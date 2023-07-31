Thượng úy CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc: Vừa tổ chức ăn hỏi, chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày cưới

Đời sống 31/07/2023 06:28

Trong 3 chiến sĩ CSGT hy sinh, 1 Thượng úy CSGT vừa đám hỏi xong, dự định ngày 12/8 làm đám cưới thì gặp nạn.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, bgày 30/7, đất đá sạt lở đè trụ sở Trạm cảnh sát giao thông Madagui (thuộc phòng CSGT Công an Lâm Đồng) trên đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20, khiến 3 chiến sĩ tử vong, một người dân mất tích.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 chiến sĩ cảnh sát đã tử vong trong khuôn viên trạm. Đến 22h20, thi thể nạn nhân cuối cùng cũng đã được tìm thấy.

Thượng úy CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc: Vừa tổ chức ăn hỏi, chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày cưới - Ảnh 1
Lực lượng chức năng thức trắng đêm để cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sạt lở - Ảnh: Báo Giao Thông

Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở nói trên được xác định là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981); Thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977) và Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990).

Thi thể người dân bị vùi lấp được xác định là anh Ngọc Anh (đang làm việc gần hiện trường đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, thiết bị).

Trong 3 chiến sĩ CSGT hy sinh, Thượng úy Lê Ánh Sáng vừa tổ chức ăn hỏi, chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày cưới.

Theo thông tin từ VTC News, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở, một số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm CSGT Madanguoi - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị.

Thượng úy CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc: Vừa tổ chức ăn hỏi, chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày cưới - Ảnh 2
Các chiến sĩ gặp nạn đã được đưa về nhà vĩnh biệt, Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai - Ảnh: VTC News

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và một người dân.

Đến tối cùng ngày, toàn bộ 4 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở được lực lượng chức năng tìm thấy.

Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở nói trên được xác định là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981); Thượng uý Lê Quang Thành (SN 1977) và Thượng uý Lê Ánh Sáng (SN 1990). Thi thể người dân bị vùi lấp được xác định là anh Ngọc Anh (đang làm việc gần hiện trường đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, thiết bị).

 

Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: Tìm thấy 3 thi thể, 1 người còn mất tích

Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: Tìm thấy 3 thi thể, 1 người còn mất tích

Lúc 20h30, một lãnh đạo xã Đại Lào, TP Bảo Lộc cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy ba chiến sĩ cảnh sát đã tử vong trong khuôn viên trạm, còn một người dân vẫn đang mất tích.

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