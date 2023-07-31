Theo thông tin từ VnExpress, đất đá từ quả đồi phía sau quả đồi tràn xuống san bằng căn nhà sinh hoạt thuộc trạm Cảnh sát giao thông Madagui (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) đóng trên đèo Bảo Lộc, lúc gần 14h30, chiều 30/7. Lúc này 3 CSGT gồm một thiếu tá và hai thượng úy, cùng một người dân đang di dời phương tiện, thiết bị bên trong chốt đã bị vùi lấp.

Vị trí trạm cảnh sát giao thông Madagui trên đèo Bảo Lộc - nơi xảy ra sạt lở - Ảnh: VnExpress

Cũng trong nguồn tin này, trụ sở làm việc của các cảnh sát giao thông Madagui có lưng dựa vào vách núi cao. Những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng liên tục có mưa lớn, riêng tại khu vực đèo Bảo Lộc lượng mưa đo được từ tối qua đến 15h chiều nay trên 190 mm. Đây được cho là nguyên nhân khiến nền đất bị yếu, dẫn đến sạt lở đèo.