Tâm linh - Tử vi 28/09/2025 19:45

Tuổi Dần

May mắn và thuận lợi trong công việc của người tuổi Dần sẽ tăng tiến không ngừng. Người buôn bán kinh doanh có cát tinh trợ lực nên làm ăn buôn bán phát tài, cơ hội kinh doanh và mở rộng quy mô đang tìm đến bản mệnh. Điều này rất tốt cho chặng đường trong tương lai của bạn, vậy nên hãy cố gắng duy trì phong độ hiện tại.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tràn đầy sự ngọt ngào vui vẻ. Tuổi TýDần và nửa kia đang trải qua những phút giây đặc biệt hạnh phúc bên nhau. Sự chủ động, bày tỏ tình cảm đa dạng giúp hai người thêm khăng khít.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng khởi sắc không ngừng sau ngày mai. Thậm chí, sự nghiệp của tuổi này cũng đang ở vào giai đoạn ổn định, công việc tiến triển như mong đợi, có cơ hội để bạn thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn mà trước đây chưa có dịp để trổ tài. Đó gần như đều là những cơ hội mười mươi nên đừng bỏ lỡ đáng tiếc nhé.

Hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, đó là chuyện mà không biết bao người khốn khổ vì tình, vì trót đem lòng yêu mà chẳng được đón nhận. Hiểu được nỗi khó khăn, người tuổi Ngọ quyết định cháy hết mình vì tình yêu đang có. Chỉ cần có người mình yêu ở bên, con giáp này nguyện chịu khó chịu khổ ra sao cũng được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ không ngừng. Tử vi ngày mới cho biết các dự án do người tuổi này đứng đầu có tín hiệu tiến triển thuận lợi hơn bao giờ hết. Bản mệnh cũng có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân say ngày hôm nay.

Bạn cũng có điềm báo hiệu may mắn trên con đường tài lộc đối với con giáp này. Người tuổi này có thể buôn bán kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng và có cơ sở đến mở rộng sản xuất. Với những người làm công chức, sẽ có một ngày làm việc khá bình yên.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

