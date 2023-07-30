Nóng: Đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường, giao thông ùn tắc

Lực lượng chức năng đang khắc phục các vị trí sạt lở, phân luồng giao thông, bảo đảm cho phương tiện lưu thông qua lại.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc cho biết đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra sạt lở, gây ùn tắc giao thông kéo dài khoảng 1km.

Mưa lớn cũng khiến một cây xanh trên đèo Bảo Lộc đổ ra đường, đè lên chiếc ô tô bán tải đang lưu thông qua. Ngoài ra, một cây xanh khác ngã chồng lên dây điện trung thế bị ngã đổ, chắn ngang đường đèo Bảo Lộc.

Theo thông tin ban đầu, trong những ngày qua, trên địa bàn TP Bảo Lộc có mưa kéo dài, dẫn đến sạt lở tại 3 vị trí trên đèo Bảo Lộc. Tại các điểm sạt lở, rất nhiều đất đá đổ tràn ra đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đẩy đá rơi từ vách núi xuống ra khỏi lòng đường - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngay sau khi nhận tin báo, Trạm Cảnh sát Mađaguôi và chính quyền, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, đã huy động tổng lực lượng triển khai công tác cứu hộ, giải phóng hiện trường sạt lở.

Lực lượng chức năng đang phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đèo.

Dòng xe ùn tắc kéo dài trên đèo Bảo Lộc, chiều 30/7 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, hai làn xe, nằm trên quốc lộ 20 - một trong tuyến chính từ TP HCM, Đồng Nai tới TP Đà Lạt. Với nhiều đoạn cua gấp, dốc cao, đèo là một trong những cung đường nguy hiểm với tài xế.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, những ngày qua ảnh hưởng gió mùa tây nam địa phương có mưa lớn và giông. Riêng trong ngày 30/7, tại TP Bảo Lộc mưa kéo dài từ sáng đến trưa. Đây nguyên nhân khiến nền đất bị yếu đi dẫn đến sạt lở đèo.

Mưa lớn gây sạt lở một số vị trí trên đèo Bảo Lộc - Ảnh: VnExpress

Mưa lớn cũng khiến một số địa bàn ở TP Bảo Lộc bị ngập. Tại thôn 6, xã Đại Lào, nhiều nhà dân bị ngập gần 1 m; 200 m đường B’Lao Si rê ngập nửa mét, giao thông bị chia cắt. Ở 4 thôn khác của xã này có 10 khu vực dân cư và điểm trường mẫu giáo Đại Lào bị nước lũ tràn vào gây ngập, hư hỏng tài sản, hoa màu.

Tương tự, tại xã Lộc Châu, phường B’Lao trong cơn mưa lớn kéo dài từ sáng, nước suối Đại Lào dâng cao gây ngập hơn 30 hộ dân ở thôn Tân Ninh và Thôn 2. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân di dời tài sản và người già, trẻ em đến nơi an toàn.