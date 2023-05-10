Phú Yên: Sạt lở đất khi đang thi công cầu dân sinh khiến một phụ nữ tử vong thương tâm

Xã hội 10/05/2023 17:43

Chiều 10/5, ông Đào Tấn Hữu - Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một trường hợp tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 10/5, ông Đào Tấn Hữu - Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một trường hợp tai nạn lao động khiến một người tử vong khi đang làm công trình cầu Nguyễn Thế Bảo. 

Đây là dự án cầu dân sinh bắc qua kênh Chính Bắc thuộc Km7 Quốc lộ 25 do Quản lý các dự án đầu tư xây huyện Phú Hòa làm chủ đầu tư. Công trình vừa thi công được khoảng 15 ngày. Các công nhân làm việc hầu hết là người địa phương.  

Phú Yên: Sạt lở đất khi đang thi công cầu dân sinh khiến một phụ nữ tử vong thương tâm - Ảnh 1
Sạt lở đất khi đang thi công cầu dân sinh khiến một phụ nữ tử vong - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, khoảng 15h30 cùng ngày, bà Lưu Thị C. (SN 1974, trú thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị) làm công việc phụ hồ tại công trình cầu dân sinh.  Khi đang cột sắt để chuẩn bị đổ bê tông thì đất trên taluy bờ mương sạt và vùi lấp bà C.

Mọi người có mặt tại công trình đã dùng xẻng đào đất để đưa bà C. ra ngoài. Sau một hồi nỗ lực, bà C. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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