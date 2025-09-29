Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích nhiều ngày khi đi rừng

Đời sống 29/09/2025 16:12

Trong ngày 29/9, lực lượng chức năng xã Thạnh Bình và Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng, đã tìm thấy 2 nạn nhân mất tích vài ngày trước.

Theo thông tin báo Dân Trí, chiều 29/9, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức, cho biết lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể anh L.V.K. (27 tuổi, trú tại thôn 3, xã Khâm Đức) khoảng 14h cùng ngày, cách hiện trường bị nạn gần 30m.

Trước đó, chiều 27/9, anh K. cùng 3 người khác đi làm về, bơi qua sông Nước Mỹ. Ba người đi cùng bơi qua bên kia sông, còn anh K. bơi đến giữa dòng không may bị nước cuốn trôi.

Chủ tịch UBND xã Khâm Đức cho biết, gia đình anh K. thuộc hộ nghèo. Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ để gia đình tổ chức an táng anh K..

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích nhiều ngày khi đi rừng - Ảnh 1
Lực lượng chức năng vào rừng tìm kiếm tung tích ông Ngô Minh Thoại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Thanh Niên, chiều 29/9, một lãnh đạo UBND xã Thạnh Bình (TP.Đà Nẵng) cho biết, thi thể ông Ngô Minh Thoại (62 tuổi, ở thôn 6, xã Thạnh Bình), người bị mất tích trong rừng nhiều ngày qua, đã được tìm thấy.

Sáng cùng ngày, hàng chục người, gồm lực lượng chức năng và người dân, được huy động để vào rừng tiếp tục tìm kiếm ông Thoại. "Thi thể được tìm thấy vào khoảng 13 giờ chiều nay ngay trong rừng sâu. Hiện nguyên nhân dẫn đến tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ", vị này nói.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 25/9, ông Ngô Minh Thoại cùng ông Phạm Hóa (ở cùng thôn 6, xã Thạnh Bình) đi vào khu vực núi thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong. Khi vào rừng, 2 người chia thành 2 hướng đi tìm ong, hẹn nhau ở lán trại trong rừng vào cuối buổi chiều để ra về.

Tuy nhiên, đến chiều 25/9, ông Thoại không quay lại lán trại để về nhà. Nghi ông Thoại có thể đã bị lạc trong rừng nên ông Hóa đã quay về báo lại cho gia đình và nhờ người dân cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Sau khi nhận thông tin, xã đã tổ chức lực lượng hơn 50 người tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, từ chiều tối 27/9 đến chiều 28/9, thời tiết mưa rất to, không an toàn nên xã rút lực lượng về, chờ khi thời tiết thuận lợi mới tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Cơ quan chức năng tại Đắk Lắk lặn nhiều giờ dưới hồ nước rộng hơn 200 hecta tìm thi thể hai 2 cháu bé

Cơ quan chức năng tại Đắk Lắk lặn nhiều giờ dưới hồ nước rộng hơn 200 hecta tìm thi thể hai 2 cháu bé

Khi lực lượng chức năng lặn tìm nạn nhân, hàng trăm người dân khắp vùng đổ về để theo dõi, livestream vụ việc.

Từ khóa:   tìm thi thể người mất tích tin mới tin đời sống

