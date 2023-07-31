Thi thể cả 4 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất xảy ra tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc đều đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường.
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Theo thông tin từ VnExpress, đất đá từ quả đồi phía sau quả đồi tràn xuống san bằng căn nhà sinh hoạt thuộc trạm Cảnh sát giao thông Madagui (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) đóng trên đèo Bảo Lộc, lúc gần 14h30, chiều 30/7. Lúc này 3 CSGT gồm một thiếu tá và hai thượng úy, cùng một người dân đang di dời phương tiện, thiết bị bên trong chốt đã bị vùi lấp.
Cũng trong nguồn tin này, trụ sở làm việc của các cảnh sát giao thông Madagui có lưng dựa vào vách núi cao. Những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng liên tục có mưa lớn, riêng tại khu vực đèo Bảo Lộc lượng mưa đo được từ tối qua đến 15h chiều nay trên 190 mm. Đây được cho là nguyên nhân khiến nền đất bị yếu, dẫn đến sạt lở đèo.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 14h45 ngày 30/7, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981), Thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977), Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990), đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông thì nhận được thông tin nguy cơ sạt lở đất ngay tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc.