Cảnh báo về tình hình sạt lở liên tiếp xảy ra ở miền Tây

Nhiều vụ sạt lở liên tiếp ở các tỉnh miền Tây khiến nhiều bà con rơi vào trạng thái lo lắng, bất an.

Dẫn nguồn tin từ báo VnEpress, vừa qua đã liên tiếp xảy ra 5 vụ sạt lở ở hai tỉnh đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp.

Kể lại trong nỗi lo lắng bàng hoàng, nhiều người dân cho biết, sáng 24/5/2023, 4 cửa hàng buôn bán bị sụp xuống sông Xép Ka Tam Pong Khánh Hòa, huyện Châu Phú (An Giang) trong vòng chưa đầy một phút. Đoạn sạt lở dài 35 m, ngang 2 m, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng.

5 vụ sạt lở ở hai tỉnh đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp - Ảnh: báo VnEpress

Tương tự, một vụ sạt lỡ kinh hoàng đã xảy ra tại huyện Chợ Mới (An Giang) trong hai ngày 21 và 23/5. Đoạn sạt lở được ghi nhận là tại bờ Tả sông Hậu (xã Hoà Bình) dài 70 m, ăn sâu vào đất liền 10 m làm một phần xí nghiệp chế biến lương thực bị thiệt hại; rạch Ông Chưởng với đoạn sạt lở 20 m, ba căn nhà dân phải tháo dỡ khẩn cấp. Ở tỉnh Đồng Tháp, vào tuần qua cũng xảy ra hai vụ sạt lở lớn. Hậu quả làm 6 nhà dân rơi xuống sông Cần Lố ở huyện Cao Lãnh. Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, địa bàn tỉnh Trà Vinh cũng xảy ra nhiều vụ sạt lở nặng. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết địa bàn Cồn Nhàn tại ấp Đông Thành và Hồ Thùng (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) là địa điểm đáng báo động do ảnh hưởng triều cường và vào mùa gió chướng. Hình ảnh sạt lở xảy ra ngày càng nhiều ở các tỉnh miền Tây - Ảnh: báo Công an nhân dân Riêng khu vực Cần Thơ, hai tháng qua tuyến đường giao thông nông thôn dọc theo sông Ô Môn đoạn qua ấp Thới Thuận (xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) bị sạt lở. Đoạn sạt lở dài khoảng 26m, ăn sâu vào đất liền 8m.

Tiền Giang: Trang trại nuôi gà bị sạt lở, 10.000 con gà chìm xuống sông Vụ sạt lở đã nhấn chìm một phần trang trại nuôi gà đẻ của anh A. và làm chết khoảng 10.000 con gà đang đẻ trứng. Theo ước tính, thiệt hại ban đầu vào khoảng 5 tỉ đồng.

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