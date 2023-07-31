Tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện để tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại Chốt Cảnh sát Giao thông đèo Bảo Lộc .

Theo thông tin từ VietnamPlus, danh tính của các nạn nhân được xác định là ba cán bộ chiến sỹ Công an gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (sinh năm 1981); Thượng úy Lê Quang Thành (sinh năm 1977); Thượng úy Lê Ánh Sáng (sinh năm 1990) và một người dân tên Ngọc Anh, đang làm việc gần đó đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, phương tiện.

Theo thông tin từ VTV News, trước đó, từ sáng 28/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là tại các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận cùng hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp và Nguyễn Ngọc Phúc trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hộ tại hiện trường.

Do ảnh hưởng của mưa kéo dài trong mấy ngày qua, từ sáng 30/7, trên đèo Bảo Lộc xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đá rơi xuống đường và cây xanh ngã đổ chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực này bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương đã túc trực, dọn dẹp đất đá, cây xanh ngã đổ để các phương tiện lưu thông được một chiều.

Lực lượng chức năng túc trực, xử lý các điểm bị sạt lở trên đèo Bảo Lộc, giúp các phương tiện lưu thông an toàn - Ảnh: TTXVN/VTV News

Khoảng 15h ngày 30/7, đèo Bảo Lộc (thuộc QL20, đoạn qua thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) tiếp tục xảy ra thêm một vị trí sạt lở lớn khiến tuyến đèo này bị chia cắt hoàn toàn.

Cụ thể, điểm sạt lở mới xảy ra ngay khu vực Trạm Cảnh sát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng (đoạn gần giữa đèo). Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm khối đất đá tràn ra lấp hoàn toàn mặt đường, vùi lấp một phần của trụ sở Trạm Cảnh sát giao thông. Mưa lũ làm Quốc lộ 55 đoạn qua cống ngầm xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm bị ngập nặng, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Vụ sạt lở cũng làm một chiếc xe 45 chỗ xoay ngang đường, phần đuôi xe bị xô về phía taluy âm, rất may không trôi xuống vực.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để thực hiện công tác xử lý sự cố và ghi nhận các thiệt hại.