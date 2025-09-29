Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 29/09/2025 16:45

3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi như mơ. Quý nhân nâng đỡ mở đường cho các kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn. Tử vi ngày mới cho biết chỉ cần duy trì tốt phong độ hiện tại thì làm việc gì cũng không bị cản trở hay ngáng chân.

Vận trình tình cảm của bản mệnh khá êm ấm lãng mạn. Người độc thân có thể sẽ nhận được lời mời kết bạn, tỏ tình nhờ sự sôi nổi của mình. Tiền bạc không thể mua được tình cảm nên cần biết trân quý những gì mình đang có.

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ "thuận buồm xuôi gió" và hanh thông. Những người làm công ăn lương có thể được quý nhân trợ giúp và dễ dàng thăng quan tiến chức trong thời gian tới. Nhờ vậy mà tài lộc cũng sẽ khởi sắc và dồi dào hơn.

Người tuổi Tuất cũng sẽ mỉm cười vì nhiều may mắn đến, làm gì cũng thuận lợi, đặc biệt đường tình duyên không còn lận đận. Nếu như trước kia mỗi khi hẹn hò lại bị đối phương coi rẻ, thậm chí lừa gạt tình cảm lẫn vật chất thì từ giờ sẽ có người thật sự xứng đáng xuất hiện, người này sẽ yêu thương, quan tâm, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống với bạn.

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ diễn ra mang đến tin vui. Ý thức được năng lực và mục tiêu, con giáp này chỉ cần chăm chú làm tốt phần việc của mình thì đã có được bước tiến xa. Những thành công bước đầu sẽ mang lại cho những người này niềm tin vững chãi để tiến xa hơn trên con đường phía trước.

Chuyện tình cảm xứng đáng hạnh phúc. Tình cảm lứa đôi hạnh phúc mang tới nhiều nguồn năng lượng tích cực cho những người yêu nhau. Tuy nhiên, hãy giữ khoảng cách với những người khác giới nếu không muốn bị hiểu lầm vô cớ.

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Sau ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ chồng gây khó dễ vì cô vợ "hụt" của chồng, tôi có nên ra ở riêng?

Bị mẹ chồng gây khó dễ vì cô vợ "hụt" của chồng, tôi có nên ra ở riêng?

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
4 năm sau cái ngày em lên xe hoa, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về em

4 năm sau cái ngày em lên xe hoa, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về em

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Thót tim khoảnh khắc xảy ra sạt lở đất tại khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lao Cai

Thót tim khoảnh khắc xảy ra sạt lở đất tại khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lao Cai

Video 3 giờ 52 phút trước
Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Đời sống 4 giờ 46 phút trước
Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Đời sống 4 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 7 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

Đời sống 8 giờ 54 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Sống khỏe 9 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Kể từ ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Kể từ ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 17h hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, kết thân với Thần Tài, 3 con giáp của cải đầy nhà, tài lộc trải dài từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà ào ào

Đúng 17h hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, kết thân với Thần Tài, 3 con giáp của cải đầy nhà, tài lộc trải dài từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà ào ào

3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ sau ngày 29/9/2025

3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ sau ngày 29/9/2025

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ