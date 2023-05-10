Phiên toà vụ bé gái 8 tuổi sáng ngày 10/5: Đình chỉ xét xử phúc thẩm 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Xã hội 10/05/2023 10:04

Vào sáng ngày 10/5, Toà an nhân dân Cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi.

Vào sáng ngày 10/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi; quê TP HCM) trong vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong. Ghi nhận tại tòa, HĐXX quyết định giữ nguyên phán quyết 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Trước đó, xử sơ thẩm ngày 25/11/2022, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với Trang về tội giết người, ba năm tù về tội hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột cháu bé) bị phạt ba năm tù về tội hành hạ người khác, năm năm tù về tội che giấu tội phạm; tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù. Phía bị hại kháng cáo, đề nghị hủy án sơ thẩm để xử lý Thái vai trò đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX không chấp nhận nội dung kháng cáo nêu trên.

Phiên toà vụ bé gái 8 tuổi sáng ngày 10/5: Đình chỉ xét xử phúc thẩm 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh 1
Y án 8 năm tù của Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi - Ảnh: Minh Thư

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt do mức án tử hình mà tòa sơ thẩm tuyên là “quá nặng”. Tuy nhiên, trước phiên phúc thẩm vài ngày, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có đơn xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình.

Lý do bị cáo rút kháng cáo là vì “thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân”.

Do đó, HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo này. Chủ tọa cũng thông báo không cần trích xuất bị cáo Trang đến tòa vào ngày tuyên án.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Nguyễn Kim Trung Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Đỉnh điểm, Trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong.

Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản, không có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé V.A. tử vong, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

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Hôm nay, ngày 10/5, tòa sẽ đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi, ngụ TPHCM). Bị hại trong vụ án là bé V.A., con ruột của bị cáo.

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