UBND TP.HCM công bố danh mục 32 vị trí sạt lở, trong đó có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm

Đời sống 12/06/2023 16:29

Trong số 8 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm có 3 điểm ở huyện Nhà Bè, 2 ở TP. Thủ Đức, 2 ở huyện Bình Chánh, 1 ở huyện Cần Giờ.

Theo thông tin từ VietNamNet, UBND TP.HCM vừa công bố danh mục 32 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm năm 2022 trên địa bàn. Theo đó, 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm và 24 vị trí nguy hiểm gây ảnh hưởng khoảng 1.328 hộ dân.

Trong số 8 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm có 3 điểm ở huyện Nhà Bè, 2 ở TP. Thủ Đức, 2 ở huyện Bình Chánh, 1 ở huyện Cần Giờ.

Theo UBND TP.HCM, 20 vị trí sạt lở đã có chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở với kinh phí hơn 3.200 tỷ đồng xây gần 18km bờ kè.

UBND TP.HCM công bố danh mục 32 vị trí sạt lở, trong đó có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm - Ảnh 1
TP.HCM hiện có 32 điểm sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm cần được triển khai dự án xây kè - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, vừa qua Sở GTVT TP cũng đề xuất UBND TP trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án xây kè chống sạt lở gồm: Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Sài Gòn (phường 25, quận Bình Thạnh), tổng vốn gần 106 tỷ đồng; Dự án nạo vét luồng, xây dựng kè bảo vệ bờ sông Chợ Đệm - Bến Lức (huyện Bình Chánh), tổng vốn hơn 233 tỷ đồng; Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Cần Giuộc (từ cầu Ông Thìn về thượng lưu – huyện Bình Chánh), tổng vốn 274 tỷ đồng.

Hiện nay có 9/32 vị trí sạt lở chưa có chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở gồm 2 vị trí ở TP. Thủ Đức, 1 ở Nhà Bè, 2 ở huyện Bình Chánh, 4 ở huyện Cần Giờ.

UBND TP giao Sở GTVT TP sớm tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức) và dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Cần Giuộc (từ cầu Ông Thìn về thượng lưu). Đối với các dự án khác, giao chính quyền TP. Thủ Đức và các quận huyện thông báo, cảnh báo cho người dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở biết để chủ động phòng tránh; khảo sát, đề xuất giải pháp xử lý sạt lở.

UBND TP.HCM công bố danh mục 32 vị trí sạt lở, trong đó có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm - Ảnh 2
Sở NN&PTNT TP sẽ chủ trì phối hợp cùng các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, năm 2023, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tình hình thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Chính vì vậy UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, lãnh đạo các đơn vị, địa phương triển tổ chức rà soát các kế hoạch, phương án phòng, chống ứng phó thiên tai. Đồng thời điều chỉnh, cập nhật, bổ sung phù hợp với các phương án ứng phó thiên tai của TP và tình hình thực tế địa phương. 

Cũng trong nguồn tin này, được biết, trong năm 2022, TP.HCM có 32 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bao gồm: TP Thủ Đức tám vị trí, huyện Nhà Bè bảy vị trí, huyện Bình Chánh bốn vị trí, huyện Cần Giờ bảy vị trí, quận Bình Thạnh bốn vị trí, huyện Hóc Môn một vị trí và huyện Củ Chi một vị trí.

 

Cảnh báo về tình hình sạt lở liên tiếp xảy ra ở miền Tây

Cảnh báo về tình hình sạt lở liên tiếp xảy ra ở miền Tây

Nhiều vụ sạt lở liên tiếp ở các tỉnh miền Tây khiến nhiều bà con rơi vào trạng thái lo lắng, bất an.

Xem thêm
Từ khóa:   sạt lở bờ kênh sạt lở sông ngòi phòng chống thiên tai

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 53 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường