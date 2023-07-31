Hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 CBCS CSGT hy sinh và 1 người dân tử nạn

Đời sống 31/07/2023 07:04

Thi thể cả 4 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất xảy ra tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc đều đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ VnExpress, đất đá từ quả đồi phía sau quả đồi tràn xuống san bằng căn nhà sinh hoạt thuộc trạm Cảnh sát giao thông Madagui (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) đóng trên đèo Bảo Lộc, lúc gần 14h30, chiều 30/7. Lúc này 3 CSGT gồm một thiếu tá và hai thượng úy, cùng một người dân đang di dời phương tiện, thiết bị bên trong chốt đã bị vùi lấp.

Hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 CBCS CSGT hy sinh và 1 người dân tử nạn - Ảnh 1
Vị trí trạm cảnh sát giao thông Madagui trên đèo Bảo Lộc - nơi xảy ra sạt lở - Ảnh: VnExpress

Cũng trong nguồn tin này, trụ sở làm việc của các cảnh sát giao thông Madagui có lưng dựa vào vách núi cao. Những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng liên tục có mưa lớn, riêng tại khu vực đèo Bảo Lộc lượng mưa đo được từ tối qua đến 15h chiều nay trên 190 mm. Đây được cho là nguyên nhân khiến nền đất bị yếu, dẫn đến sạt lở đèo.

Hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 CBCS CSGT hy sinh và 1 người dân tử nạn - Ảnh 2
Ôtô đậu bên trong trạm cảnh sát giao thông Madagui bị đất đá đè, hư hỏng - Ảnh: VnExpress

 

Hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 CBCS CSGT hy sinh và 1 người dân tử nạn - Ảnh 3
Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng được huy động, mang thiết bị chuyên dụng vào khu vực hiện trường để tìm kiếm người mất tích - Ảnh: VnExpress

 

Hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 CBCS CSGT hy sinh và 1 người dân tử nạn - Ảnh 4
Cạnh đó 20 xe chuyên dụng, xe múc, xe cẩu cũng được trưng dụng, cùng hơn 200 chiến sĩ công an, quân đội cùng nhiều lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: VnExpress

 

Hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 CBCS CSGT hy sinh và 1 người dân tử nạn - Ảnh 5
Xe múc, xe ủi đang giải phóng khối đất đá tràn xuống quốc lộ 20 để tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 14h45 ngày 30/7, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981), Thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977), Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990), đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông thì nhận được thông tin nguy cơ sạt lở đất ngay tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc.

Hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 CBCS CSGT hy sinh và 1 người dân tử nạn - Ảnh 6
Thi thể cả 4 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất xảy ra tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc đều đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Công an nhân dân

 

Hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 CBCS CSGT hy sinh và 1 người dân tử nạn - Ảnh 7
Hàng trăm mét khối đất đá từ trên cao đổ ập xuống, vùi lấp hoàn toàn 4 người - Ảnh: Báo Công an nhân dân

 

Hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 CBCS CSGT hy sinh và 1 người dân tử nạn - Ảnh 8
Tại thời điểm xảy ra sạt lở, một chiếc xe khách loại 45 chỗ chở học sinh đang lưu thông trên đèo đã bị đất đá đẩy trôi vào hộ lan về phía vực trên đèo Bảo Lộc, rất may không rơi xuống vực - Ảnh: Báo Công an nhân dân

 

Hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 CBCS CSGT hy sinh và 1 người dân tử nạn - Ảnh 9
Ngay sau khi vụ sạt lở đất gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

 

Hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 CBCS CSGT hy sinh và 1 người dân tử nạn - Ảnh 10
Lực lượng chức năng chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân trong đêm - Ảnh: Báo Công an nhân dân

 

 

 

 

 

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