Ngày 10/5, UBND Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 10/5, UBND xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang chăm sóc một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Cụ thể, bé trai được đặt trong bao đựng gạo màu xanh được người dân phát hiện vào chiều tối 9/5 ở nhà vệ sinh thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn. Người dân nhanh chóng báo mọi người xung quanh đến giúp đỡ, sơ cứu và thay đồ cho bé. Đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Cháu bé nặng khoảng 3,2 kg. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé ổn định.



Bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,2kg, khỏe mạnh được phát hiện trong nhà vệ sinh - Ảnh: Báo người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đưa bé trai đến Trạm y tế xã Bắc Sơn chăm sóc, nuôi dưỡng và làm các thủ tục liên quan.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn thông báo ai là thân nhân thì liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn nhận lại bé trai. Sau 7 ngày (đến hết ngày 16-5) nếu không có ai đến liên hệ thì UBND xã Bắc Sơn sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.

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