó dễ vì cô vợ "hụt" của chồng, tôi có nên ra ở riêng?

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
4 năm sau cái ngày em lên xe hoa, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về em

4 năm sau cái ngày em lên xe hoa, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về em

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Thót tim khoảnh khắc xảy ra sạt lở đất tại khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lao Cai

Thót tim khoảnh khắc xảy ra sạt lở đất tại khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lao Cai

Video 3 giờ 51 phút trước
Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Đời sống 4 giờ 45 phút trước
Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Đời sống 4 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 7 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

Đời sống 8 giờ 53 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Sống khỏe 9 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 17h hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, kết thân với Thần Tài, 3 con giáp của cải đầy nhà, tài lộc trải dài từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà ào ào

Đúng 17h hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, kết thân với Thần Tài, 3 con giáp của cải đầy nhà, tài lộc trải dài từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà ào ào

3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ sau ngày 29/9/2025

3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ sau ngày 29/9/2025

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ